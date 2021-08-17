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Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ

За 7 місяців поточного року з України вивезли 335 тис. тонн брухту, це в 20 разів більше, ніж в минулому році. Тільки за липень продаж брухту за кордон була в три рази більше, ніж за весь 2020 рік.

Через це металургійні підприємства України переживають дефіцит сировини, а багато з них перебувають під загрозою зупинки.

Про це йдеться в матеріалі "Проти лома немає прийому?" на сайті Обозреватель.

"Безперешкодне вивезення брухту створює не тільки небезпеку аварій і катастроф, загрозу зупинки підприємств, зниження експортної виручки і зростання безробіття, але і провокує зростання цін. Зокрема, на будівництво. Популярний жарт у ділових колах: не у криптовалюту треба було вкладатися, а в арматуру. Більше б заробив", – сказано в матеріалі. Згідно з підрахунками, лом – це незамінна сировина, яка дозволяє скоротити викиди CO2 в металургії на 60%. Одна тонна переробленого брухту економить 1,4 тонни залізної руди і 740 кг вугілля. Але при цьому для виплавки однієї тонни сталі в електродугових печах потрібно 1,1 тонна брухту. "Для збільшення частки електрометалургії в Україні до 20-30% додатково буде потрібно від 3,5 до 5,5 млн тонн брухту. А де ми його візьмемо, при тих катастрофічно величезних темпах вивезення з України, які відзначаються зараз?" – запитує видання.

На думку журналістів, причина того, що експорт цінної сировини досі не заборонений – або в халатності чиновників, або у тому, що частина коштів, зароблених експортерами, осідає в кишенях влади, йдеться у статті. "Усі міркування про те, що від введення мораторію ми втратимо доходи бюджету від мита в 58 євро з тонни металобрухту, розбиваються об один єдиний аргумент: з тонни готового металургійного продукту бюджет отримує майже в чотири рази більше. Про що ще можна сперечатися?!" – сказано в матеріалі" - резюмує видання. Раніше зупинити експорт металобрухту закликав прем'єра Дениса Шмигаля завод "ММК ім. Ілліча".

Як сказано у відкритому листі заводу, через дефіцит металобрухту під загрозою опинилася стабільна робота всієї металургійної галузі, через що бюджети всіх рівнів можуть втратити більше 20 мільярдів гривень надходжень.

Зі свого боку директор Аналітичного центру Федерації роботодавців України Володимир Панченко заявив, що для розвинених європейських країн металобрухт є сировиною, стратегічно важливою для промисловості і економічного зростання. Саме тому все більше країн вводять тимчасові заборони на експорт брухту, щоб уникнути дефіциту сировини і підтримати власного виробника.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Так а платить за лом что б не вывозили почему не попробывать? Привыкли на халяву.
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17.08.2021 13:22
+9
Как нам платить так мировые цены, а как ахметке раскошелиться ,так ЭКО катастрофа
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17.08.2021 13:24
+7
Почему цены на металл в стране выше мировых при том что металлолом за копейки?
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17.08.2021 13:26
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17.08.2021 13:20 Відповісти
Ніяк не нажеруться алігархи. І все в них розписано - надвисокі ціни на метал, це їх заначка, коли ціни МОЖЛИВО знизяться. А зараз нехай біднота тягне їм металолом за копійки. Країні потрібен 29 палац в Європі Ахмєтки!!!
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17.08.2021 13:25 Відповісти
Можно с чернобыльской зоны металлолом сдать в Европу. Я думаю хуже точно не будет. Тем более шо радиации там уже нету, а металла хоть гепой жуй Если экспорт лома из Украины не запретить, страна не выполнит обязательства по декарбонизации, – СМИ - Цензор.НЕТ 9624
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17.08.2021 13:21 Відповісти
Цены внутри страны на металл просто ненормальные,ощущение что покупаешь трубы и профиль из серебра. Если экспорт лома из Украины не запретить, страна не выполнит обязательства по декарбонизации, – СМИ - Цензор.НЕТ 6674
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17.08.2021 13:22 Відповісти
А ціни на цукор на 40% вищі світових, а на олію вищі ніж в Європі. Відстьобують бабло Зє і граблять нарід. А Зє ніяк не переконається на досвіді інших -що жадібність фраєра згубила.
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17.08.2021 13:28 Відповісти
та хто там знає, що ціна цукру за кіло = 1л бензину, якщо по телебаченню про це не кажуть...
Одна проблема, всі знають, що винен Порошенко, але довести не можуть. Зе!Бені, допоможіть препіЗе!"денту та # Йдіть у сраку.
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17.08.2021 14:55 Відповісти
биржевая цена на сахар 0,2 USD за фунт или 0,44 за кг
наверное на сахар тоже применили схему Роттердам +
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17.08.2021 15:16 Відповісти
Так а платить за лом что б не вывозили почему не попробывать? Привыкли на халяву.
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17.08.2021 13:22 Відповісти
проти лома є прийома?
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17.08.2021 13:23 Відповісти
Как нам платить так мировые цены, а как ахметке раскошелиться ,так ЭКО катастрофа
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17.08.2021 13:24 Відповісти
Почему цены на металл в стране выше мировых при том что металлолом за копейки?
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17.08.2021 13:26 Відповісти
Ціни реалізації на металопрокат підняли до світових, а лом хочуть за дарма в наріду скупляти.
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17.08.2021 13:27 Відповісти
Чем меньше оседает в карманах причастных власть имущих- тем больше металлолома для металлургии. Одна проблема - карманы эти бездонные (и беспардонные).
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17.08.2021 13:31 Відповісти
По логике умных журналистов Обозревателя:
1. из-за экспорта лома металлургические предприятия будут выплавлять больше металла для внутреннего рынка и Украина не сможет сократить выбросы СО2;
2. экспорт металлолома сократит экспорт металлургических предприятий и они будут меньше выплавлять металла.
и где здесь логика? мозги?
обычная заказуха ахметовых-коломойских для увеличения прибыли на экспорте металла. Плевать им на экологию, наполнение бюджета, тупых 73 украинца, да и на умных тоже, к сожалению.
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17.08.2021 13:31 Відповісти
Спекулянти негодують.
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17.08.2021 13:33 Відповісти
"За 7 месяцев текущего года из Украины вывезли 335 тыс. тонн лома, это в 20 раз больше, чем в прошлом году." Порох виноват, к гадалке не ходи. Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5622
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17.08.2021 13:35 Відповісти
Жалко что никто не ведет статистики сколько было вывезено лома Ахметовым под видом готовой продукции. Потому что ето смешно что кто то думает что Ахметов не вывозит лом из страны. Просто он не может или скорее не хочет конкурировать с теми кто покупает в Украине лом дороже у населения.
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17.08.2021 13:41 Відповісти
Основной навар Ахметки не в ломе, а в двойной бухгалтерии. Металл стОит в мире, допустим, 1000 $ / тонна. Он "продаёт" его своей офф-шорке примерно за 400, из них с 10-20 $ "прибыли" платит налоги в Украине. А остальные 600- на дворцы и яхты. На фига ему ещё с металлоломом возиться... Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3341
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17.08.2021 14:04 Відповісти
Может пора уже етого Ахметку и Пинчука декарбонизировать? Хочет за бесценок собирать лом у населения переплавлять в чурки и отправлять за буго с сумашедшей прибылью. Как узнал по чем сегодня лом собирают так лучше выкинуть в кусты чем тратить бензин и время чтобы отвезти в приемку.
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17.08.2021 13:36 Відповісти
Ахметов хочет стать единственным монополистом в Украине. А как же свободный рынок и европейские цены о котором Ахметов визжит на каждом углу? Чтобы на него работали бесплатно, а у него покупали електроенергию и метал выше европейских цен.
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17.08.2021 13:39 Відповісти
Китайские метизы стоят дешевле чем металл ахметки отвратительного качества. Это касается большинства изделий.
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17.08.2021 13:41 Відповісти
У меня родственник жалуется что из за заоблачных цен на металл производство в принципе неконкурентно. Производить что либо это однозначно невозможно.
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17.08.2021 13:45 Відповісти
Цікаво виходить: вигідніше експортувати металолом,з купою чималеньких податків,ніж продати ахмєтовським заводам,що отримують надприбутки.

Джинса смердюча.
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17.08.2021 13:56 Відповісти
Если в етой стране и дальше будут грабить народ и давить тарифами в угоду бандитам и олигархам таким как Ахметов, то будет как в Афганистане. Когда враг пойдет на Киев то ваши чиновники, армия и мусора, которым у нас всю жизнь угождали, сядут на самолеты и улетят за бугор. А народ разбежится потому что ему нечего и нет ради чего защищать страну.
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17.08.2021 14:01 Відповісти
Платите за лом конкурентную цену - и его никто не будет вывозить - это же просто как 2*2.

Металлопрокат же вы продаете по мировым ценам - что ж за сырье не желаете по мировым ценам платить?

Или проблема все же в том, что Ахметов хочет получать сверхприбыли?
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17.08.2021 14:03 Відповісти
Зробіть невигідним експорт металобрухту , купляйте його у приймачів металобрухту по цінам - як за кордоном . Всього навсього . І ваші заводи завалять металобрухтом . Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4685 .
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17.08.2021 14:12 Відповісти
Не надо ничего запрещать! Принимайте металлолом по реальным ценам у населения и всех посредников мусаро-ахметовских нах
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17.08.2021 14:19 Відповісти
Класика жанру: Битий не битого везе.
"Обосреватель" та "принциповий" Бродський тут до чого??? Гроші на підкуп преси, лобіювання інтересів у ВР та кишенькових прем'єрів є, а на справедливу ціну- ніколи за 30-ть років...
Пане Бутусов, де порівняльні таблиці із змінами світових цін на брухт? Чому, щоб зрозуміти, що на брухт ціна стала та коливання лише сезонні у тій же Туреччині- потрібно копирсатись на теренах інтернету? Щоб "лохи" не прозріли як їх дурять?
Ой, не тих називають піда...ами... Якщо експорт брухту з України не заборонити, країна не виконає зобов'язання з декарбонізації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2162
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17.08.2021 14:38 Відповісти
Достала эта заказная джинса повсюду. Платите за лом столько же, сколько он стоит на мировом рынке, и никто никуда его не будет вывозить. А то лом купить за три копейки, а выплавленный из него металл продать за тысячу баксов, отличный бизнес, никто не спорит.
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17.08.2021 15:18 Відповісти
Ахметка вже сюди декарбонізацію приплів. І де ж взялась ця гнида на нашу Україну.
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17.08.2021 15:35 Відповісти
Предлагаю запретить экспорт арматуры из Украины, так как цена на нее стала слишком высокая и строительство жилья под угрозой - логика !
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17.08.2021 15:44 Відповісти
Один выброс мексиканского вулкана Попокатепетль дает такую карбонизацию, что никаким ломом за 100 лет не перебьешь. Это называется борьба с ветряными мельницами.
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17.08.2021 15:44 Відповісти
Те що не може вижити в умовах чесного ринку, повинно здохнути. Мільйони не повинні платити за парочку олігархів, і навіть за пару тисяч їхніх кріпаків. Їм давали десятки років перехожого періоду на модернізацію.
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19.08.2021 10:09 Відповісти
 
 