На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю"
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На військовій базі в Афганістані опинилися заблокованими українці, які працювали за приватним військовим контрактом. Запропонована евакуація через Пакистан зараз для них нездійсненна.
Про це на умовах анонімності розповів LIGA.net один з українців, який перебуває на цій базі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз на базі перебуває 12 українців, є також заблоковані українці на інших базах.
"Вони (таліби, - ред.) прийшли, сказали віддавати зброю. Ми сказали, що поки ми тут зброю віддавати не будемо. Вони нашу стару охорону прогнали, самі стали замість неї", – розповідає про події на своїй базі співрозмовник видання.
Зараз таліби не випускають українців з бази, хоча повинні були, каже співрозмовник.
За його словами, заблоковані на базі українці вчора звернулися до Міністерства закордонних справ і до військового аташе з проханням про евакуацію. "Вчора спілкувалися, наші повинні вислати Іл на Пакистан, але нам запропонували своїм ходом до Пакистану дістатися", – говорить співрозмовник.
Однак, за його словами, зараз українці не можуть самостійно дістатися до Пакистану. "Ми зі своєї бази не можемо виїхати й до аеропорту проїхати три кілометри. За Пакистан і говорити нема чого", – пояснює він.
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и, кто ответит, что из 80-и первых вывезенных, лишь 8 украинцев, как сообщил мид?...
почему в первую очередь не вывезли этих, с баз...они в наибольшей опасности...
у президента эта ситуация на контроле или только мер кривого рога?
Талибы им сказали - отдавайте оружие и валите куда хотите.
Но эти украинцы видно совсем отмороженные раз отказались от такого предложения.
https://news.depo.ua/ukr/news/zakhopili-park-rozvag-zyavilosya-video-yak-talibi-u-kabuli-katayutsya-na-karuselyakh-ta-mashinkakh-202108171357755
Захопили парк розваг: З'явилося відео, як таліби у Кабулі стрибають на батуті
Невже в Україні нема війни і все так спокійно , що потрібно їхати до Афгану ?
https://gordonua.com/news/worldnews/v-kabule-na-amerikanskoy-baze-ostalos-12-ukrainskih-*******-smi-1567845.html
Украинский военный контингент в Афганистане - подразделение вооружённых сил Украины, несёт службу на территории Афганистана с 2007 года в составе войск НАТО и их союзников.
Источник : Вики .
Дамочка , ЭТА тема для вас слишком сложна для понимания , не тратьте напрасно своё время на оправдания , ибо ваши умозаключения вызывают только улыбку ))
Надеюсь разобрались какое отношение ВСУ имеют к американской миссии в Афганистане ? или всё же ИХТАМНЕТ
А что там с ВСУ ? Слышал , что к параду их готовят. ))
и военно-медицинский персонал , всего 30 военнослужащих
Да когда наши уходили они хоть отбивались а Ахмат Шах Масуд еще неплохо этих талибов и резал.
Будьте добры оплатите эвакуацию.
Или так,чтобы говнеца подкинуть?
про них або забули або просто кинули.
така доля всіх найманців. вони тупо матеріал. це не солдати-громадяни з усіма правами країни до якої належать. і яких "кровз носа" потрібно витягати бо вдома сім'ї кинутих намилять шию.
буде наука всім нам, щоб не тупили і думали перед тим як і в кого наймитувати.
Нехай тим басурманам Візитку Яроша покажуть...
У них реальные проблемы.
Их могут тупо грохнуть.
А вообще - мозгами нужно было думать и винтить в аэропорт в субботу-воскресенье.
Думали , под прикрытием зонтика США -
провести праздник победы в Кабуле (вопрос).
Для ботов -
Талибы ведут войну уже ! (ОДИН) век.
И никто еще ее не выиграл. Закон шариата - украл - отрубить кисть правой руки.
И порядок в стране восторжествовал
Ты забыла, что при талибах в школах учиться тоже нельзя.
Такой вот порядок на уровне 15-го века.
А я думал, шо постики ЗЕ помогают прорываться из окружения и вылетать из осажденных аэропорттов. И похоже, что в ОПЗЕ тоже так думают.