Україні варто негайно запровадити системну державну політику з протидії "відтоку мізків", - аналітики

За прогнозами, "полювання" за кадрами в перспективі буде тільки посилюватися.

"Заманюють, як можуть": попит на українських фахівців за кордоном знову зростає, кажуть фахівці. Європейські фірми з підбору кадрів розміщують у соцмережах усе більше оголошень із "вигідними пропозиціями" для українських спеціалістів, особливої уваги почали надавати представникам технічних спеціальностей. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

"Поки що – я це підкреслюю, поки що – трудова міграція українців із України не несе великої загрози для нашого економічного розвитку. Але рано чи пізно люди почнуть для себе обирати можливості майбутнього проживання, і обиратимуть країну, в якій вони захочуть залишитися. І ось тут з’явиться питання: чи захоче трудовий мігрант залишитися в Україні. І ось це вже буде нести в майбутньому загрозу для нашого економічного розвитку", – застерігає президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Країни-сусіди, не тільки Польша. Це саме робить Білорусь, де пів мільйона наших мігрантів, Росія, Китай забирають наші технічні кадри, інші країни Азії... Вони всі зацікавлені максимально забрати наші технічні кадри, тому що передусім це висока якість, низька ціна", – пояснює Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики.

"Полювання" за кадрами у перспективі лише посилюватиметься, вважають аналітики. Адже Європа істотно "старіє" і потребує досвідчених рук. Відтак, наголошують фахівці, Україні слід негайно впроваджувати системну держполітику з протидії "відтоку мізків". І почати можна з підтримки вітчизняного бізнесу, що системно інвестує в людський ресурс.