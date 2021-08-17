Це гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала дії Олександра Лукашенка через наплив нелегальних мігрантів на кордоні Білорусі з Литвою. На її думку, ця ситуація є атакою на Європейський Союз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Президент Лукашенко використовує біженців, наприклад, з Іраку, гібридним способом, щоб підірвати безпеку, і, звичайно, ми засуджуємо це найрішучішим чином", - заявила вона на пресконференції з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

На її думку, Лукашенко використовує міграційну кризу для тиску на ЄС, щоб Брюссель скасував санкції проти білоруського режиму.

"Ми тісно координуємо всі дії з європейськими партнерами. Ми також намагаємося зайняти спільну позицію, оскільки цей гібридний вид протистояння, який використовує Білорусь, є атакою на всіх нас у Європейському Союзі", - додала Меркель.

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Через помітно підвищений потік мігрантів із Білорусі уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня 2021 року президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що права прохачів притулку не повинні обмежуватися більше, ніж це необхідно, закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

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