Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо
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Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко прийшов на алею Героїв Небесної Сотні, щоб врегулювати ситуацію з радянськими інсталяціями, які встановив Офіс Президента. Він поспілкувався зі ЗМІ та обуреними громадянами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт партії "УДАР Віталія Кличка".
"Місто взагалі ніяких погоджень на цю тему не давало. На День Незалежності передбачено на алеї, на тому місці, де загинули патріоти, виключно покладання квітів. Зараз тут знаходиться профільний зам і департамент благоустрію, жодних документів на встановлення цього немає. Якийсь там "95 квартал" тут влаштовувати ми не дозволимо", - наголосив Кличко.
Лідер "УДАРу" наголосив на тому, що інсталяція у радянському стилі напередодні Дня Незалежності – неповага до людей.
"Це місце святе. На цьому місці загинули патріоти, щоб наша країна була демократично, європейською. Ніяких погоджень на встановлення цього бардака не давали. Я зараз даю доручення благоустрію це все прибрати. Я переконаний, це нехтування пам’яттю загиблих людей. Зневага до них. За цими декораціями – їх прізвища і портрети. Ми зробили цю вулицю пішохідною, щоб це був меморіал", - сказав Кличко.
Раніше на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.
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на Алее Героев Небесной Сотни
хороший атракцион
Відженемо Зелену нечисть до Ростову!
вангую скоро портрет ***** себе в кабинете повесит
будуть Кличка знімати. Не повівся, Однако !
https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
Втім, у нього доволі пристойна українська.
3 ч. ·
А давайте немного отмотаем плёнку назад. Нет, нет… Какой прошлый век? Вернёмся на два года назад. Первое ЗЕпозорище произошло 24 августа 2019 года. Тогда на Хрещатик выскочило что-то с тарелкой на голове. И оно пыталось петь гимн Украины реперским речитативом.
Прошёл ещё год. И мы увидели беготню Зеленского по подиуму раскрашенному в цвета государственного флага. А потом под стенами Святой Софии было шоу «блестящие трусы» и куражился придурошный зайка.
Все увидели и охренели…
И почему тогда мы удивляемся новой гениальной инсталляции, «хрущёвки на Институтской»?
Просто для Зеленского и Ко это другое. Там, Банковой, сплошная извращённая реальность…
Klychko - 5
Квартал 95 - 0
Моральні лузери.
Навіть не сумніваюся , що через пару днів (чи годин) на офільованних з Фірташем й Пінчуком агенціях з"явиться опитування , де Клічко буде другим після ЗЕ .
Бо що б там не волали "порохоботи" , але 23% в травні 2019 це електоральна стеля для Пєті . Антирейтинг жодним чином не рухающий цілих 2.5 роки на це точно вказує . Ватна частина ЗЕ-лектората вже давно в ОПЗЖ . А ось жителі "помаранчьового смуги" повернуться туди , де вже були до появи ЗЕ . До Юлі , до Ляшка , до Смешка . Гріценко пійшов , тому ось цей лекторат дуже верогідно піде до Кличка .
У Кличка звагалом дуже непогані шанси пройти в другий тур , бо в його мінімальний (з усіх інших топ-політиків) антирейтинг .
Скажу навіть більше - якщо б він перехопив гасла Юлі в його б з"явився шанс й в другому турі перемогти . Бо йому більше повірять ніж Юлі . Але ж він не Юля , далеко не Юля . Такої освіти не має , такого досвіта керування й він не кандидат наук по економіці ... Тому йому в економіці требо радитися з іншими , такими як академічний викладач-теоретик Мілованов . Юля впевненна , що доведення таріфів у відповідность до по купівельної спроможності громадян не тільки це добре для економіки , а це єдине , що її врятує від піке соціального вибуху . Бо вона провідник певної економічної доктрини Джона Кейслі , перевіренної часом в часи правління Рузвельта .
Саме тому її критики люто бздять вступати з нею в економічну полеміку .
А ось Клічко повний дуб в цьому тому його міловановим так просто переконати , що мовляв ринок усе урегулює (якщо останній українець не помре після сплати комуналки) .
З ЗЕ вийшло інакше . Мілованов мовчав в ганчірку, поки Вова півторював гасла Юлі . Й лише потім прийшов до телепня й каже , то було до виборів , так требо було , це тільки гасла , а зараз ми усі лібертаріанці . Тому нехай українці нас цінують хоча за те , що ми поки відступилися від лібертаріанства й пенсії нахер не повідміняли !
В прибалтийских республиках, кацапов и совкодрочеров было даже больше чем в Украине сейчас и ничего, они этот вопрос решили, провели успешные реформы и заняли свое место среди цивилизованных стран.
кто в курсе ? кто за Клоуна голосовал ?