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Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ

Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - це люди старше 60 років. Станом на 14 серпня 2021 року від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 - віком 60+.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

При цьому наголошується, що такі дані свідчать про те, що літні люди перебувають у найвищій зоні ризику від коронавірусу.

"До того ж чим старша людина, тим вищий цей ризик", - зазначено в повідомленні.

Також наголошується, що серед померлих від коронавірусу частка людей віком 60-69 років становить 29% (15 533 особи), а віком старше 70 років - 52% (28 033).

"Єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків і смерті від COVID-19 - це вакцинація", - акцентують увагу в МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Причем чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно.
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17.08.2021 17:50
+5
довго сміялась над тим зеленва:
пенсіонний фонд є, а пенсів нема!
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17.08.2021 17:38
+5
Разродились статистикой решились пенсионеров попугать. Ну а остальным вероятность умереть от ковида равна погибнуть а аварии на дороге. И что клоуны за то с работы выгонять без вакцинации ? Суд над коронобесием неизбежен или рабство в резервациях
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17.08.2021 17:55
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те кто моложе должны радоваться этому факту?
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17.08.2021 17:37 Відповісти
довго сміялась над тим зеленва:
пенсіонний фонд є, а пенсів нема!
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17.08.2021 17:38 Відповісти
Служка Третякова мабудь радіє.
Як і весь кабмін ахметівського шмигаля.
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17.08.2021 17:40 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Ничем! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Свыше 80% всех умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7705
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17.08.2021 17:41 Відповісти
Причем чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно.
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17.08.2021 17:50 Відповісти
То ли дело у вас на лаптестане - кацапы мрут по 800 рыл в день от КОВИДа не взирая на возраст Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1575
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17.08.2021 17:56 Відповісти
Вранье. Риск умереть от аварии на мотоцикле с возрастом снижается. Также у женщин снижается с возрастом риск умереть при родах или от родильной горячки.
Так что Ваше утверждение "чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно." ложно. Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4817
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17.08.2021 22:32 Відповісти
И много стариков на мотоциклах рассекает?))
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17.08.2021 23:53 Відповісти
Надо было тебе этот вопрос задать перед тем, как писать "чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно."
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18.08.2021 00:37 Відповісти
Разродились статистикой решились пенсионеров попугать. Ну а остальным вероятность умереть от ковида равна погибнуть а аварии на дороге. И что клоуны за то с работы выгонять без вакцинации ? Суд над коронобесием неизбежен или рабство в резервациях
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17.08.2021 17:55 Відповісти
В Украине в ДТП за год погибает 3400-3600 человек, а от ковида в 2020 умерло 21 тысяча (а умирать они начали только в марте, т.е это данные за неполный год).
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17.08.2021 22:34 Відповісти
В статистику идут все получившие фуфлотест на гновид, если у умершего даже не было симптомов этого ОРВИ. Так Ляшко говорил.
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17.08.2021 23:52 Відповісти
Увеличение смертности от всех причин по сравнению с предыдущими годами зафиксировано во многих странах в 2020 году. Если бы ковид не влиял на смертность или влиял незначительно, этого явления не было бы.
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18.08.2021 00:41 Відповісти
Дякую, "заспокоїли" - мені 60... Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3931
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17.08.2021 17:57 Відповісти
Больше половины - старше 70 лет. Напоминаю, средняя продолжительность жизни в Украине:

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3269909-prodolzitelnost-zizni-ukraincev-nize-cem-srednaa-v-mire-demografy.html#:~:text=%22%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5,%D0%B8%2073%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD.

63 года у мужчин и 73 у женщин.

Вот серьезно... ребята... давайте сначала доживем до этого возраста... а там уже будем бояться. Если - будем...
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17.08.2021 18:16 Відповісти
А майже усі інші, то курці, наркомани, товстуни та люди з хронічними хворобами. Жодна нормальна людина з міцним імунітетом не померла.
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17.08.2021 18:52 Відповісти
прикол в тому що 80% людей які померли взагалі від будь чого будуть людьми похилого віку. Я навіть не здивуюся, якщо ця стата буде гіршою за ковідну. Бо молодь частіше гине в аваріях, тоне в річках/ставках і т.д.
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17.08.2021 18:54 Відповісти
Замечательное решение проблемы дефицита пенсионного фонда😃....
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17.08.2021 19:07 Відповісти
Порадуй этим замечательным решением своих родителей.
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18.08.2021 10:23 Відповісти
Та, мне самому через 3 года надо радоваться😃😃😃😃😃😃
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18.08.2021 11:43 Відповісти
Хотелось бы сравнить статистику умерших от гриппа до Ковида и после.
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17.08.2021 19:14 Відповісти
кто ж её рабам даст...
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17.08.2021 19:19 Відповісти
Просто умерших в Украине старше 60 лет - 80%! И главное - возраст! А ковид по сравнению с сердечно-сосудистыми и раком - никакой заметной роли в смертности пожилых людей не играет!
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17.08.2021 19:23 Відповісти
СОгласен. И как это до некоторых не доходит, что смертность после 60 немножечко выше нежеле чем после 20😃😃😃😃. НЕ ОБЬЯСНИМО, ..но Факт.😃😃😃😃
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18.08.2021 11:47 Відповісти
ПЫСы. Правда, возможен и БАЙЕСИНГ. Ну, там война, наприме....
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18.08.2021 11:54 Відповісти
Вот не надо скакать головой о пол и дрыгать в воздухе ногами! Речь о структуре смертности пожилых людей и роли в ней ковида! Умирали, умирают и будут умирать в дальнейшем от злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых катастроф, диабетов, пневмоний и прочего, что было до "изобретения" ковида -19!
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18.08.2021 11:57 Відповісти
Я, что－то не понял....Ты противоречишь или соглашаешься？😃😃😃😃
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18.08.2021 14:02 Відповісти
А молодость пролетает быстро...даже очень быстро! И не надо скептикам вакцинироваться ,ждите юбилея.(если доживете...)
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17.08.2021 19:42 Відповісти
Слушал, одного вирусолога. Так он посоветовал вакцинироваться КороноВаком. Мол, хотя эффективность этой вакцины 50％, но она изготавливается по старому, проверенному способу из условно говоря мертвых вирусов. В общем, сильно не поможет, но и не навредит.😃😃😃😃
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18.08.2021 11:51 Відповісти
Вот уж этот "информационный век" + компьюризация !?? И скажите на милость,нахрена вы собираете мнения "вирусологов" и прочих "специалистов" и "икспедов" ? Только самому безграмотному неясно ,что ЛЮБАЯ проверенная и рекомендованная вакцина - единственное средство сохранить здоровье ,а то и саму жизнь! Ну, нельзя же быть пещерным дикарем !??
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18.08.2021 14:24 Відповісти
 
 