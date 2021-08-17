Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів
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Декорація на Алеї Героїв Небесної Сотні, оточена поліцією і нацгвардійцями, - аналог "ялинки" Януковича.
Про це пише в блозі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Встановлення на Банковій каруселей, ковзанок, скульптур, а на Майдані - радянських квартир і шаф з газованою водою - це не прояв художнього смаку і не творчий пошук. А бажання встановити на місці масового скупчення людей "ялинку", а навколо - паркани і кордони поліції, щоб ускладнити проведення будь-яких протестів", - вважає він.
На думку журналістів, здійснювати такі вчинки на святі на честь 30-річчя незалежності України - "просто дикість".
"Влада боїться людей, не вірить, що хтось буде її захищати, і влада про всяк випадок відгороджується від суспільства поліцією, нацгвардійцями, а для виправдання свого страху зводить декорації", - вважає Бутусов.
"Люди у владі, які дали наказ закрити декорацією портрети загиблих Героїв Небесної сотні на Інститутській заради якогось чергового шоу на День Незалежності, погано розуміють, завдяки кому вони потрапили у владу і завдяки кому країна має можливість цю незалежність зберігати", - додав він.
Журналіст сподівається, що затримані будуть виправдані, а поліція вибачиться за необґрунтоване затримання громадян.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу". ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.
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Поищите другое время и место. Несколько дней потерпеть конечно никак нельзя - Нацкорпусу ВНЕЗАПНО и ИМЕННО СЕЙЧАС припекло показывать свой патриотизм.
P.s. вибачте за цитату ...осковською мовою
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
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Чия влада того й декорації.
ОПЗЖ не виходить.
ЄС не виходить.
Нацкорпус вийшов виключно через своїх хлопців, яких підозрюють в рекеті.
Ніякого Майдану не буде, не смішно.
Все розпочалося ще в 2014-2018 рр.,коли "єврореволюціонери"
руками своїх трьох міністрів освіти перетворили дисципліну "Історія України" на аутсайдера вітчизняного освітнього середовища.У більшості вишів її тепер практично не вивчають.
Щодо стан справ у середній освіті:за результатами ЗНО 2021 р.
80% випускників не знають про репресії 1937-1938 рр.,40% не підозрюють про анексію Кримського півострова.Але шановну громадськість це не хвилює.У такому разі не обурюйтеся, що на місці масового розстрілу вам влаштували виставку радянських меблів.Мовою професійних істориків це називається "репрезентація історії повсякденності".Зараз це модно у Західній Європі.Зараз там вважають "історію національну" шкідливою, бо заважає глобалізації.Тому святкуйте "на позитиві"!
Это декорации для военного парада - в них будет высаживаться с самолёта десант, пляшущий гопак!
Це простр діагноз, психопатія.