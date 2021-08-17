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Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів

Новини Цензор.НЕТ Події

Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів

Декорація на Алеї Героїв Небесної Сотні, оточена поліцією і нацгвардійцями, - аналог "ялинки" Януковича.

Про це пише в блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Встановлення на Банковій каруселей, ковзанок, скульптур, а на Майдані - радянських квартир і шаф з газованою водою - це не прояв художнього смаку і не творчий пошук. А бажання встановити на місці масового скупчення людей "ялинку", а навколо - паркани і кордони поліції, щоб ускладнити проведення будь-яких протестів", - вважає він.

На думку журналістів, здійснювати такі вчинки на святі на честь 30-річчя незалежності України - "просто дикість".

"Влада боїться людей, не вірить, що хтось буде її захищати, і влада про всяк випадок відгороджується від суспільства поліцією, нацгвардійцями, а для виправдання свого страху зводить декорації", - вважає Бутусов.

Читайте: ДБР розслідує побиття активіста "Нацкорпусу" правоохоронцем на Алеї Героїв Небесної Сотні

"Люди у владі, які дали наказ закрити декорацією портрети загиблих Героїв Небесної сотні на Інститутській заради якогось чергового шоу на День Незалежності, погано розуміють, завдяки кому вони потрапили у владу і завдяки кому країна має можливість цю незалежність зберігати", - додав він.

Журналіст сподівається, що затримані будуть виправдані, а поліція вибачиться за необґрунтоване затримання громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності

Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".  ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+54
За чій рахунок ці совкодрочерські декорації? Хто за це буде відповідати?
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17.08.2021 17:52
+51
Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів - Цензор.НЕТ 6863
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17.08.2021 17:59
+50
Долго не простоят как и елка. Это предрешено!
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17.08.2021 17:51
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Угу. Только эти "массовые протесты" заказали в Кремле, чтобы омрачить праздник Дня Независимости.

Поищите другое время и место. Несколько дней потерпеть конечно никак нельзя - Нацкорпусу ВНЕЗАПНО и ИМЕННО СЕЙЧАС припекло показывать свой патриотизм.
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17.08.2021 19:49 Відповісти
Абсолютно верно. И это происходит всегда, когда Кремлю становится нехорошо в связи с Украиной, по любому поводу. А скоро повод особенный - 30 лет Независимости. Конечно, враг мобилизует все силы, особенно ПОЛЕЗНЫХ ИДИОТОВ, которыми так легко управлять.
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17.08.2021 21:38 Відповісти
хитро**пые слуги олигархов
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17.08.2021 20:10 Відповісти
главная декорация Украины - это преп.здун Зеля Вэлико-Лепный..(
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17.08.2021 20:10 Відповісти
"- Итак, дети, - сказала учительница, - перед вами памятник нашему любимому вождю, учителю, отцу всех детей и другу всего прогрессивного человечества Гениалиссимусу. Иванов, сколько всего в Москве памятников Гениалиссимусу? - Сто восемьдесят четыре! - выкрикнул Иванов. - Правильно! Сто восемьдесят четыре. И сто восемьдесят пятый сейчас воздвигается на Ленинских горах имени Гениалиссимуса. Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности"
P.s. вибачте за цитату ...осковською мовою
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17.08.2021 20:17 Відповісти


Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·38 мин
Чия влада того й декорації.Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів - Цензор.НЕТ 6498
Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів - Цензор.НЕТ 7555
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17.08.2021 20:20 Відповісти
За що боролись,на те і напоролись!Мендель уже порівняла Майдани з бананами,*****!
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17.08.2021 20:38 Відповісти
пора эту власть уже выносить....
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17.08.2021 20:47 Відповісти
зеленая антиукраинская мерзость тестирует общество - до какого уровня общество можно опустить... если граждане молчат, эти гешефтмахеры идут дальше, атакуют то украинский язык, то проукраинских активистов, то ветеранов АТО, то память о погибших героях Майдана, то нашу оборонку, фактически прекратив ее финансирование... Эту двуликую зеленую шваль пора гнать из страны, это имитаторы, а не управленцы воюющей страной, они подобно шашелю жрут Украину изнутри, атакуя болевые точки государства, на радость кремлевскому ху@лу и его пятой колонне...
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17.08.2021 22:26 Відповісти
Що за нісенітниця? Які протести? Не бачу)
ОПЗЖ не виходить.
ЄС не виходить.
Нацкорпус вийшов виключно через своїх хлопців, яких підозрюють в рекеті.
Ніякого Майдану не буде, не смішно.
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18.08.2021 00:45 Відповісти
Ні,шановні!Претензії не за адресою.
Все розпочалося ще в 2014-2018 рр.,коли "єврореволюціонери"
руками своїх трьох міністрів освіти перетворили дисципліну "Історія України" на аутсайдера вітчизняного освітнього середовища.У більшості вишів її тепер практично не вивчають.
Щодо стан справ у середній освіті:за результатами ЗНО 2021 р.
80% випускників не знають про репресії 1937-1938 рр.,40% не підозрюють про анексію Кримського півострова.Але шановну громадськість це не хвилює.У такому разі не обурюйтеся, що на місці масового розстрілу вам влаштували виставку радянських меблів.Мовою професійних істориків це називається "репрезентація історії повсякденності".Зараз це модно у Західній Європі.Зараз там вважають "історію національну" шкідливою, бо заважає глобалізації.Тому святкуйте "на позитиві"!
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18.08.2021 10:27 Відповісти
Вы не поняли!
Это декорации для военного парада - в них будет высаживаться с самолёта десант, пляшущий гопак!
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18.08.2021 10:37 Відповісти
Зробили декорації "совка", щоб показати епоху, в якій жила країна, і попри яку вдалося встановити Незалежність... Проте ДИКА І ТУПА купка націонал-тітушаріїв розтрощила декорації і звинуватила владу, що вона збудувала "совок"...
Це простр діагноз, психопатія.
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18.08.2021 12:03 Відповісти
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