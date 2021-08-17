Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Крах" Афганістану відбувся швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі, але відповідальність за це лежить переважно на політичному керівництві країни.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Останніми тижнями ми спостерігали політичний і військовий крах, який стався з такою швидкістю, якої ми не могли очікувати", - сказав Столтенберг.
"Деякі частини афганських сил безпеки відважно билися, але вони були неспроможні встановити безпеку в країні, тому що, зрештою, афганське політичне керівництво не змогло протистояти "Талібану", - зазначив він.
Таліби раніше в серпні встановили контроль над майже всією територією Афганістану й над усіма великими афганськими містами, включно з Кабулом.
Будь ласка, зачекайте...
помнится, лет 7 назад также орали в кремле о добробатах и ВСУ))
только вот если 300 тысяч афганцев не готовы защищать свои семьи - то это их дело, ибо "проблемы индейцев шерифа не волнуют"
п.с. США так "проиграли", что теперь это проблема рашки и китая
ты бы поменьше повторял лахтинские методички, зебил))
Военная база в Таджикистане Там дивизия с единственной задачей сторожить афганскую границу.
кого "побеждать", победоносец ты ватный?))
В Юж.Корее этим шансом воспользовались и построили свою жизнь как захотели они сами.
А в афгане - нет.. но это их проблемы, местных индейцев. А не шерифа (США).
Двадцать лет лучшие доктора боролись за твою жизнь и здоровье, потраченны огромные ресурсы (но все бесплатно для тебя), но ты продолжало колоться, жрать все подряд, отрицало здравый смысл и орало о "диктатуре" врачей..
И вот доктора плюнули на тебя и "сбежали"...
Так твоя жизнь теперь - чья проблема, врачей или твоих соседей?
если бы ссало у себя в личном доме - куй с тобой, но ты же начало публично выходить на балкон и дрыстать в окна соседей..
Тут уже врачи ен сдержались и решили вернуть тебя в цивилизацию.. Но это в прошлом, теперь ты - проблема НЕ врачей, а твоя личная))
вате не понять, что США пришли в Афган (как и в Корею, например) не с целью "всех побИдить", а дать ШАНС местному населению построить нормальное общество.
В Юж.Корее этим шансом воспользовались и построили свою жизнь как захотели они сами.
А в афгане - нет.. но это их проблемы, местных индейцев. А не шерифа (США).
Пока ты гадишь у себя в личном сарае - это твои проблемы.
Но если ты поперлось за пределы сарая и начало гадить на чужих участках, или даже жечь свой сарай, создавая угрозу окружающим - то приедут санитары с пожарниками.
ты, как и кацапы - не понимают в чем разница между вторжением и миротворческой миссией.
"Американцев в Афганистане победили талибы" - шедеврально, ну прямо точь-в-точь скабееву и соловьева повторил, браво!
а американцы знают что "воевали" с талибами?))
Вместо зоны относительной стабильности удерживаемой деньгами и кровью американцев, возникает зона политической и военной нестабильности, у границ непосредственных противников США, которую они будут пытаться стабилизировать своими деньгами и своей кровью. - это так и просится в учебник по геополитике.
Любые экономические проекты на этой территории заранее обречены на санкции США и ЕС , а значит стабильность этого хаоса будет будет единственным стабильным фактором. Вопрос Сындзян-Уйгурского автономного округа, вопрос независимости Чечни обрели новое дыхание *
https://carnegie.ru/commentary/61527
..С этого плацдарма экстремисты могут начать проникать в Таджикистан, объединиться там с местной исламистской фрондой и устроить герилью, которая затянет Россию и ее союзников в Центральной Азии в новую войну
Тайные помощники? Двойная игра Москвы и Пекина потерпела фиаско
впрочем, 80% населения любой страны банально НЕ способны к критическому мышлению, а годны лишь на ТУПОЕ повторение методичек из зомбоящика))
Суть проста - в непосредственной близости и соприкосновении границ потенциальных противников - Китая и России, создать огромную зону доминирования исламского фундаментализма, сферу потенциальной угрозы стабильности в этих регионах.
Вместо зоны относительной стабильности удерживаемой деньгами и кровью американцев, возникает зона политической и военной нестабильности, у границ непосредственных противников США , которую они будут пытаться стабилизировать своими деньгами и своей кровью. - это так и просится в учебник по геополитике.
Любые экономические проекты на этой территории заранее обречены на санкции США и ЕС , а значит стабильность этого хаоса будет будет единственным стабильным фактором. Вопрос Сындзян-Уйгурского автономного округа, вопрос независимости Чечни обрели новое дыхание *
Третий важнейший элемент (понимание которого предельно важно для Украины) - эпоха декларативного союзничества США с другими государствами заканчивается.
Отныне именно вклад этих государств в поддержание союзнических обязательств и будет главной основой сохранения и определения уровня союзнических обязательств США перед ними. Старое как свет "Do, ut facias" («я даю для того, чтобы ты сделал») становится основой внешнеполитического прагматизма США.
Классический пример - Германия и "Северный поток-2". Важный союзник в вопросе экологии, первая экономика Европы хочет торговать с Россией, потенциальным анклавом врага №1 - Китая. "Хорошо - говорит США, но если нам не понравятся политические последствия этой сделки - отвечать будете вы". И тогда не *********, США пустит под нож всю европейскую экономику посаженную на газовую иглу, спасая "декарбониацию", климатические договоренности и жизнь на планете Земля
кремль тоже 20 лет орал о "оккупации" .. а теперь - обосрался, стоило США начать выводить войска
В итоге врачи по СВОЕЙ воле отказались от дальнейших действий, плюнули на вас и ушли заниматься другими делами..
Теперь идиоты бегают и орут что "мы пАбедИли врачей, они сбежали!"
Та и зачем им знать, что бегство - это когда бросают ВСЮ технику.. а сколько техники бросило США?))
Вместо зоны относительной стабильности удерживаемой деньгами и кровью американцев, возникает зона политической и военной нестабильности, у границ непосредственных противников США , которую они будут пытаться стабилизировать своими деньгами и своей кровью. - это так и просится в учебник по геополитике.
Любые экономические проекты на этой территории заранее обречены на санкции США и ЕС , а значит стабильность этого хаоса будет будет единственным стабильным фактором. Вопрос Сындзян-Уйгурского автономного округа, вопрос независимости Чечни обрели новое дыхание *
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@aviationbrk
Ilyushin Il-112 crashes on approach to Kubinka Airport in Russia following an engine fire. Number of casualties currently
https://twitter.com/i/status/1427561906332708866
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
Я в жахливому враженні . Бо одна справа лівацьки політики . В них така філософія , що народ це святе , навіть якщо воно учора з печери повилазило й доїда колінку сусіда .
Але Столберг це НАТівский генерал - жах . Теж меле лівацьку херню .
Кемаль Ататюрк виріс в Афінах . Закінчував каталицький коледж . Усі його соратники були схожого походження й виховання . Вони пройшли Першу світову , громадянську війну й війну з Греко-британської коаліцією . Але секулярні порядки нав"язували жорстоко , мабуть на межі людяності . Вже після його смерті його канізували військові Туретчини . Курс на ЕС , вступ в НАТО . До 2000 року була заборона ходити на держслужбу в релегійному вигляді . Молитися .
Війскові (прозахїдні) 2 заколотив влаштували , коли парламентски демократи починали сваритися й була загроза проходу до влади релігійних .
Але лицемірний колективний захід , особливо ліві негеї а ******* давили на військових в Туреччині , мовляв це порушення прав людини ... Й коли прем"єром обрали Ердогана військових еврогейці тримали за руки -- мовляв тільки спробуйте заколот вчинити .
В 2002 році його партія прийшла до влади , але прем"єром була вже маріонетка Ердогана .
Бо в 1999 році ця партія була йще забороненна війсковими "заколотниками" .
Ось вже 19 років при владі Еродоган (типо "помірно" релігійний ісламіст) . Починав як лідер партії при прем"єрі маріонетці . Потім став премьером як лідер правлячої партії . В армії на усі пости нав"язують релігійних . В 2014 році вводить прямі вибори презідента , поки йще номінальної посади . Й обирається . Коли в тебе секта-шобло а не партія , знов підтвердивши , що посада для влади не завжди важлива . Але воно ж ісламіст , воно бажає бути офіційним падішахом . Й тому змінює Конституцію в 2017 році на презідентську форму правління .
Я про це усе детально розписую тому , що Туретчина унікальна держава . Вона склалася як частка Європи , як сусід європейців . В складі її населення було 500 років до 30% християн : греків , вірмен , болгар . В османський імперії падішахами були й греки , й вірмени , й іудеї .
Бо еліта там була толерантна майже завжди . Іслам був по аулах й малих містах , інколи дуже форомально .
Але ж й після 90 років кемалізму й агресивної секуляризації (через кримітальне переслідування за пропаганду ісламу) ... іслам повертається через ті ж самі аули и дику провінцію . А Анкарі у Ердогана дуже мало прихильників . В Стамбулі він був мером , але зараз його партія там не має більшості , бо одна справа погратися "в повернення до джерел" , інше , коли вимагають заборонити дівчатам займатися спортом .
Фото ВВС.