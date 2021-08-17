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8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Представники Руху опору капітуляції і Національного корпусу провели 17 серпня спільну акцію щодо знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нині в Печерському відділенні поліції перебувають затримані: Брусов Даниїл, Мазорчук Володимир, Усіченко Дмитро, Прусак Руслан, Вердельман Артем, Рай Ярослав, Маленко Богдан, Марсов Кирило.
Акцію зі знесення провели спільно представники Руху опору капітуляції і Національного корпусу.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.
Топ коментарі
+86 Підлога Маккартні
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+51 KharkovCity
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+49 Герхард
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"взболтать, но не смешивать..."
Бонд, Джеймс Бонд
Оргкомітет "інсталяції"- ОПа преЗедента.
После обосцаного петуха под ОП не удивительно ни разу.
Окрім самої совкової "інсталяції" є порушення закону.
Найманці ОПи порушили цілісність композиції на Алеї Слави.
гонорарій - в одной московской кассє
А если такое случилось при Порошенко?
"Встановлюйте ваші совкові автомати з газводою біля "півня в косоворотке" там вони будуть доречні!".
А не той совдепівський примітив з одним стаканом на всіх.
@Психолог ДалайЛамы
Ееееех....зараз би з того автомату з газіровкой, та сітра б хлєбнуть за трі капєйкі.
В розпал ковіду, з одного стакану усім Києвом.
Да, Володімєр Олесандровіч?
При совку ганялись за імпортною побутовою технікою, одягом, взуттям, *******.
Але ви пишаєтесь совком.
И - а были ли они на фронте
И- а были ли они на Майдане
И -а какая у них зарплата из народных налогов
А чому ж не затримані автори незаконної інсталяції?
"всеми техническими вопросами, в частности, установкой декораций ко Дню Независимости, занимается соответствующий организационный комитет." - Нікіфоров.
Чи може поліція захищає владних правопорушників?
молодцы!а за тех кто из задержал - наказать!
у преп.здуна Зєлі вже зовсім кукуха поїхала.. чим ви його колете чи шо воно курить?
ганьба на увесь світ..(
https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s