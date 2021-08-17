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трудова міграція (147) заробітчани (466)

Україні варто негайно запровадити системну державну політику з протидії "відтоку мізків", - аналітики

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

За прогнозами, "полювання" за кадрами в перспективі буде тільки посилюватися.

"Заманюють, як можуть": попит на українських фахівців за кордоном знову зростає, кажуть фахівці. Європейські фірми з підбору кадрів розміщують у соцмережах усе більше оголошень із "вигідними пропозиціями" для українських спеціалістів, особливої уваги почали надавати представникам технічних спеціальностей. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".

"Поки що – я це підкреслюю, поки що – трудова міграція українців із України не несе великої загрози для нашого економічного розвитку. Але рано чи пізно люди почнуть для себе обирати можливості майбутнього проживання, і обиратимуть країну, в якій вони захочуть залишитися. І ось тут з’явиться питання: чи захоче трудовий мігрант залишитися в Україні. І ось це вже буде нести в майбутньому загрозу для нашого економічного розвитку", – застерігає президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"Країни-сусіди, не тільки Польша. Це саме робить Білорусь, де пів мільйона наших мігрантів, Росія, Китай забирають наші технічні кадри, інші країни Азії... Вони всі зацікавлені максимально забрати наші технічні кадри, тому що передусім це висока якість, низька ціна", – пояснює Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики.

"Полювання" за кадрами у перспективі лише посилюватиметься, вважають аналітики. Адже Європа істотно "старіє" і потребує досвідчених рук. Відтак, наголошують фахівці, Україні слід негайно впроваджувати системну держполітику з протидії "відтоку мізків". І почати можна з підтримки вітчизняного бізнесу, що системно інвестує в людський ресурс.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
крепосное право решит эти и многие другие досадные недоразумения.
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17.08.2021 13:41
+5
Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена

А у нас цена в разы ниже чем предлагают там. Платить не пробовали адекватную цену за мозги? Глядишь и проблемы бы не было. Ведь все равно платить придется через какое-то время. И уже совсем другую цену тем же специалистам которые уехали и которых вы будете вынуждены выписать сюда только уже как представителей иностранных фирм.
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17.08.2021 13:48
+4
Після десятилітнього шоу кварталів, сріалів у мізки типу скоти та слуга нароту годі розраховувати на здорові мізки в цій країні.
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17.08.2021 13:43
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Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 4919
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17.08.2021 13:41 Відповісти
крепосное право решит эти и многие другие досадные недоразумения.
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17.08.2021 13:41 Відповісти
Достойная оплата за интелектуальный /и не только/ труд - это единственая действенная мера!
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17.08.2021 14:26 Відповісти
Ну на самом деле, наши "мозги" нередко уезжают на совершенно неквалифицированную работу, потому зарплата может быть и не настолько большой как на Западе, но она должна быть хотя бы такой, чтоб люди рассмотрели возможность остаться с семьёй.
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17.08.2021 18:53 Відповісти
а "прописку" до сих пор не отменили /крепостное право по факту еще не искоренили/
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17.08.2021 14:27 Відповісти
иди и возьми себя сам за такое предложение.
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17.08.2021 14:36 Відповісти
Після десятилітнього шоу кварталів, сріалів у мізки типу скоти та слуга нароту годі розраховувати на здорові мізки в цій країні.
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17.08.2021 13:43 Відповісти
якщо мізки розумні, то це не впливає, тим більше розумні не витрачають час на писанину роками і тупі серіали
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17.08.2021 14:01 Відповісти
Нащо? У нас вже третій рік фестиваль двійочників та невігласів, що тут розумним робити?
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17.08.2021 13:45 Відповісти
Я б сказав тридцята річниця. Ситуація не сьогодні і не вчора така склалася.
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17.08.2021 13:49 Відповісти
А то до этого, конечно, были сплошные профессионалы. Да там половина всё тот же состав. А вот профессионалы, технари, вот они со страны сваливают.
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17.08.2021 19:03 Відповісти
До цього хоч соромно не було.
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17.08.2021 19:36 Відповісти
избирателям зе это не грозит
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17.08.2021 13:46 Відповісти
Опіздали. Тут вже майже самі дебіли залишились.
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17.08.2021 13:46 Відповісти
Они все заинтересованы максимально забрать наши технические кадры, потому что прежде всего это высокое качество, низкая цена

А у нас цена в разы ниже чем предлагают там. Платить не пробовали адекватную цену за мозги? Глядишь и проблемы бы не было. Ведь все равно платить придется через какое-то время. И уже совсем другую цену тем же специалистам которые уехали и которых вы будете вынуждены выписать сюда только уже как представителей иностранных фирм.
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17.08.2021 13:48 Відповісти
Дело не в цене. Зарплаты тоже разные бывают. Дело в том, что в стране нет стабильности. И человек на ту же зарплату заплатит меньше налогов, снимет нормальное жильё и будет жить, имея возможность планировать будущее.
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17.08.2021 19:05 Відповісти
Зарплаты конечно же всегда бывают разные. Только вот дело в том, что иностранные фирмы предлагают адекватную зарплату. Т.е. зарплату которая позволяет достаточно пристойно жить. Позволяет не думать как дотянуть до следующей зарплаты. Плюс позволяют откладывать и планировать будущее. Наши же зарплаты зачатую не позволяют даже дотянуть до следующей. Т.е. они не адекватны средним затратам на жизнь.
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17.08.2021 19:12 Відповісти
Царь клован мастеровых и звездочётов иметь желают.
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17.08.2021 13:50 Відповісти
Скорее всего эта системная политика будет выглядеть в виде большой финансовой дани для тех, кто выезжает. Поднять зарплату и уровень жизни у них "политической воли" не хватит, то бишь олигархат не захочет делиться с работниками.
Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 8719
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17.08.2021 13:50 Відповісти
Внуку 16.Английский знает отлично,немецкий хорошо,с ПК на ты.После получения IT образования дальнейшую жизнь видит вне Украины.Тем более есть друзья в Канаде.Как то так.Спасибо зебилам.
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17.08.2021 13:55 Відповісти
быстро же у наших небожителей возник кадровый голод среди челяди, а ведь еще не всё из этой страны высосано !
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17.08.2021 13:56 Відповісти
Почему ж быстро? Кадровый голод начинался постепенно. Сначала отток старых кадров, потом разрушение системы образование, теперь трудовая миграция.
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17.08.2021 19:06 Відповісти
вы не можете сделать простую перепись населения и элементарный аудит пенсионного фонда, откуда у вас "мозги"? Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 5826
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17.08.2021 13:57 Відповісти
Ніякі "державні політики" в таких питаннях не допоможуть. Бо спеціалістів працевлаштовує не держава а ринок. Держава може запропонувати лише низькооплачувані робочі місця на державних підприємствах, з купою корупції, кумівства та бюрократії. Але хороший спеціаліст такої роботи уникає.
Поки держава не створить умов для розвитку свого ринку, спеціалісти будуть перетікати на ринки інших держав. Але для цього доведеться обмежити апетити українського "нобілітету" - силовиків, суддів та чиновників. Тобто ті, хто мають владу, повинні свідомо наступити самі собі на горло. Пожертвувати власними інтересами заради розвитку системи, з якої вони теж харчуються. І я сумніваюсь, що у українського "нобілітету" вистачить волі та розуму піти на подібний крок. А отже відтік спеціалістів продовжиться.
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17.08.2021 13:57 Відповісти
держава може створити умови для того аби розвивалася економіка. Але це не про нашу олігархічно-бандитську охлократію.
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17.08.2021 14:45 Відповісти
"И вот тут появится вопрос: захочет ли трудовой мигрант остаться в Украине." Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 4829

Зебилы, пока этот "мигрант" в трудоспособном возрасте и востребован- точно нет.
А уж при вас, дебилах, клоунах и предателях у власти- тем более. Украине следует незамедлительно внедрить системную госполитику по противодействию "оттоку мозгов", – аналитики - Цензор.НЕТ 7842
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17.08.2021 13:59 Відповісти
Ну трудовые мигранты тоже не слишком и умом наделены. Свои денежки они ведь все равно сюда отправляют, ЗЕбилов "подкармливать". А те и рады. Если за прошлый год 4 лярда зелени в страну зашло от заробитчан, то в этом году уже ежемесячно по лярду заходит. Улавливаете?)))
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17.08.2021 19:43 Відповісти
Не все такие идиоты и не всё они сюда отправляют. Україні варто негайно запровадити системну державну політику з протидії "відтоку мізків", - аналітики - Цензор.НЕТ 557
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18.08.2021 13:09 Відповісти
технічного спеціаліста тримають технічною роботою. тобто попитом на його спеціальність. і конкурентною з/п.
без створення нових бізнесів з продукцією з високою добавленою вартістю цього не можливо.
а бізнесів не створити без попиту на продукцію та інвестицій/кридитів.
Владі потрібно розібратись спочатку з корупційним податком, власною неефиктивністю а далі завдяки меншій собівартості праці, меншому логістичному плечу тощо може і нас завалять інвестиціями і дешевими кредитами як Китай
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17.08.2021 14:23 Відповісти
вони(наші керманичі) дивляться на свій рахунок а потім на ваш допис і кажуть - а ми більш ніж ефективні, ми гіперефективні.
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17.08.2021 14:47 Відповісти
Единственно правильная политика - платите много, достойно, не лгите никому
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17.08.2021 14:31 Відповісти
Не вбивай. Не кради.Не свідчи неправдиво на ближнього твого - відомі принципи, але по ним так важко жити.
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17.08.2021 14:49 Відповісти
Просто треба починати нормально платити людям праці . Просте рішення .
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17.08.2021 14:33 Відповісти
Ключевое слово - низкая цена.
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17.08.2021 14:34 Відповісти
плюс полное отсутсвие справедливости.
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17.08.2021 14:37 Відповісти
любая госуслуга - требуется прописка и военкомат.
Не говоря уже о банально правах на вождение.
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17.08.2021 14:40 Відповісти
маячня, це питання які виникають і в інших країнах. Справа в тому що як тільки ти починаєш якусь справу, одразу з'являються мусора, податкова, сбу, пожежники, депутати, бандити та інша нечисть яка погрожує і вимагає своєї частки.
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17.08.2021 14:52 Відповісти
Дия сити к тому же. с попыткой пронести пункт о запрете свободного рынка труда среди айтишников.
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17.08.2021 14:42 Відповісти
мозги потекли у 73 % уже давно и в неизвестном направлении
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17.08.2021 15:01 Відповісти
Україна - в рабстві двох-трьох олігархів за скибку хліба, раби біжать від панів, пани негодують.
Куди там західним "експлуататорам".
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17.08.2021 15:12 Відповісти
Страны-соседи, не только Польша. Это делает Беларусь, где полмиллиона наших мигрантов, Источник: https://censor.net/ru/n3283177
Зачем в Белорусь мигрировать?
для чего?
не проще удаленно работать (ели идет речь про it-специалистов)?
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17.08.2021 15:16 Відповісти
Не все родились ай-тишниками. Есть много просто работяг, которые хотят спокойной жизни и заработка на хлеб. Могилевская область вся украинцами забита. Там беженцев куча, а в селе сейчас батька дома строит, инфраструктуру развивает. 10 лет отработал в селе - дом твой, как при союзе было в ЖЕКах. Учитель сельский получает в полтора раза выше зарплату аналогичного городского учителя. И так далее.
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17.08.2021 19:40 Відповісти
конечно будет усиливаться, а если нет, топовым компаниям придется самим обучать и платить за обучение, по скольку хороший специалист не хочет сидеть в стране без перспектив
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17.08.2021 15:41 Відповісти
мозги давно уже покинули Украину.. остались только 73%тные
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17.08.2021 17:54 Відповісти
Зря вы так. Еще остались мозги в Украине, только хитровы...баные.))) Думаете тупорылые сидят во всяких там вертикалях власти и нас стригут и доят? Как раз нет. Продуманные и хитрожопые и не обделенные мозгом.)))
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17.08.2021 19:37 Відповісти
Я вам таки скажу, что с такой системой образования, нам скоро не нужно будет переживать про отток мозгов, я вас уверяю. Нынешние выпускники ВУЗов просто не понимают ни специфики работы, ни имеют базы знаний.
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17.08.2021 18:34 Відповісти
Якщо держава Україна буде платити "мізкам" достойні Людини ,на рівні Європейських, зарплати,то ніхто й не рипнеться із неї. Не буде сенсу тинятись по світу у пошуках кращої долі.
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17.08.2021 19:15 Відповісти
Как это не несет большой угрозы для нашего экономического развития???
А что по вашему означает цифра 50 000 украинских студентов только в Польше? Это не угроза? Или вы наивно считаете что они вернутся в Украину "кормить" всякую наволочь в чиновничьих креслах?)))
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17.08.2021 19:34 Відповісти
 
 