Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Товмасян написав заяву про дострокове складання повноважень. ДОКУМЕНТ

Глава Харківської облради Артур Товмасян, підозрюваний у хабарництві, написав заяву про дострокове складання повноважень.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також він підписав розпорядження про проведення позачергової сесії 19 серпня.

"Прийняв відповідальне та виважене рішення - написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19 серпня. Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію", - написав Товмасян.

"Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору", - додав він.





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Як повідомлялося, 4 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в отриманні 1 млн 50 тис. грн неправомірної вигоди.

За версією слідства, на початку 2021 року він вимагав та отримав неправомірну вигоду в 1,05 млн грн за залишення на посаді керівника обласного комунального підприємства.

"Слуги народу" одноголосно виключили Товмасяна зі своїх лав.

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