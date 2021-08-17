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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Вибори на деокупованих територіях можливі тільки у разі забезпечення невтручання РФ у виборчий процес, - законопроєкт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вибори на деокупованих територіях можливі тільки у разі забезпечення невтручання РФ у виборчий процес, - законопроєкт

Вибори і референдуми на деокупованих територіях України можуть проводитися тільки в разі можливості забезпечення недопущення протиправного втручання у виборчий процес, в тому числі з боку Російської Федерації.

Про це йдеться в законопроєкті №5844 "Про засади державної політики перехідного періоду", який подав у ВР прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Згідно з текстом законопроєкту, оприлюдненим на сайті Верховної Ради, серед умов проведення виборів - дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі, а також дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб.

Недопущення протиправного втручання у виборчий процес, зокрема з боку РФ - також значиться в умовах для проведення виборів.

Законопроєкт передбачає, що вибори на цих територіях можливі у разі забезпечення свободи передвиборчої агітації, рівного доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- і радіомовлення, вільного обігу українських друкованих засобів масової інформації.

Виборчий процес повинен відповідати вимогам Конституції, Виборчого кодексу та українського законодавства, а також стандартам ОБСЄ і Ради Європи.

Одна з вимог законопроєкту - безпечні умови діяльності і безперешкодна участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), інших міжнародних організацій та іноземних держав.

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Документ пропонує ввести в законодавство такі терміни, як "перехідний період", "деокуповані території", "тимчасова окупація", "окупаційні сили та окупаційні служби Російської Федерації", "контактна лінія".

"На тимчасово окупованих територіях загальнодержавні вибори і всеукраїнські референдуми не проводяться ... Вперше після деокупації місцеві вибори на деокупованих територіях можуть бути призначені і проведені тільки за умови дотримання вимог українського законодавства одночасно з черговими місцевими виборами. Місцеві референдуми на деокупованих територіях можуть бути призначені не раніше, ніж після проведення місцевих виборів на відповідній територіїі", - випливає із законопроєкту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Зачем и кому нужны вообще эти выборы? Забудьте о них лет на 20.
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17.08.2021 12:29
+12
Військово-цивільна адміністрація ,щонайменше років на 25 !!!))))
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17.08.2021 12:36
+12
Выборы нужны казламордым и Меркелице. Для снятия санкций с кацапов и бремени содержания этих недообразований лынырыдыныры. Думаю такова цена вхождения Меркель в топ менедмент Газпрома.
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17.08.2021 12:41
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Зачем и кому нужны вообще эти выборы? Забудьте о них лет на 20.
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17.08.2021 12:29 Відповісти
Військово-цивільна адміністрація ,щонайменше років на 25 !!!))))
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17.08.2021 12:36 Відповісти
...з пересіванням всіх через дрібненьке решето.
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17.08.2021 12:42 Відповісти
Выборы нужны казламордым и Меркелице. Для снятия санкций с кацапов и бремени содержания этих недообразований лынырыдыныры. Думаю такова цена вхождения Меркель в топ менедмент Газпрома.
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17.08.2021 12:41 Відповісти
шмигалям-єрмакам пече провести терміново "вибори" на окупованій території.
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17.08.2021 12:30 Відповісти
Как сказал Марк Твен: " Если тебе дают право выбора, значит результат не на что не повлияет"
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17.08.2021 12:30 Відповісти
они уже приобретают опыт выборов в госдуму
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17.08.2021 12:31 Відповісти
Це що громадяни Росіі мают голосувати на українських виборах???? Це ідіотізм !!!))))
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17.08.2021 12:31 Відповісти
это реальность, созданная отсутствием мозгов большинства населения
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17.08.2021 13:58 Відповісти
Прелесно. То есть вопрос контроля украинской границы ВСУ, восстановление работы украинских органов власти на данной территории уже даже не упоминается. Вот пазл и складывается зачем Меркель едет в Киев. Как я и говорил, за тихой капитуляцией Украины.
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17.08.2021 12:39 Відповісти
Щас )(уйло абіспєчіт
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17.08.2021 12:40 Відповісти
..размытые формулировки позволят зеленым шулерам сдать Донбасс и Украину.. Что значит "при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс" ?? россия может не уходить?
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17.08.2021 12:42 Відповісти
Оці обиратимуть? Ви чо?Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект - Цензор.НЕТ 1965Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект - Цензор.НЕТ 6246
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17.08.2021 12:42 Відповісти
Выборы там возможны только при полном контроле границы с паРашей...и не ранее чем чрез 5-10 лет после начала этого контроля..
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17.08.2021 12:46 Відповісти
во как это теперь называется)
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17.08.2021 12:47 Відповісти
Дуже тупа і розмита формуліровка…
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17.08.2021 12:48 Відповісти
предлагаю еще ввести термин - "пораженцы", чтобы как-то отделить обычных украинских граждан от людей, которые имеют гражданство страны-оккупанта и должны быть поражены в избирательных правах...
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17.08.2021 12:49 Відповісти
Щось я про вивід військ не бачу. Хто читав проект?
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17.08.2021 12:53 Відповісти
Путлер пообещает не мешать выборам
Выборы на деоккупированных территориях возможны только при обеспечении невмешательства РФ в избирательный процесс, - законопроект - Цензор.НЕТ 3771
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17.08.2021 12:55 Відповісти
У нас есть закон про выборы, зачем еще что то выдумывать? Выполняйте закон. Возможно провести там выборы в соответствии с нашим законодательством? Нет! К чему тогда все эти разговоры?
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17.08.2021 13:02 Відповісти
Кльопати закони це одне ,а от виконувати та дотримуватись законодавства ,це зовсім інше !!!))))
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17.08.2021 13:48 Відповісти
Т.е. выборов не будет ни-ког-да!
***** даже в выборы в США вмешивается. И с этим ничего не могут поделать.
Нафига пишут это бред в закон?
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17.08.2021 13:17 Відповісти
вангую, что кацы уйдут с Донбасса в течении 2х лет. Чувствуется договорняк между США и Россией - первые пообещали не вставлять палки в колёса по реализации СП2, вторые свалить таки с Донбасса. Свои выборы проведут, выберут Путьку и его партию и валят. Последний аккорд, так сказать))). Поэтому и раздают паспорта по быстрому налево и направо. У них большой дефицит населения, много пустующих земель, страна огромная. Обстоятельства сложатся так, что все коллаборанты вынуждены будут покинуть "свою" землю и ехать на Россию "осваивать целину". В плюсе, кстати, будут все- и Украины, вернувшая контроль над Донбассом(и избавивших от ярых ватников), и Рашка, прибарахлившись трудоспособным, славянским населением, и Европа, которая за "мир во всём мире" Вибори на деокупованих територіях можливі тільки у разі забезпечення невтручання РФ у виборчий процес, - законопроєкт - Цензор.НЕТ 1768 (на самом деле желающей занять рынок Украины, избавившись от конкурента).
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17.08.2021 13:21 Відповісти
Мета Росіі,це втюхати в Україну Даунбас з особливим статусом (автономією) і Росія від власної мети не відмовиться !!!))))
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17.08.2021 13:47 Відповісти
мечтать невредно. У них нет других вариантов. Кушать хочется, а экономика держится только на продаже природных ресурсов.
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17.08.2021 13:50 Відповісти
Незаметно уводят от тезиса "Выборы только после Украинского контроля над границей" к "Выборы после рашистких гарантий невмешательства". Коротка память у зеленой братвы и то чего стоят рашистские гарантии. Как им хочется чтобы Украина навсегда забыла последствия Иловайских гарантий кремлевских тварей.
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17.08.2021 14:01 Відповісти
Які домовленості ,мети українців та московитів кардинально протилежні !!! Українці мріють про власну державу ,а московити прагнут знищити українців ,перетворити українців в "русскоязичную" бидломасу росєян !!!)))
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17.08.2021 14:09 Відповісти
а за закрытие границы миротворцами нислова- зрадники зеленские
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17.08.2021 15:01 Відповісти
Уже через год, а может и через полгода на оккупированных территориях будут жить только граждане России. О каких там выборах вообще может идти речь? Или Зеленский и его банда решили, что выбирать там "украинскую" власть будут граждане РФ?
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17.08.2021 17:19 Відповісти
 
 