Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ
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За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України за фактом перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Генеральної прокуратури.
"За даними слідства, колишній директор Департаменту Міноборони за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями Генштабу Збройних Сил України та Міноборони, за державним оборонним замовленням здійснив закупівлю антиснайперських систем, які є непридатними для використання в Збройних Силах України. Крім того, під час роботи вони мають демаскуючі ознаки, що становить загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців, які їх використовують у бойовій обстановці. Внаслідок цього державі в особі Міністерства оборони України завдано понад 8,7 млн грн збитків", - наголошується в повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
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дурдом.
Вот ты, Порох, и попался.
Це як з кластерами до ЗРК, спалили в Рейху канал поставки. 20 кластерів забрали в Шевченка, тепер хочуть їх же продати ЗСУ, через іншу фірму, яка їх взяла на баланс і по ціні, яку самі визначили. Всі ці історії нагадують знамениту сцену із кінофільма "Біле сонце пустелі". Памятаєте, як підпоручик віиконуючи наказ Абдули, пішов "домовлятись" з Верещагіним. А коли його викинули у вікно, повідомив, що у нього гранати не тої системи. Так і тут -невстановлені особи з Генштабу та Міністерства оборони. І ця приписка пояснює одне. Постанова була заготовлена за "кермування" Хомчака. Його зненацька вигнали, до керівництва прийшли інші офіцери. А постанова втратила актуальність. і прокурор сам себе відшмагав
За это его и "судят". Вслух об этом естественно не говорят.
2. Будь які закупівлі можуть бути піддані критиці, типу там десь віртуально дешевше.
Якщо за це притягають до відповідальності, то нинішня влада має присісти усім скопом хоча б після куртки Стєпанова і їх тотального прібарахлєнія.