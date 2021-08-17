На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю"

На військовій базі в Афганістані опинилися заблокованими українці, які працювали за приватним військовим контрактом. Запропонована евакуація через Пакистан зараз для них нездійсненна.

Про це на умовах анонімності розповів LIGA.net один з українців, який перебуває на цій базі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз на базі перебуває 12 українців, є також заблоковані українці на інших базах.

"Вони (таліби, - ред.) прийшли, сказали віддавати зброю. Ми сказали, що поки ми тут зброю віддавати не будемо. Вони нашу стару охорону прогнали, самі стали замість неї", – розповідає про події на своїй базі співрозмовник видання.

Зараз таліби не випускають українців з бази, хоча повинні були, каже співрозмовник.

Також читайте: 120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко

За його словами, заблоковані на базі українці вчора звернулися до Міністерства закордонних справ і до військового аташе з проханням про евакуацію. "Вчора спілкувалися, наші повинні вислати Іл на Пакистан, але нам запропонували своїм ходом до Пакистану дістатися", – говорить співрозмовник.

Однак, за його словами, зараз українці не можуть самостійно дістатися до Пакистану. "Ми зі своєї бази не можемо виїхати й до аеропорту проїхати три кілометри. За Пакистан і говорити нема чого", – пояснює він.