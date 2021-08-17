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Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України за фактом перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Генеральної прокуратури.

"За даними слідства, колишній директор Департаменту Міноборони за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями Генштабу Збройних Сил України та Міноборони, за державним оборонним замовленням здійснив закупівлю антиснайперських систем, які є непридатними для використання в Збройних Силах України. Крім того, під час роботи вони мають демаскуючі ознаки, що становить загрозу для життя та здоров’я військовослужбовців, які їх використовують у бойовій обстановці. Внаслідок цього державі в особі Міністерства оборони України завдано понад 8,7 млн грн збитків", - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
А в это время Новинский распиливает заводы и саботирует военку и ничего, нет никому никакого подозрения ни от какой прокуратуры. Хм..
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17.08.2021 16:46
+8
что именно купили, название? по какой цене за шт.? почему не пригодно и не вредно ли оно вообще? где и как оно применяеться? завод или кустарщина?

дурдом.
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17.08.2021 16:42
+7
Так в дурдомі вже третій рік живемо.
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17.08.2021 16:44
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что именно купили, название? по какой цене за шт.? почему не пригодно и не вредно ли оно вообще? где и как оно применяеться? завод или кустарщина?

дурдом.
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17.08.2021 16:42 Відповісти
Так в дурдомі вже третій рік живемо.
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17.08.2021 16:44 Відповісти
А почему нигде нет даты этого знаменательного события ..... или большой секрет? Экс-чиновнику Минобороны, закупившему на 8,7 млн грн непригодных антиснайперских систем, объявлено о подозрении, - офис ГПУ - Цензор.НЕТ 6947
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17.08.2021 16:44 Відповісти
Нет по простой причине,"орел" из Петиных.
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17.08.2021 17:16 Відповісти
а сцылочка есть? Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 2774или только в сейфе оахты,для служебного пользования?
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17.08.2021 17:35 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3253303/otkazatsya_ot_gotovogo_softa_po_standartam_nato_zakazat_proekt_s_nolya_podryadchiku_bez_opyta_i_cherez Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 7891
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17.08.2021 17:50 Відповісти
Гад!!!!! Просто гад!!!!
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17.08.2021 16:44 Відповісти
А в это время Новинский распиливает заводы и саботирует военку и ничего, нет никому никакого подозрения ни от какой прокуратуры. Хм..
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17.08.2021 16:46 Відповісти
Мабуть вже при Янелохі його 100% люди закупили.А то я вже думав,що Зелайно на снайперські гвинтівки, які закупив Порох за свої,наїхати вздумало,бо % відкату не отримало.
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17.08.2021 16:47 Відповісти
А так воно і є. Зеленомордий клоун -наркоман далі продовжує нищити боєздатність збройних сил і обороно здатність країни. У нього якась маніакальна параноєдальна фобія за любу ціну розправитись з Порошенком. Все що стосується снайперських гвинтівок, анти снайперських систем, снайперської школи. Все це Петро Олексійович Порошенко купував і створював за власні кошти. І стає прикро дивитись , читати про те, що все те, що в таких муках створювалось, за неймовірні приватні кошти купувалось, зараз бездарно нищиться, через примхи одного придуркуватого криворіжського наркомана,. Жах, але на посаді Президента України знаходиться божевільний наркотично залежний ідіот.
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17.08.2021 17:18 Відповісти
и что же парашник купил на свои?
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17.08.2021 19:01 Відповісти
Тобі дурню цього не зрозуміти
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17.08.2021 19:09 Відповісти
ну лижи дальше парашное очко
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17.08.2021 19:12 Відповісти
Бенядиктова за базар отвечает. Бубочка сам, лично проверял. На Ленке.
Вот ты, Порох, и попался. Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 5623 Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 851 Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 5623
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17.08.2021 16:57 Відповісти
Скорее ЗЕ в доле или опять свалим на Пороха.
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17.08.2021 17:06 Відповісти
Из Свинарчуковской команды ,и к Гордону не ходи!
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17.08.2021 17:17 Відповісти
к гордону ходишь,лахта? Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 9527та свой потолок-********
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17.08.2021 17:37 Відповісти
А тебе завидно? К нормальным людям в дом не пускают?
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17.08.2021 18:01 Відповісти
ты дывы,как я сразу угадал Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 2461.безошибочно
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17.08.2021 18:06 Відповісти
А як Вам подобається пассаж в стилі портнова і татарова -неустановлені особи з Міноборони і Генштабу.Ну і дає Венікова. Це перед майбутнім прогоном з посади наче кличе - у нас все нормально план по Пороху виконуємо. А інакше бути не може- бездипломники написали скаргу, що комплекси неправильні, Вєнікова зареєструвала абсурд, щось там кочевряжились. З просвітленими очами гнали пургу. І шо ?
Це як з кластерами до ЗРК, спалили в Рейху канал поставки. 20 кластерів забрали в Шевченка, тепер хочуть їх же продати ЗСУ, через іншу фірму, яка їх взяла на баланс і по ціні, яку самі визначили. Всі ці історії нагадують знамениту сцену із кінофільма "Біле сонце пустелі". Памятаєте, як підпоручик віиконуючи наказ Абдули, пішов "домовлятись" з Верещагіним. А коли його викинули у вікно, повідомив, що у нього гранати не тої системи. Так і тут -невстановлені особи з Генштабу та Міністерства оборони. І ця приписка пояснює одне. Постанова була заготовлена за "кермування" Хомчака. Його зненацька вигнали, до керівництва прийшли інші офіцери. А постанова втратила актуальність. і прокурор сам себе відшмагав
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17.08.2021 17:31 Відповісти
лайно собаче. одна людина не може щось закупити одноосібно
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17.08.2021 17:36 Відповісти
Наживаться на жизнях наших воинов смерти подобно, давить таких гнид.
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17.08.2021 17:46 Відповісти
Его вина в том, что осмелился реально воевать с "братским народом".
За это его и "судят". Вслух об этом естественно не говорят.
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17.08.2021 18:11 Відповісти
1. Не помиляється той хто нічого не робить.
2. Будь які закупівлі можуть бути піддані критиці, типу там десь віртуально дешевше.
Якщо за це притягають до відповідальності, то нинішня влада має присісти усім скопом хоча б після куртки Стєпанова і їх тотального прібарахлєнія.
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17.08.2021 19:13 Відповісти
ой когда уже наступление будет ато уже закисать все начало
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17.08.2021 21:02 Відповісти
І прізвище його, як завше, безфамільний.
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17.08.2021 21:52 Відповісти
бывший директор Департамента Минобороны по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими Генштаба Вооруженных Сил Украины и Минобороны... Как это в принципе возможно?! Ексчиновнику Міноборони, який закупив на 8,7 млн ​​грн непридатних антиснайперських систем, оголошено про підозру, - Офіс ГПУ - Цензор.НЕТ 1314
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17.08.2021 23:23 Відповісти
 
 