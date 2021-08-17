Українців з Афганістану в ніч із неділі на понеділок евакуював приватний літак, - Кулеба

Евакуація громадян України з Афганістану не оплачується з державного бюджету.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не платили за цей літак, бо ми заздалегідь почали - коли почався наступ талібів, ми заздалегідь почали шукати варіанти евакуації. Зазвичай евакуація відбувається так: ти відправляєш свій літак, він забирає когось і повертається. Ця опція була для нас недоступна, оскільки відбувалося захоплення влади, і аеропорт не приймав літаки. Тому ми шукали інші варіанти, і знайшли український літак, приватний, який перебував на той час в аеропорту Кабула. Власники цього літака проявили розуміння, і співпрацювали з урядом для того, щоб забрати на борт громадян", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що організація евакуації була здійснена менш ніж за 24 години.

"Ми б вивезли більше громадян України, але вони просто не могли дістатися на той момент до аеропорту. Фізично. А літак мав летіти, інакше він застряг би і не вилетів взагалі", - додав Кулеба.

Читайте також: 153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба

Міністр зазначив, що не стане розкривати деталі підготовки наступних рейсів для евакуації українців.

"Є багато охочих, щоб українська евакуація не відбулася успішно, тому я жодні деталі, хто куди летить, не розкриваю", - пояснив він.

Він також уточнив, що Україна надає допомогу іноземним державам в евакуації їхніх громадян, проте першим пріоритетом є евакуація українців, а другим - громадяни Афганістану, яким загрожує небезпека на батьківщині. "Це, наприклад, журналісти, правозахисники або жінки, які займали активну позицію", - пояснив міністр.

Також читайте: Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня