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Міноборони (5286) обстріл (21114) поранення (2658) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Українського воїна поранено на Донбасі. Війська РФ застосовували 120-мм міномети і стрілецьку зброю, з початку доби - 3 обстріли, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено на Донбасі. Війська РФ застосовували 120-мм міномети і стрілецьку зброю, з початку доби - 3 обстріли, - Міноборони

Станом на 12 годину поточної доби з боку ворога зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Причепилівки противник двічі порушив режим тиші, обстрілюючи позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування РФ застосували міномети 120-го калібру.

"Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн дістав поранення. Зараз він в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.

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У відомстві підкреслили, що на дії російських окупаційних військ українські захисники дали адекватну відповідь.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - додали в Міноборони.

Автор: Анастасія Потіха
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Лучше не деньги, их разворуют, а боевую летальную технику. В отличии от Афганистана наши защитники воюют. Конечно не всегда им дают возможность давать отпор.
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17.08.2021 12:50 Відповісти
_Судя по по военной помощи Афганистану со стороны США, это именно Афганистан отказался от третьего в мире арсенала ЯО.
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17.08.2021 12:53 Відповісти
Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ применяли 120-мм минометы и стрелковое оружие, с начала суток - 3 обстрела, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2506

Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ применяли 120-мм минометы и стрелковое оружие, с начала суток - 3 обстрела, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3585
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17.08.2021 12:48 Відповісти
Нашему воину скорейшего выздоровления. Низкий поклон Вам, защитникам украинского народа!
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17.08.2021 12:52 Відповісти
 
 