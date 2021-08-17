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Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Товмасян написав заяву про дострокове складання повноважень. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Товмасян написав заяву про дострокове складання повноважень. ДОКУМЕНТ

Глава Харківської облради Артур Товмасян, підозрюваний у хабарництві, написав заяву про дострокове складання повноважень.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також він підписав розпорядження про проведення позачергової сесії 19 серпня.

"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19 серпня. Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію", - написав Товмасян.

"Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору", - додав він.

Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Товмасян написав заяву про дострокове складання повноважень 01
Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Товмасян написав заяву про дострокове складання повноважень 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": За підозрюваного в корупції голову Харківської облради Товмасяна внесли заставу 3 млн грн

Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.

Також читайте: Товмасяна не затримували і не збираються відправляти в СІЗО, - НАБУ

Автор: Наталя Джума
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Зря это он. Неделя-другая и все бы устаканилось. Подозреваемый во взяточничестве глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление о досрочном сложении полномочий - Цензор.НЕТ 740
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17.08.2021 17:17 Відповісти
Бубочка в обиду не дал-бы. Это точно!
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17.08.2021 17:19 Відповісти
Наконец-то правильная реакция руководителя. До сих пор все воры - рководители делали вид, что произошла ужасная ошибка со стороны правохранителей, и мочились прямо ...
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17.08.2021 17:18 Відповісти
Интересно что можно сказать о подписи. Редко подобную видишь.
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17.08.2021 17:21 Відповісти
Как у Гитлера - заглавные буквы и потом частокол
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17.08.2021 18:03 Відповісти
Это не бубочкин чел , а Авакова
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17.08.2021 17:36 Відповісти
Експат буде захищатись у нашому суді, в якому "бабло" перемагає зло. Відкопає пару банок на дачі, заритих на чорний день, занесе судді і захистить, а потім ще й поновиться на роботі, також через суд.
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17.08.2021 17:51 Відповісти
и шо, в тюрьму не пойдет уже ?
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17.08.2021 17:51 Відповісти
Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Товмасян написав заяву про дострокове складання повноважень - Цензор.НЕТ 2953
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17.08.2021 18:00 Відповісти
Ну накрал нормально, пенсию себе и правнукам обеспечил, можно на покой 😁😁😁😁
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17.08.2021 18:27 Відповісти
Подсудимый, последнее слово! Сто тысяч! Суд удаляется на совещание....
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17.08.2021 19:19 Відповісти
Розпорядження в стилі армянського радіо. Ну просто клоун якийсь. Склав повноваження і скликав сесію. Совковізм. Припинив же повноваження. Зами є. В тому числі і перший. Нехай скликає. Ще і всядеться з трибуну і буде вести пленарне засідання. Однак як казав інший вірменин - його надо понять і простить. А може і зами в "темі". Хто зна.
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17.08.2021 19:19 Відповісти
"А потом позвонила свинья:
- Пришлите ко мне соловья.
Мы сегодня вдвоём с соловьем
Чудесную песню споём.
- Нет, нет! Соловей
Не поёт для свиней!
Позови-ка ты лучше ворону!"
..поэтому кто "груздем" назвался, тому и каторгу с лошадкой тянуть, для тех, у кого ни хвороста, ни лошадки, а одни обпечатки...
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17.08.2021 20:45 Відповісти
 
 