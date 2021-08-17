Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - люди старше 60 років, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я
Понад 80% усіх померлих від COVID-19 в Україні - це люди старше 60 років. Станом на 14 серпня 2021 року від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 - віком 60+.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
При цьому наголошується, що такі дані свідчать про те, що літні люди перебувають у найвищій зоні ризику від коронавірусу.
"До того ж чим старша людина, тим вищий цей ризик", - зазначено в повідомленні.
Також наголошується, що серед померлих від коронавірусу частка людей віком 60-69 років становить 29% (15 533 особи), а віком старше 70 років - 52% (28 033).
"Єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків і смерті від COVID-19 - це вакцинація", - акцентують увагу в МОЗ.
Топ коментарі
+7 Denis Denissov 9ab7c2b0
показати весь коментар17.08.2021 17:50
+5 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар17.08.2021 17:38
+5 юра Лонг
показати весь коментар17.08.2021 17:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
пенсіонний фонд є, а пенсів нема!
Як і весь кабмін ахметівського шмигаля.
Так что Ваше утверждение "чем старше человек, тем выше риск умереть от чего угодно." ложно.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3269909-prodolzitelnost-zizni-ukraincev-nize-cem-srednaa-v-mire-demografy.html#:~:text=%22%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5,%D0%B8%2073%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%83%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD.
63 года у мужчин и 73 у женщин.
Вот серьезно... ребята... давайте сначала доживем до этого возраста... а там уже будем бояться. Если - будем...