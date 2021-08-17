УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13452 відвідувача онлайн
Новини Події Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
3 612 3
мінування (1159) Міноборони (5286) розвідка (3618) Донбас (21733)

Окупанти інтенсивно мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі, підрозділи ворога зазнають втрат, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти інтенсивно мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі, підрозділи ворога зазнають втрат, - розвідка

Діяльність російських формувань на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях призводить до подальшого зростання загроз безпеці цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, 11 серпня з Росії прибуло близько 10 вантажних автомобілів з боєприпасами і протитанковими і протипіхотними мінами.

Минулого тижня здійснювалося інтенсивне мінування прилеглої до лінії зіткнення території мінами ПОМ-2, ПМН-2, МОП, ОЗМ-72, які заборонені міжнародними конвенціями.

"Мінно-вибухові загородження встановлювалися як засобами дистанційного мінування, так і диверсійно-розвідувальними групами окупантів", - йдеться в повідомленні.

У той же час, як зазначили в ГУР, інтенсивне мінування місцевості призводить до втрат серед особового складу підрозділів противника.

Також читайте: Російські терористи дистанційно мінували місцевість протипіхотними мінами поблизу Зайцевого та Південного, - українська сторона СЦКК

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О то ПОТІМ тре гнати на розминування лугандонців що отримали кацапські пашпорти
показати весь коментар
17.08.2021 13:15 Відповісти
одностороннее отведение
показати весь коментар
17.08.2021 13:16 Відповісти
Раз мінують, то іти в наступ не збираються.
показати весь коментар
17.08.2021 13:37 Відповісти
 
 