Домашній арешт для Антоненка і зобов'язання для Дугарь продовжили ще на 2 місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для обвинувачених у вбивстві журналіста Павла Шеремета: Андрій Антоненко до 17 жовтня залишається під домашній арештом, Яна Дугарь - під особистими зобов'язаннями.

Відповідне рішення суд ухвалив у вівторок, задовольнивши таким чином клопотання прокурора, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Продовжити цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю до 17 жовтня 2021 року... Продовжити термін дії особистих зобов'язань обвинуваченої Дугарь... до 17 жовтня 2021 року", - йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у вівторок.

Судове засідання по суті обвинувачення відкладено до 11-ї години 31 серпня.

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