Зібрано підписи за проведення 23 серпня позачергового засідання Ради. Буде проголосовано постанову щодо Кримської платформи, - Железняк

Депутати ВР зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання 23 серпня поточного року.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання буде присвячено Кримській платформі.

"У рамках засідання повинні проголосувати Постанову №5775 про звернення до наших міжнародних партнерів", - уточнив Железняк.

Як зазначила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна, нардепи хочуть прийняти звернення до ООН, Парламентської асамблеї НАТО та інших організацій.

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"Буде проголосовано звернення Верховної Ради зі співробітництва в рамках Кримської платформи", - зазначила вона.

Зокрема, буде проголосовано звернення Ради до ООН, Парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Раді Європи, Європарламенту та парламентів іноземних держав з приводу посилення співпраці в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

За попередньою інформацією, засідання розпочнеться о 16:00.