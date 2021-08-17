Одного українського воїна поранено. Ворог 5 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети біля Водяного, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 17 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається:

"Поблизу Причепилівки противник двічі обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го калібру.

Біля селища Піски ворог вів вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, на півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм".

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