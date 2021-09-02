Головні новини 17 серпня: скандал з інсталяцією на Алеї Героїв Небесної Сотні, українці в Афганістані

Представники "Національного корпусу" зруйнували інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні, українці застрягли на військовій базі в Афганістані, Янукович звернувся до колишніх співвітчизників - головні новини України та світу 17 серпня.

Скандал з інсталяцією на Алеї Героїв Небесної Сотні

Посеред меморіалу загиблим героям Революції Гідності вранці поставили декорації, зокрема ті, що відображають побут радянської доби. Пізніше з'ясувалося, що на цьому тлі мали знімати ролик про історичні віхи, які Україна пройшла на шляху до незалежності. Але до зйомок не дійшло: декорації знесли представники "Національного корпусу". Поліція намагалася їм перешкодити, 8 осіб затримали. "Нацкорпус" заявляє про побиття однієї людини під час затримання, ДБР пообіцяло відкрити справу про перевищення поліцейськими службових повноважень під час затримання. Затриманих допитали і відпустили з відділення, про підозру їм не повідомляли.

Українці в Афганістані

153 громадянина України просять вивезти їх з Афганістану на Батьківщину. Сьогодні за ними вирушив літак. Одночасно з'ясувалося, що минулого разу українців вивозили з Кабула приватним рейсом, до того ж ця евакуація викликала захоплення західних дипломатів і преси.

Тим часом стало відомо, що 12 наших співвітчизників заблоковані в Афганістані на військовій базі. Вони розповіли, що таліби прогнали стару охорону, а самі стали замість неї. МЗС знає про заблокованих українців і готується їх евакуювати. Міноборони каже, що це не військові - наших військовослужбовців в Афганістані немає. Блогери пишуть, що ці українці - співробітники ПВК.

Опитування: Зеленського вважають некомпетентним

Про це свідчить опитування Центру Разумкова. Позитивні емоції президент викликає у 19,2% українців, негативні - у 33,7%.

Крім цього, 47,5% опитаних вважають, що якості особистості Зеленського не відповідають посаді президента України.

Послання Януковича

Експрезидент-утікач оприлюднив послання до українців. Він розповів, як добре нам всім жилося раніше, і закликав "правильно голосувати" на наступних виборах.

Катастрофа літака в Підмосков'ї

Новітній російський літак Іл-112В впав у Підмосков'ї. Загинули всі члени екіпажу - три людини, серед яких був Герой Росії.

Беленюк став старшим лейтенантом і отримав нагородний пістолет

"Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" і нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони "Вогнепальна зброя" - пістолетом ПМ", - розповіли в Міноборони.