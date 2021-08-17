Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко прийшов на алею Героїв Небесної Сотні, щоб врегулювати ситуацію з радянськими інсталяціями, які встановив Офіс Президента. Він поспілкувався зі ЗМІ та обуреними громадянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт партії "УДАР Віталія Кличка".

"Місто взагалі ніяких погоджень на цю тему не давало. На День Незалежності передбачено на алеї, на тому місці, де загинули патріоти, виключно покладання квітів. Зараз тут знаходиться профільний зам і департамент благоустрію, жодних документів на встановлення цього немає. Якийсь там "95 квартал" тут влаштовувати ми не дозволимо", - наголосив Кличко.

Лідер "УДАРу" наголосив на тому, що інсталяція у радянському стилі напередодні Дня Незалежності – неповага до людей.

"Це місце святе. На цьому місці загинули патріоти, щоб наша країна була демократично, європейською. Ніяких погоджень на встановлення цього бардака не давали. Я зараз даю доручення благоустрію це все прибрати. Я переконаний, це нехтування пам’яттю загиблих людей. Зневага до них. За цими декораціями – їх прізвища і портрети. Ми зробили цю вулицю пішохідною, щоб це був меморіал", - сказав Кличко.

Раніше на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.