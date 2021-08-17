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Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП. ВIДЕО

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Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП. ВIДЕО

Установлені на вулиці Інститутській тимчасові меморіальні конструкції повинні були проілюструвати різні періоди української історії, через які наша країна пройшла на шляху здобуття власної незалежності.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це декорації для трансляції під час Дня Незалежності. Там мала пройти людина з камерою і зняти їх, ніяких масових акцій не передбачалося. Після Дня незалежності їх би прибрали. У мене немає інформації, чи були там дозволи на установку декорацій", - заявив Никифоров в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що, крім епохи СРСР, інсталяція мала проілюструвати також побут козацької і царської епохи, періоду Другої світової війни.

"Те, що я подивився в ЗМІ, почитав в фейсбуці. Кажуть, що це якесь провокування ностальгії за Радянським Союзом. Що ми прославляємо автомати з газованою водою, морозиво по 50 копійок. Це ж зовсім не про те. Це декорації до телевізійної трансляції на День Незалежності. Там є всі епохи, через які Україна пройшла, щоб цей День Незалежності мати можливість відсвяткувати", - підкреслив прессекретар президента.

Читайте також: На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють декорації посеред меморіалу. Виглядає гидко. Очі розстріляних зазирають у "радянську хрущовку", - Кутєпов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Никифоров уточнив, що незважаючи на всі звинувачення в бік Офісу Президента, які звучать в зв'язку з установленням інсталяції, усіма технічними питаннями, зокрема, встановленням декорацій до Дня Незалежності, займається відповідний організаційний комітет.

"Чи були дозволи (на установку декорацій. - Ред.), чи ні, зараз будемо з'ясовувати. Але це точно не до Офісу Президента. Ось такі технічні моменти, як декорації до Дня Незалежності, це все-таки організаційний комітет. У розробці будь-яких ідей (для свята. - Ред.) ОП бере участь, але точно не в дизайні декорацій", - резюмував Никифоров.

Момент затримання активістів співробітниками правоохоронних органів.

Раніше на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+97
в сраку такие инсталяции возле фото погибших! вот петух под ОП это в тему!!
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17.08.2021 14:24
+86
Місце вибрали тварюки.
Навіщо перед світлими очима загиблих з Небесної Сотні ставите взагалі будь-яку інсталяцію?
То - святе місце.
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17.08.2021 14:24
+71
тупая пропаганда совка. в рашке все на него мастурбируют уже 15 лет
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17.08.2021 14:23
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Взятие Рейхстага Бубочка нам не покажет со своим 95-ым кварталом на День Независимости ?
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17.08.2021 15:40 Відповісти
..и поэтому решили потавить её на кладбище... Не припомните, как называют людей, которые на свадьбе плачут -на похоронах пляшут ? Правильно: "слуги народа".
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17.08.2021 15:56 Відповісти
ця зелена мавпа дрочить на совок як і всі малороси. А от питання, чи п'є цей поц газіровку з гранованого стакану, жере шніцель із хліба, спить на дівані-малютка, та носить туфлі "прощай молодість"?
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17.08.2021 16:00 Відповісти
Кста, в " прощай молодость ", в отроческие годы, пыня рассекал.
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18.08.2021 08:12 Відповісти
в ті роки це було навіть шиком. Мій дядько 39 року поки закінчив школу в селі ходив у лаптях(житомирська область якшо шо)
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18.08.2021 10:20 Відповісти
И в конце дороги той плаха с топорами.Самі знаєте для кого.
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17.08.2021 16:05 Відповісти
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Під дурку шарять...?!Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди там ставити "інсталяції" дебіл...??? То тоді хто ж його призначив??? Ні,-це ворог і це цілеспрямована провокація, нічого святого!!! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
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17.08.2021 20:08 Відповісти
Шо, найвэлычниший, еще праздник не наступил, а народ от тебя уже тошнит? Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП - Цензор.НЕТ 5510
Терпи, лишенец, чуть-чуть осталось.
Главное, не упустить Беню, короля этой гребаной вечеринки!
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17.08.2021 16:07 Відповісти
Зелена потвора все розуміє , але спеціально робить боляче українцям , яких він ненавидить !
Невже не знайшлося іншого місця в Києві для інсталяції подій про совок , і взагалі кому це цікаво ?
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17.08.2021 16:12 Відповісти
Зелені мавпи паплюжать ВСЕ, до чого добираються. Просто зелені моральні уроди ! зєрмак, слуги - увійдуть в історію України як період Руїни.
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17.08.2021 16:28 Відповісти
Навіть в ОП не може бути таких тупих, які не розуміють, де можна і де не можна ставити ці декорації. Зроблено умисно, щоб викликати обурення в суспільстві, сутички з поліціянтами і судові розправи. Все це дуже смердить ФСБешним духом.
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17.08.2021 16:31 Відповісти
Какие еще периоды? Не нужно усложнять
Все что нужно знать про периоды это:

Киевская Русь
Запорожская Сечь
УНР
УПА
Независимость

Все остальное российская пропаганда.
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17.08.2021 16:39 Відповісти
Если даже это и правда а не отмазки, то нужно было наперед это обьявить и согласовать, и не в таком месте это организовывать.

Все что делает дур@к- все он делает не так.
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17.08.2021 17:32 Відповісти
"Газіровку " на Вепердосі ставте ,якщо дуже хочеться , і територія підходить для такого.
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17.08.2021 17:32 Відповісти
Что ни делает дурак, все он делает не так! (с)
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17.08.2021 18:01 Відповісти
***
зеленые работают слажено - слажали и на этот раз ))))
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17.08.2021 18:43 Відповісти
От сволота, то на Софійській площі нагадять, то на Алеї Небесної сотні зроблять балаган, так і тягне цих зелених чортів на святі місця, щоб нашкодити перед Святом..
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17.08.2021 18:18 Відповісти
Про півника в косоворотці і совєцку газіровку

https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
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17.08.2021 18:25 Відповісти
про когутика...
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18.08.2021 08:22 Відповісти
Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП - Цензор.НЕТ 4940
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17.08.2021 18:28 Відповісти
Зеленський вирішив пригадати дитинство в своїх обісцяних колготках.

Інсталяція як би демонструє якою бачить Україну преЗЕдент.
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17.08.2021 18:47 Відповісти
Зараз всі кинулися відмивати обхезавшегося Зе.
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18.08.2021 00:42 Відповісти
Є межа дурості в цих зе ? Але крадуть майстерно !
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17.08.2021 19:06 Відповісти
Ні. Навіть крадуть тупо, нахабно і бездарно...
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17.08.2021 22:50 Відповісти
ЗЕлезной лукой загоним целовецество к сцастью )))Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП - Цензор.НЕТ 9578
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17.08.2021 19:36 Відповісти
Якась шкільна самодіяльність, а не рівень держави.
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17.08.2021 19:48 Відповісти
Этот путь надо было показать где ни будь, ну к примеру в донецке. вова - гооу.
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17.08.2021 19:50 Відповісти
Донецке Луганске или Ялте. Зеленский и так под себя ходит, а вы такое советуете
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17.08.2021 22:30 Відповісти
** ..ные зеленые твари
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17.08.2021 20:02 Відповісти
Зе на могилах своих родственников поставь автоматы с газировкой!
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17.08.2021 20:06 Відповісти
там должен был пройти человек с камерой..... Никифоров, а если пройдет человек с ружьем, вот будет смеху. вся эта идея принадлежит Эрмаку. Он считает себя местером многоходовок. Вот и здесь его "рука" -. приедет Меркель(ее маршрут с Эрмаком не согласован пойдет к стене, а там инсталяция. Цветы не положит. Заставим ностальгировать за ГДР.
2) пипл тоже не положит цветы, это будет выглядеть как "назад в СРСР"
3) виноватым сделаем Кличка, снимем за ошибки и Меркель с ним встречаться не будет. она ему вручала золотой германский крест.
А тут пришли и снесли. и опять Ермак в просадке.
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17.08.2021 20:03 Відповісти
тимчасом

Інсталяція на Алеї Героїв Небесної Сотні мала б показати періоди, через які Україна пройшла для здобуття Незалежності, - ОП - Цензор.НЕТ 4665
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17.08.2021 21:02 Відповісти
Зеленский, гони в шею етого мудока Ермака, он тебя до цугундера доведет!
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17.08.2021 21:40 Відповісти
Могли бб поставити на другому боці вулиці і не затуляти меморіал сотні. Так ні заставили своїм маразмом меморіал!
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17.08.2021 22:26 Відповісти
Галіма відмазка. Якщо мали бути інсталяції козацької доби, царської епохи, то чому б не почати з них, а не з періоду совка.
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17.08.2021 22:42 Відповісти
Нужно было установить эту инсталяцию вокруг петуха Зеленского возле его ОПы!
Там бы была к месту.
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18.08.2021 00:39 Відповісти
Без вареної ковбаси по 2,20 та ліверної за 50коп. ці інсталяції гімна варті.
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18.08.2021 00:55 Відповісти
Туалет з дірками, купками і віниками встановіть на могилах своїх близьких.. І з відповідним запахом та перегородками без дверей
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18.08.2021 02:26 Відповісти
на шо намек...мамрима-бандитский крврг?
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18.08.2021 08:28 Відповісти
А по периметру. бо посредине кучки - пустые бутылочки от одеколона "сирень" с горла в напараше.
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18.08.2021 08:30 Відповісти
Если это просто для съёмок - можно было поставить их на Лютеранской.
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18.08.2021 10:49 Відповісти
Якщо там буде военкомат і 4 повістки від якиї відкосила Косоворотка, то я даю добро. Там має бути манікєн Косоворотки і 4 повістки і великими буквами написано - ВОНО відкосило, але стало президентом.
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18.08.2021 14:26 Відповісти
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