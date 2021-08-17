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Афганістан (450) НАТО (5140) Талібан (136) Столтенберг Єнс (1346)

Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни

"Крах" Афганістану відбувся швидше, ніж цього очікували в Північноатлантичному альянсі, але відповідальність за це лежить переважно на політичному керівництві країни.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Останніми тижнями ми спостерігали політичний і військовий крах, який стався з такою швидкістю, якої ми не могли очікувати", - сказав Столтенберг.

"Деякі частини афганських сил безпеки відважно билися, але вони були неспроможні встановити безпеку в країні, тому що, зрештою, афганське політичне керівництво не змогло протистояти "Талібану", - зазначив він.

Таліби раніше в серпні встановили контроль над майже всією територією Афганістану й над усіма великими афганськими містами, включно з Кабулом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон обіцяє два тижні підтримувати безпеку в аеропорту Кабула

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
В 2008 оказались не готовы к Грузии, 2012 к Сирии, в 2014 к Украине, в 2021 к Афганистану. Может надо что-то в головах политиков чинить, в многочисленных штабах, разведчиках, аналитиках?..
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17.08.2021 17:02
+8
А что может преезеднту Афганистана нада было брать в руки автомат и идти в бой? Зеля тоже свалит в случае шухера первым пятки засверкают Столтенберг о ситуации в Афганистане: Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны - Цензор.НЕТ 2197
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17.08.2021 16:55
+5
калька с парашенской, вонючей пропаганды.
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17.08.2021 17:36
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А что может преезеднту Афганистана нада было брать в руки автомат и идти в бой? Зеля тоже свалит в случае шухера первым пятки засверкают Столтенберг о ситуации в Афганистане: Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны - Цензор.НЕТ 2197
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17.08.2021 16:55 Відповісти
а як і ще? він що, окрім президенства, не такий громадянин Афганістану я к і інші, що падали з літаків...? не можеш забезпечити оборону країни, народу, керівництво армією, бери в руки автомат і в окопи... або кулю собі в макітру. - позорище афганське...
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17.08.2021 17:33 Відповісти
Президент Афганистана бежал от терористов. А зеля будет бежать от народа. Да и вообще все наши недопрезиденты пока бегают от народа. Разницу чувствуете?
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17.08.2021 17:49 Відповісти
Ашраф Гани- умный мужик из богатой пуштунской семьи и того же рода-племени, что и предыдущий президент Мухаммад Наджибулла . Получил образование в Бейруте, где познакомился со своей будущей женой арабкой-христианкой. Затем образование с женой продолжал в США. Учёный антрополог. С 2001 г в Афганистане. 2009 году оказался от американского гражданства.
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17.08.2021 18:08 Відповісти
Ну справедливости ради один такой президент был...Альенде в Чили...с автоматом до конца..
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17.08.2021 18:35 Відповісти
Я еще одного знаю.
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17.08.2021 18:38 Відповісти
Это ты про своего скота луку?? Так оно только рисовалось с автоматом...а если бы жопу припекло в паРашу бы летел быстрее пули..
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17.08.2021 18:40 Відповісти
Ну, не все как ваш Янукович.
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17.08.2021 18:46 Відповісти
Он - ваш! ))) И по крови и по духу )))
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17.08.2021 19:59 Відповісти
На каком руководстве? На президенте? Так это американский ставленник который всю жизнь прожил в США. Естественно поле того как американцы ушли и он там оставаться не захотел.
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17.08.2021 16:57 Відповісти
Коме президента там еще работала куча чиновников и военных генералов. Хорошо вооруженная армия в 300 тыс штыков - не хер собачий, если бы, конечно, эта армия возглавлялась людьми, готовыми выгрызать свою землю у талибов.
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17.08.2021 17:03 Відповісти
Да это были обычные наемники. В том числе и с Украины. Там от силы пару десятков тысяч боевого состава было. Остальное вспомогательный персонал который кормился с денег которые американцы выделяли. Когда пришли американцы в 2001 году никакой войны уже не было, были локальные конфликты но в этой местности это обычное явление. Потому, всё это бредни о гражданской войне. Именно США начали эту войну которую в итоге проиграли. Как и СССР когда-то.
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17.08.2021 17:12 Відповісти
"...и с Украины" -- гей, це ви серйозно? Ви точно українець, коли вживаєте такі граматичні форми?
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17.08.2021 17:15 Відповісти
оно постит исключительно лахтинские методички) то ли бот под впн из даунбабве, то ли местный латентный идиот..
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17.08.2021 17:19 Відповісти
Так это калька с украинского. Каюсь, русский не доучил.
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17.08.2021 17:21 Відповісти
калька с парашенской, вонючей пропаганды.
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17.08.2021 17:36 Відповісти
В чем пропаганда-то, еще и парашенская? В том что американцы просто сбежали оставив своих союзников на произвол судьбы?
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17.08.2021 17:40 Відповісти
Американцы вооружили, научили 300.000 регулярную армию местных баранов(против 50-75000 плоховооруженных талибов), еще и воевать за них они должны? нет уж, извините. Американцы сделали свою работу, пора домой, чужой земли им не нужно, они не кацапы... часть бы той помощи Украине... наши добробаты уже давно были бы за уралом...
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17.08.2021 17:51 Відповісти
для сравнения - за 20 лет штаты потратили на Афган триллион долларов, тоесть 50 милиардов в год... на Украину в год тратят 200-300 миллионов...в 150 раз меньше.
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17.08.2021 17:54 Відповісти
Какие еще союзники? Американцы туда пришли чтобы выловить организаторов и поквитаться за 11 сентября.
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17.08.2021 18:55 Відповісти
ага.. "десяток тысяч, да и те наемники" - поди из Польши?))\
помнится, лет 7 назад также орали в кремле о добробатах и ВСУ))
только вот если 300 тысяч афганцев не готовы защищать свои семьи - то это их дело, ибо "проблемы индейцев шерифа не волнуют"
п.с. США так "проиграли", что теперь это проблема рашки и китая Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 8576
ты бы поменьше повторял лахтинские методички, зебил))
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17.08.2021 17:18 Відповісти
Где Раша, а где Афганистан. В школе нужно было географию учить.
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17.08.2021 17:41 Відповісти
Раша щас в нескольких км от Афганистана.
Военная база в Таджикистане Там дивизия с единственной задачей сторожить афганскую границу.
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17.08.2021 17:52 Відповісти
ha ha ruskij, on bil vibran afgancami , no tebe ne ponjatj kak eto vibirajet prezidenta
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17.08.2021 17:03 Відповісти
Отак й Європа накриється рашистськими витівками ...
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17.08.2021 16:59 Відповісти
Вся проблема там была в том что своими для афганцев были талибы а американцев они воспринимали как оккупантов и как результат как только американцы поняли на 20й год войны поняли что им не победить и решили сваливать все противостояние между самими афганцами продлилось неделю.
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17.08.2021 16:59 Відповісти
И зачем постоянно обобщать? Далеко не весь Афганистан поддерживал талибов, был, например Северный Альянс, который без особой помощи американцев вполне себе вламывал Талибану. И сегодня не все радуются такой смене власти, особенно в крупных городах, где есть очаги образования и культуры.
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17.08.2021 17:05 Відповісти
Северный альянс это контора 20 летней давности которая для афганцев тоже своей была.. особенно для этнических таджиков что живут на севере но я имел ввиду армию США и их марионеток.
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17.08.2021 17:11 Відповісти
миллион беженцев в аэропорту, это люди, которые враги талибана, это только часть невооруженных жителей Кабула и то не все.... посчитай сколько таких по всему Афгану??? власть сдала этих людей, наверняка договаривалась с талибами и возможно приняла от них взятку - мацковское бабло... бывший през Афгана еще будет отвечать на вопросы американцев...
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17.08.2021 17:43 Відповісти
Ага, тільки там 9 з 10 такі ж "біженці", як і іракці та сірійці, здорові молоді мужики, які під шумок вирішили звалити в багату країну і безбідно пожити на державній допомозі, палець об палець при цьому не вдаривши...
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18.08.2021 00:18 Відповісти
мля.. а без кремлевских методичек ты хоть что-то написать способно?))
кого "побеждать", победоносец ты ватный?))
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17.08.2021 17:20 Відповісти
Когда по факту возразить нечего то таким как ты остается только выдумывать бред про методички.. а факты таковы что американцы бегут а талибан остается править.. как говорил наш известный футбольный тренер Лобановский- *А счет на табло* Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 4740
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17.08.2021 17:24 Відповісти
вате не понять, что США пришли в Афган (как и в Корею, например) не с целью "всех побИдить", а дать ШАНС местному населению построить нормальное общество.
В Юж.Корее этим шансом воспользовались и построили свою жизнь как захотели они сами.
А в афгане - нет.. но это их проблемы, местных индейцев. А не шерифа (США).
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17.08.2021 17:25 Відповісти
Так вата в 1979м тоже приходила в Афганистан чтобы дать местному населению шанс как они считали построить нормальное общество.. не хотят там люди чтобы им навязывали чужую модель управления вместо ихней.. как результат американская авантюра в Афганистане закончилась так же бесславно как и советская.
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17.08.2021 17:33 Відповісти
ты попало в больницу с целым "букетом" проблем: от наркомании и антисанитарии до копрофилии.
Двадцать лет лучшие доктора боролись за твою жизнь и здоровье, потраченны огромные ресурсы (но все бесплатно для тебя), но ты продолжало колоться, жрать все подряд, отрицало здравый смысл и орало о "диктатуре" врачей..
И вот доктора плюнули на тебя и "сбежали"...
Так твоя жизнь теперь - чья проблема, врачей или твоих соседей?
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17.08.2021 17:34 Відповісти
Так Афганистан не звонил в *103* .. *врачи* сами к ним пришли со своими пилюлями и с ними же ушли без результата с потерями в несколько тысяч человек и триллионом долларов потому что их не приглашали .. ты так любое вторжение и оккупацию можешь оправдать, это бред сумасшедшего Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 7011
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17.08.2021 17:39 Відповісти
естественно сами пришли, бо твои наркоманские выходнки и обссыкание подъездов адолбали соседей и твою родню.. Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 9387
если бы ссало у себя в личном доме - куй с тобой, но ты же начало публично выходить на балкон и дрыстать в окна соседей..
Тут уже врачи ен сдержались и решили вернуть тебя в цивилизацию.. Но это в прошлом, теперь ты - проблема НЕ врачей, а твоя личная))
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17.08.2021 17:42 Відповісти
Ну как пришли так и ушли ни с чем.. как и СССР до них точно так же. Тебе 10 раз повторить нужно что в чужой монастырь лучше не лезть с чужим уставом?
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17.08.2021 17:49 Відповісти
еще раз, для ОСОБО тупых, повтор:
вате не понять, что США пришли в Афган (как и в Корею, например) не с целью "всех побИдить", а дать ШАНС местному населению построить нормальное общество.
В Юж.Корее этим шансом воспользовались и построили свою жизнь как захотели они сами.
А в афгане - нет.. но это их проблемы, местных индейцев. А не шерифа (США).
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17.08.2021 17:51 Відповісти
п.с. чем ты абсолютно идентичен кацапам и кремлевской пропаганде, так это в тупом повторении фейков рашки о "любое вторжение и оккупацию можешь оправдать"..
Пока ты гадишь у себя в личном сарае - это твои проблемы.
Но если ты поперлось за пределы сарая и начало гадить на чужих участках, или даже жечь свой сарай, создавая угрозу окружающим - то приедут санитары с пожарниками.
ты, как и кацапы - не понимают в чем разница между вторжением и миротворческой миссией.
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17.08.2021 17:48 Відповісти
А причем здесь *рашка* ? Американцев в Афганистане победили талибы а не рашка так как афганский народ им не лоялен и драться за них не желает а сами они с талибами ничего сделать не смогли.. США уходит, Талибан остается править Афганистаном.. такой уж финал, нечего не сделаешь.
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17.08.2021 17:52 Відповісти
уууу.. как всё запущено"))
"Американцев в Афганистане победили талибы" - шедеврально, ну прямо точь-в-точь скабееву и соловьева повторил, браво!

а американцы знают что "воевали" с талибами?))
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17.08.2021 17:54 Відповісти
Ну ок.. американцы победили талибов.. талибы бегут в Пакистан цепляясь за копыта мулов а американцы пирую в Кабуле и совсем не эвакуируют своих граждан вертолетами с крыш многоэтажек как в свое время во Вьетнаме.
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17.08.2021 18:04 Відповісти
для совсем уж тупых - так и быть, ткну тебя мордой.. читай.. ВНИМАТЕЛЬНО, не торопись. Делай остановки для осмысливания прочитанного (хотя это бесполезно - вата свято верит в зомбоящик):

Вместо зоны относительной стабильности удерживаемой деньгами и кровью американцев, возникает зона политической и военной нестабильности, у границ непосредственных противников США, которую они будут пытаться стабилизировать своими деньгами и своей кровью. - это так и просится в учебник по геополитике.

Любые экономические проекты на этой территории заранее обречены на санкции США и ЕС , а значит стабильность этого хаоса будет будет единственным стабильным фактором. Вопрос Сындзян-Уйгурского автономного округа, вопрос независимости Чечни обрели новое дыхание *
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17.08.2021 18:12 Відповісти
а это, статья 6ти летней давности - ставшая актульной именно сейчас
https://carnegie.ru/commentary/61527

..С этого плацдарма экстремисты могут начать проникать в Таджикистан, объединиться там с местной исламистской фрондой и устроить герилью, которая затянет Россию и ее союзников в Центральной Азии в новую войну
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17.08.2021 18:14 Відповісти
п.с. вторые сутки кремлевские боты и местные латентные идиоты повторяют "американцы бегут"))
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17.08.2021 17:26 Відповісти
А может ты сам бот? Обычно громче всех *держи вора*! - кричит сам вор.
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17.08.2021 17:35 Відповісти
то-то ты третьи сутки орешь про "бегство американцев", как и ВСЕ расейские помойки Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 8989
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17.08.2021 17:39 Відповісти
Так они и так бегут что аж за шасси самолетов хватаются.
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17.08.2021 17:40 Відповісти
именно так постят ВСЕ кацапские помойки))
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17.08.2021 17:43 Відповісти
Все мировые СМИ это постят.. и украинские в том числе https://focus.ua/world/490491-begstvo-iz-kabula-lyudi-ceplyayutsya-za-shassi-samoletov-i-privyazyvayut-sebya-k-krylyam-video
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17.08.2021 17:44 Відповісти
именно про таких полезных идиотов и сказано в https://www.youtube.com/watch?v=_i4JnaZDf18
Тайные помощники? Двойная игра Москвы и Пекина потерпела фиаско
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17.08.2021 17:49 Відповісти
То есть каждый кто видит очевидный провал Америки в Афганистане агент Москвы и Пекина? Но это же просто очевидно Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 4307 ты так до маразма что называть солнце круглым значит помогать врагу дойдешь Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 5714 смешной ты Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 5079
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17.08.2021 17:57 Відповісти
только идиоты орут о "провале" Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 6723
впрочем, 80% населения любой страны банально НЕ способны к критическому мышлению, а годны лишь на ТУПОЕ повторение методичек из зомбоящика))
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17.08.2021 18:07 Відповісти
а по факту - В чем же суть вашингтонского сценария талибанского блицкрига?

Суть проста - в непосредственной близости и соприкосновении границ потенциальных противников - Китая и России, создать огромную зону доминирования исламского фундаментализма, сферу потенциальной угрозы стабильности в этих регионах.

Вместо зоны относительной стабильности удерживаемой деньгами и кровью американцев, возникает зона политической и военной нестабильности, у границ непосредственных противников США , которую они будут пытаться стабилизировать своими деньгами и своей кровью. - это так и просится в учебник по геополитике.

Любые экономические проекты на этой территории заранее обречены на санкции США и ЕС , а значит стабильность этого хаоса будет будет единственным стабильным фактором. Вопрос Сындзян-Уйгурского автономного округа, вопрос независимости Чечни обрели новое дыхание *

Третий важнейший элемент (понимание которого предельно важно для Украины) - эпоха декларативного союзничества США с другими государствами заканчивается.

Отныне именно вклад этих государств в поддержание союзнических обязательств и будет главной основой сохранения и определения уровня союзнических обязательств США перед ними. Старое как свет "Do, ut facias" («я даю для того, чтобы ты сделал») становится основой внешнеполитического прагматизма США.

Классический пример - Германия и "Северный поток-2". Важный союзник в вопросе экологии, первая экономика Европы хочет торговать с Россией, потенциальным анклавом врага №1 - Китая. "Хорошо - говорит США, но если нам не понравятся политические последствия этой сделки - отвечать будете вы". И тогда не *********, США пустит под нож всю европейскую экономику посаженную на газовую иглу, спасая "декарбониацию", климатические договоренности и жизнь на планете Земля
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17.08.2021 17:44 Відповісти
Так непосредственная близость к границам Китая и России и до 2001го года до прихода американцев у талибов была.. американцы просто пришли и ушли вернув все на старые позиции после своего провала.
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17.08.2021 17:47 Відповісти
ну-ну.. такой "провал" только в мозгах ватников возможен)
кремль тоже 20 лет орал о "оккупации" .. а теперь - обосрался, стоило США начать выводить войска Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 4623
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17.08.2021 17:50 Відповісти
Причем здесь кремль я не могу понять к 20 летней бессмысленной войне Америки где она ничего кроме гробов не завоевала? кремль и Пекин войска в Афганистан вводить не собираются.
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17.08.2021 17:55 Відповісти
ты реально тупой)) почитай что было ДО вода войск США в Афган, и почему рашка обосралась сейчас и начала СРОЧНО перебрасывать войска к границам Афгана
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17.08.2021 17:56 Відповісти
Я уже писал что было.. Талибан был доминирующей силой в Афганистане до 2001го года он ей и остался.
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17.08.2021 17:59 Відповісти
Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 8260 и тут пришли США и надавали пестюлей талибану) После чего 20 лет пытались их вылечить от идиотизма (как и пацака), но увы, медицина здесь бессильна.
В итоге врачи по СВОЕЙ воле отказались от дальнейших действий, плюнули на вас и ушли заниматься другими делами..
Теперь идиоты бегают и орут что "мы пАбедИли врачей, они сбежали!"
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17.08.2021 18:03 Відповісти
Так армия СССР тоже не была разбита моджахедами но держала их зажатыми в горах однако добить их не смогла и ввиду бессмысленности противостояния и жертв приняла решение покинуть Афганистан причем сделав это организованно без панического бегства.
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17.08.2021 18:06 Відповісти
ууу.. как все запущеннно)) США выводило свои войска около года, но идиоты способны повторять методички кремля о "бегстве"))
Та и зачем им знать, что бегство - это когда бросают ВСЮ технику.. а сколько техники бросило США?))
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17.08.2021 18:09 Відповісти
ну для совсем уж тупых - так и быть, ткну тебя мордой.. читай.. ВНИМАТЕЛЬНО, не торопись. Делай остановки для осмысливания прочитанного (хотя это бесполезно - вата свято верит в зомбоящик):
Вместо зоны относительной стабильности удерживаемой деньгами и кровью американцев, возникает зона политической и военной нестабильности, у границ непосредственных противников США , которую они будут пытаться стабилизировать своими деньгами и своей кровью. - это так и просится в учебник по геополитике.

Любые экономические проекты на этой территории заранее обречены на санкции США и ЕС , а значит стабильность этого хаоса будет будет единственным стабильным фактором. Вопрос Сындзян-Уйгурского автономного округа, вопрос независимости Чечни обрели новое дыхание *
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17.08.2021 18:11 Відповісти
п.с. деградация школоты по факту.. уже не помнят как талибан нагибал расейскую армию в 90х, и что только благодаря поддержке Ахмад Шаха Мансура - расейские войска не были уничтожены) А уж про походы талибов в Ферганскую долину - школота даже не слышала))
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17.08.2021 17:59 Відповісти
Боже мой, люди добрые.. объясните этому идиоту что СССР вывел свои войска из Афганистана в 1989м году Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 9132 в 90х там уже никаких войск не было, человек реально больной.
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17.08.2021 18:01 Відповісти
ты дебил?)) или как все кацапы - неспособен отличить расейскую армию от советской? Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 1813
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17.08.2021 18:04 Відповісти
vo horoshaja vestj davai jeshcho







Breaking Aviation News & Videos


@aviationbrk


Ilyushin Il-112 crashes on approach to Kubinka Airport in Russia following an engine fire. Number of casualties currently

https://twitter.com/i/status/1427561906332708866
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17.08.2021 17:00 Відповісти
В 2008 оказались не готовы к Грузии, 2012 к Сирии, в 2014 к Украине, в 2021 к Афганистану. Может надо что-то в головах политиков чинить, в многочисленных штабах, разведчиках, аналитиках?..
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17.08.2021 17:02 Відповісти
А то вы не знали 20 лет, шо "руководство" Афганистана только набивало свои карманы баблом, и чхать хотело на страну.
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17.08.2021 17:05 Відповісти
tak ono i jestj, no 20 let malo, nado minimum 40 let, chtob pomenjatj pokolenije, no eto jesli net korupciji inache krome zlosti na vlastj nichevo drugoje nebudet.
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17.08.2021 17:08 Відповісти
Первым делом что должна была сделать армия Афганистана, это расстрелять главнокомандующего и передать власть в руки того, кто не побоится защищать свою страну.
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17.08.2021 17:08 Відповісти
Лучше одна жертва в образе перепуганного президента чем мирные люди. Это должно быть законом каждой страны и Украины в частности.
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17.08.2021 17:10 Відповісти
Проявляю глубокою обеспокенность и сурово порицаю!
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17.08.2021 17:10 Відповісти
Пустые оправданья и слова - кому
Они теперь хоть малость интересны?
Когда так много оказалось на кону,
Лжеца одним решеньем неуместным!
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17.08.2021 17:11 Відповісти
В демократическом мире, должна быть всего одна личность подпадающая под смертную казнь - Это Президент! Это решило бы многие проблемы. Тот кто не любит свою страну, не пойдет на верную смерть, а пойдет тот, кто любит свое государство и готов отдать за него жизнь.
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17.08.2021 17:18 Відповісти
Демократия в Афганистане -звучит смешно. Понятино что у американцев были другие цели в Афгане.Скорее всего через Талибан американцы будут душить рассию.
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17.08.2021 17:31 Відповісти
Imeja 4 raz bolse suxoputnix vojsk cem talibi,samolioti dobavku i tak daleje afganskaja armija realno sovsem ne vojevala i zdala vsio za den.Vse divanije afganskije generali i trus prezident vot i jest realni proval
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17.08.2021 17:35 Відповісти
Крах произошел быстрее, чем ожидалось. Ответственность - на руководстве страны (он про США).
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17.08.2021 17:37 Відповісти
Столберг впав в моїх очах миттєво й стрімко !

Я в жахливому враженні . Бо одна справа лівацьки політики . В них така філософія , що народ це святе , навіть якщо воно учора з печери повилазило й доїда колінку сусіда .
Але Столберг це НАТівский генерал - жах . Теж меле лівацьку херню .

Кемаль Ататюрк виріс в Афінах . Закінчував каталицький коледж . Усі його соратники були схожого походження й виховання . Вони пройшли Першу світову , громадянську війну й війну з Греко-британської коаліцією . Але секулярні порядки нав"язували жорстоко , мабуть на межі людяності . Вже після його смерті його канізували військові Туретчини . Курс на ЕС , вступ в НАТО . До 2000 року була заборона ходити на держслужбу в релегійному вигляді . Молитися .
Війскові (прозахїдні) 2 заколотив влаштували , коли парламентски демократи починали сваритися й була загроза проходу до влади релігійних .

Але лицемірний колективний захід , особливо ліві негеї а ******* давили на військових в Туреччині , мовляв це порушення прав людини ... Й коли прем"єром обрали Ердогана військових еврогейці тримали за руки -- мовляв тільки спробуйте заколот вчинити .
В 2002 році його партія прийшла до влади , але прем"єром була вже маріонетка Ердогана .
Бо в 1999 році ця партія була йще забороненна війсковими "заколотниками" .
Ось вже 19 років при владі Еродоган (типо "помірно" релігійний ісламіст) . Починав як лідер партії при прем"єрі маріонетці . Потім став премьером як лідер правлячої партії . В армії на усі пости нав"язують релігійних . В 2014 році вводить прямі вибори презідента , поки йще номінальної посади . Й обирається . Коли в тебе секта-шобло а не партія , знов підтвердивши , що посада для влади не завжди важлива . Але воно ж ісламіст , воно бажає бути офіційним падішахом . Й тому змінює Конституцію в 2017 році на презідентську форму правління .

Я про це усе детально розписую тому , що Туретчина унікальна держава . Вона склалася як частка Європи , як сусід європейців . В складі її населення було 500 років до 30% християн : греків , вірмен , болгар . В османський імперії падішахами були й греки , й вірмени , й іудеї .
Бо еліта там була толерантна майже завжди . Іслам був по аулах й малих містах , інколи дуже форомально .
Але ж й після 90 років кемалізму й агресивної секуляризації (через кримітальне переслідування за пропаганду ісламу) ... іслам повертається через ті ж самі аули и дику провінцію . А Анкарі у Ердогана дуже мало прихильників . В Стамбулі він був мером , але зараз його партія там не має більшості , бо одна справа погратися "в повернення до джерел" , інше , коли вимагають заборонити дівчатам займатися спортом .
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17.08.2021 17:39 Відповісти
Ну давайте признаемся честно, лоханулся не только Байден, в первую очередь просчиталась амеровская разведка, это логистика Пентагона, геополимеромодуляторы конфликтов, и выдали ....толпа....а, их немало!!! выдали плачевный результат. И именно этот результат и ..сыграл злую шутку с Байденом.
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17.08.2021 17:42 Відповісти
Це показово для американських маріонеток,як США кидають своїх друзів....
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17.08.2021 18:15 Відповісти
У Афганістану були всі шанси побудувати демократичне суспільство за допомогою американців. Цього не сталося якраз в першу чергу через те що в країні панує корупція, в другу чергу через повзучого росту релігілозних настроїв. Третьою причиною є те що занадто слабким виявився середній клас в країні . Але з цього всього треба робити висновки мислячим людям в Україні. Адже основна причина краху в Афгані є не те, що країну залишили США. А причини цього. І таке може трапиться і з Україною якщо її залишать і ЄС і США. А причинами будуть ті ж сами 1) непереборна в країні корупція 2) відсутність середнього класу 3) повзуча, підтримувана Московією, олігархами, РПЦ МП, і корупціонерами контр.революція в країні.
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17.08.2021 19:12 Відповісти
Кабул. Фото зроблене на борту літака McDonnell Douglas/Boeing C-17 Globemaster. 640 біженців, на його борту. Найбільша кількість, яку може перевозити літак цього типу.

Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни - Цензор.НЕТ 2031

Фото ВВС.
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17.08.2021 23:20 Відповісти
Если страна хочет жить под талибаном - ничего не сделаешь. А за уши в счастье человека не затащишь, скорее уши оторвешь. Судя по скорости захвата страны талибами, сопротивления не было вообще.
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18.08.2021 10:37 Відповісти
 
 