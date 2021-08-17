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Домашній арешт для Антоненка і зобов'язання для Дугарь продовжили ще на 2 місяці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Домашній арешт для Антоненка і зобов'язання для Дугарь продовжили ще на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета: Андрій Антоненко до 17 жовтня залишається під домашній арештом, Яна Дугарь - під особистими зобов'язаннями.

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши таким чином клопотання прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Продовжити цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю до 17 жовтня 2021 року... Продовжити термін дії особистих зобов'язань обвинуваченої Дугарь... до 17 жовтня 2021 року", - йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у вівторок.

Судове засідання по суті обвинувачення відкладено до 11-ї години 31 серпня.

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Автор: Наталя Джума
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Не хотят зелёные фрики выпускать Антоненко. А вдруг он на парад придёт?
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17.08.2021 18:42 Відповісти
«Андрій Антоненко» - чи є в Україні правосуддя?

Цікаве інтерв'ю.
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17.08.2021 18:46 Відповісти
когда судья возьмет самоотвод?
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17.08.2021 18:57 Відповісти
Если бы был какой-то сепар, рыг или казнокрад, то зе-говносудие уже давно закрыло бы дело. А так патииоты, волонтеры - это кровные враги зе-упырей.
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17.08.2021 18:57 Відповісти
Зельцман, а тебе даже домашний арест не будет грозить. Измена Украине - она такая!)
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17.08.2021 19:01 Відповісти
Вибачайте, панове, але цей абсурд, якщо ми живемо в правовій державі, повиненин закінчитись належно. Особи , які проголошували звинуваченими невинних людей повинні понести покарання. Доказів цьому безліч в офіціальних публікаціях. Виходьте Аваков і Зелнський і відповідайте за свої звинувачення.
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17.08.2021 20:12 Відповісти
чмошник🤢🤡😈🐲 зеленский на путлера молится , лушеско-таракана поддерживает ! Сказал портнов с д'ерьмаком , что нужно обязательно на патриотов «повесить» преступления гебни рашистской
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17.08.2021 23:25 Відповісти
Скоти
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17.08.2021 21:16 Відповісти
 
 