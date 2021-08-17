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На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр

На території Афганістану немає військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступниця міністра оборони Анна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Миротворчий персонал, який виконував завдання в Афганістані в рамках операції НАТО, станом на 8 червня повернувся в Україну. Отже, на території Афганістану військовослужбовців ЗСУ немає", - написала Маляр.

Раніше стало відомо, що на військовій базі в Афганістані заблоковані 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю".

Також читайте: На військовій базі в Афганістані заблоковано 12 громадян України: "Таліби прогнали стару охорону, самі стали замість неї. Вимагали віддати зброю"

У свою чергу в МЗС заявили, що відомству відомо про 12 українців, заблокованих на військовій базі в Афганістані.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Когда уже в Украине ВСУ будут миротворчеством заниматься и отстреливать лугандонских бармалеев?
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17.08.2021 15:38
+6
лугандонські бармалеї на службі у Косоворотки і під його захистом.
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17.08.2021 15:51
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Когда уже в Украине ВСУ будут миротворчеством заниматься и отстреливать лугандонских бармалеев?
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17.08.2021 15:38 Відповісти
лугандонські бармалеї на службі у Косоворотки і під його захистом.
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17.08.2021 15:51 Відповісти
лугандонські бармалеї на службі у Барыги і під його захистом.
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17.08.2021 16:05 Відповісти
На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 9521На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 9521
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17.08.2021 15:55 Відповісти
как две капли На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 8165
На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 9276
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17.08.2021 15:58 Відповісти
Сем занимались высшие чины Афгана....
Прямо сев . Корея в квадрате...
На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 9403
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17.08.2021 17:13 Відповісти
Они там охраняли чи тюрьму, чи оружейный склад (а быстрее всего и то и то).
Если они там никого не убили и ничего не украли - никакого скандала не будет.
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17.08.2021 15:49 Відповісти
Склады охраняли, тюрьма рядом находится. Вот видос от них, как Талибы заключенных освобождают.

https://twitter.com/vitalik_ufa/status/ ... F4%2F16%2F
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17.08.2021 16:16 Відповісти
Конечно гражданские на военной базе...Они из ВСУ давно уволены и приказ можно показать, но и отставников надо спасать любыми средствами!
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17.08.2021 15:43 Відповісти
Если б шо-то было не так- талибы б им сразу бошки поотрезали.
Судя по тому шо они звонят в посольство и постят шо-то в соцсеточках - никто их не тронул.
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17.08.2021 15:52 Відповісти
про філію талібану в лугандоні - про "Ізоляцію" на Свєтлом Путі, 3



водяний щур та шкрек appreciation account@urHPwasmaxedout 1 ч

Война - это не только про танки и смерти на фронте.
Война предоставляет свободу для многих психопатов и садистов, которые буквально наслаждаются пытками над другими людьми. А "республики" не признаны никем в мире, этим женщинам буквально некуда податься и их никто не может защитить.
В гугл картах я решила чисто из интереса вбить адрес Изоляции (Светлый Путь 3) в Донецке, на карте по адресу есть три точки, одна из которых отмечается как заведение типа "Bed & Breakfast" с названием «У Марины».

Почти на 100% уверена в том, что это «заведение» является чем-то вроде точки трафикинга, где торгуют телами пленных женщин в сексуальных целях. Проще говоря: их насилуют. По скринам смотрите сами, есть даже комментарий, который оставили 3 месяца назад.

"у Марины" не единственное такое заведение. Я перешла на акк того, кто оставил комментарий, там много фото рандомных женщин и комментарий (на скрине) к такому же «заведению» под названием «Дом», находится в 4 км от Светлого Пути 3.

Для РФ, которая финансирует "ополченцев", но молчит об этом, этих женщин, как и жителей тех территорий, не существует. Россия никогда не признает тех зверств и не будет никогда говорить о том аде, который там происходит, поэтому об этом должны говорить мы.

Ещё раз: то есть по тому же адресу, где стоит здание "Изоляции", есть заведение с полуобнаженными фото женщин и достаточно однозначными комментариями.
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17.08.2021 15:50 Відповісти
Да и хер с ними, сами ж кричали путен введди. Вот он им и ввел, ввел по самые помидорчики На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 5625
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17.08.2021 15:52 Відповісти
Та ви шо. А чого вони там мали бути? Це ж не Оман.
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17.08.2021 15:50 Відповісти
А ГРАЖДАНИ УКРАИНЫ !!!??? ЗАБЛОКИРОВАННЫЕ !!!
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17.08.2021 15:50 Відповісти
ТОКО ШКИРЯК !)
На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 2334
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17.08.2021 16:15 Відповісти
Итог войн с Талибами в Афгане со времен 1900 года -
1. англичане с новейшими ружьями - бились и проиграли 30 летнюю войну с моджахедами ;
2. с подачи андропова и др. союзников - бились новейшими ракетами и авиацией и проиграли 10- летнюю войну с
талибами и моджехедами ;
3. амкриканцы с союзниками 0Германией Францией и Англией бились с новейшим вооружением 21 века и проиграли 15 - летнюю -
Талибам !
Вопрос -
За какие ценности бились и погибали почти 1 (один) Карл век армии мира в Афганистане.
Если все равно никто не победил партизан с их верой в победу !
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17.08.2021 15:53 Відповісти
Все , что осталось га базе в Баграме от мор. пехов США.
На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 9539
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17.08.2021 16:29 Відповісти
шо за бред сивой кацапской кобыляки?

Тали́бы, Талиба́н (пушту طالبان‎ - студенты, учащиеся медресе) - исламистская террористическая организация, зародившаяся в Афганистане среди пуштунов в 1994 году

как с ними могли воевать англичане и ссср с 1900 года, если они возникли тока в 1994 году?
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17.08.2021 16:02 Відповісти
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17.08.2021 16:05 Відповісти
Почему покинули базу Баграм ночью - отрубив электростанцию ....
Без единого выстрела .
Ничего не напоминает , а боты ?На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 5378
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17.08.2021 16:31 Відповісти
та хватит нам сюда кремлевскую пропаганду тянуть.
мы все ее прекрасно знаем.
задолбали кремлеботы (впрочем, как и порохоботы - но это другая история).

трамп еще в феврале 2020 года заключил соглашение о выводе войск из Афганистана.
и тут вот нежданчик, через 1.5 года кацапня проснулась, и вывод войск для них стал неожиданностью и бегством армии США под ночным покровом от злобных талибов.

мозги все, походу, просраны? На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 3433
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17.08.2021 17:09 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/08/17/7126665/
Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III эвакуировал из Кабула в Катар около 640 афганских жителей за один полет

На території Афганістану немає військовослужбовців ЗСУ, - заступниця міністра оборони Маляр - Цензор.НЕТ 138
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17.08.2021 17:03 Відповісти
Лугандонцы вспомнили что они граждане Украины? Хотя нет, они же кричат что "украинцы"... Я бы забрал их (шутка, конечно), но только после видео признаний что они "украинцы" и вернуть на лугандонию, там свои же "украинцы" их и замордуют в ими же любимой "Изоляции". Наемнички облугандошенные...
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17.08.2021 15:59 Відповісти
Этой "замминистра" надо бы объяснить, что на этой должности иногда нужно бы промолчать, а не ляпать языком, как она это любит.
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17.08.2021 16:03 Відповісти
ЧВКшники...
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17.08.2021 16:09 Відповісти



Злой Одессит

@zloy_odessit


Фейк от российской пропаганды: украинских "военных" бросили в Афганистане
На самом деле последний украинский военный покинул Афган 5 июня 2021.
Но фейк весьма успешно зашёл в наше медиа-пространство.
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17.08.2021 16:30 Відповісти
То же логики не виду.Американцы свалили,а этим дали приказ охранять склады.Логики нет.Все равно талибы прийдут и убьют всех.
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17.08.2021 18:46 Відповісти
 
 