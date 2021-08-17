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Афганістан (450) українці (2384) евакуація (1928) Кулеба Дмитро (3174)

Українців з Афганістану в ніч із неділі на понеділок евакуював приватний літак, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Українців з Афганістану в ніч із неділі на понеділок евакуював приватний літак, - Кулеба

Евакуація громадян України з Афганістану не оплачується з державного бюджету.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не платили за цей літак, бо ми заздалегідь почали - коли почався наступ талібів, ми заздалегідь почали шукати варіанти евакуації. Зазвичай евакуація відбувається так: ти відправляєш свій літак, він забирає когось і повертається. Ця опція була для нас недоступна, оскільки відбувалося захоплення влади, і аеропорт не приймав літаки. Тому ми шукали інші варіанти, і знайшли український літак, приватний, який перебував на той час в аеропорту Кабула. Власники цього літака проявили розуміння, і співпрацювали з урядом для того, щоб забрати на борт громадян", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що організація евакуації була здійснена менш ніж за 24 години.

"Ми б вивезли більше громадян України, але вони просто не могли дістатися на той момент до аеропорту. Фізично. А літак мав летіти, інакше він застряг би і не вилетів взагалі", - додав Кулеба.

Читайте також: 153 громадянина України в Афганістані попросили про допомогу в поверненні додому, - Кулеба

Міністр зазначив, що не стане розкривати деталі підготовки наступних рейсів для евакуації українців.

"Є багато охочих, щоб українська евакуація не відбулася успішно, тому я жодні деталі, хто куди летить, не розкриваю", - пояснив він.

Він також уточнив, що Україна надає допомогу іноземним державам в евакуації їхніх громадян, проте першим пріоритетом є евакуація українців, а другим - громадяни Афганістану, яким загрожує небезпека на батьківщині. "Це, наприклад, журналісти, правозахисники або жінки, які займали активну позицію", - пояснив міністр.

Також читайте: Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Уже второй день подряд в новостной ленте непрекращающееся телешоу студии квартал95 "кулеба вывозит афганцев из афганистана". Честно говоря уже *******.
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17.08.2021 19:59
+14
"...Поэтому мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула."
-------------
Совершенно случайно в аэропорту Кабула оказался украинский частный самолёт? Кого из олигархов благодарить будем?
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17.08.2021 20:02
+14
Ну чисто шулера,скажу я вам...За эти два дня я услышал от официальных(!)лиц столько противоположной информации,что иначе как шулерством и мошенничеством назвать не могу!!!
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17.08.2021 20:15
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Пощастило....
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17.08.2021 19:57 Відповісти
веришь в этот бред?)
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17.08.2021 20:06 Відповісти
А есть веские основания не верить?
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17.08.2021 20:17 Відповісти
А,скажите мне,уважаемый-так СКОЛЬКО самолётов направила Украина в Эйрстан,а,главное,ГДЕ они сейчас(самолёты?)
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17.08.2021 20:20 Відповісти
Тролів не вчать читати? Читай новину, там усе написано.
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17.08.2021 20:21 Відповісти
Я Вам что, флайтрадар? И что такое Эйрстан я тоже не в курсе.
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17.08.2021 20:33 Відповісти
Вони вірять тільки "самому чесному" п'ятому президентові.
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17.08.2021 20:20 Відповісти
Звичайно маячня. Всі знають, що ніякий літак не вилітав із Кабула ... чи вилітав? А все рівно маячня ... тільки чія?
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17.08.2021 20:19 Відповісти
а что тут верить? KAM Air, авиакомпания в которой пол самолетов украинских, как и экипажи и менеджмент. Гугл же есть у вас?
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17.08.2021 20:36 Відповісти
Набежали - им ничего не доказать, лишь бы накидать повонючее комментов.
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17.08.2021 22:31 Відповісти
Уже второй день подряд в новостной ленте непрекращающееся телешоу студии квартал95 "кулеба вывозит афганцев из афганистана". Честно говоря уже *******.
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17.08.2021 19:59 Відповісти
Спас ситуацию частный самолет... Для государства позорное заявление, а вот интересно кто же этот частный владелец борта-спасителя? Ахметка или бородатая бабушка? Наблюдаем развитие этих позорных событий...
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17.08.2021 20:20 Відповісти
KAM Air, авиакомпания в которой пол самолетов украинских, как и экипажи и менеджмент. Гугл же есть у вас?
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17.08.2021 20:37 Відповісти
Если честно, то не рыл что за частный самолет. Я же говорю: смотрим на пиар компанию. Еще не хватало всю ниточку владельцев вычислять, да еще и при зелевласти....
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17.08.2021 20:40 Відповісти
конечно не рыл. А зачем? Ведь так сладко орать всякую чушь.
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17.08.2021 22:32 Відповісти
Факты, Мадемуазель, убейте меня фактами, со ссылочкой очень желательно. А то Вы меня разозлите и я скажу факты о лишении Вас девственности в 1963 году...
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17.08.2021 22:47 Відповісти
чето не удивлена. Вы, видимо, проффессионал.
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18.08.2021 00:02 Відповісти
Kam Air - афганская авиакомпания со штаб-квартирой в столице страны Кабуле. Не может быть... Где Вас таких очень одаренных берут на службу в охвис Ермака?
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17.08.2021 22:51 Відповісти
Побачимо,кому. Шмаркля мендаль нової "легенди" 24 вручати буде то і легенда,чи анекдот.
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17.08.2021 21:17 Відповісти
Згоден. Ганьба. Нормальна держава направила б найвидатніших рятувальників - Зоряна з Шкіряком...
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17.08.2021 23:26 Відповісти
"...Поэтому мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула."
-------------
Совершенно случайно в аэропорту Кабула оказался украинский частный самолёт? Кого из олигархов благодарить будем?
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17.08.2021 20:02 Відповісти
того, кто ботанику любит. мак в то числе)))
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17.08.2021 20:06 Відповісти
Как кому? ахмету коломойскому...
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17.08.2021 20:09 Відповісти
Ну да , а в кустах - рояль 😀
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17.08.2021 20:17 Відповісти
KAM Air, авиакомпания в которой пол самолетов украинских, как и экипажи и менеджмент. Гугл же есть у вас?
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17.08.2021 20:43 Відповісти
Гугл же у меня есть.
Видимо у Вас, отличное от моего понимание слов "частный самолёт" и "самолёт предоставленный частной компанией".
А Вы не вынесли на всеобщее обозрение секретный секрет Кулебы?
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17.08.2021 21:16 Відповісти
Пол самолетов украинских 😀😀😀 так какая половина самолета прилетела ?
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17.08.2021 21:41 Відповісти
Скорее самолёт в аренде ? Какой-нибудь АН?
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17.08.2021 21:47 Відповісти
..а ранее Вы были значительно умнее!!! Что произошло? Тяжело вникнуть и понять..что несколько украинских пассажирских Боинг-737 находились в аренде в афганской авиакомпании Кам Эйр вместе с украинскими экипажами и выполняли пассажирские перевозки в интересах этой компании?! Вместе с украинскими в этой авиакомпании работают польские..венгерские самолёты.... Что ж здесь такого сверхестественного..что смогло у Вас вызвать столь яркий всплеск непонятных эмоций! ??
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18.08.2021 03:20 Відповісти
Герич мабуть перевозив?
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17.08.2021 21:18 Відповісти
Диппочтой Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8616
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17.08.2021 21:31 Відповісти
О,************** во главе,оставьте его там,
пусть забацает на рояле талибам,и весь мир будет восхищаться...когда хероя вздернут на столбе...
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17.08.2021 20:05 Відповісти
ой как интересно....тогда надо петь дифирамбы тому частному владельцу (а кстати кто он? )))) и что там делал?), а не только кулебе...
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17.08.2021 20:05 Відповісти
Для этого достаточно посмотреть, что экспортирует Афганистан. Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8801
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17.08.2021 20:18 Відповісти
Невже Сопля вже на Герич перейшла?
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17.08.2021 21:19 Відповісти
Врядли. Оно бы уже даже мычать тогда не смогло.
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17.08.2021 21:22 Відповісти
..Самолёты В-737 украинской авиакомпании *Крила України*... Работали в Афганистане под флагом авиакомпании Кам Эйр. Занимались ПАССАЖИРСКИМИ перевозками... Самолёты украинские ...Экипажи украинские... Это Вам... http://uawings.com.ua/ Может прекратите отчаянно бредить!?
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18.08.2021 03:26 Відповісти
Поэтому мы начали искать другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан", - сказал Кулеба. - цитата из статьи
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18.08.2021 09:42 Відповісти
... надеюсь поняли.... что там делали украинские самолёты?
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18.08.2021 16:34 Відповісти
Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2496
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17.08.2021 20:05 Відповісти
Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4073
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17.08.2021 20:06 Відповісти
Пани Броварна начальник зміни ,здається львівської митниці ,оформила на бабусю Ролс Ройс вартістю 350 000 долларів США
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17.08.2021 20:08 Відповісти
Ну не на сусіда ж оформлювати,а так , спадщину отримає,ніяких питань.
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17.08.2021 21:21 Відповісти
Украинцев на этом самолёте вывезли только 8! Не надорвались таким жутким количеством украинцев?
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17.08.2021 20:11 Відповісти
Лучше бы было если бы вообще никого не вывезли?
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17.08.2021 20:18 Відповісти
Да как то хотелось бы, чтоб они побольше своих вывезли.
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17.08.2021 20:35 Відповісти
Ну возможности не всегда совпадают с нашими желаниями.
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17.08.2021 20:50 Відповісти
Это самолёт и экипаж украинской авиакомпании, несколько лет работающей там по контракту. У компании три Боинга, два оказались в аэропорту Кабула и один успел вылететь с теми кто в этот момент подвернулся. Зелёные мгновенно раструбили перемогу к которой не имеют никакого отношения. Если случайно удастся вылететь третьему самолету, то гринпоц побежит встречать его в Борисполь и снова вешать лапшу на уши
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17.08.2021 20:34 Відповісти
Ты бот зедебильный наверное пилотом был того рейса, специально из штатов вернулся, недоумок.
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17.08.2021 21:01 Відповісти







здається, Україна тут ніяким боком...
Helga@HelgaKs





Україна змогла провести цілу спецоперацію для евакуації з Кабулу в Київ відомої режисерки Сахрі Карімі з родиною.
А для евакуації Ярослава Журавля не змогла.
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17.08.2021 22:10 Відповісти
какие же вы вонючие..
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17.08.2021 22:35 Відповісти
И это вызвало восхищение Запада?? Или ранее ты немного сбрехал...а товаришЧ??

Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
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17.08.2021 20:14 Відповісти
Ну чисто шулера,скажу я вам...За эти два дня я услышал от официальных(!)лиц столько противоположной информации,что иначе как шулерством и мошенничеством назвать не могу!!!
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17.08.2021 20:15 Відповісти
враньё - основа внутренней политики с апреля 2019
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17.08.2021 20:21 Відповісти
Иностранная пресса и дипломаты с восхищением встретили сообщение о том, что Украина в ночь с воскресенья на понедельник эвакуировать людей из ада кабульского аэропорта.
Об этом пишет в Фейсбуке министр иностранных дел Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net/ru/n3283258
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17.08.2021 20:15 Відповісти
А шо там делал частный самолёт от имени Украины ?

Секреты Полишинеля - Зе из Омана ведёт частный самолёт 😀😀😀

и где посол Украины в Афгане и сотрудники посольства ?
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17.08.2021 20:16 Відповісти
Гы. Всегда есть деловые люди которые ведут бизнес в подобных странах. Порой не совсем законный и не совсем легальный.
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17.08.2021 20:19 Відповісти
То еть Зенаркобароны,и Зеля их спасает в первую очередь?Верю.
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17.08.2021 21:26 Відповісти
Я там не был и не знаю кто будет спасать. Как по мне главное чтобы эвакуировали граждан Украины. И не важно кто.
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17.08.2021 22:01 Відповісти
А українське посольство в Афганістані є, чи було?
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17.08.2021 20:43 Відповісти
Наверно государственный секрет
В Таджикистане может сидел посол ?
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17.08.2021 21:20 Відповісти
Бєркутня напала на громадян України.
От що мене цікавить.
ЧОМУ ???
Хто дозволив їм начепити ті червоні шапочки ???
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17.08.2021 20:18 Відповісти
Короче , частный самолёт явно за кем то прилетел ( он в этих 8 ) .
А украинцев никто этим самолетом вывозит не собирался 😀😀😀
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17.08.2021 20:20 Відповісти
Слышал, что из этих 8 трое были экипажем этого же самолета.
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17.08.2021 21:37 Відповісти
Я тоже об этом читала
То есть 5 человек - загадки 😀😀😀
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17.08.2021 21:38 Відповісти
Вот с кем разведка работает 😀
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17.08.2021 21:39 Відповісти
5 человек могут быть знакомыми пилотов или сотрудниками компании... А может еще и уханскую девочку с собачкой прихватили)))
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17.08.2021 21:53 Відповісти
.. реальные признаки белой горячки!!!)))) Подобный бред не каждый способен и придумать!!! Вам это удалось. Наверное даже усилий не прилагали!? Узнать..что за украинские самолёты находились в это время в Кабуле и что они там делали не пытались? Хотя зачем!? Приступы белой горячки..они непредсказуемы.....))))
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18.08.2021 03:33 Відповісти
очередная неизвестная дама с собачкой. хотя если та же - это был бы таки зашквар. но у нас бы все равно проглотили.
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17.08.2021 21:57 Відповісти
Поправка по стране .
сбежавших Министра обороны Афганистана и Короля Севера
Атто Мухаммади Нура.
Атто Мухаммади Нур и маршал Абдурашид Дустум
бежали в Узбекистан после падения Мазари-Шарифа.

На транспортнике афганских ВВС.
Первыми .
Українців з Афганістану евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7273
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17.08.2021 20:24 Відповісти
Они как даунчане, в недалеком будущем. Сначала позвали путана, а потом сбегут.
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17.08.2021 20:45 Відповісти
ну мудак мудаком этот кулеба. нахера еще в Украине нужны т.н. беженцы? вам жизнь медом кажется и тянет вас на тамженашелюди? тогда вопрос. самолет может и приватный, но кто платил за керосин и работу пилотов? и вообще если это никак не связано с мид ом то ты кулеба при чем?
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17.08.2021 20:27 Відповісти
Sophia-Maria Duglass ( перепост)

Кулеба мог бы отчитаться на брифинге ,
как вывозили украинское посольство
И почему самолёт вывез 79 , из них украинцев -8
А 74 украинца остались в афгане . ЦЕ ЩО ТАКЕ? За гроши вывозили ?
Опять Беня решил заработать ?
17.08.2021 09:05
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17.08.2021 20:33 Відповісти
а два місцевих пуштуна не хочуть взад повернутись в Афганістан, там їхні перемогли, будуть з корупцією боротись, за свободу слова, журналістські розслідування проводити?
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17.08.2021 20:34 Відповісти
Вот-вот!.. Получил опыт, значит теперь пора помогать поднимать и восстанавливать Родину!
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17.08.2021 21:18 Відповісти
Пиши брехун правду. Что самолет частной авиакомпании с Украины(как не удивительно но такое есть) по контракту с правительством афгана работал в Афганистане ,так как обстановка стала не безопасной решил вовремя свалить, наши кто знал про этот борт вовремя успели подсесть ,ну и иностранцы у кого были деньги .Просто повезло ,и экипажу самолета и пассажирам.
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17.08.2021 20:57 Відповісти
просто бесплатно
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17.08.2021 21:13 Відповісти
Зачем эвакуировать афганцев, если талибы объявили, что объявляют полную амнистию!
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17.08.2021 21:15 Відповісти
Затем, что талибам верить нельзя.
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17.08.2021 21:34 Відповісти
частный самолет в Афгане. видимо "новые лица" продолжают копипастить с к*цапов, аж гайй шумить, "икона стиля" жи. вероятно - поставки исключительно чистого товара к официально не совсем законным развлекухам 95 квартала, офиса Президента, генштаба, кого-то важного, но тупого
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17.08.2021 22:02 Відповісти
кстати, если вывез частный самолет, госбабло не потрачено - каким боком тут государство? неужели использование служебного положения для давления на частные компании? или самолет "частный", а родственники - пока государственные и у них внезапно совесть появилась?
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17.08.2021 22:08 Відповісти
нас кто ра..да шо они там принесли сюды досяга
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18.08.2021 01:51 Відповісти
молодцы, спасают граждан Украины, используя разные возможности.
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18.08.2021 06:58 Відповісти
August 18th, 2021Зелёные бросят тебя сынок, всегдаКулеба бьет в фанфары, хвастаясь публикациями в иностранной прессе о том, что Украина эвакуировала их граждан. Десятки куриц обоих полов в каментах пышаются и чепчики в воздух бросают.

Реальность:

"На военной базе на окраине Кабула в Афганистане ждут эвакуации 12 украинских военнослужащих.

По данным МИД, посольство Украины поддерживает с ними связь и будет инструктировать о дальнейших шагах, как только появится возможность эвакуации.

По информации "24 канала", сестра одного из военных Наталья рассказала, что на базу к украинцам наведались талибы. К счастью, все обошлось без избиения и жестокости. Террористы забрали у них все оружие и предупредили, чтобы те не пытались сопротивляться, иначе все будет "по-другому".

По ее словам, сейчас военные сидят на базе и никуда не выходят, ведь в городе царит анархия. Пища у них есть.

Наталья говорит, что ночью из Кабула вылетел самолет, на котором эвакуировали всего 8 украинцев, остальные 72 - иностранцы. Военным об этой эвакуации никто не сказал.

По ее словам, всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находится более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары".

Українців з Афганістану в ніч із неділі на понеділок евакуював приватний літак, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9090

******** работа зеленых. ********. Это напоминает Россию, которая отправляет пожарные самолеты в Турцию и Грецию, оставляя без внимания свои пожары.

P.S. В каментах к исходному посту пишут: "Кулеба в соцсети посоветовал дочери одного из военных, поднявшей панику, обратиться в посольства Украины в Таджикистане или Пакистане". Если это правда, то такое скотство не сравнить ни с временами Януковича, ни с Россией, которая "тебя всегда бросит, сынок". Не с чем сравнивать. Беспрецедентное скотство.

Светлана Самборска
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18.08.2021 20:49 Відповісти
 
 