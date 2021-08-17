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Афганістан (450) Талібан (136) українці (2384) евакуація (1928)

На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України:

На військовій базі в Афганістані опинилися заблокованими українці, які працювали за приватним військовим контрактом. Запропонована евакуація через Пакистан зараз для них нездійсненна.

Про це на умовах анонімності розповів LIGA.net один з українців, який перебуває на цій базі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз на базі перебуває 12 українців, є також заблоковані українці на інших базах.

"Вони (таліби, - ред.) прийшли, сказали віддавати зброю. Ми сказали, що поки ми тут зброю віддавати не будемо. Вони нашу стару охорону прогнали, самі стали замість неї", – розповідає про події на своїй базі співрозмовник видання.

Зараз таліби не випускають українців з бази, хоча повинні були, каже співрозмовник.

Також читайте: 120 громадян України і членів їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану, - речник МЗС Ніколенко

За його словами, заблоковані на базі українці вчора звернулися до Міністерства закордонних справ і до військового аташе з проханням про евакуацію. "Вчора спілкувалися, наші повинні вислати Іл на Пакистан, але нам запропонували своїм ходом до Пакистану дістатися", – говорить співрозмовник.

Однак, за його словами, зараз українці не можуть самостійно дістатися до Пакистану. "Ми зі своєї бази не можемо виїхати й до аеропорту проїхати три кілометри. За Пакистан і говорити нема чого", – пояснює він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Талибы вам ничего не должны На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 6431
На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 4054
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17.08.2021 13:44
+32
чтоб в крыму так упирались, в 2014-м.
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17.08.2021 13:42
+23
640 афганцев оказались умнее и расторопнее 12 украинцев. Видимо, они лучше знают, на что способны талибы. А наши видать проспали предыдущие рейсы из Кабула.
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17.08.2021 13:43
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чтоб в крыму так упирались, в 2014-м.
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17.08.2021 13:42 Відповісти
Своих не бросаем?
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17.08.2021 16:33 Відповісти
640 афганцев оказались умнее и расторопнее 12 украинцев. Видимо, они лучше знают, на что способны талибы. А наши видать проспали предыдущие рейсы из Кабула.
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17.08.2021 13:43 Відповісти
Шукали на дупу пригод,то майте бажане !!!)))
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17.08.2021 13:44 Відповісти
Интересно, что делали украинцы в Афганистане. Не самое лучшее место для жизни
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17.08.2021 13:47 Відповісти
они просто граждане Украины, если помнят конечно
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17.08.2021 13:52 Відповісти
а вы в новостях только название читаете?))) там же в новости написано, что они делали)
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17.08.2021 13:53 Відповісти
Да ориентируемся сугубо по заголовкам. На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 9698 Интересно, а налоги они платили в бюджет Украины, что их кто-то должен эвакуировать?
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17.08.2021 14:03 Відповісти
Этого не знаю, но предполагаю что нет)
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17.08.2021 18:31 Відповісти
возможно на этих базах и делали...тогда это совсем плохо..
и, кто ответит, что из 80-и первых вывезенных, лишь 8 украинцев, как сообщил мид?...
почему в первую очередь не вывезли этих, с баз...они в наибольшей опасности...
у президента эта ситуация на контроле или только мер кривого рога?
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17.08.2021 14:03 Відповісти
после Журавля -- любой ад, только бы не "на личном контроле" у президента.
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17.08.2021 15:32 Відповісти
Та до лампочки его "контроль", это лишь слова, а до дела его "контроль" так никогда и не доходит, трепло он, самое настоящее.
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17.08.2021 17:38 Відповісти
В статье ясно написано что они наёмники (возможно лугандонские).
Талибы им сказали - отдавайте оружие и валите куда хотите.
Но эти украинцы видно совсем отмороженные раз отказались от такого предложения.
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17.08.2021 14:27 Відповісти
Очевидно, им известна судьба 22-х спецназовцев.
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17.08.2021 14:53 Відповісти
Что за спецназовцы?
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17.08.2021 15:42 Відповісти
Несли службу в составе войск НАТО
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17.08.2021 14:53 Відповісти
Талибы вам ничего не должны На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 6431
На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 4054
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17.08.2021 13:44 Відповісти
таліб з РПЦ?)
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17.08.2021 13:46 Відповісти
а какая разница?
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17.08.2021 13:47 Відповісти
зовсім ніякої)
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17.08.2021 13:49 Відповісти
На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 6595
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17.08.2021 14:54 Відповісти
рпц и есть талибан,косит под православных
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17.08.2021 14:09 Відповісти
А вам в 2014 не попадались на некоторых рос-ресурсах рассуждения о православном джихаде? РПЦ и есть православный талибан.
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17.08.2021 14:56 Відповісти
Потерпіллєр викапаний талібан- у @ бан 🤣🤣🤣
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17.08.2021 13:48 Відповісти
Это Зеля На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 11
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17.08.2021 14:42 Відповісти
дикие, совсем дикие .. почти астралопитеки (те поумнее правда):
https://news.depo.ua/ukr/news/zakhopili-park-rozvag-zyavilosya-video-yak-talibi-u-kabuli-katayutsya-na-karuselyakh-ta-mashinkakh-202108171357755
Захопили парк розваг: З'явилося відео, як таліби у Кабулі стрибають на батуті
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17.08.2021 13:44 Відповісти
ИЛ был там только позавчера. А мозги людям зачем, надеяться на авось?
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17.08.2021 13:45 Відповісти
Это же военная база , а не цирк и анархия.
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17.08.2021 13:48 Відповісти
Они рабы или контрактники? Т.е. позавчера это была еще военная база, а вчера уже стала база "помогите"? Людям мозги даны не просто так.
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17.08.2021 14:06 Відповісти
Вот пусть теперь "по шпалам, опять по шпалам ..." На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 2309
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17.08.2021 13:49 Відповісти
Последняя электричка сбежала еще дня три-четыре назад, когда еще можно было вернуться домой. Видать, приказа не было валить оттуда.
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17.08.2021 13:55 Відповісти
Вот пусть теперь получают приказ как и на каком ишаке верхом им валить оттуда. Дисциплинированные. На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 9066
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17.08.2021 14:09 Відповісти
співчуваю, але ніяк раніше не можна було діяти?
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17.08.2021 13:45 Відповісти
Що роблять там наші українці ?
Невже в Україні нема війни і все так спокійно , що потрібно їхати до Афгану ?
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17.08.2021 13:46 Відповісти
може тому що їм там платять більше.
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17.08.2021 14:38 Відповісти
Военный атташе их туда посылал?( На чьей стороне воевали? Что это за лавочка, а в ней булавочки? На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 4526
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17.08.2021 13:47 Відповісти
а на чьей стороне они могут быть,если находятся на правительтвенной базе? На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 26
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17.08.2021 14:12 Відповісти
Слово "правительственная" я в сообщении не увидела. "Военная база"- понятие растяжимое. Мы с вами при большом желании можем сгоношить базу и обозвать ее "военной"- для бандитского форсу. Какие-то "вагнеровцы" украинского разлива и неясной этимологии.
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17.08.2021 14:20 Відповісти
На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 7088єто на рахе ваеная база может біть вагнеровской...патаму ша ихтамнет.за бабами с детьми прячутся.
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17.08.2021 14:49 Відповісти
А у нас хренагнерская...) Что за частная военная компания? Есть соображения?
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17.08.2021 15:45 Відповісти
а где н6аписано,что чвк?там написано ,что чмстній (со сторони нанявшегося) военній контракт.а с кем-не написано
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17.08.2021 15:56 Відповісти
Украинский военный контингент в Афганистане - подразделение вооружённых сил Украины, которое несёт службу на территории Афганистана в составе войск НАТО и их союзников.
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17.08.2021 14:51 Відповісти
Извините, но 1 - 5 июня 2021 года украинский контингент (21 военнослужащий) был эвакуирован из Афганистана на транспортном самолете Ил-76МД военно-воздушных сил Украины. А что это за орлы и на какой они базе- загадка.
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17.08.2021 15:43 Відповісти
Не всех эвакуировали , потому что предоставили места в самолёте другим гражданам , на данный момент осталось 12 украинских военных на американской базе в Кабуле и продуктов на неделю .
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17.08.2021 15:54 Відповісти
Вы читать умеете? 1-5 ИЮНЯ эвакуировали всех в/ служащих. Гугл в помощь.
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17.08.2021 16:05 Відповісти
Аналогично, вы читать умеете в Гугле - на данный момент на американской базе в Кабуле остаются 12 украинских военнослужащих .
https://gordonua.com/news/worldnews/v-kabule-na-amerikanskoy-baze-ostalos-12-ukrainskih-*******-smi-1567845.html
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17.08.2021 16:12 Відповісти
А какое отношение они имеют к американской миссии? На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 2920 Военнослужащих Украины в Афганистане нет!
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17.08.2021 17:03 Відповісти
Пани , вам сложно пробить инфу в инете Гуглом ? Тогда читаем :

Украинский военный контингент в Афганистане - подразделение вооружённых сил Украины, несёт службу на территории Афганистана с 2007 года в составе войск НАТО и их союзников.

Источник : Вики .
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17.08.2021 17:15 Відповісти
А дальше прочитать религия не позволяет? )))) 1 - 5 июня 2021 года украинский контингент (21 военнослужащий) был эвакуирован из Афганистана на транспортном самолете Ил-76МД военно-воздушных сил Украины.))))
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17.08.2021 19:28 Відповісти
А сообщение об оставшихся 12 военнослужащих ВСУ ПРОЧИТАТЬ вам религия не позволяет ? ))
Дамочка , ЭТА тема для вас слишком сложна для понимания , не тратьте напрасно своё время на оправдания , ибо ваши умозаключения вызывают только улыбку ))

Надеюсь разобрались какое отношение ВСУ имеют к американской миссии в Афганистане ? или всё же ИХТАМНЕТ На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 1056
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17.08.2021 19:40 Відповісти
Поклонник Гордона из Молдовы? На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 2381 На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 2381 На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 2381
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18.08.2021 07:28 Відповісти
На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 8248 Да, из Молдовы и гражданин Румынии, страны члена ЕС и НАТО . А Гордон ваш выкормыш , забавный малый )))
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19.08.2021 08:57 Відповісти
А по сути русский Сережа. )))) У нас много забавных малых, всех цитировать будете? Так что там с в/служащими Украины? )
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19.08.2021 09:33 Відповісти
Аналогично , по сути русская Елена )) ага , дуже богато забавных , один ЗЕля чего стоит и цитаты не нужны и так всё ясно )) Здесь много о нём нового узнал На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 1684
А что там с ВСУ ? Слышал , что к параду их готовят. ))
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19.08.2021 10:16 Відповісти
Наші там не воюють, в основному механіками на ремонтах техніки, просто нехотіли розривати контракт
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17.08.2021 15:14 Відповісти
Всё известно : подразделения 143-го Центра разминирования вооружённых сил Украины[1]
и военно-медицинский персонал , всего 30 военнослужащих
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17.08.2021 15:18 Відповісти
Пипец...а шо вы там до сих пор ?в общем,можно уже прощаться...
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17.08.2021 13:48 Відповісти
хорошо там устроились
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17.08.2021 13:49 Відповісти
На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 7857 На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 7857 На военной базе в Афганистане заблокированы 12 граждан Украины: "Талибы прогнали старую охрану, сами стали вместо нее. Требовали отдать оружие" - Цензор.НЕТ 7857
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17.08.2021 14:10 Відповісти
И на фига американцы вгрохали столько денег в афганскую армию,что бы они разбежались как стадо баранов от небольшой группировки талибов?
Да когда наши уходили они хоть отбивались а Ахмат Шах Масуд еще неплохо этих талибов и резал.
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17.08.2021 13:49 Відповісти
Они не "хоть отбивались". Миллион афганцев похоронили северные интернационалисты. Армия - это кувалда. Она не умеет действовать скальпелем. Армия это ковровые бомбометания и залпы дивизионов ураганов по площадям. Поэтому когда СА выходила - ей освободили дорогу подальше от греха. Чтобы чистить путь не начала.
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17.08.2021 14:08 Відповісти
Ахмат Шах Масуд сначала совков нарезал неплохо, покуда они не сбежали с Афгана, а потом уже талибов...
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17.08.2021 18:10 Відповісти
Зеленский памаги!
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17.08.2021 13:50 Відповісти
Чуваки косили там бабло частным образом а теперь Украина должна почему то их спасать.
Будьте добры оплатите эвакуацию.
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17.08.2021 13:54 Відповісти
А ты идейный и святым духом питаешься?
Или так,чтобы говнеца подкинуть?
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17.08.2021 14:06 Відповісти
імовірно , це заробітчании якоїсь з західних приватних охороннних компаній, що за копіку найняті виконувати собачу роботу - сидіти на ціпку і стерегти об'єкт.
про них або забули або просто кинули.
така доля всіх найманців. вони тупо матеріал. це не солдати-громадяни з усіма правами країни до якої належать. і яких "кровз носа" потрібно витягати бо вдома сім'ї кинутих намилять шию.
буде наука всім нам, щоб не тупили і думали перед тим як і в кого наймитувати.
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17.08.2021 14:09 Відповісти
Это ты кацапам раскажи,которые в начале и потом ехали за длинным рублем защищать их сраный "мир".
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17.08.2021 14:15 Відповісти
саме тому американці використовують послуги пвк, аби в разі чого не відповідати як держава.
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17.08.2021 14:40 Відповісти
придется отречся от сала и одеть чалма
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17.08.2021 13:56 Відповісти
такі за бабло і паранжу натягнуть : )
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17.08.2021 14:11 Відповісти
И посидеть в зиндане. Лет пяток-шесток.
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17.08.2021 14:12 Відповісти
розембаум кончил на гитару свою..
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17.08.2021 14:13 Відповісти
По частному контракту. Наемники. Военные и дипломаты не будут рисковать ради наемников. Ищите безопасное место сами.
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17.08.2021 13:57 Відповісти
Таки американцы правильно сделали что ушли оттуда.Какой смысл там торчать,когда сами афганцы инертные и пасивные.Зеленым дегенератам стоит задуматься над тем,чтобы американцы не сделали аналогичных выводов по отношению к Украине,а то те талибы нам детским лепетом покажутся.
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17.08.2021 14:02 Відповісти
Так американцев в Украине до сих пор нет, а в 2014м нам только одеялами и продуктами помогали. Если бы в Украине в 2014м были американские базы, Крым бы оставался в составе Украины, не говоря уже об ОРДЛО.
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17.08.2021 14:10 Відповісти
авганці не пасівні і не інертні - вони талібан
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17.08.2021 14:11 Відповісти
Правильно. Байден говорит о какой-то гражданской войне. Но никакой гражданской войны нет. Это была война США и их наемников с Афганистаном. Как-только американцы перестали платить наемники разбежались и все стало на свои мета как и было до американского вторжения в 2001 году.
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17.08.2021 14:16 Відповісти
Война США с какой-либо страной выглядит как Хиросима и Нагасаки осенью 1945 года. А целью операции в Афганистане было уничтожение организаторов атаки 9-11 и всей террористической сети.
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17.08.2021 15:20 Відповісти
все 20 лет? они просто попытались сделать из дикарей людей, но у них не вышло, как и у совка
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17.08.2021 16:42 Відповісти
Бойцы Аль-Каиды в горах Афганистана могут прятаться очень долго и 20 лет на сдерживание - вполне разуминый срок. И да, развите гражданского общества у людей с ментальностью 13 века - задача сверхсложная, но американцы хотя бы попытались. Именно развитие и повышение уровня жизни людей останавливают терроризм лучше любой зачистки. И если бы это была именно война, а не операция - гораздо дешевле и надежнее было зачистить весь регион ядерными бомбами небольшой мощности.
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17.08.2021 16:58 Відповісти
поэтому я и говорию, что ни СССР, ни США военного поражения в Афганистане не потерпели. Если бы они хотели решить проблему раз и навсегда и сейчас, то попросту ввели бы армию и физически уничтожили все население Афганистана от мала до велика, но такой задачи не было
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17.08.2021 18:03 Відповісти
С детства не могу понять, кто правовернее: талибы, моджахеды, душманы или басмачи?
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17.08.2021 14:14 Відповісти
так как чвк у нас вроде официально запрещены, могли быть там только по линии министерств
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17.08.2021 14:23 Відповісти
Що б о тако в Криму у 2014 у - зброю не віддамо (!)
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17.08.2021 14:39 Відповісти
Ми вас туда не посилали, тому пох)
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17.08.2021 14:44 Відповісти
Наші вагнерівці, чи які гулакі артьомівські?
Нехай тим басурманам Візитку Яроша покажуть...
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17.08.2021 15:02 Відповісти
Хлопцы были в ЧВК?
У них реальные проблемы.
Их могут тупо грохнуть.
А вообще - мозгами нужно было думать и винтить в аэропорт в субботу-воскресенье.
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17.08.2021 15:09 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВСТРЕЧУ ЗЕЛЕНСКОГО С БАЙДЕНОМ В КАБУЛЕ ДЕЛАТЬ !)
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17.08.2021 15:48 Відповісти
И что же делали эти Украинцы в Афганистане .
Думали , под прикрытием зонтика США -
провести праздник победы в Кабуле (вопрос).
Для ботов -
Талибы ведут войну уже ! (ОДИН) век.
И никто еще ее не выиграл. Закон шариата - украл - отрубить кисть правой руки.
И порядок в стране восторжествовал
На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 4431
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17.08.2021 16:01 Відповісти
В итоге страна без рук, а вокруг средневековье.

Ты забыла, что при талибах в школах учиться тоже нельзя.

Такой вот порядок на уровне 15-го века.
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17.08.2021 16:23 Відповісти
Любительница талибанского толкования законов Шариата? Как насчет заработать раджм за то, что оголила лицо?
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17.08.2021 16:27 Відповісти
И шо даже Зе никак своими постиками в фейсбуке не в состоянии помочь?

А я думал, шо постики ЗЕ помогают прорываться из окружения и вылетать из осажденных аэропорттов. И похоже, что в ОПЗЕ тоже так думают. На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю" - Цензор.НЕТ 4240
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17.08.2021 16:21 Відповісти
Хлопці звертайтесь до турків. Мають допомогти.
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17.08.2021 17:24 Відповісти
Тримайтесь,Кулеба вас євакуюює,сам по вас прилетить....14 квітня Байден оповістив про вивід військ....зараз серпень.
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17.08.2021 18:36 Відповісти
 
 