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Новини Політика України
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ВР (11731) позачергове засідання (214) Кравчук Євгенія (362) Железняк Ярослав (390) Кримська платформа (314)

Зібрано підписи за проведення 23 серпня позачергового засідання Ради. Буде проголосовано постанову щодо Кримської платформи, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зібрано підписи за проведення 23 серпня позачергового засідання Ради. Буде проголосовано постанову щодо Кримської платформи, - Железняк

Депутати ВР зібрали 150 підписів для проведення позачергового засідання 23 серпня поточного року.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання буде присвячено Кримській платформі.

"У рамках засідання повинні проголосувати Постанову №5775 про звернення до наших міжнародних партнерів", - уточнив Железняк.

Як зазначила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна, нардепи хочуть прийняти звернення до ООН, Парламентської асамблеї НАТО та інших організацій.

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"Буде проголосовано звернення Верховної Ради зі співробітництва в рамках Кримської платформи", - зазначила вона.

Зокрема, буде проголосовано звернення Ради до ООН, Парламентських асамблей НАТО, ОБСЄ, Раді Європи, Європарламенту та парламентів іноземних держав з приводу посилення співпраці в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

За попередньою інформацією, засідання розпочнеться о 16:00.

Автор: Анастасія Потіха
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Вряд ли громкими заявлениями можно решить проблему...
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17.08.2021 15:24 Відповісти
проблема повернення Криму буде вирішуватися і має вирішуватися багатьма заходами; в т.ч. і цим, і багатьма іншими; з нагадуванням всьому світу того очевидного факту, що касапи анексували Крим, але він має бути поверненим Україні.
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17.08.2021 16:07 Відповісти
Скоко там уже учстников потдтвердило участие в крынской платформе и почему никак не огласят весь список пожалуйста? Собраны подписи за проведение 23 августа внеочередного заседания Рады. Будет проголосовано постановление по Крымской платформе, - Железняк - Цензор.НЕТ 6622 в чем проблема, Кулеба?
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17.08.2021 15:25 Відповісти
до сорока країн. Хоча тільки шведи присилають делегацію, яку очолює перша особа (не враховуєчи короля) країни.
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17.08.2021 16:09 Відповісти
Правильно. Крыма нет, так хоть платформа будет.
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17.08.2021 15:41 Відповісти
В повестке дня Крымской платформы будет только один вопрос - модальность(!) выхода РФ из полуострова, - Кулеба/ Одни думают что модальность от слова мода. Другие что от слова модель.Третьи уверены в типографской ошибке-правильно медальность. Но что конкретно требуется от участников и как заставить Путина уйти из Крыма не знает никто.
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17.08.2021 16:24 Відповісти
Сидоров,так и из Афгана думали,что не уйдем никогда.Просто никто и никогда не смог покорить афганцев.Ни Великобритания,ни СССР,ни США.Все с ЯО.Надо верить в нас,в Украину и задушить в себе это ментальное "моя хата с краю..."
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17.08.2021 18:26 Відповісти
Надо верить в нас/ Иван Петрович Сидоров вырос на понятиях Не верь, не бойся, не проси. Он не верит кодлану Коломойскому вообще -потому что такой же кодлан где то Бланка разрушил УНР, сотворил Голодомор и Гулаг. Он не верит слугам Коломойского в частности- Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно./ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба. Это пустая болтовня. Но тебе Иван Петрович Сидоров верит. И ты поведаешь как , конкретно и реально, заставить Путина уйти и Крыма.
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17.08.2021 19:39 Відповісти
 
 