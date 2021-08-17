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Новини За кордоном
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Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула

Найближчим часом Пентагон пильно сфокусується на ситуації, яка складається в аеропорту Кабула.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у вівторок в ефірі програми ABC News "Доброго ранку, Америко" прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі.

"Наша мета полягає в тому, щоб сконцентруватися на ситуації в аеропорту для того, щоб переконатися в тому, що він продовжує працювати, в тому, що ми можемо підтримувати там безпеку і стабільність", - сказав Кірбі.

"Ми плануємо залишатися в Афганістані наступні пару тижнів. Ідеться не тільки про евакуацію американців, а і про моральні обов'язки стосовно афганців, які допомагали нам протягом останніх 20 років, - ми повинні вивезти так багато цих людей, як це можливо", - додав він.

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Раніше у вівторок пакистанський журналіст Ваджахата Казмі, котрий працює для ВВС і CNN, повідомив, що поблизу міжнародного аеропорту Кабула відзначається присутність тисяч людей, багато з яких намагаються прорватися на територію повітряної гавані, звідки триває евакуація іноземців та інших людей з Афганістану.

"Багато з присутніх намагаються подолати стіну та зістрибнути з другого боку. Війська США - всередині аеропорту, а "Талібан", за повідомленнями, розміщується зовні", - написав він у твітері.

На розміщеному відеозаписі можна побачити велику кількість афганців, які намагаються перебратися через високу загорожу.

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Раніше Казмі також повідомляв, що бойовики "Талібану" досягли околиць аеропорту; надходили повідомлення про стрілянину.

Крім того, з'явився відеозапис, на якій озброєна людина без форми попереджувальним пострілом у стіну змушує афганця, який заліз на неї, ретируватися.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, наразі таліби встановили контроль над усією територією Афганістану, за винятком аеропорту в Кабулі. Аеропорт використовується для евакуації іноземців, які перебувають у країні, а також афганців, котрі отримали притулок за кордоном.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Ментально талибы такие же дебилы как и наш Зеля Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 2384
Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 9553
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17.08.2021 16:38
+2
Пентагон уже понял что необходимо поддерживать тех кто чтит свою историю и готов воевать за свою страну. Конгресс США выступил за расширение норманнского формата и готовы выступить на стороне Украины. Американцы поняли что - украинцы в отличии от афганцев будут защищать свою страну и не вздумайте напомнить украинцам что они прямые потомки скифов, киммерийцев и Киевской Руси - Хотя уже поздно...
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17.08.2021 16:32
+2
Падсталом, вот это в тему, красава!
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17.08.2021 16:39
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Байден, кажется, еще может передумать. Пентагон обещает две недели поддерживать безопасность в аэропорту Кабула - Цензор.НЕТ 5485
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17.08.2021 16:25 Відповісти
ну, от зараз Boeing RC135W Stratotanker з Катару над Кабулом кола нарізає
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17.08.2021 16:27 Відповісти
Видео сегодняшнего падения Ил-112В в подмосковье на паРашке...

https://twitter.com/i/status/1427573242760421400
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17.08.2021 16:28 Відповісти
звери, дебильные, умственно отсталые
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17.08.2021 16:30 Відповісти
Дикий народ. Дети гор. (с)
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17.08.2021 16:31 Відповісти
Афганистан - то и есть Талибан
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17.08.2021 16:38 Відповісти
талибы с калашами катаются на машинках. теперь я видел всё.))
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17.08.2021 16:35 Відповісти
Ментально талибы такие же дебилы как и наш Зеля Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 2384
Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 9553
показати весь коментар
17.08.2021 16:38 Відповісти
Падсталом, вот это в тему, красава!
показати весь коментар
17.08.2021 16:39 Відповісти
Пентагон уже понял что необходимо поддерживать тех кто чтит свою историю и готов воевать за свою страну. Конгресс США выступил за расширение норманнского формата и готовы выступить на стороне Украины. Американцы поняли что - украинцы в отличии от афганцев будут защищать свою страну и не вздумайте напомнить украинцам что они прямые потомки скифов, киммерийцев и Киевской Руси - Хотя уже поздно...
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17.08.2021 16:32 Відповісти
Обещают те же чуваки, которые говорили, что режим Гани продержится около года после вывода оккупационных войск?
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17.08.2021 16:42 Відповісти
 
 