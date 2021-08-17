ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні
Новини Цензор.НЕТ Події
Державне бюро розслідувань зареєструє кримінальне провадження за фактом побиття активіста "Національного корпусу" правоохоронцем під час затримання на Алеї Небесної Сотні.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.
Провадження вирішили зареєструвати після публікацій у ЗМІ про те, що відбувалося на Алеї, зазначили у відомстві.
Розслідування вестимуть за ч.2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, які супроводжувалися насильством).
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".
Будь ласка, зачекайте...
Нє, ну, останнього - жалко! Хоч нічим не кращий за першого - але цього разу за добру справу взявся!
4 ч. ·
Установка на Банковой каруселей, катков, скульптур, а на Майдане советских квартир и шкафов с газировкой - это не проявление художественного вкуса и не творческий поиск. А желание установить на месте массового скопления людей "елку" а вокруг - заборы и кордоны полиции, чтобы осложнить проведение каких-либо протестов. Это вызывало презрение и критику всегда, и это просто дикость такое творить на праздник 30 лет независимости. Власть боится людей, не верит, что кто-то будет ее защищать, и власть на всякий случай отгораживается от общества полицией, нацгвардейцами, а для оправдания своего страха возводит декорации.
Люди во власти, которые дали приказ закрыть декорацией портреты погибших Героев Небесной сотни на Институтской ради какого-то очередного шоу на День Независимости, плохо понимают, благодаря кому они попали во власть и благодаря кому страна имеет возможность эту независимость сохранять.
Спасибо тем, кто эту нелепость разломал и кого задержала полиция. Надеюсь, их полностью оправдают, и полиция принесет извинения за необоснованное задержание граждан.