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Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Хоча спроби такі будуть. Причому Єврокомісія поводиться непорядно", - підкреслив Лавров. При цьому він не уточнив, що саме має на увазі під цією заявою.
Він зазначив, що компанії, які здійснюють, ініціюють і фінансують "Північний потік - 2", побудували його практично до останньої милі. Однак, США бачать у цьому проєкті "подразник для України і хочуть свого нового союзника захистити".
Топ коментарі
+15 Ksenia VB
показати весь коментар17.08.2021 14:49
+10 Старий грає
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+10 Макс Полиграф
показати весь коментар17.08.2021 14:51
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Единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В сегодня днем потерпел крушение в Московской области. Сайт kp.ru публикует полную хронологию крушения Ил-112В во вторник, 17 августа.
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4404318/
Газопровод уже давно ввели в эксплуатацию и газ из Турции поступает в Болгарию и Сербию.
Так вам об этом и пишут.
Что такое "перенаправили"?
Взяли, так сать, и повернули на месте что ли?
Нет, разобрали и собирали заново в другом направлении... а потом бросили все нах.
Так вам об этом и написали: "кацапам не впервой разбирать уже построенные, но так и не запущенные в эксплуатацию газопроводы в Европу"
Иди проспись, бедолога ))
С Севера газ будет поступать по СП-2 в Германию , всё это скажется на уменьшении объёма прокачки газа через ГТС , в итоге потеря миллиардов евро в год и потеря имиджа солидного экспортёра. Нужно не смеяться , а трезво оценивать ситуацию .
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/bolgariya-nachala-razbirat-truby-yuzhnogo-potoka-fotoreportazh-18714.html
Болгария разобрала трубы на своей территории , а со стороны Чёрного моря Рашка сама вела строительство своими судами , НИЧЕГО НЕ РАЗБИРАЛОСЬ , а изменили направление трубопровода южнее.
Будьте внимательнее .
Доходность Газпрома меня не интересует , а только стабильная прокачка газа по укр.ГТС в Молдову.
А то, что куча народу живёт в бедности и ходит на деревянное очко - царя не шибёт !
Бо в розвинутих країнах магазин не відкриє без відповідного страхового полюсу . А тут газ під тиском в 120 атм. . Та йще по дну суспільного моря .
Просто така думка . Воювати з ****** розпещенні европейці не зразу почнуть навіть якщо він нападе на країну НАТО . Це усім вже очевидно .
Але терпіти цього варвара теж їм огидливо - тим більш з його розпиленним "Новачком" по країнам ЕС . Як йщо покарати ?!
Зробити вигляд , що нібито партнери , нібито "Норд стрім" -- нехай будує , нехай вбухує його бабоси . Й коли він збудує -- почати "виламувати йому руки" , ставити умови ... Така собі гібрідна війна вже в економіці .
Ось Лавровий-мерін каже "непорядно" , але Меркельша може сказати , мовляв "их бин Дойч канцлер" , а в Еврокомиссії мовляв "нас там нєт" , мовляв Еврокомісія це не власність канцлера Германії . А страхові компанії ,що відмовляються страхувати "Нордстрім" - тим більш . То в вас ********** усе є власністю коператива "Озеро" . Суди , страхові компанії , "незалежні" експертні комісії .
В європейців інтерес протилежний . Ні в "Нордстріма" , ні будь де , крім України нема й десятої долі таких ПГС . А газові сховища це з технологічної (та й комерційної) точки зору робить усю Европейську систему в десять разів більш надійною . Крім того вона деверсіфікує усі види ризиків на кілька порядків . Тому збереження української ГТС це надзадача европейців . Але для цього з европейської точки зору й 10 млд. кубів буде достатньо . Таке можливо , якщо европейці будуть виламувавти руки ЗЕ й вимагати , що мовляв вони зі своєї кішені будуть компенсувати -- бо 10 млд. це планово збидкова цифра .
А український інтерес зараз (але на це требо яйки мати в штанцях) - це як мінімум 50 млд. , інакше шантаж , що збиткові ПГС закриються
Поки це було just business - no politics , бо в вільних країнах не прийнято змішувати політику з економічними питаннями . Тобто , якщо торгують навіть з людожерами й рабовластниками , то їм про це не прийнято нагадувати , мовляв народу цих країн все одно потрібно щось їсти й одягати ...
А ось страхова справа , юридичні питання -- це зовсім інше . Там таке працює як репутація !
Там цілком прийнято відмовити в страховому полюсі зі словами , мовляв ти тварина , ти окупант , ти вбивця , то в тебе така репутація . А ось відмовка мовляв "нас там нєт" , або "а ты докажи" -- визива лише гомеричний регіт .
Ось тому й бісится цей мідовский кобил , що їх зараз б"ють їх же "гібрідними" засобами -- в обличча посміхаються , кажуть , що ми "оба руками за" , або "не проти" . Байден ж сказав ...
Але Байден не сторож Конгресу й Сенату , він не керує світовим страховим бізнесом . Й в Еврокомісії "нас там нєєєєт" .
А йще пройти Еврокомісію , де цей проєкт будуть розглядати з точки зору відповідності европейським енергітичним нормам й хартіям !
А Еврокоміссія може поставити умову (дуже вигідну для ЕС й вбивчу для Московії) .
Умову деверсіфікаії ризиків . Тобто 50 млд. кубів через Україну прокачувати . Бо в Україні є ПГС , а в нітках "Нордстрім" такого нема . Підземні сховища це не тільки резерв , але технологічний буфер .
Аджеж ********* вважали , що вони через "Нордстрім" змусять европейців бігати на півзогнутих . Й будь що не так , будуть перекривати газ . Як це було до контракту в 2009 році .
Проговорилась коняка.