Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Товмасян написав заяву про дострокове складання повноважень. ДОКУМЕНТ
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Глава Харківської облради Артур Товмасян, підозрюваний у хабарництві, написав заяву про дострокове складання повноважень.
Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, також він підписав розпорядження про проведення позачергової сесії 19 серпня.
"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19 серпня. Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію", - написав Товмасян.
"Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору", - додав він.
Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.
За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.
"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.
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- Пришлите ко мне соловья.
Мы сегодня вдвоём с соловьем
Чудесную песню споём.
- Нет, нет! Соловей
Не поёт для свиней!
Позови-ка ты лучше ворону!"
..поэтому кто "груздем" назвался, тому и каторгу с лошадкой тянуть, для тех, у кого ни хвороста, ни лошадки, а одни обпечатки...