Українського воїна поранено на Донбасі. Війська РФ застосовували 120-мм міномети і стрілецьку зброю, з початку доби - 3 обстріли, - Міноборони

Станом на 12 годину поточної доби з боку ворога зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Причепилівки противник двічі порушив режим тиші, обстрілюючи позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування РФ застосували міномети 120-го калібру.

"Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн дістав поранення. Зараз він в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.

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У відомстві підкреслили, що на дії російських окупаційних військ українські захисники дали адекватну відповідь.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - додали в Міноборони.