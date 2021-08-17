Українців з Афганістану в ніч із неділі на понеділок евакуював приватний літак, - Кулеба
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Евакуація громадян України з Афганістану не оплачується з державного бюджету.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми не платили за цей літак, бо ми заздалегідь почали - коли почався наступ талібів, ми заздалегідь почали шукати варіанти евакуації. Зазвичай евакуація відбувається так: ти відправляєш свій літак, він забирає когось і повертається. Ця опція була для нас недоступна, оскільки відбувалося захоплення влади, і аеропорт не приймав літаки. Тому ми шукали інші варіанти, і знайшли український літак, приватний, який перебував на той час в аеропорту Кабула. Власники цього літака проявили розуміння, і співпрацювали з урядом для того, щоб забрати на борт громадян", - сказав Кулеба.
Він уточнив, що організація евакуації була здійснена менш ніж за 24 години.
"Ми б вивезли більше громадян України, але вони просто не могли дістатися на той момент до аеропорту. Фізично. А літак мав летіти, інакше він застряг би і не вилетів взагалі", - додав Кулеба.
Міністр зазначив, що не стане розкривати деталі підготовки наступних рейсів для евакуації українців.
"Є багато охочих, щоб українська евакуація не відбулася успішно, тому я жодні деталі, хто куди летить, не розкриваю", - пояснив він.
Він також уточнив, що Україна надає допомогу іноземним державам в евакуації їхніх громадян, проте першим пріоритетом є евакуація українців, а другим - громадяни Афганістану, яким загрожує небезпека на батьківщині. "Це, наприклад, журналісти, правозахисники або жінки, які займали активну позицію", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
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Совершенно случайно в аэропорту Кабула оказался украинский частный самолёт? Кого из олигархов благодарить будем?
Видимо у Вас, отличное от моего понимание слов "частный самолёт" и "самолёт предоставленный частной компанией".
А Вы не вынесли на всеобщее обозрение секретный секрет Кулебы?
пусть забацает на рояле талибам,и весь мир будет восхищаться...когда хероя вздернут на столбе...
здається, Україна тут ніяким боком...
Helga@HelgaKs
Україна змогла провести цілу спецоперацію для евакуації з Кабулу в Київ відомої режисерки Сахрі Карімі з родиною.
А для евакуації Ярослава Журавля не змогла.
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
Об этом пишет в Фейсбуке министр иностранных дел Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3283258
Секреты Полишинеля - Зе из Омана ведёт частный самолёт 😀😀😀
и где посол Украины в Афгане и сотрудники посольства ?
В Таджикистане может сидел посол ?
От що мене цікавить.
ЧОМУ ???
Хто дозволив їм начепити ті червоні шапочки ???
А украинцев никто этим самолетом вывозит не собирался 😀😀😀
То есть 5 человек - загадки 😀😀😀
сбежавших Министра обороны Афганистана и Короля Севера
Атто Мухаммади Нура.
Атто Мухаммади Нур и маршал Абдурашид Дустум
бежали в Узбекистан после падения Мазари-Шарифа.
На транспортнике афганских ВВС.
Первыми .
Кулеба мог бы отчитаться на брифинге ,
как вывозили украинское посольство
И почему самолёт вывез 79 , из них украинцев -8
А 74 украинца остались в афгане . ЦЕ ЩО ТАКЕ? За гроши вывозили ?
Опять Беня решил заработать ?
17.08.2021 09:05
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95 квартала, офиса Президента, генштаба, кого-то важного, но тупого
Реальность:
"На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.
По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.
По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".
По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.
Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 - иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.
По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары".
******** работа зеленых. ********. Это напоминает Россию, которая отправляет пожарные самолеты в Турцию и Грецию, оставляя без внимания свои пожары.
P.S. В каментах к исходному посту пишут: "Кулеба в соцсети посоветовал дочери одного из военных, поднявшей панику, обратиться в посольства Украины в Таджикистане или Пакистане". Если это правда, то такое скотство не сравнить ни с временами Януковича, ни с Россией, которая "тебя всегда бросит, сынок". Не с чем сравнивать. Беспрецедентное скотство.
Светлана Самборска