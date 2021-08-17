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ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні

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ДБР розслідує побиття активіста

Державне бюро розслідувань зареєструє кримінальне провадження за фактом побиття активіста "Національного корпусу" правоохоронцем під час затримання на Алеї Небесної Сотні.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Провадження вирішили зареєструвати після публікацій у ЗМІ про те, що відбувалося на Алеї, зазначили у відомстві.

Розслідування вестимуть за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, які супроводжувалися насильством).

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Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
Ні. Вони вийнятково працюють на інтереси президента. Більшість справ фальсифікують, особливо проти конкурентів. А спільників зеленського відмивають.
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17.08.2021 17:38
+19
накуя взагалі потрібен був оцей совкодрочер?
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17.08.2021 17:36
+14
Там винні й ті, хто не зупинив побиття.
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17.08.2021 17:37
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Це ж явний москосепар.
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17.08.2021 17:34 Відповісти
ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3163
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17.08.2021 19:06 Відповісти
дбр должны быть распущена следующим президентом/, руководство посажено
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17.08.2021 19:22 Відповісти
накуя взагалі потрібен був оцей совкодрочер?
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17.08.2021 17:36 Відповісти
ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 4185
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17.08.2021 19:08 Відповісти
ГБР не чем заниматься, как избиениями? И эта та контора, которая позиционировалась, как украинское ФБР?.. Нашими недо-генералами и полковниками, в том числе и бывшими, не хотите заняться?
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17.08.2021 17:36 Відповісти
Ні. Вони вийнятково працюють на інтереси президента. Більшість справ фальсифікують, особливо проти конкурентів. А спільників зеленського відмивають.
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17.08.2021 17:38 Відповісти
все правильно, нужно расследовать и наказать виновных.
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17.08.2021 17:46 Відповісти
Лапоть, давай мусора тебя за спасибо отмудохают, желательно и резиновой палкой развальцуют седалище, а ДБР потом скажет, что занято некогда нам, мы серьезными делами заняты, некогда нам тут опущенцамиищаниматься
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17.08.2021 17:51 Відповісти
Там винні й ті, хто не зупинив побиття.
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17.08.2021 17:37 Відповісти
Мусора не люди!!
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17.08.2021 17:54 Відповісти
Аваков ты? ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1596
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17.08.2021 17:57 Відповісти
Відрижка 3 березня 2018 р.
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17.08.2021 18:05 Відповісти
мені от взагалі, ось "образно взяти" здоровий мужик в формі поліцая і с кийкою в руці ******* свою сусідку!!!
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17.08.2021 18:06 Відповісти
Все змішалось в одну купу - правоохоронці,активісти,націоналісти і *********...Всі один одного луплять,розслідують один проти одного справи,корочє всі при дєле...І тільки прості люди на той цирк дивляться і думають - коли вже то бл...дство сі скінчит...
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17.08.2021 18:29 Відповісти
тоді, коли з дивану встанете
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17.08.2021 18:32 Відповісти
сабаківці побили сабаківця...
Нє, ну, останнього - жалко! Хоч нічим не кращий за першого - але цього разу за добру справу взявся!
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17.08.2021 19:15 Відповісти
Ану півшостий бистро візьми Усе під свій контроль.🥳?🤢🤮!!!
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17.08.2021 19:25 Відповісти
Юрій Бутусов

4 ч. ·

Установка на Банковой каруселей, катков, скульптур, а на Майдане советских квартир и шкафов с газировкой - это не проявление художественного вкуса и не творческий поиск. А желание установить на месте массового скопления людей "елку" а вокруг - заборы и кордоны полиции, чтобы осложнить проведение каких-либо протестов. Это вызывало презрение и критику всегда, и это просто дикость такое творить на праздник 30 лет независимости. Власть боится людей, не верит, что кто-то будет ее защищать, и власть на всякий случай отгораживается от общества полицией, нацгвардейцами, а для оправдания своего страха возводит декорации.

Люди во власти, которые дали приказ закрыть декорацией портреты погибших Героев Небесной сотни на Институтской ради какого-то очередного шоу на День Независимости, плохо понимают, благодаря кому они попали во власть и благодаря кому страна имеет возможность эту независимость сохранять.

Спасибо тем, кто эту нелепость разломал и кого задержала полиция. Надеюсь, их полностью оправдают, и полиция принесет извинения за необоснованное задержание граждан.
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17.08.2021 20:32 Відповісти
Шось у когось пішло нетак, тільки по країні пішло разноплеменное ликованиє по поводу пресухи нац корпуса Вже сепарські і поребріковські прапори розгорнули щоб по вулицях махать спокійно, а тут бац і замаячило на горизонті можливе обєднання усих проукраїнських ,державницьких сил.
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17.08.2021 21:17 Відповісти
 
 