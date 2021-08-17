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Це гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Це гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала дії Олександра Лукашенка через наплив нелегальних мігрантів на кордоні Білорусі з Литвою. На її думку, ця ситуація є атакою на Європейський Союз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Президент Лукашенко використовує біженців, наприклад, з Іраку, гібридним способом, щоб підірвати безпеку, і, звичайно, ми засуджуємо це найрішучішим чином", - заявила вона на пресконференції з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.

На її думку, Лукашенко використовує міграційну кризу для тиску на ЄС, щоб Брюссель скасував санкції проти білоруського режиму.

"Ми тісно координуємо всі дії з європейськими партнерами. Ми також намагаємося зайняти спільну позицію, оскільки цей гібридний вид протистояння, який використовує Білорусь, є атакою на всіх нас у Європейському Союзі", - додала Меркель.

Також читайте: Лукашенко про ситуацію на кордоні з Литвою: якщо не втихомиряться - отримають по морді. Вони випробовують моє терпіння

Через помітно підвищений потік мігрантів із Білорусі уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.

21 липня 2021 року президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що права прохачів притулку не повинні обмежуватися більше, ніж це необхідно, закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.

Також дивіться: Україна відправила Литві 38 тонн гуманітарної допомоги, зокрема колючий дріт. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Выражаю глубокую обеспокоенность... Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 6031
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17.08.2021 16:51
+10
та вона геній!
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17.08.2021 16:50
+8
Чия атака ? Чому не названий замовник ?
Дружок Меркель - путін ?
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17.08.2021 16:51
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та вона геній!
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17.08.2021 16:50 Відповісти
......наивный гений!!! Без Рассии эта эта никогда бы не осуществилась. И Беларусь с Лукой это просто промежуточное звено.
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17.08.2021 16:52 Відповісти
Еще и встречи не было чтобы глаза в глаза это же самое заявить... Что такое, агент уже пути отступления нащупывает? Боится признаться как теперь уже осознавшая и раскаявшаяся Германия уроки нацизма выучила? На поклон заявится в качестве Риббентропа?
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17.08.2021 16:59 Відповісти
В кремле её успокаивали - терпи Анга, всё трубой возместится !
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17.08.2021 17:20 Відповісти
Напевно гібридна Ангела, бо війну в Україні не бачить , агресора рф не бачить.
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17.08.2021 19:39 Відповісти
Выражаю глубокую обеспокоенность... Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 6031
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17.08.2021 16:51 Відповісти
Щас еще мигранты из Кабула попрут Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 3359 будете их кормыты Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 6701
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17.08.2021 16:51 Відповісти
Чия атака ? Чому не названий замовник ?
Дружок Меркель - путін ?
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17.08.2021 16:51 Відповісти
Що ще встигне витворити уХйло до 20 сепрпня, поки Меркель приїде подвивтися йому в очі й передати цей ТЬОПЛИЙ ПРІВЄТІК ВОВІ
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17.08.2021 16:52 Відповісти
Срочно строить СП-3!!!
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17.08.2021 16:55 Відповісти
Меркель - едь путену в очи посмотри ! Может атаки как рукой снимет !
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17.08.2021 16:55 Відповісти
Они итак изо всех дыр лезут. Лука же не привозит их специально. Кстати в этом немалая вина Мутти Меркель которая фактически приглашала африканцев в Германию обещая заботу всем.
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17.08.2021 16:56 Відповісти
........ "Лука же не привозит их специально"......

......не, не специально.......в Беларусь на экскурсии и на охоту летят толпами чартерами..... а погранцы РБ на западной границе подрабатывают экскурсоводами и загонщиками...... ну мало ли заблудились, бедолаги.....
....
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17.08.2021 17:05 Відповісти
Specialno ix privozit imeno dlia etogo .Eto bolonka putlera xocet pobugat ES no polucit ecio sankciji
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17.08.2021 17:44 Відповісти
Ne tolko privozit no i tolkajet bednix liudej dubinkamiЦе гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі - Цензор.НЕТ 2105
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17.08.2021 20:13 Відповісти
......наконец ДОШЛО......?
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17.08.2021 16:56 Відповісти
Это гибридная атака на Евросоюз, - Меркель о волне мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 8267
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17.08.2021 16:57 Відповісти
Видкрыты кордон украинськый хай мигранты валять в европу не затрымуються тут це мигранты додаток европи до пивничного потоку вид параши
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17.08.2021 16:57 Відповісти
Да да-срочно глубокую обеспокоенность-резкое осуждение ---они только на ето и способние--если б к ним пришел етот б талибан Євросоюз тоже. рухнул б в щитание дни--так как население не способна себя защитить---пока еще нету на них современного Атилли-но скоро будет
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17.08.2021 17:06 Відповісти
Непонятно:
"Президент Лукашенко ..."
А как же:

Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель, заявил Европарламенту, что выборы 9 августа, победителем которых был объявлен Лукашенко, были сфальсифицированы.«Нам ситуация ясна. Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными, - заявил Боррель европейским законодателям. - Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси».
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17.08.2021 17:06 Відповісти
......так он и есть НЕлегитимнымный президент (самозванец), что не так...?
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17.08.2021 17:13 Відповісти
Проявляю глубокою обеспокенность и сурово порицаю!Отправляю им одеяла
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17.08.2021 17:12 Відповісти
"...мы осуждаем это самым решительным образом"-это шедевр! Браво фрау Меркель!Источник: https://censor.net/ru/n3283236
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17.08.2021 17:15 Відповісти
Газом берите.
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17.08.2021 17:24 Відповісти
схоже Меркель не розуміє, що вона підтримала спонсорування атаки через Газпром. Далі буде...
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17.08.2021 17:35 Відповісти
Realno bolsinstvo etix nelegalov finale okazetsia Germaniji.Oni i teper bezit k nim kazdi den po nemnozku Це гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі - Цензор.НЕТ 8959
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17.08.2021 17:39 Відповісти
Меркель лет 5 назад назад сама же их приглашала. Но видимо после терактов и изнасилований любовь к ним закончилась.
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17.08.2021 17:57 Відповісти
То це тільки початок,ось афганські біженці наводнять Еуропу,оце будуть гібридні санкції.
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17.08.2021 18:28 Відповісти
Гоните ее нафиг, ей уже все про&Бом, она одной ногой уже в Газпроме😁😁😁😁
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17.08.2021 18:29 Відповісти
Терміново до Москви, порадитися...може і до талібів заїхати, а потім до Київа,зачекалися...
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17.08.2021 19:23 Відповісти
то ли еще будет, курица подкуйловная....
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17.08.2021 20:18 Відповісти
Та какая атака!? Так, будущий бизнес партнер Германии немного балует.
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17.08.2021 21:41 Відповісти
А що скаже пані Меркель, коли почнуться хвилі мігрантів з Афганістану? Це гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі - Цензор.НЕТ 4216

Гібридні атаки - як результат гібридної політики.

Країни-ядра Євросоюзу (Німеччина/Франція) зі своїми партнерами і союзниками повинні демонструвати чітку позицію і прозорі відносини, а не виляти сракою і підставляти всіх.
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17.08.2021 22:19 Відповісти
ЕС готов сотрудничать с движением "Талибан", захватившим Афганистан, при условии соблюдения прав местных жителей --- йоооообушки воробушки блеать, какой позор...от одних террористов трубу приняли с газом, к другим первыми на поклон прибежали да еще будут миллионы беженцев принимать в ЕС...это еще хуже,чем вечная глубокая обеспокоенность.(с)
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17.08.2021 23:22 Відповісти
 
 