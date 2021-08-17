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Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Спроби зірвати завершення

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Хоча спроби такі будуть. Причому Єврокомісія поводиться непорядно", - підкреслив Лавров. При цьому він не уточнив, що саме має на увазі під цією заявою.

Він зазначив, що компанії, які здійснюють, ініціюють і фінансують "Північний потік - 2", побудували його практично до останньої милі. Однак, США бачать у цьому проєкті "подразник для України і хочуть свого нового союзника захистити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується до сертифікації "Північного потоку - 2", тому штучно знижує транзит газу для Європи через Україну, - Оператор ГТС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
З кацапами треба поводиться по кацапськи.
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17.08.2021 14:49
+10
И заныл, завыл дегенрат лавровый.
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17.08.2021 14:47
+10
Это будет эпический фейл для рашки, если СП-2 таки забанят Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 5047 Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 3540
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17.08.2021 14:51
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Так ведь правильно делают! А вы достраивайте...не всегда в хате живет её строитель.
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17.08.2021 14:47 Відповісти
а вони не можуть - рукадупа.
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17.08.2021 14:48 Відповісти
И заныл, завыл дегенрат лавровый.
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17.08.2021 14:47 Відповісти
З кацапами треба поводиться по кацапськи.
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17.08.2021 14:49 Відповісти
Обкуренная лошадь с риторикой "дебил бл*ть" возвала к порядочности...
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17.08.2021 16:06 Відповісти
Ещё пасть смеет открывать... Его вообще расстрелять надо!
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17.08.2021 14:50 Відповісти
ага. зато свинособакостан себя ведет очень порядочно! порядчней просто не бывает...
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17.08.2021 14:50 Відповісти
Это будет эпический фейл для рашки, если СП-2 таки забанят Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 5047 Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 3540
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17.08.2021 14:51 Відповісти
Так до того все і йде.
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17.08.2021 15:03 Відповісти
Самокритично. Респект!
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17.08.2021 16:05 Відповісти
Ну, так і тренуйся, болван. Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров - Цензор.НЕТ 1840
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17.08.2021 16:15 Відповісти
точнее для Германии
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17.08.2021 15:11 Відповісти
Точней для кучки мерзавцев, выдающих свои интересы за интересы Германии.
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17.08.2021 15:24 Відповісти
Вы правы !
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17.08.2021 15:29 Відповісти
Мене , колегу на роботі , сусіда це аж ніяк не зачепить в кожному варіанті , тому що шредерівська газова шобла то ні є Німеччина , точно як і Медведчук , Бойко , Рабіновч не є Украіна
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17.08.2021 15:35 Відповісти
Вас лично и коллегу по работе НЕТ , а бюджет Германии даже очень ! Вопрос какой ценой ЭТОТ газовый договорняк обойдётся для Украины , как скажется на простых граждан страны.
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17.08.2021 15:50 Відповісти
На Росії? Без умовно. Респект!
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17.08.2021 16:06 Відповісти
Бог би з Вами говорив. Ви уявляєте висоту факела у запоребрику.
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17.08.2021 17:31 Відповісти
Военный преступник которого ждёт Гаагский трибунал рассуждает о порядочности.
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17.08.2021 14:52 Відповісти
Не вірю! такого свята не буває!
Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В сегодня днем потерпел крушение в Московской области. Сайт kp.ru публикует полную хронологию крушения Ил-112В во вторник, 17 августа.
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4404318/
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17.08.2021 14:53 Відповісти
А шо? кацапам не впервой разбирать уже построенные, но так и не запущенные в эксплуатацию газопроводы в Европу Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 8409
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17.08.2021 14:54 Відповісти
В яблучко +100%
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17.08.2021 15:05 Відповісти
все запущены , а болгарский перенаправили в Турцию для Юго-Восточной Европы , так и называется Турецкий поток
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17.08.2021 15:08 Відповісти
А шо случилось? Почему не "Болгарский"? Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 6736
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17.08.2021 15:09 Відповісти
Болгарии американцы запретили вести Поток лишив их сверхприбыли , турки с радостью разрешили через их территорию , в итоге был построен газовый ХАБ и турки ставят свою рыночную цену на газ для ЕС .
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17.08.2021 15:15 Відповісти
И куда делись трубы "болгарского потока"? Неужели так и лежат неюзаные в земле? Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 2954
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17.08.2021 15:17 Відповісти
Я уже ответил , перенаправили южнее в сторону Турции , теперь у Турции свой газовый ХАБ , странно что вы об этом не знаете . И да , трубы газовые так и остались не в море , а валяются в порту болгарской Варны . Кинули болгар , турки посмелее и решительнее оказались .
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17.08.2021 15:23 Відповісти
Т.е. трубопровод в Болгарию РАЗОБРАЛИ, или так и лежит в собранном виде? Попытки сорвать завершение "Северного потока - 2" обречены на провал. Еврокомиссия ведет себя непорядочно, - Лавров - Цензор.НЕТ 6127
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17.08.2021 15:30 Відповісти
Трубопровод в Болгарию перенаправили ЧУТЬ ЮЖНЕЕ в турецкие воды , НАПРАВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА В ОДНУ СТРОНУ , на карте же прекрасно видно - Болгария севернее , Турция южнее . Трубы брошены только в Болгарии в порту Варна .
Газопровод уже давно ввели в эксплуатацию и газ из Турции поступает в Болгарию и Сербию.
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17.08.2021 16:06 Відповісти
т.е. трубопровод разобрали и трубы бросили?
Так вам об этом и пишут.
Что такое "перенаправили"?
Взяли, так сать, и повернули на месте что ли?
Нет, разобрали и собирали заново в другом направлении... а потом бросили все нах.
Так вам об этом и написали: "кацапам не впервой разбирать уже построенные, но так и не запущенные в эксплуатацию газопроводы в Европу"
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17.08.2021 16:12 Відповісти
Ржу и падаю ))) Трубопровод не был достроен до территории Болгарии , а только до середины Чёрного моря , его НЕ разбирали , а ПРОДОЛЖИЛИ изменив направление чуть южнее к турецкой территории и назвали ТУРЕЦКИЙ ПОТОК . Как его строили подробно говорили в прессе .
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17.08.2021 16:24 Відповісти
Я вообще с тебя угораю )) Его НЕ разбирали ))
Иди проспись, бедолога ))
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17.08.2021 16:30 Відповісти
Ага , вы лично уже угорели , точнее тока проснулись ! Пока вы спали газ уже давно поступает по "Турецкому потоку" в Юго-Восточную Европу в страны - Болгария , Сербия , Венгрия ....
С Севера газ будет поступать по СП-2 в Германию , всё это скажется на уменьшении объёма прокачки газа через ГТС , в итоге потеря миллиардов евро в год и потеря имиджа солидного экспортёра. Нужно не смеяться , а трезво оценивать ситуацию .
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17.08.2021 16:43 Відповісти
Трубы, освещение и даже флаги объекта "Южный поток" с первым сварным швом разбираются. Европарламент решил, что проект не должен реализовываться из-за агрессии России по отношению к Украине.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/bolgariya-nachala-razbirat-truby-yuzhnogo-potoka-fotoreportazh-18714.html
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17.08.2021 16:35 Відповісти
Вашей статьи дата 17 апреля, 2014 10.53 , за это время всё уже давно ПОТОК построен и газ качается через Турцию в страны ЕС .
Болгария разобрала трубы на своей территории , а со стороны Чёрного моря Рашка сама вела строительство своими судами , НИЧЕГО НЕ РАЗБИРАЛОСЬ , а изменили направление трубопровода южнее.
Будьте внимательнее . Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров - Цензор.НЕТ 359
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17.08.2021 16:49 Відповісти
Ну все, все, підкацапник окницький, не нервуйся, все добре. ***** твоє всьо, газбатюшка і нєфтьматужка. Тільки от чомусь після цих всіх "ривковдабєзраскачкі", у газпрьома справи фінансові не дуже... Може тобі у вуза сцять, ти не допускав? Кацапи - вони такі, не спи*дять - не дихнуть...
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17.08.2021 17:40 Відповісти
Так а де в цій "многахадовачькє" южний потік? Туди, якщо не помиляюсь, також ******** баксів запхано... Чим би ***** не бавилось, лиш би вротенберги не худішали..
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17.08.2021 17:35 Відповісти
Дякую за ******** и знание Молдовы , но у нас президент не х..ло , а Майя Санду , партия которая ЗА ЕС и НАТО одержала победу на выборах , встречалась с Зеленским в Киеве.
Доходность Газпрома меня не интересует , а только стабильная прокачка газа по укр.ГТС в Молдову.
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17.08.2021 17:53 Відповісти
Ти, як ті кацапи: не збрешеш - не дихнеш. У тебе, мамалижнік в косоворотці, президен - *****, незалежно від прапору. Вас там, за Дністром, таких багато, не меньше, ніж в Україні. Так що свої казки Штафана Челмару будеш ртзповідати деінде. У спам.
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18.08.2021 11:01 Відповісти
Дякую за интерес к Молдове и знание нашего господаря Штефана чел Маре , зараз у нас президент Майя Санду , гарна дивчына . Нас в Молдове проживает 2,6 млн. человек , но думаю намного меньше, бо многие сейчас работают в ЕС получив болгарский и румынский паспорт . Хлопчик , Если шо , давай до нас , встретим , обогреем , накормим ...
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19.08.2021 09:11 Відповісти
))), дотепно. Ви мене, народженого на Поділлі, на лівому березі Дністра, годувати і обігрівати зібралися? Я не люблю мамалигу, і вино сухе замість води також не вживаю. А овечу бринзю у ропі навіть на запах не переношу. Нема у вас що їсти...
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19.08.2021 17:03 Відповісти
Про непорядочно себя ведут ,это кто то из европейцев взял взятку а теперь тормозит ?
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17.08.2021 14:55 Відповісти
Схоже що так.
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17.08.2021 15:04 Відповісти
кремлёвские гопники хорошо знают что их поведение и судьба под контролем мирового жандарма и зависит от него
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17.08.2021 14:59 Відповісти
а хто вин ?
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17.08.2021 15:09 Відповісти
Энтропия?
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17.08.2021 15:48 Відповісти
зачем, господи ты открываешь рот этому убожеству
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17.08.2021 15:00 Відповісти
А то что, лошадь накоксованная? Еще раз нападешь на Украину? Еще раз привезешь беженцев в Беларусь для отправки в Прибалтику? Сходи бункер проверь, как там бункерфюрер лысину протирает до блеска и новые каблуки примеряет для встречи с агентом Ангелой? Кабаеву вместе с Кони лучше привязать на этот раз.
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17.08.2021 15:01 Відповісти
выборы покажут
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17.08.2021 15:03 Відповісти
Главное трубить по всем каналам о вяличие РФ и очередной победе!
А то, что куча народу живёт в бедности и ходит на деревянное очко - царя не шибёт !
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17.08.2021 15:07 Відповісти
*******?© раССея и раССеянский педальный конь и комнатный ишак сер гей Ла ВроFF рассуждают о порядочности? Проклятые лицемеры, лжецы и убийцы.
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17.08.2021 15:15 Відповісти
Распрекрасно зная что никто особо то и не ставил палки в колёса СП-2, так, оперетку ламали---конь в ратиновом пальто всё равно дожимает тему дешёвых закидонов. Сам же прекрасно знал всю кухню закулисную. Старается коняка---не зря хрумкает в стойле овёс казённый в перемешку иди знай что ещё!
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17.08.2021 15:23 Відповісти
МЫ ИХ СТАРЫЕ СОЮЗНИКИ !!! А ВЫ ЗАБЛУДШИЕ ОВЦЫ !!!
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17.08.2021 15:37 Відповісти
Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров - Цензор.НЕТ 2083
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17.08.2021 15:47 Відповісти
Може це дуже "романтично" виглядає , але дивлячись на тут кількість юридичних перепонів , які мені росповідають друзі з ЕС , мовляв збудувати це одне , а почати працювати з юридичної точки зору -- це інше .
Бо в розвинутих країнах магазин не відкриє без відповідного страхового полюсу . А тут газ під тиском в 120 атм. . Та йще по дну суспільного моря .

Просто така думка . Воювати з ****** розпещенні европейці не зразу почнуть навіть якщо він нападе на країну НАТО . Це усім вже очевидно .
Але терпіти цього варвара теж їм огидливо - тим більш з його розпиленним "Новачком" по країнам ЕС . Як йщо покарати ?!
Зробити вигляд , що нібито партнери , нібито "Норд стрім" -- нехай будує , нехай вбухує його бабоси . Й коли він збудує -- почати "виламувати йому руки" , ставити умови ... Така собі гібрідна війна вже в економіці .
Ось Лавровий-мерін каже "непорядно" , але Меркельша може сказати , мовляв "их бин Дойч канцлер" , а в Еврокомиссії мовляв "нас там нєт" , мовляв Еврокомісія це не власність канцлера Германії . А страхові компанії ,що відмовляються страхувати "Нордстрім" - тим більш . То в вас ********** усе є власністю коператива "Озеро" . Суди , страхові компанії , "незалежні" експертні комісії .
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17.08.2021 15:53 Відповісти
Й взагалом , на рахунок української ГТС справа йще складнійша . ***** не те , що вигідно , то його одна з ключових схем -- зробити ГТС України збитковою , тотально збитковою .
В європейців інтерес протилежний . Ні в "Нордстріма" , ні будь де , крім України нема й десятої долі таких ПГС . А газові сховища це з технологічної (та й комерційної) точки зору робить усю Европейську систему в десять разів більш надійною . Крім того вона деверсіфікує усі види ризиків на кілька порядків . Тому збереження української ГТС це надзадача европейців . Але для цього з европейської точки зору й 10 млд. кубів буде достатньо . Таке можливо , якщо европейці будуть виламувавти руки ЗЕ й вимагати , що мовляв вони зі своєї кішені будуть компенсувати -- бо 10 млд. це планово збидкова цифра .
А український інтерес зараз (але на це требо яйки мати в штанцях) - це як мінімум 50 млд. , інакше шантаж , що збиткові ПГС закриються
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17.08.2021 15:54 Відповісти
А ось що дійсно феерично с початку включення в "Нордстрім" юридично-страхової компоненти .
Поки це було just business - no politics , бо в вільних країнах не прийнято змішувати політику з економічними питаннями . Тобто , якщо торгують навіть з людожерами й рабовластниками , то їм про це не прийнято нагадувати , мовляв народу цих країн все одно потрібно щось їсти й одягати ...
А ось страхова справа , юридичні питання -- це зовсім інше . Там таке працює як репутація !
Там цілком прийнято відмовити в страховому полюсі зі словами , мовляв ти тварина , ти окупант , ти вбивця , то в тебе така репутація . А ось відмовка мовляв "нас там нєт" , або "а ты докажи" -- визива лише гомеричний регіт .

Ось тому й бісится цей мідовский кобил , що їх зараз б"ють їх же "гібрідними" засобами -- в обличча посміхаються , кажуть , що ми "оба руками за" , або "не проти" . Байден ж сказав ...

Але Байден не сторож Конгресу й Сенату , він не керує світовим страховим бізнесом . Й в Еврокомісії "нас там нєєєєт" .
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17.08.2021 16:10 Відповісти
По укладке трубы им осталось 15 км: 1 км в датской зоне и 14 км - германской.
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17.08.2021 15:58 Відповісти
Так і залишиться.
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17.08.2021 16:07 Відповісти
Їм "залишилося" знайти страхову компанію , яка візьме на себе усі ризики Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров - Цензор.НЕТ 7323 цього гешефту .
А йще пройти Еврокомісію , де цей проєкт будуть розглядати з точки зору відповідності европейським енергітичним нормам й хартіям !

А Еврокоміссія може поставити умову (дуже вигідну для ЕС й вбивчу для Московії) .
Умову деверсіфікаії ризиків . Тобто 50 млд. кубів через Україну прокачувати . Бо в Україні є ПГС , а в нітках "Нордстрім" такого нема . Підземні сховища це не тільки резерв , але технологічний буфер .
Аджеж ********* вважали , що вони через "Нордстрім" змусять европейців бігати на півзогнутих . Й будь що не так , будуть перекривати газ . Як це було до контракту в 2009 році .
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17.08.2021 16:19 Відповісти
Так и сказал "защитить"?
Проговорилась коняка.
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17.08.2021 16:33 Відповісти
Нехай звертається зі скаргою в "Спортлото". А про порядність- чия би мичала, вірніше,іржала.
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17.08.2021 19:02 Відповісти
Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров - Цензор.НЕТ 2286
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18.08.2021 01:17 Відповісти
 
 