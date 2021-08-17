Вибори на деокупованих територіях можливі тільки у разі забезпечення невтручання РФ у виборчий процес, - законопроєкт

Вибори і референдуми на деокупованих територіях України можуть проводитися тільки в разі можливості забезпечення недопущення протиправного втручання у виборчий процес, в тому числі з боку Російської Федерації.

Про це йдеться в законопроєкті №5844 "Про засади державної політики перехідного періоду", який подав у ВР прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Згідно з текстом законопроєкту, оприлюдненим на сайті Верховної Ради, серед умов проведення виборів - дотримання принципів політичного плюралізму і багатопартійності, рівності прав і можливостей участі у виборчому процесі, а також дотримання виборчих прав внутрішньо переміщених осіб.

Недопущення протиправного втручання у виборчий процес, зокрема з боку РФ - також значиться в умовах для проведення виборів.

Законопроєкт передбачає, що вибори на цих територіях можливі у разі забезпечення свободи передвиборчої агітації, рівного доступу до засобів масової інформації та відновлення українського теле- і радіомовлення, вільного обігу українських друкованих засобів масової інформації.

Виборчий процес повинен відповідати вимогам Конституції, Виборчого кодексу та українського законодавства, а також стандартам ОБСЄ і Ради Європи.

Одна з вимог законопроєкту - безпечні умови діяльності і безперешкодна участь у виборчому процесі офіційних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співпраці в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), інших міжнародних організацій та іноземних держав.

Також читайте: Містами ОРДЛО їздять мобільні пункти для агітації і підготовки голосування в російську Держдуму, - правозахисник Лисянський. ВIДЕО

Документ пропонує ввести в законодавство такі терміни, як "перехідний період", "деокуповані території", "тимчасова окупація", "окупаційні сили та окупаційні служби Російської Федерації", "контактна лінія".

"На тимчасово окупованих територіях загальнодержавні вибори і всеукраїнські референдуми не проводяться ... Вперше після деокупації місцеві вибори на деокупованих територіях можуть бути призначені і проведені тільки за умови дотримання вимог українського законодавства одночасно з черговими місцевими виборами. Місцеві референдуми на деокупованих територіях можуть бути призначені не раніше, ніж після проведення місцевих виборів на відповідній територіїі", - випливає із законопроєкту.