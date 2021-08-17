Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується. Ліжка з киснем і реанімаційні ліжка заповнені пацієнтами з коронавірусом на 10% і 15%.
Про це сьогодні на онлайн-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Експерт повідомив, що на цей момент критична ситуація із захворюваністю фіксується в Дніпропетровській, Харківській, Чернівецькій, Житомирській областях, Києві, Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Закарпатській, Вінницькій областях.
Крім того, зростання захворюваності спостерігається в Черкаській, Кіровоградській та Тернопільській областях.
Він зазначив, що ліжка з киснем і реанімаційні ліжка заповнені пацієнтами з коронавірусом на 10% і 15%.
"Це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року, коли було плато перед весняною хвилею", - розповів Ганіченко.
Він підкреслив, що госпіталізації вже на чверть перевищують виписки.
"Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється. За тиждень додатково вже 16% пацієнтів додатково потрапляють на COVID-ліжка. Для порівняння - минулого тижня зростання було в 9%", - додав Ганіченко.
Будь ласка, зачекайте...
По Запорожью не вижу никакого обострения- на предприятии около 1000 пенсионеров, многие переболели,ни один не умер, а "пандемия" бушует только в СМИ.
слова шмигаля и ляшко. о каких вы ситуациях, ребяты. они вдвоем + зеля с ермаком, усе победють.
ув аптеку Зубицьких зайшла проплата з моски?..
Зелебобики, а чего при зельцмане километр дороги в разы дороже, чем при Порохе?
При таких зарплатах и пенсиях даже на питание не хватает, а за лечение так и говорить нечего.
На предприятии заставляют ходить в масках, а по Запорожью тоько с IQ ниже 70 носят.
Дети н, родители на площадках без всяких масок и никакого ковида.