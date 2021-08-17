Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів

Декорація на Алеї Героїв Небесної Сотні, оточена поліцією і нацгвардійцями, - аналог "ялинки" Януковича.

Про це пише в блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Встановлення на Банковій каруселей, ковзанок, скульптур, а на Майдані - радянських квартир і шаф з газованою водою - це не прояв художнього смаку і не творчий пошук. А бажання встановити на місці масового скупчення людей "ялинку", а навколо - паркани і кордони поліції, щоб ускладнити проведення будь-яких протестів", - вважає він.

На думку журналістів, здійснювати такі вчинки на святі на честь 30-річчя незалежності України - "просто дикість".

"Влада боїться людей, не вірить, що хтось буде її захищати, і влада про всяк випадок відгороджується від суспільства поліцією, нацгвардійцями, а для виправдання свого страху зводить декорації", - вважає Бутусов.

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"Люди у владі, які дали наказ закрити декорацією портрети загиблих Героїв Небесної сотні на Інститутській заради якогось чергового шоу на День Незалежності, погано розуміють, завдяки кому вони потрапили у владу і завдяки кому країна має можливість цю незалежність зберігати", - додав він.

Журналіст сподівається, що затримані будуть виправдані, а поліція вибачиться за необґрунтоване затримання громадян.

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Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу". ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.