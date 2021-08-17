Українського воїна поранено на Донбасі. Війська РФ застосовували 120-мм міномети і стрілецьку зброю, з початку доби - 3 обстріли, - Міноборони
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Станом на 12 годину поточної доби з боку ворога зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Так, поблизу Причепилівки противник двічі порушив режим тиші, обстрілюючи позиції українських захисників зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування РФ застосували міномети 120-го калібру.
"Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн дістав поранення. Зараз він в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.
У відомстві підкреслили, що на дії російських окупаційних військ українські захисники дали адекватну відповідь.
"Про всі факти порушень режиму припинення вогню повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - додали в Міноборони.
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