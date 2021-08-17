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Затримані кримські татари мають бути негайно звільнені, - Зеленський про ранкові обшуки в АРК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Затримані кримські татари мають бути негайно звільнені, - Зеленський про ранкові обшуки в АРК

РФ знову кричуще порушує права людини в окупованому Криму.

Про це повідомив у твіттері президент України Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішні обшуки і затримання кримських татар, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці у домівках кримських татар відбулися обшуки й затримання. Ці неприпустимі переслідування мають бути негайно припинені, а люди – звільнені", - зазначив Зеленський.

На думку глави держави, світова спільнота повинна належним чином відреагувати на таке порушення.

Також читайте: За підсумками обшуків російські силовики затримали п'ятьох татар, - "Кримська солідарність"

Як повідомлялося, 17 серпня російські силовики з 4-ї ранку проводили обшуки в 5 будинках кримських татар на окупованому півострові. За підсумками обшуків були затримані 5 татар.

Автор: Анастасія Потіха
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... а тьо бусицька топнут нозькой!
вот.
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17.08.2021 13:03 Відповісти
замена "требуем" на "должны", звучит на повышенных тонах, но, кагбэ, ни к чему не обязывает...
короче, нарабатывает опыт перед встречей с байденом
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17.08.2021 13:07 Відповісти
И его требования сразу удовлетворили. Господи, хотя бы не позорился.
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17.08.2021 17:07 Відповісти
Да на тебя срать все хотели,мудак,который даже уважение к Украине просрал...
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17.08.2021 13:05 Відповісти
если бы только просрал, оно позорит Украину
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17.08.2021 13:13 Відповісти
"Поезд, стой! Раз-два!"
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17.08.2021 13:08 Відповісти
Цей дятел в твіттері відписує!

Він там як ********** пише чи так просто, хоча "какая разница"(
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17.08.2021 13:27 Відповісти
Ножкой тупнул?
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17.08.2021 13:40 Відповісти
Оно проснулось? Затримані кримські татари мають бути негайно звільнені, - Зеленський про ранкові обшуки в АРК - Цензор.НЕТ 4315
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17.08.2021 13:47 Відповісти
Потрібно звільнення кримських татар взяти на особиститй контроль.
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17.08.2021 15:09 Відповісти
 
 