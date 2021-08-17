Вибори на деокупованих територіях можливі тільки у разі забезпечення невтручання РФ у виборчий процес, - законопроєкт
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Вибори і референдуми на деокупованих територіях України можуть проводитися тільки в разі можливості забезпечення недопущення протиправного втручання у виборчий процес, в тому числі з боку Російської Федерації.
Про це йдеться в законопроєкті №5844 "Про засади державної політики перехідного періоду", який подав у ВР прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Згідно з текстом законопроєкту, оприлюдненим на сайті Верховної Ради, серед умов проведення виборів - дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі, а також дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб.
Недопущення протиправного втручання у виборчий процес, зокрема з боку РФ - також значиться в умовах для проведення виборів.
Законопроєкт передбачає, що вибори на цих територіях можливі у разі забезпечення свободи передвиборчої агітації, рівного доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- і радіомовлення, вільного обігу українських друкованих засобів масової інформації.
Виборчий процес повинен відповідати вимогам Конституції, Виборчого кодексу та українського законодавства, а також стандартам ОБСЄ і Ради Європи.
Одна з вимог законопроєкту - безпечні умови діяльності і безперешкодна участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), інших міжнародних організацій та іноземних держав.
Документ пропонує ввести в законодавство такі терміни, як "перехідний період", "деокуповані території", "тимчасова окупація", "окупаційні сили та окупаційні служби Російської Федерації", "контактна лінія".
"На тимчасово окупованих територіях загальнодержавні вибори і всеукраїнські референдуми не проводяться ... Вперше після деокупації місцеві вибори на деокупованих територіях можуть бути призначені і проведені тільки за умови дотримання вимог українського законодавства одночасно з черговими місцевими виборами. Місцеві референдуми на деокупованих територіях можуть бути призначені не раніше, ніж після проведення місцевих виборів на відповідній територіїі", - випливає із законопроєкту.
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***** даже в выборы в США вмешивается. И с этим ничего не могут поделать.
Нафига пишут это бред в закон?