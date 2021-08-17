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Кличко (2816) Небесна Сотня (384)

Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні:

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко прийшов на алею Героїв Небесної Сотні, щоб врегулювати ситуацію з радянськими інсталяціями, які встановив Офіс Президента. Він поспілкувався зі ЗМІ та обуреними громадянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт партії "УДАР Віталія Кличка".

"Місто взагалі ніяких погоджень на цю тему не давало. На День Незалежності передбачено на алеї, на тому місці, де загинули патріоти, виключно покладання квітів. Зараз тут знаходиться профільний зам і департамент благоустрію, жодних документів на встановлення цього немає. Якийсь там "95 квартал" тут влаштовувати ми не дозволимо", - наголосив Кличко.

Лідер "УДАРу" наголосив на тому, що інсталяція у радянському стилі напередодні Дня Незалежності – неповага до людей.

"Це місце святе. На цьому місці загинули патріоти, щоб наша країна була демократично, європейською. Ніяких погоджень на встановлення цього бардака не давали. Я зараз даю доручення благоустрію це все прибрати. Я переконаний, це нехтування пам’яттю загиблих людей. Зневага до них. За цими декораціями – їх прізвища і портрети. Ми зробили цю вулицю пішохідною, щоб це був меморіал", - сказав Кличко.

Раніше на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+115
Наконец то перестали либезить перед этим чмошным пианистом!
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17.08.2021 15:29
+100
молодець мер !
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17.08.2021 15:29
+77
давай віталя їм по мордам! тим паче дуже посаду глави кмда хочуть. тож шепни щось меркель- їх точно виї..ть Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой на аллее Героев Небесной Сотни: 95 квартал устраивать не позволим - Цензор.НЕТ 377
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17.08.2021 15:29
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Помиляєтесь. То хіба ідіоти, а не народ.
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17.08.2021 20:24 Відповісти
не дали Вовачке на праздник посидеть в квартире обычной еврейской совецкой семьи Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 8336

на Алее Героев Небесной Сотни
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17.08.2021 15:51 Відповісти
Виталий - Кличко о советской инсталляции, установленной по указанию Банковой, на аллее Героев Небесной Сотни: "95 квартал" устраивать не позволим - Цензор.НЕТ 2584
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17.08.2021 15:38 Відповісти
Клоуни намагаються всю Україну загнати на сцену 95 кварталу. На жаль є ще багато любителів цих гопників і наперстників. а Віталік молодець
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17.08.2021 15:42 Відповісти
Тут мы видим очевидную провокацию комуняки зе, и его пропутинского ОП, вариантов нет, единственный вариант, выносить вовчика.
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17.08.2021 15:42 Відповісти
віва, якщо хочеш, щоб на майдані під час свят був якийсь символ совка, то просто запроси *****
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17.08.2021 15:42 Відповісти
хоча, ти сам і є символ совка
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17.08.2021 15:43 Відповісти
Согласен, этот ********** учился в подворотнях криворожских хрипеть как гопник, когда они же отбирали его карманные деньги...Об этом не знает ни разведка США, ни Англии, ни Израиля, ни одна страна в Мире не знает...
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17.08.2021 22:06 Відповісти
Для цього досить присутності нашого гаранта зі своєю челяддю.
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17.08.2021 20:55 Відповісти
Кличко +++++! Потому он эту свору и не устраивает.Вересучку подавай!
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17.08.2021 15:46 Відповісти
Зачем же так?...может Верещук лично хотела приземлиться с зонтиком на один из этих автоматов газводы, а тут Виталя шоу испортил... Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4519
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17.08.2021 16:04 Відповісти
Ці декорації - від підсвідомої або свідомої ненависті до Майдану.
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17.08.2021 15:46 Відповісти
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Під дурку шарять...?!Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди там ставити "інсталяції" дебіл...??? То тоді хто ж його призначив??? Ні,-це ворог і це цілеспрямована провокація, нічого святого!!! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
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17.08.2021 20:09 Відповісти
Дожили-князь киевский шута в царской короне прилюдно опускает. Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: 95 квартал влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 2398
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17.08.2021 15:46 Відповісти
Нарешті, а не дожили...
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17.08.2021 15:48 Відповісти
надо рояль или накрайняк пианино поствить, на самом видном месте
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17.08.2021 15:50 Відповісти
чтоб каждый желающий мог крышкой похлопать по Вовину-Членину ?

хороший атракцион Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 1169
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17.08.2021 15:56 Відповісти
Надо повнимательнее там посмотреть, нет ли пианино или рояля в кустах. Как ни как САМ будет присутствовать. Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 933
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17.08.2021 16:00 Відповісти
Я пам'ятаю,як над Кличко,завжди знущався 95 квартал.Я би не витерпів.А Кличко має залізні нерви.
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17.08.2021 16:01 Відповісти
Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 6172
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17.08.2021 16:02 Відповісти
Доживает последнее
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17.08.2021 16:16 Відповісти
5 миллиардов распилить,маланцы очень сообразительный народ, они для зедебилов и елку поставят с игрушками от совдепии, тчто бы бабло списать. Это вам не порох, который 300 миллионов на парад,тратил,150 из которых шли в ВСУ на премии!!!А деньги естествено наши.были.
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17.08.2021 18:48 Відповісти
А чего стоит на фотографии, эта совковая, комуняцкая семейка во главе местечкового прохфессора, несмываемый позор 73% быдла.
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17.08.2021 16:04 Відповісти
Ублюдочный клоун. Просто бесит, что они упорно пытаются приучить всех к совку. Твари.
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17.08.2021 16:21 Відповісти
Вони вже переходять червоні лінії і серуть нашим патріотам на голову -- мертвим і живим.
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17.08.2021 17:56 Відповісти
Совок это не газировка и мороженое с квартиркой,совок это сибирские концлагеря,труп в мавзолее,очереди на квартиры и в магазины,квартальные шмакодявки все спутали.
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17.08.2021 16:33 Відповісти
а ще замість зарплати в колгоспі галочки !
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17.08.2021 18:13 Відповісти
Колгоспи були гірші за кріпосне право.
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17.08.2021 18:27 Відповісти
Бойкот 95 кварталу в Україні!!! Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381 Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381 Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381
Відженемо Зелену нечисть до Ростову! Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381 Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381 Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 4381
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17.08.2021 16:44 Відповісти
У ростові занято, Косоворотка полетить до Мінська. Що думаєте просто так закупив у них весь бітум і електроенергію? А злив "вагнерівців" також в ту лузу.
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17.08.2021 16:47 Відповісти
Бубочка хоть и ЗЕбанько, но не дурак. Зачем ему эта выгребная яма расея, он рванет на ЗЕмлю обетованную, а оттуда гоям не выдают.
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17.08.2021 16:52 Відповісти
Так зване мінкультури треба відправити на прибирання Софіївської площі, алеї Небесної сотні, і всього Києва(С).
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17.08.2021 17:59 Відповісти
Красиво Кличко отхлестал рыло бубочки сцанными тряпками.
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17.08.2021 16:49 Відповісти
Виталя таки наш!
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17.08.2021 16:51 Відповісти
зеленский уже совсем не скрывает что он тупорылый ватный мешок...
вангую скоро портрет ***** себе в кабинете повесит
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17.08.2021 17:15 Відповісти
Що би не робив ЗЕлений клоун, як би не маскувався під патріота і державника, а його совкове нутро так і випирає назовні.
Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 3324
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17.08.2021 17:34 Відповісти
Не оточив, а він сам і є ворог України.
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17.08.2021 18:41 Відповісти
А хто придумав цю ахінею в ОПі. Єрмак чи Подоляк. Скоріш двоє разом, посміялись поприкалувались -піпл схаває. Щось не вкусненько вийшло. Не схавали. Викинули. І шо ?
будуть Кличка знімати. Не повівся, Однако !
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17.08.2021 17:48 Відповісти
Не так просто -- його кияни вибрали, а не козир та боцман з арлєкіно.
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17.08.2021 18:05 Відповісти
Про півника в косоворотці і совєцку газіровку

https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
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17.08.2021 18:26 Відповісти
Щось він на українця не дуже схожий.
Втім, у нього доволі пристойна українська.
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17.08.2021 19:04 Відповісти
ЗЕлені, безумовно, г@ндони, але Кличко - це покидьок та корупціонер, який грається у патріотизм.
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17.08.2021 19:00 Відповісти
Маєте рацію, на всю Україну залишилось двоє чесних людей - Олег Хмара та Юлія Тимошенко.
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17.08.2021 21:00 Відповісти
Ти намагаєшся бути дотепним, але виглядаєш геть жалюгідним.
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17.08.2021 22:29 Відповісти
Можна вивезти Зеленського з Радянського Союзу, але не можна вивезти Радянський Союз з Зеленського.
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17.08.2021 19:20 Відповісти
Браво Кличко!
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17.08.2021 19:46 Відповісти
********** Украины, опять, как всегда, обосрался и дал такой плюс в рейтинге мэру Киева - Кличко. Виталя, теперь можно и правый хук в голову, контрольный.
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17.08.2021 19:47 Відповісти
клоуны 95 квартала
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17.08.2021 20:06 Відповісти
Придурки, решили ,, хрущевками,, и аппаратами газ вода напомнить украинцам о проклятом советском строе. Уроды!!!
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17.08.2021 20:23 Відповісти
Aleksey Petrov

3 ч. ·

А давайте немного отмотаем плёнку назад. Нет, нет… Какой прошлый век? Вернёмся на два года назад. Первое ЗЕпозорище произошло 24 августа 2019 года. Тогда на Хрещатик выскочило что-то с тарелкой на голове. И оно пыталось петь гимн Украины реперским речитативом.

Прошёл ещё год. И мы увидели беготню Зеленского по подиуму раскрашенному в цвета государственного флага. А потом под стенами Святой Софии было шоу «блестящие трусы» и куражился придурошный зайка.

Все увидели и охренели…

И почему тогда мы удивляемся новой гениальной инсталляции, «хрущёвки на Институтской»?

Просто для Зеленского и Ко это другое. Там, Банковой, сплошная извращённая реальность…
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17.08.2021 20:34 Відповісти
Лидер "УДАРа" отметил, что инсталляция в советском стиле накануне Дня Независимости - неуважение к людям."Это место святое. На этом месте погибли патриоты, чтобы наша страна была демократической, европейской. Никаких согласований на установку этого бардака не давали. Я сейчас даю поручение благоустройству это все убрать. Источник: https://censor.net/ru/n3283214

Klychko - 5
Квартал 95 - 0
Моральні лузери.
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17.08.2021 21:27 Відповісти
"Какой-то там 95" це явна заява на презідентські амбіції .

Навіть не сумніваюся , що через пару днів (чи годин) на офільованних з Фірташем й Пінчуком агенціях з"явиться опитування , де Клічко буде другим після ЗЕ .

Бо що б там не волали "порохоботи" , але 23% в травні 2019 це електоральна стеля для Пєті . Антирейтинг жодним чином не рухающий цілих 2.5 роки на це точно вказує . Ватна частина ЗЕ-лектората вже давно в ОПЗЖ . А ось жителі "помаранчьового смуги" повернуться туди , де вже були до появи ЗЕ . До Юлі , до Ляшка , до Смешка . Гріценко пійшов , тому ось цей лекторат дуже верогідно піде до Кличка .
У Кличка звагалом дуже непогані шанси пройти в другий тур , бо в його мінімальний (з усіх інших топ-політиків) антирейтинг .
Скажу навіть більше - якщо б він перехопив гасла Юлі в його б з"явився шанс й в другому турі перемогти . Бо йому більше повірять ніж Юлі . Але ж він не Юля , далеко не Юля . Такої освіти не має , такого досвіта керування й він не кандидат наук по економіці ... Тому йому в економіці требо радитися з іншими , такими як академічний викладач-теоретик Мілованов . Юля впевненна , що доведення таріфів у відповідность до по купівельної спроможності громадян не тільки це добре для економіки , а це єдине , що її врятує від піке соціального вибуху . Бо вона провідник певної економічної доктрини Джона Кейслі , перевіренної часом в часи правління Рузвельта .
Саме тому її критики люто бздять вступати з нею в економічну полеміку .
А ось Клічко повний дуб в цьому тому його міловановим так просто переконати , що мовляв ринок усе урегулює (якщо останній українець не помре після сплати комуналки) .
З ЗЕ вийшло інакше . Мілованов мовчав в ганчірку, поки Вова півторював гасла Юлі . Й лише потім прийшов до телепня й каже , то було до виборів , так требо було , це тільки гасла , а зараз ми усі лібертаріанці . Тому нехай українці нас цінують хоча за те , що ми поки відступилися від лібертаріанства й пенсії нахер не повідміняли !
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17.08.2021 21:58 Відповісти
В Украине, судя по всему, надо проводить десоветизацию всего населения...
В прибалтийских республиках, кацапов и совкодрочеров было даже больше чем в Украине сейчас и ничего, они этот вопрос решили, провели успешные реформы и заняли свое место среди цивилизованных стран.
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17.08.2021 22:23 Відповісти
а де бронепоїзд для сердючки і рожевий лімузин для мохнатика
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17.08.2021 22:41 Відповісти
цензор.нет - стабильно галимая шоколадка яныковская..
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17.08.2021 23:08 Відповісти
Пусть Кличко мер(не для всех!)! восстановит брущатку на майдане.а потом вякает! придурок!
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17.08.2021 23:18 Відповісти
Стесняюсь спросить .... а какой смысл этих супердЭкораций ...на Алее Небесной Сотне ?
кто в курсе ? кто за Клоуна голосовал ?
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18.08.2021 01:06 Відповісти
Смисла ніякого, а дурному цяцька.
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18.08.2021 09:04 Відповісти
Кличко Молоток!! Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо - Цензор.НЕТ 5881
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18.08.2021 07:21 Відповісти
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