Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула

Найближчим часом Пентагон пильно сфокусується на ситуації, яка складається в аеропорту Кабула.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у вівторок в ефірі програми ABC News "Доброго ранку, Америко" прессекретар американського оборонного відомства Джон Кірбі.

"Наша мета полягає в тому, щоб сконцентруватися на ситуації в аеропорту для того, щоб переконатися в тому, що він продовжує працювати, в тому, що ми можемо підтримувати там безпеку і стабільність", - сказав Кірбі.

"Ми плануємо залишатися в Афганістані наступні пару тижнів. Ідеться не тільки про евакуацію американців, а і про моральні обов'язки стосовно афганців, які допомагали нам протягом останніх 20 років, - ми повинні вивезти так багато цих людей, як це можливо", - додав він.

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Раніше у вівторок пакистанський журналіст Ваджахата Казмі, котрий працює для ВВС і CNN, повідомив, що поблизу міжнародного аеропорту Кабула відзначається присутність тисяч людей, багато з яких намагаються прорватися на територію повітряної гавані, звідки триває евакуація іноземців та інших людей з Афганістану.

"Багато з присутніх намагаються подолати стіну та зістрибнути з другого боку. Війська США - всередині аеропорту, а "Талібан", за повідомленнями, розміщується зовні", - написав він у твітері.

На розміщеному відеозаписі можна побачити велику кількість афганців, які намагаються перебратися через високу загорожу.

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Раніше Казмі також повідомляв, що бойовики "Талібану" досягли околиць аеропорту; надходили повідомлення про стрілянину.

Крім того, з'явився відеозапис, на якій озброєна людина без форми попереджувальним пострілом у стіну змушує афганця, який заліз на неї, ретируватися.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, наразі таліби встановили контроль над усією територією Афганістану, за винятком аеропорту в Кабулі. Аеропорт використовується для евакуації іноземців, які перебувають у країні, а також афганців, котрі отримали притулок за кордоном.

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