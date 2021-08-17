Це гібридна атака на Євросоюз, - Меркель про хвилю мігрантів з Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала дії Олександра Лукашенка через наплив нелегальних мігрантів на кордоні Білорусі з Литвою. На її думку, ця ситуація є атакою на Європейський Союз.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Президент Лукашенко використовує біженців, наприклад, з Іраку, гібридним способом, щоб підірвати безпеку, і, звичайно, ми засуджуємо це найрішучішим чином", - заявила вона на пресконференції з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас.
На її думку, Лукашенко використовує міграційну кризу для тиску на ЄС, щоб Брюссель скасував санкції проти білоруського режиму.
"Ми тісно координуємо всі дії з європейськими партнерами. Ми також намагаємося зайняти спільну позицію, оскільки цей гібридний вид протистояння, який використовує Білорусь, є атакою на всіх нас у Європейському Союзі", - додала Меркель.
Через помітно підвищений потік мігрантів із Білорусі уряд Литви 9 липня оголосив екстремальну ситуацію державного масштабу. Литва почала будувати на кордоні з Білоруссю паркан з колючого дроту. Загальна протяжність кордону двох країн становить 678,8 км.
21 липня 2021 року президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки, які урізають права незаконних мігрантів, однак зазначив, що права прохачів притулку не повинні обмежуватися більше, ніж це необхідно, закликав сейм найближчим часом виправити проблеми закону.
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Дружок Меркель - путін ?
......не, не специально.......в Беларусь на экскурсии и на охоту летят толпами чартерами..... а погранцы РБ на западной границе подрабатывают экскурсоводами и загонщиками...... ну мало ли заблудились, бедолаги.....
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"Президент Лукашенко ..."
А как же:
Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель, заявил Европарламенту, что выборы 9 августа, победителем которых был объявлен Лукашенко, были сфальсифицированы.«Нам ситуация ясна. Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными, - заявил Боррель европейским законодателям. - Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси».
Гібридні атаки - як результат гібридної політики.
Країни-ядра Євросоюзу (Німеччина/Франція) зі своїми партнерами і союзниками повинні демонструвати чітку позицію і прозорі відносини, а не виляти сракою і підставляти всіх.