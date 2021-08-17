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153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба

Станом на 17 серпня 153 громадянина України зв'язалися з дипломатами і попросили про допомогу в поверненні додому.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз - це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту", - написав Кулеба.

Також читайте: Російська пропаганда поширює фейк про нібито покинутих українських військових в Афганістані

Він наголосив, що інформація в соцмережах і окремих ЗМІ про нібито покинутих напризволяще державою українців не відповідає дійсності.

"Я розумію, що емоції зашкалюють, хтось навмисно нагнітає, комусь страшно, хтось намагається показати, що знає рішення для усіх проблем, а його не чують. З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає. Держава працює щогодини над тим, щоб допомогти нашим громадянам. Допоможемо й іноземцям, але громадяни України - абсолютний пріоритет, тому що ми своїх не кидаємо. Є кілька конкретних сценаріїв повернення, які нині втілюються в життя. З безпекових міркувань не можу розповідати подробиці, але працюємо, щоб все вдалося", - підсумував глава українського зовнішньополітичного відомства.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Утром их было 15 вроде, не?
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17.08.2021 17:22
+6
В Украине сотни тысяч людей просят о помощи на операции, лечении детей... Я что-то не помню, чтобы государство помогало им. Или у нас в стране люди двух сортов?!
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17.08.2021 17:25
+5
завтра ещё 5000 штук с украинским паспортом сфотографируется !
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17.08.2021 17:37
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Да уж, все знаем одного украинца афганского происхождения, то ли журналист, то ли спец по оборонке, то ли транспортник, то ли просто пис....абол 153 гражданина Украины в Афганистане попросили о помощи в возвращении домой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2580
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17.08.2021 17:21 Відповісти
это борец с "западными режимами"
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17.08.2021 17:30 Відповісти
Утром их было 15 вроде, не?
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17.08.2021 17:22 Відповісти
размножились
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17.08.2021 17:30 Відповісти
завтра ещё 5000 штук с украинским паспортом сфотографируется !
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17.08.2021 17:37 Відповісти
.....украинцы афганского происхождения ))
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17.08.2021 18:57 Відповісти
интересно, почем сейчас паспорта в аэропорту Кабула)
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17.08.2021 18:05 Відповісти
ктото на месте там расчитался за тамженашилюдизм с послом поэтому их больше стало.
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17.08.2021 18:08 Відповісти
До вечері буде вже стотищпятсот.
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17.08.2021 17:23 Відповісти
В Украине сотни тысяч людей просят о помощи на операции, лечении детей... Я что-то не помню, чтобы государство помогало им. Или у нас в стране люди двух сортов?!
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17.08.2021 17:25 Відповісти
На помощи в лечении не пропиаришься на весь мир. Надо понимать приоритеты власти. Это сарказм, если что.
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17.08.2021 18:54 Відповісти
Лучше искать помощи у правоверных. Ислам самая миролюбивая религия!
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17.08.2021 17:27 Відповісти
153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5274
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17.08.2021 17:40 Відповісти
ну по сравнению с кострами инквизиции резать головы канешна гораздо гуманитарнее
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17.08.2021 17:57 Відповісти
Их расстреляют 99% как пособников колаборантов. Народ не терпит сапог которые топчут их святую землю, раньше были советские теперь американские но участь одна: ликвидация как тех спецназовцев обученных по программе НАТО. Хороший урок всем предателям!
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17.08.2021 17:30 Відповісти
а ты не боишься попасть в окоп против талибана? ведь прецедент уже был. ваш вова вполне может опять погнать свое мясо выполнять интернациональный долг по охране маковых плантаций
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17.08.2021 18:06 Відповісти
Слава Талибану!!!
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17.08.2021 17:31 Відповісти
Тю.
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17.08.2021 17:33 Відповісти
ты мусульман или просто террорист ?
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17.08.2021 17:38 Відповісти
лахта оно...
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17.08.2021 17:40 Відповісти
нет. оно обычный шайтанопоклонник с мордовских болот.
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17.08.2021 18:12 Відповісти
153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2255
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17.08.2021 17:41 Відповісти
а кто это там родственников навешал?если внаёмы-пусть на родной земле вносят посильный вклад в освобождение афганистана
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17.08.2021 17:40 Відповісти
А шо там этот журналист-тракторист широкого профиля Найемка случайно не затесался среди навещавших родственников? Жаль. Его бы там и оставить неплохо было.
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17.08.2021 17:46 Відповісти
Да, "мы своих не бросаем", точно так говорил и клоун о Журавле, царство небесное ему.
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17.08.2021 17:54 Відповісти
Озвучте цену за билет ?
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17.08.2021 17:59 Відповісти
было раньше 5 косых. с учетом местных реалий и паники, ценЫ 3
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17.08.2021 18:06 Відповісти
А за чей счет планируется праздник бесплатных поездок?
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17.08.2021 18:09 Відповісти
конечно же за наш с вами счет. И привезут опять стадо в хиджабах, а детишки нибельмеса даже по-русски.
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17.08.2021 18:12 Відповісти
понятно. тамжынашилюдизм - мыролюбство в полный рост.
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17.08.2021 18:13 Відповісти
Прикольненько. Такими темпами завтра их будет 1000
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17.08.2021 18:10 Відповісти
Зато в неділю вивезли білорусів та м@скалів. Зелена мерзота.
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17.08.2021 18:10 Відповісти
100 пудово это украинские женщины вышедшие замуж за афганцев и у каждой по десятку маленьких моджахедов при себе 153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2315
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17.08.2021 18:10 Відповісти
совершенно верно. Эвакуация будет 1 к 1 как из Сирии, а детишки 200% гарантия чернявые, ни в зуб ногой ни по-украински, ни по-русски
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17.08.2021 18:14 Відповісти
Что происходит в Афганистане.
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17.08.2021 18:11 Відповісти
Я воююю в Колумбии на кокаиновых плантациях. Потому не боюсь.
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17.08.2021 18:30 Відповісти
Всего лишь полторы сотни ?
А статья выше, рассказывает как запад восхищается как Украина своих эвакуирует
То чего они просят ?
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17.08.2021 18:39 Відповісти
Наем весь свой кишлак записал или завтра соседний еще припишут украинцами?
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17.08.2021 19:14 Відповісти
Интересно ,кто подогревает этот сблев на форуме? Ордынские наймиты или местные идиоты? Украинцы в большой беде ! Не дай Бог вам такое счастье...
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17.08.2021 19:52 Відповісти
Як це , "українці" афганського походження ? Якщо вони афганського походження , то вони явно афганці . Ну це ж логічно . В батьків афганців дитина не може народитися українцем .
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17.08.2021 21:25 Відповісти
Це що, перед трапом літака вручають паспорт громадянина України?
Тільки в обід було 79 людей-громадян України.
Знову акакаяразніца?
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18.08.2021 00:43 Відповісти
представляю если б отказались и захотелти принять ислам тюрбан нацепить и не видеть сала))
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21.08.2021 20:44 Відповісти
 
 