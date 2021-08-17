Україні варто негайно запровадити системну державну політику з протидії "відтоку мізків", - аналітики
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За прогнозами, "полювання" за кадрами в перспективі буде тільки посилюватися.
"Заманюють, як можуть": попит на українських фахівців за кордоном знову зростає, кажуть фахівці. Європейські фірми з підбору кадрів розміщують у соцмережах усе більше оголошень із "вигідними пропозиціями" для українських спеціалістів, особливої уваги почали надавати представникам технічних спеціальностей. Про це йдеться у сюжеті "5 каналу".
"Поки що – я це підкреслюю, поки що – трудова міграція українців із України не несе великої загрози для нашого економічного розвитку. Але рано чи пізно люди почнуть для себе обирати можливості майбутнього проживання, і обиратимуть країну, в якій вони захочуть залишитися. І ось тут з’явиться питання: чи захоче трудовий мігрант залишитися в Україні. І ось це вже буде нести в майбутньому загрозу для нашого економічного розвитку", – застерігає президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
"Країни-сусіди, не тільки Польша. Це саме робить Білорусь, де пів мільйона наших мігрантів, Росія, Китай забирають наші технічні кадри, інші країни Азії... Вони всі зацікавлені максимально забрати наші технічні кадри, тому що передусім це висока якість, низька ціна", – пояснює Руслан Бортник, директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики.
"Полювання" за кадрами у перспективі лише посилюватиметься, вважають аналітики. Адже Європа істотно "старіє" і потребує досвідчених рук. Відтак, наголошують фахівці, Україні слід негайно впроваджувати системну держполітику з протидії "відтоку мізків". І почати можна з підтримки вітчизняного бізнесу, що системно інвестує в людський ресурс.
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А у нас цена в разы ниже чем предлагают там. Платить не пробовали адекватную цену за мозги? Глядишь и проблемы бы не было. Ведь все равно платить придется через какое-то время. И уже совсем другую цену тем же специалистам которые уехали и которых вы будете вынуждены выписать сюда только уже как представителей иностранных фирм.
Поки держава не створить умов для розвитку свого ринку, спеціалісти будуть перетікати на ринки інших держав. Але для цього доведеться обмежити апетити українського "нобілітету" - силовиків, суддів та чиновників. Тобто ті, хто мають владу, повинні свідомо наступити самі собі на горло. Пожертвувати власними інтересами заради розвитку системи, з якої вони теж харчуються. І я сумніваюсь, що у українського "нобілітету" вистачить волі та розуму піти на подібний крок. А отже відтік спеціалістів продовжиться.
Зебилы, пока этот "мигрант" в трудоспособном возрасте и востребован- точно нет.
А уж при вас, дебилах, клоунах и предателях у власти- тем более.
без створення нових бізнесів з продукцією з високою добавленою вартістю цього не можливо.
а бізнесів не створити без попиту на продукцію та інвестицій/кридитів.
Владі потрібно розібратись спочатку з корупційним податком, власною неефиктивністю а далі завдяки меншій собівартості праці, меншому логістичному плечу тощо може і нас завалять інвестиціями і дешевими кредитами як Китай
Не говоря уже о банально правах на вождение.
Куди там західним "експлуататорам".
Зачем в Белорусь мигрировать?
для чего?
не проще удаленно работать (ели идет речь про it-специалистов)?
А что по вашему означает цифра 50 000 украинских студентов только в Польше? Это не угроза? Или вы наивно считаете что они вернутся в Украину "кормить" всякую наволочь в чиновничьих креслах?)))