УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15047 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
13 126 69
День Незалежності (607) пам'ять (1149) Нацполіція (13932) Небесна Сотня (384) Національний корпус (386)

8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих

Новини Цензор.НЕТ Політика України

8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих

Представники Руху опору капітуляції і Національного корпусу провели 17 серпня спільну акцію щодо знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нині в Печерському відділенні поліції перебувають затримані: Брусов Даниїл, Мазорчук Володимир, Усіченко Дмитро, Прусак Руслан, Вердельман Артем, Рай Ярослав, Маленко Богдан, Марсов Кирило.

Акцію зі знесення провели спільно представники Руху опору капітуляції і Національного корпусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про радянську інсталяцію, встановлену за вказівкою Банкової на алеї Героїв Небесної Сотні: "95 квартал" влаштовувати не дозволимо

Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+86
Свободу активистам. Они все правильно сделали!!! 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 4598 Совок не пройдет!!!
показати весь коментар
17.08.2021 16:06
+51
ментов нужно привлечь за то, что руки-крюки распускали, уволить их нахер!.
показати весь коментар
17.08.2021 16:07
+49
8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 2434
показати весь коментар
17.08.2021 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свободу активистам. Они все правильно сделали!!! 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 4598 Совок не пройдет!!!
показати весь коментар
17.08.2021 16:06 Відповісти
приближается время коктейля....

"взболтать, но не смешивать..." 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 8941

Бонд, Джеймс Бонд
показати весь коментар
17.08.2021 16:14 Відповісти
Вы правы. Они на войне нужны.
показати весь коментар
17.08.2021 16:23 Відповісти
Змінити Вас в окопі? Чи Ви з дивану розпорядження телеграфуєте?
показати весь коментар
17.08.2021 16:32 Відповісти
ментов нужно привлечь за то, что руки-крюки распускали, уволить их нахер!.
показати весь коментар
17.08.2021 16:07 Відповісти
орг комитет в то же ровд
показати весь коментар
17.08.2021 16:08 Відповісти
Поміняти місцями із затриманими.
Оргкомітет "інсталяції"- ОПа преЗедента.
показати весь коментар
17.08.2021 16:10 Відповісти
А где-то есть фото этой инсталяции вокруг которой такой кипиш?
показати весь коментар
17.08.2021 16:10 Відповісти
8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 7646
показати весь коментар
17.08.2021 16:12 Відповісти
Да ужас, конечно. Сам х.йло заказал?
показати весь коментар
17.08.2021 16:22 Відповісти
Похоже, что креативный ветер в пустых черепных коробках ОПЗЕ заказал.

После обосцаного петуха под ОП не удивительно ни разу.
показати весь коментар
17.08.2021 16:24 Відповісти
Це шо громадський туалет?
показати весь коментар
17.08.2021 17:06 Відповісти
8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 2434
показати весь коментар
17.08.2021 16:13 Відповісти
https://m.censor.net/ru/news/3283126/na_allee_geroev_nebesnoyi_sotni_ustanavlivayut_dekoratsii_posredi_memoriala_vyglyadit_protivno_glaza
показати весь коментар
17.08.2021 16:13 Відповісти
8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 1995
показати весь коментар
17.08.2021 16:13 Відповісти
машинка пида... льная для Вовачки из совецкой еврейской семьи 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих - Цензор.НЕТ 8031
показати весь коментар
17.08.2021 16:15 Відповісти
Ага, ще "коня пєдального" не вистачає для нашого волосопєдіста...
показати весь коментар
17.08.2021 16:21 Відповісти
Та майже в кожній статті на цю тему.
Окрім самої совкової "інсталяції" є порушення закону.
Найманці ОПи порушили цілісність композиції на Алеї Слави.
показати весь коментар
17.08.2021 16:14 Відповісти
Вовачка из "совецкой еврейской семьи" 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих - Цензор.НЕТ 9693
показати весь коментар
17.08.2021 16:16 Відповісти
самообслуживаніє под інфоповод
гонорарій - в одной московской кассє
показати весь коментар
17.08.2021 16:10 Відповісти
Нет, так не пойдет. Зекодло должно ответить по полной.
А если такое случилось при Порошенко?
показати весь коментар
17.08.2021 16:21 Відповісти
Мусора не люди!!!
показати весь коментар
17.08.2021 16:10 Відповісти
Ну вот можно вести себя ,как люди,а не хурналистов проукраинских изданий бить...
показати весь коментар
17.08.2021 16:11 Відповісти
Знову зє наркєт обісрався.
показати весь коментар
17.08.2021 16:11 Відповісти
Чудо. Жодного разу не обізвали Нацкорпус - нацжонами.
показати весь коментар
17.08.2021 16:26 Відповісти
Обізвать? Може їм ще зелених жабеняток піднести?
показати весь коментар
17.08.2021 17:09 Відповісти
Та да,боюсь билецкий все таки,от имени Авакяна ,уговорит Пороха объединятся -уже попытка была...да мы перегрызем друг друга!
показати весь коментар
17.08.2021 19:01 Відповісти
Олександр Погребінський:

"Встановлюйте ваші совкові автомати з газводою біля "півня в косоворотке" там вони будуть доречні!".
показати весь коментар
17.08.2021 16:12 Відповісти
"Патріотів" бісить, що за 30 років незалежності вони навіть таких автоматів не змогли створити...
показати весь коментар
17.08.2021 23:08 Відповісти
Зараз є набагато ********* автомати. І з водою, і з кавою різних сортів.
А не той совдепівський примітив з одним стаканом на всіх.

@Психолог ДалайЛамы

Ееееех....зараз би з того автомату з газіровкой, та сітра б хлєбнуть за трі капєйкі.
В розпал ковіду, з одного стакану усім Києвом.
Да, Володімєр Олесандровіч?
показати весь коментар
17.08.2021 23:18 Відповісти
Є. Тільки не української вони розробки і, навіть, не українського виробництва...
показати весь коментар
17.08.2021 23:51 Відповісти
І що?
При совку ганялись за імпортною побутовою технікою, одягом, взуттям, *******.
Але ви пишаєтесь совком.
показати весь коментар
18.08.2021 00:02 Відповісти
Ганялись. Але випускали і своє, яке б воно громіздке та неоковирне не було, але свою функцію успішно виконувало і користувались ним десятиліттями. А зараз вже не годні навіть нещасного ліхтарика зробити, купуємо в китайця, про щось більш складне я взагалі мовчу...
показати весь коментар
18.08.2021 00:23 Відповісти
Малкин, Палкин, Галкин и Залкиндт. 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 6638
показати весь коментар
17.08.2021 16:12 Відповісти
Активистов - отпустить, заплатить за работу по декоммунизации, выдать грамоту ОП и бесплатный билет на последний концерт студии "Квартал -95".....
показати весь коментар
17.08.2021 16:13 Відповісти
Ну, то хіба що на "останній". І шоб ГлавКлоун там останній раз збацав на роялі!
показати весь коментар
17.08.2021 17:20 Відповісти
Цирк 8 активистов находятся в Печерском отделении полиции после сноса декорации ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни. Список задержанных - Цензор.НЕТ 1401
показати весь коментар
17.08.2021 16:14 Відповісти
В даному випадку повинен відповідати зелен ький та його офіс... Тобто офіс єрмака, в якому працює зеленський... Це їх безглузда провокація довела до цієї ситуації...
показати весь коментар
17.08.2021 16:16 Відповісти
За що їх затримали? Люди прибрали сміття з алеї Героїв Небесної Сотні.
показати весь коментар
17.08.2021 16:19 Відповісти
якому дибілу прийшла в макітру та ідея з совковим інсталяціями? чи заказ, разом із дизайном прийшов із мацкви? тоді легко вирахувати зрадника і крота в зеленій адміністрації.
показати весь коментар
17.08.2021 16:21 Відповісти
Цей сценарій написав 95-йиквартал , а точіше перша леді , Ленка- зеленка 😒
показати весь коментар
17.08.2021 16:26 Відповісти
Самое интересное, что тот, кто принимал решение установить совко-декорацию, сам ездит на какой-нибудь Тойоте или Ауди, а не на совковском Жигуле или Москвиче !
показати весь коментар
17.08.2021 16:21 Відповісти
Хотелось бы брифинг для журналистов и фамилии идиотов придумавших инсталляцию
И - а были ли они на фронте
И- а были ли они на Майдане
И -а какая у них зарплата из народных налогов
показати весь коментар
17.08.2021 16:24 Відповісти
В общем ,у зебобы по всем вопросам кирдык...просто все ,кто это устанавливали,говорят ,что все согласовывалось с зекрысой
показати весь коментар
17.08.2021 16:36 Відповісти
вот только согласовывать нужно было с мерией, а не с ишаком
показати весь коментар
17.08.2021 16:42 Відповісти
эти совкодрочеры совка и не нюхали в силу возраста! этот трындеж про "самое вкуснАе мАроженАе" и "докторскую по 2,20" могут впаривать только те, кто не стоял в очередях в эпоху тотального дефицита
показати весь коментар
17.08.2021 16:41 Відповісти
8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих - Цензор.НЕТ 9230
показати весь коментар
17.08.2021 17:13 Відповісти
Какуюстранупрасралиии!!! какие чистые, ровные и свободные от продукции полки магазина и какие счастливые покупатели !!! а продавец как мечется за прилавком, путаясь в "широчайшем" ассортименте продукции... А может это сельский аукцион по продаже весов??? Так сказать, "савецкий ответ" капиталистическому аукциону Сотбис... 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих - Цензор.НЕТ 9377
показати весь коментар
17.08.2021 19:07 Відповісти
Похоже народ на Майдан выйдет раньше, чем картошку выкопает 😀😀😀 доведут до этого дураки из ОПУ
показати весь коментар
17.08.2021 16:22 Відповісти
Мусора вже своі і керує ними зелений чувак , Моня-стирський 😀тому і звіріють !
показати весь коментар
17.08.2021 16:22 Відповісти
Я крепко подозреваю, что эта Аллея в Киеве будет не единственной. Одной оказалось мало этому нариду.
показати весь коментар
17.08.2021 16:23 Відповісти
Это да,повылазили бы...но этого не могло произойти при Порошенко.
показати весь коментар
17.08.2021 16:33 Відповісти
Дуже цікаво...
А чому ж не затримані автори незаконної інсталяції?
"всеми техническими вопросами, в частности, установкой декораций ко Дню Независимости, занимается соответствующий организационный комитет." - Нікіфоров.
Чи може поліція захищає владних правопорушників?
показати весь коментар
17.08.2021 16:43 Відповісти
Активистов освободить и наградить.
показати весь коментар
17.08.2021 16:44 Відповісти
Им премии нужно дать!
молодцы!а за тех кто из задержал - наказать!
показати весь коментар
17.08.2021 16:50 Відповісти
навпаки, треба премію Мастерам за безкоштовний демонтаж "інсталяції совкодрочера"..
у преп.здуна Зєлі вже зовсім кукуха поїхала.. чим ви його колете чи шо воно курить?
ганьба на увесь світ..(
показати весь коментар
17.08.2021 16:59 Відповісти
Чудики начудылы заховалы наших героив це все специально зроблено дали буде
показати весь коментар
17.08.2021 17:03 Відповісти
Активисты сделали все правильно,если у чиновников мозги отсутствуют значит нашлись активисты которым весь тот идиотизм, который устроили на аллее Героев Небесной Сотни, не какая разница.Эти чиновники без мозгов могли бы устроить и танцульки с фейервеком и с попсой,так что молча лицезреть на их дурость.СВОБОДУ АКТИВИСТАМ.
показати весь коментар
17.08.2021 17:19 Відповісти
Им нужна Площадь Октябрьской Революции образца 1988 года.
показати весь коментар
17.08.2021 17:27 Відповісти
на день незалежности гундосу будет йолка
показати весь коментар
17.08.2021 17:30 Відповісти
Неравнодушные граждане пресекли нарушение общественного порядка и надругательство над памятью погибших на Майдане. Мусора - не люди (Рюкзаков)
показати весь коментар
17.08.2021 17:31 Відповісти
какое же убожество во власти придумало этот позор ? вот он менталитет квартала 95
показати весь коментар
17.08.2021 17:49 Відповісти
Про півника в косоворотці і совєцку газіровку

https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
показати весь коментар
17.08.2021 18:26 Відповісти
 
 