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Одного українського воїна поранено. Ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети біля Водяного, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Одного українського воїна поранено. Ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети біля Водяного, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 17 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається:

"Поблизу Причепилівки противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.

Біля селища Піски ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу російських військ загинув Артем Мазур, воїн 28-ї бригади. ФОТО

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі, - ОТУ "Північ"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Нелох зайнятий декораціями, а тут якісь поранені. Не заважайте.
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17.08.2021 18:00
+8
Сколько это уже можно назвать перемирием (((((.
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17.08.2021 18:06
+7
Одужання нашому герою.
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17.08.2021 18:08
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Перемирие...
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17.08.2021 17:58 Відповісти
Нелох зайнятий декораціями, а тут якісь поранені. Не заважайте.
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17.08.2021 18:00 Відповісти
Сколько это уже можно назвать перемирием (((((.
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17.08.2021 18:06 Відповісти
Одужання нашому герою.
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17.08.2021 18:08 Відповісти
Кроме того, на севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.Источник: https://censor.net/ru/n3283257

А север у Луганщины где находится, где-то ближе к ее югу, да?
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17.08.2021 18:38 Відповісти
Я так понял замороженный конфликт на Донбассе всех в мире сейчас устраивает и о нем все меньше и меньше разговаривают что есть весьма печально так как ему не видно конца.
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17.08.2021 18:40 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашему защитнику, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!Одного українського воїна поранено від початку доби 17 серпня. Ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети біля Водяного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4066
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17.08.2021 19:27 Відповісти
Юрій Бутусов

7 год ·

Сегодня в результате обстрела российских оккупантов погиб украинский воин.

Вчера в результате обстрела российских оккупантов погиб солдат 28-й бригады Артем Мазур.

После смены командования ООС 29 июля, если судить по сводкам, на фронте сразу как-то резко успокоилась ситуация:

"С начала суток 13 августа наемники РФ не нарушали режим прекращения огня".
"С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия".
"С начала суток 15 августа соблюдается режим перемирия".

На самом деле, как это ни прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается.

Проблема номер 2: адекватные ответы на российские обстрелы давать перестали вообще.

Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений.

Если командование ООС собирается воевать с врагом пресс-релизами, то пусть тогда хотя бы не официально, а лично поговорят и расскажут товарищам погибших и их семьям, почему в сводках занижается число российских обстрелов, когда будет ответ и когда вернут на фронт контрснайперские группы.

Лидерство на войне невозможно без доверия.

Есть вещи, в которых нужна абсолютная честность. Если ее нет, то любая хорошая репутация закончится очень быстро, и красивые посты на сайте президента, что "назначены боевые офицеры, которые не служили в советской армии", очень быстро сменятся пониманием, что "совок", он не по возрасту определяется, "совок" - в голове. "Боевые генералы" несут ответственность не перед клерками с Банковой, озабоченными контактами с Москвой, а перед народом Украины и боевыми товарищами.
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18.08.2021 07:26 Відповісти
 
 