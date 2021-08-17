Одного українського воїна поранено. Ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети біля Водяного, - штаб ООС
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Протягом поточної доби, 17 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається:
"Поблизу Причепилівки противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.
Біля селища Піски ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, на півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм".
Будь ласка, зачекайте...
А север у Луганщины где находится, где-то ближе к ее югу, да?
Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!
7 год ·
Сегодня в результате обстрела российских оккупантов погиб украинский воин.
Вчера в результате обстрела российских оккупантов погиб солдат 28-й бригады Артем Мазур.
После смены командования ООС 29 июля, если судить по сводкам, на фронте сразу как-то резко успокоилась ситуация:
"С начала суток 13 августа наемники РФ не нарушали режим прекращения огня".
"С начала суток 14 августа враг не нарушал перемирия".
"С начала суток 15 августа соблюдается режим перемирия".
На самом деле, как это ни прискорбно звучит, новое командование ООС распространяет, скажу пока мягко, неполную информацию об обстановке на фронте. Проблема в том, что количество обстрелов явно занижается.
Проблема номер 2: адекватные ответы на российские обстрелы давать перестали вообще.
Проблема номер 3: по приказу командующего ООС с фронта выведено большинство контрснайперских подразделений.
Если командование ООС собирается воевать с врагом пресс-релизами, то пусть тогда хотя бы не официально, а лично поговорят и расскажут товарищам погибших и их семьям, почему в сводках занижается число российских обстрелов, когда будет ответ и когда вернут на фронт контрснайперские группы.
Лидерство на войне невозможно без доверия.
Есть вещи, в которых нужна абсолютная честность. Если ее нет, то любая хорошая репутация закончится очень быстро, и красивые посты на сайте президента, что "назначены боевые офицеры, которые не служили в советской армии", очень быстро сменятся пониманием, что "совок", он не по возрасту определяется, "совок" - в голове. "Боевые генералы" несут ответственность не перед клерками с Банковой, озабоченными контактами с Москвой, а перед народом Украины и боевыми товарищами.