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За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко. КАРТА

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У Києві виявили за минулу добу 127 хворих на коронавірус. Померли двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"127 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли дві людини. Загалом з початку пандемії в Києві – 5263 летальних випадки. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 221402", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 89 жінок віком від 23 до 86 років, 34 чоловіки віком від 32 до 86 років, 2 дівчинки 5 місяців та 2 роки і 2 хлопчики 16 та 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 12 хворих на коронавірус. А також 51 людину з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 88 людей. Загалом коронавірус подолали загалом 214177 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 21, у Святошинському – 19 та в Оболонському районі – 18 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Адепт секти "Свідків коронавірусу" і незмінний статист Великого Ковіду, як завше на своєму бойовому посту. Страшно навіть подумати, щоб робили кияни без Віталіка, його безкорисливого піклування про їх здоров'я, яке як завше виливається в черговий лохдаун і рекламу медичних експериментів на людях.
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17.08.2021 12:41 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Ничем! Обманите систему! За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 1517
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17.08.2021 14:37 Відповісти
не вакцинировался, обманул
спасибо за рекомендации, ублюдок) жить стало лучше, жить стало веселее За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 9056
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17.08.2021 18:07 Відповісти
Молодец! Теперь тебе можно ехать на красный свет и под знак "обрыв" За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 4487
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17.08.2021 18:10 Відповісти
клоун, я ж тебе объяснял, что такими дешевыми манипуляциями, на которые могут повестись лишь полные дебилы, ты на вакцинацию никого не привлечешь За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 9051
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17.08.2021 20:19 Відповісти
наоборот даже - отпугнешь) ну вот и отлично За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 9643
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17.08.2021 20:19 Відповісти
Хе-хе. лапти мокшанские принялись хором дристать под себя в бутылки За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 109 За добу в Києві від COVID-19 померли дві людини, виявлено 127 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5875
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17.08.2021 21:01 Відповісти
 
 