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Новини Політика України
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Нищук (133) Небесна Сотня (384)

Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу. ФОТО

Ностальгія за "совєцьким минулим" у сучасній європейській країні видається, м'яко кажучи, недоречною.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексміністр культури Євген Нищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Революція Гідності - надважлива сторінка нашої історії! Герої Небесної Сотні - наші новітні Герої! Алея Небесної Сотні - наше місце пам‘яті, шани та поваги, але, аж ніяк, не фарсу. Так, втілювати інсталяції чи проводити зйомки у історичній частині міста - важливо для розвитку та просування української культури. Але завжди, підкреслюю, ЗАВЖДИ варто зважати на те, ЩО саме і ДЕ саме встановлювати чи проводити", - заявив ексміністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні. Список затриманих

"Мені здається, негативний розголос і репутаційні втрати, що були після зйомок танцювальних кліпів над місцями розстрілів (важко добрати пристойні слова цьому), чи дрифту під стінами однієї з найвизначніших світових святинь та інші, мали би стати повчальним уроком. Але, ні… Люди, чомусь, не вчаться на помилках і не вчать власної історії. Чому? Риторичне запитання… Тож ми знову маємо дивні конструкції просто на місцях пам‘яті - Алеї Героїв Небесної Сотні.. Що неприпустимо, адже рани від втрат тут ще такі ж болісні. Щоразу проходячи Алеєю я подумки переношусь у гарячі дні наших протистоянь, боротьби за Українську Гідність, я відчуваю жар полум‘я та запах покришок. Я переношусь на сцену Майдану, де ми прощались з загиблими Героями, де підкошувались ноги батьків, що втратили найголовніше - дитину, де лились сльози мільйонів. Наш Майдан - це місце поваги і шани. Це місце запалення свічок і тихої молитви. Тож закликаю кожного зважати на це! Я також вдячний КМДА, що вже відреагували на інцидент і сподіваюсь, що ці конструкції оперативно будуть прибрані та встановлені у більш доречному місці. Якщо така необхідність є… Хоча, особисто мені ностальгія за "совєцьким минулим" нам, сучасній європейській країні, видається, м‘яко кажучи, недоречною", - резюмував Нищук.

Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 01
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 02
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 03
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 04
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 05
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце памяті, поваги, але аж ніяк не фарсу 06

Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. Пізніше в поліції повідомили, що 8 активістів перебувають у Печерському відділенні поліції після знесення декорації до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
Оно манкурт без роду и без веры. Оно совок до мозга костей. Ему пох.
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17.08.2021 16:26
+33
Предлагаю инсталляцию Вова Дерьмак и Татаринов веревка с мылом и фонарный столб....
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17.08.2021 16:34
+32
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 995
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17.08.2021 16:31
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Вот думаю, как бы Зеленский отнесся к подобной инсталляции например в Бабьем Яру? Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 9007
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17.08.2021 16:24 Відповісти
Оно манкурт без роду и без веры. Оно совок до мозга костей. Ему пох.
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17.08.2021 16:26 Відповісти
Предлагаю инсталляцию Вова Дерьмак и Татаринов веревка с мылом и фонарный столб....
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17.08.2021 16:34 Відповісти
Ні...це вони з нас роблять манкуртів.
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17.08.2021 16:51 Відповісти
Да, какая разница. Клован рода маланского, а не еврейского
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17.08.2021 16:27 Відповісти
Никак бы не отнёсся. Ему всё равно. "Какая разница".
Вы о нём высокого мнения, если думаете, что он способен воспринимать символизм того, что сам не пережил.
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17.08.2021 16:30 Відповісти
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу - Цензор.НЕТ 4635
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17.08.2021 16:38 Відповісти
І отправил этих беркутовцев в Беларусь і Рашу электричество добывать для заводиков Коломойши...
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17.08.2021 17:04 Відповісти
Шкода, що закрив свій фейсбук від коментарів (не друзів/недругів)... Запостити би йому цю картинку десь там -- най подивиться й самоаналізом займеться, якщо взагалі на таке здатен....
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17.08.2021 19:55 Відповісти
Никак. Ему насрать. ЗЕ такой же еврей - как и украинец.
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17.08.2021 16:31 Відповісти
в Бабином Яру розстрілювали і українців .
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17.08.2021 16:37 Відповісти
Хирі євреї записали українські жертви як свої.
Натомість вони тепер мають картбланш на махінації і авантюри.
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17.08.2021 16:53 Відповісти
Поставити палатку зі свастикою.
Ну це ж історія...
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17.08.2021 16:52 Відповісти
Зелю - геть!
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17.08.2021 16:25 Відповісти
Убожество
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 9789
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17.08.2021 16:26 Відповісти
И эти авторы правят страной !???
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17.08.2021 16:26 Відповісти


Лариса Сарган

Можна вивезти тіло з Кривого Рогу, але савєцькій саюз з мізків у такого тіла вивести важко…

Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 889
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17.08.2021 16:31 Відповісти
савєцькій саюз, а по суті Русскій Міръ.
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17.08.2021 16:50 Відповісти
Это убожество заказали ничтожества ....
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17.08.2021 17:28 Відповісти
Цирк организованный за деньги налогоплательщиков. То есть - мы за это ещё и заплатили Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 4193
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17.08.2021 16:26 Відповісти
МЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИЛИ . Может в суд на них подать , за разбазаривание народных денег ?
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17.08.2021 16:28 Відповісти
Это тот клоун, который собирался экономить на парадах. Всё за что берутся превращают в цирк уродцев.
Надеюсь за всё ответят.
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17.08.2021 16:34 Відповісти
Вся эта так называемая "инсталляция" , выглядит сЗАДИ, так же неумело, дешево, и бесталанно как вся эта мерзкая шушера захватившая власть, в центре Европейского континента
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17.08.2021 16:30 Відповісти
Нищук о сносе декорации ко Дню Независимости: Аллея Небесной Сотни - наше место памяти, уважения, но, отнюдь, не фарса - Цензор.НЕТ 995
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17.08.2021 16:31 Відповісти
я ще раз повторю , найгірше в світі це людина без принципів !
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17.08.2021 16:32 Відповісти
Принципи є всіх...ЇХ принцип - заперечення права української нації на самовизначення, шляхом утворення української національної держави.
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17.08.2021 16:44 Відповісти
хоть поржем , це не принцип ! це відсутність мізок !
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17.08.2021 16:52 Відповісти
Є дуже принциповий замовник цього ржача.
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17.08.2021 17:02 Відповісти
что оно ни делает не идут дела

видно в понедельник его мама ( Римма ) родила Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу - Цензор.НЕТ 4829
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17.08.2021 16:37 Відповісти
Это называется - последние года пророссийской власти в Украине. Зеленский это тот президент, который поставит вечный крест на популизме в Украине.
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17.08.2021 16:38 Відповісти
Не мешало бы ещё и этот клоповник снести вместе с его обитателями.
Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу - Цензор.НЕТ 6456
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17.08.2021 16:39 Відповісти
Замовника бедламу так і не знайшли. Але ясно, що це з ОПи навіяло.
Одне ясно. Незалежність потрібно чатувати і виборювати щодня. У кожній дрібниці. Шкода, що тих, хто це розуміє і робить, обмаль.
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17.08.2021 16:40 Відповісти
Прививка от популизма для украинцев была просто необходима и Зеленский отлично справляется с этой задачей. Потому что думать нужно было головой тем самым националистам которые поливали Пороха грязью давая Зеленскому коридор.
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17.08.2021 16:43 Відповісти
Одна проблема, щоб Україна ту "вакцинацію" пережила...
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17.08.2021 17:00 Відповісти
Надо согласовывать, а не кипеть!!!!! Устроили из ничего!!!!!
Все хотят как лучше- договариваться надо!!!
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17.08.2021 16:46 Відповісти
Ні. Реагувати на такі випадки потрібно негайно.
Чи ви замість того, щоб кипєть, пропонуєте тєрпєть ?
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17.08.2021 16:51 Відповісти
Пиши загальнозрозумілою, хахол!
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17.08.2021 16:53 Відповісти
З ким домовлятись? З тою зеленою мерзотою?! Її, ту нечисть давно вже травити треба, хлоркою вимивати, а не "согласовівать"!
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17.08.2021 17:04 Відповісти
Чомусь я впевнена, що це ідея зеленського.
В цій людині живе ненависть до Майдану. І воно всіма засобами намагається принизити українське. Натомість підсовує нам радянщину і малоросійсьйство.
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17.08.2021 16:50 Відповісти
Це не помилка,це свідома провокація.Зельоні відчувають,що"в воздухе пахнет грозой",бздошно.
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17.08.2021 16:52 Відповісти
охвис *********** заявляет, что хотели инсталяцию "Как Украина шла к Незавичимости".... и поставили это совковое убожество????????? "КАК УКРАИНА ШЛА К НЕЗАВИСИМОСТИ" - это нужно было ставить инсталяцию Воинов УПА, Шухевича, Бандеру, и т.д..... исталяцию Боя под Крутами........... инсталяцию совковой тюрьмы где на шконке сидит замученый до смерти Василь Стус........ совковой камеры где сгинул Осип Мащак.............
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17.08.2021 16:52 Відповісти
Де вони таке поставлять..
У Зелі дідо нкаведіст.
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17.08.2021 16:54 Відповісти
Да там и папашка лютий совок!!!!!!!!!!!!!!! семейка малороссов!!!!!!!!!!!
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17.08.2021 16:56 Відповісти
Да Ви чо,а вдруг Пу обидится,сериалы запретит,а Оно же за копейку повесится,кстати а оно семье погибшего шахтера на Львовщине,квартиру за свои деньги купило,Али с бюджета рассчиталось?А сколько на АТО отдало,как ПОРОХ?
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17.08.2021 16:56 Відповісти
Україна не проголосила Незалежність, а відновила. Українцям ті хто - "какаяВАМразніца?!" періодично стирають історичну пам'ять.
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17.08.2021 16:57 Відповісти
"це мЄрзость"(с)
планувалися зйомки чергових дебільних "ігри приколів" для 73%х жлобів..
понавибирали тупорилу, безродну Иліту..
за шо нам усе це?
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17.08.2021 16:55 Відповісти
За те, що не підтримали Ющенка, Порошенка...
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17.08.2021 16:58 Відповісти
Комунисты вылаза ь з устх сторин
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17.08.2021 17:00 Відповісти
Комуняки повиздихали (Богу дякувати). А от їхні нащадки - піанєри з актябрятамі - ще ні.
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17.08.2021 17:37 Відповісти
Вава, ти-такі є дебіл! Вбийся вже об стєнку ОПешну та не заважай нам жити!)
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17.08.2021 17:00 Відповісти
Для цих зелених курв важливі лише "дєды на палках".... Герої сьогодення не в повазі... От уж мерзота зібралась, після них потрібно буде держ .будівлі освячувати, щоб навіть духу їхнього там не було....😡
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17.08.2021 17:24 Відповісти
Але перед освяченням тре' буде обробити хлоркою. Ану, як вони заразні?
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17.08.2021 17:34 Відповісти
Громіли усе роблять на свій хворобливий продажний розсуд.
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17.08.2021 17:58 Відповісти
Современная европейская страна...это про какую страну.
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17.08.2021 18:31 Відповісти
Где вы были,когда деревья со следами от пуль пилили???
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17.08.2021 20:43 Відповісти
Брешеш пупкін.
Ложь Первого канала.. (24.04.2014, StopFake.org)

https://www.stopfake.org/ru/lozh-pervogo-kanala-na-majdane-spilili-derevya-chtoby-skryt-prestupleniya-povstantsev/
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18.08.2021 17:32 Відповісти
Когда-же эту зеленую паскуду кто-нибудь прибьет?
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17.08.2021 22:57 Відповісти
Хазари правлять Україною !!!!!
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17.08.2021 23:15 Відповісти
 
 