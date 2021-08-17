153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба

Станом на 17 серпня 153 громадянина України зв'язалися з дипломатами і попросили про допомогу в поверненні додому.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз - це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту", - написав Кулеба.

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Він наголосив, що інформація в соцмережах і окремих ЗМІ про нібито покинутих напризволяще державою українців не відповідає дійсності.

"Я розумію, що емоції зашкалюють, хтось навмисно нагнітає, комусь страшно, хтось намагається показати, що знає рішення для усіх проблем, а його не чують. З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає. Держава працює щогодини над тим, щоб допомогти нашим громадянам. Допоможемо й іноземцям, але громадяни України - абсолютний пріоритет, тому що ми своїх не кидаємо. Є кілька конкретних сценаріїв повернення, які нині втілюються в життя. З безпекових міркувань не можу розповідати подробиці, але працюємо, щоб все вдалося", - підсумував глава українського зовнішньополітичного відомства.

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