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На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Суспільство

У центрі Києва знесли декорації, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні до Дня Незалежності України і перекривали доступ до меморіалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інсталяція радянської квартири нібито зображувала епоху початку незалежності країни і мала використовуватися для зйомок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. ФОТО

За словами мера Віталія Кличка, київська влада на 24 серпня планувала на Алеї Героїв Небесної Сотні тільки покладання квітів. Він підкреслив, що столична влада не отримували документів на установку інсталяції, а також дав доручення Департаменту благоустрою демонтувати їх.

На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 01
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 02
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 03
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 04
ФОТО: "Фейсбук" Олександра Рудоманова

Момент затримання активістів співробітниками правоохоронних органів.

На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 05

Але працівників благоустрою на місці не було, і активісти в масках повалили декорації. На місці також зав'язалася бійка з поліцією, як мінімум трьох учасників затримали.

"Все. Прийшла додаткова охорона виставки на вулиці Небесної Сотні. Всього упакували шість чоловік, трьох уже відвезли", - зазначив журналіст і блогер Олександр Рудоманов на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 06
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 07
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 08
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 09
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 10
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 11
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 12
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані 13

ФОТО: "Фейсбук" Олександра Рудоманова

Зауважимо, у КМДА зазначили, що місто не видавало дозвільні документи на встановлення декорацій, а організацією свята займається Офіс Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+85
Смерть совку!
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17.08.2021 14:09
+84
Знайшли де інсталяції влаштовувати. Який імбецил це вигадав?
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17.08.2021 14:10
+62
Нахер это дебильное совковое наследие сюда было лепить??!!! Там люди погибли за свободу Украины, а эти твари автоматы с газировкой ставят!! Вы что там совсем уже е.. лись на всю голову?!!!
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17.08.2021 14:11
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Скажи шоп Антиколорадос написал за это - чет его статей нету с утра, только вчера ваш графоман опять засрал сайт там у вас
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18.08.2021 09:02 Відповісти



Національний Корпус

@national_corps

·11 мин

Щойно силовики затримали патріотів, яких обурили радянські інсталяції на Інститутській. Серед затриманих - активісти з Національного Корпусу, яких спочатку били натовпом поліцейські, а потім повезли до відділку. Є травмовані. Підтягуйтесь до Печерського райвідділу Києва!
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17.08.2021 14:59 Відповісти
Знесли "хрущовку-зеленовку"? Аяяй, а де ж Косоворотка буде молитися на совок? Воно зводить величезні пам'ятники у Бабаному Яру євреям (так, це також потрібно), але не знищувати наші пам'ятники і наші цвинтарі. Чому ці "совкові" квартири мають бути на місці пам'ятників нашим Героям-майданівцям? А тому, що Косоворотці вони чужі, він Майдан висміював і висміював наш Томос. Йому ближче московія і її церква, її напівсовок.
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17.08.2021 15:07 Відповісти
молодцы!!!! урок зебилу
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17.08.2021 15:18 Відповісти
дебилам чешется что-то разрушить а сделать слабо?
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17.08.2021 15:22 Відповісти
тебя лайкнул Алекс Мышкевич - видать мусор с Бацькостана На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані - Цензор.НЕТ 9498
сделать можно. 10000 танков например, только ты будешь жрать водоросли и крутить болты 14 часов в сутки - хочешь?
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18.08.2021 09:04 Відповісти
Усі ці "опи-зажопи" нехай переїзжають з різних "Конча-Засп" у "хрущівки"; і там хоч до нестями ностальгують за трупом свого улюбленого тоталітарного совка.
Пошана активістам які силою демократії демонтували огидне совкове блюзнірство з Алеї Героїв Небесної Сотні.
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17.08.2021 15:22 Відповісти
тоді в Державі буде порядок На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані - Цензор.НЕТ 1375
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17.08.2021 15:24 Відповісти
На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані - Цензор.НЕТ 2966
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17.08.2021 15:27 Відповісти
Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum: Щодо появи тимчасових конструкцій на алеї Героїв Небесної Сотні.

Інформаційний простір наповнений обуренням і звинуваченнями, зокрема на адресу Національного музею Революції Гідності, щодо появи тимчасових конструкцій на алеї Героїв Небесної Сотні.

Насамперед інформуємо, що алея Героїв Небесної Сотні передана Музею у користування для облаштування меморіально-музейного публічного простору. Музей не може перешкоджати руху людей на алеї, проведення будь-яких мирних акцій, як державних, так і громадських.

Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музей повідомили усно. На короткій зустрічі з організаторами заходів представників Музею повідомили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності - від часів трипілля до сьогодення. Нами було наголошено, що при цьому недопустимо вносити будь-які зміни в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії мають бути погодженими з Офісом генерального прокурора. Також зі свого боку представники Музею звернули увагу на недопустимість дій, меседжів та візуального ряду, які можуть ображати пам'ять Героїв Небесної Сотні.

Офіційного листа з детальнішим описом планованого облаштування алеї на адресу Національного музею Революції Гідності від організаторів заходів не надходило.
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17.08.2021 15:28 Відповісти
Victor Tregubov: От уявімо, що в певній країні при владі якісь іноземці. Окупанти, варяги чи колонізатори. Люди, абсолютно чужі до її культури та історії. Себто вони її наче і знають, але не відчувають так, як місцеві. Як римляни в Іудеї за часів Христа, чи як британці в Індії.

Очевидно, що раз від разу між ними та місцевими виникатимуть конфлікти. Просто на рівні "ні, ви не можете ставити статую імператора у дворі Храму", чи "ні, не можна вбивати цю корову". Культурний розрив, різний спосіб сприймати світ.

Власне, це все, що я маю сказати щодо совкових декорацій на Інститутській.
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17.08.2021 15:29 Відповісти
Ребята! Огромное спасибо что снесли все это зеленое дерьмо!
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17.08.2021 15:31 Відповісти
на День Независимости Украины инсталяция Совка?..це Мрак
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17.08.2021 15:48 Відповісти
не совсем понятна роль мусоров - почему не задерживали инсталляторов, а упаковали парней, которые предотвратили незаконную провокацию? или для этого и нужно было уйти авакова, чтобы поставить своего беспредельщика?
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17.08.2021 15:51 Відповісти
Молодцы, кто снёс это кощунство...
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17.08.2021 15:57 Відповісти
Активістам респект. А поліція видно стоїть на захисті рускава міра. Негайно звільнить затриманих!
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17.08.2021 16:06 Відповісти
Назовите имя автора проекта и кто курировал от ОП, если киевские власти не знали. И всё станет сразу ясно.
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17.08.2021 16:10 Відповісти
"Не знали" как и про тот дрифт кварталами выше На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані - Цензор.НЕТ 1059 На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані - Цензор.НЕТ 1059 На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані - Цензор.НЕТ 1059
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18.08.2021 08:26 Відповісти
Ностальгуйте у себе вдома, під ковдрою, бидло совкове!
Україна в це лайно вже не повернеться! 😡
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17.08.2021 16:20 Відповісти
Телеграм-канал Зеленi чоловічки August 17
#Інсайд
Ганебну інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні замовив офіс Зеленського.
Мабуть ви вже бачили новини про виставку совкового побуту, яку розмістили на місці розстрілу Небесної сотні. Вона мала стати однією зі складовою сценарію Кварталу-95 до Дня Незалежності.
Виявляється, ані КМДА, ані керівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні не давало жодних дозволів на встановлення інсталяції прямо на портретах загиблих майданівців.
Натомість нам повідомили, що директор меморіального комплексу отримав дзвінок з офісу Зеленського, під час якого йому безапеляційно повідомили про плани на оформлення цієї виставки до Дня Незалежності.
Коли ж ветерани, майданівці та громадськість обурились, щоб на місці розстрілу Герої влаштовували совковий шабаш та ностальгію за «найсмачнішим» пломбіром, Зеленський спробував підкинути своє лайно в штани Кличка.
Тепер фейкороби Банкової носяться з новим темником Подоляка, в якому відповідальність за появу виставки покладають на київську владу.
Але ми з вами знаємо, що совкову виставку на Алею Героїв Небесної сотні міг притягнути тільки такий совковий малорос, як Зеленський
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17.08.2021 17:18 Відповісти
таке враження, що цім дурням навмистно зашквари підсовують, а вони ковтають, вони б ще "слава кпсс ", причепили до тих хрущовок
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17.08.2021 22:38 Відповісти
Молодцы,что снесли мечту главзебила!
Это криворагульное чмо совсем охренело!
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17.08.2021 23:53 Відповісти
Пацаны из НацКорпуса красавы!
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18.08.2021 06:54 Відповісти
Зебілоїди, ваше савіцьке гівно більше не було де приліпити? чи то ваша зебільна ******* навмисно глумиться над мертвими.
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18.08.2021 07:25 Відповісти
вспомни топтание по флагу клоунов в прошлый раз.
это специально, более того, это как "ритуал".
вон как хлеб под ноги бросила кобыла Нетанияху - это что, ее не научили за 20 лет как себя вести в делегациях? ..... На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані - Цензор.НЕТ 8374
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18.08.2021 08:48 Відповісти
Схоже наближається не 30-ти річчя незалежності, а битва за Україну, з виродками "псевдопатріотами", які за гроші ворогів країни намагаються почати справжню громадянську війну.
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18.08.2021 08:08 Відповісти
Грустная правда в том, что это зеленский смотрит на Небесную Сотню сквозь Совок ..ПОтому что он и есть совок... весь. полностью... до мозга костей... он не понимает что такое Свободная...без "сватов" и "папиков" Украина... Для него мемориал павших Героев - задворки декораций молороссийского шоу... его страна на Украина , а франшиза "папиков" в рашке.
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18.08.2021 13:28 Відповісти
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