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Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно

Новини Цензор.НЕТ Події

Активіст

Олексій Гриценко підтримує дії представників "Національного корпусу", які знесли встановлені на Алеї Героїв Небесної Сотні декорації для зйомок до 30-річчя незалежності України.

Свою позицію Гриценко-молодший озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютно правильне рішення щодо демонтажу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Тим, хто придумав цю дурню з ОП, має бути соромно", - написав він.

Гриценко вважає, що "велика частина команди президента... вважає Майдан державним переворотом".

"Але ми не дозволимо ніколи в Києві паплюжити справжній людській протест і пам’ять загиблих героїв", - підкреслив активіст.

"Татаров, Портнов, Єрмак та інші, для кого це нічого не означає, з часом підут у забуття, а пам‘ять про героїв буде жити вічно", - вважає Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов: Влада встановила декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб ускладнити проведення протестів

Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.

Активіст Автомайдану Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 9140
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17.08.2021 23:06
+22
Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 5600Вот этим? Стыдно?!
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17.08.2021 23:09
+20
Кому должно быть стыдно? А концерт с зайчиками помните в прошлом году? А гимн в гламурном исполнении со вставкой рэпчика? Это все до сих пор все то же гребаное шоу продолжается. Даже дрифтующая на Софийской площади корова замечательно ложится на этот сценарий (хотя и не являлась частью задумки ОП). Такое впечатление, что уже 2 года живем в тупом сериале.
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17.08.2021 23:21
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Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 9140
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17.08.2021 23:06 Відповісти
Не тем , кто , а зеленскому ЧЛЕНОГРАЮ -совкодрочеру ! Сколько можно стесняться ??? Кто-то постоянно плохой , а клоун 🤡 🤢не при делах !🤮
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17.08.2021 23:13 Відповісти
Его киздить надо, а не стыдить!
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17.08.2021 23:07 Відповісти
айайай - атата!..
а так в уяві аніматорів 95 кварталу виглядає звичайний бліндаж в АТО ...








Serhii Pylypenko @SerhiiPylypenk2

я думаю, в голові інфанта розпочалась нова, вже ядерна війна.
а фото зроблене в ситуаційній кімнаті в бункері Найвеличнішого Лідера ********** десь дуже глибоко під землею.
шкода, санітари далеко...

Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 3434
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17.08.2021 23:09 Відповісти
это сынуля полковника Анатоля Гриценко?.. тот что защищал Днепровский аэропорт?.. ну.ну..
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17.08.2021 23:09 Відповісти
Він самий.
Після скандалу світлину він швидко видалив.
Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 8929
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17.08.2021 23:23 Відповісти
Да, уж. Гены не пропьешь. Весь в папу Панталония.
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17.08.2021 23:46 Відповісти
...і який захищав Зе.

Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 7741
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18.08.2021 13:10 Відповісти
Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно - Цензор.НЕТ 5600Вот этим? Стыдно?!
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17.08.2021 23:09 Відповісти
Ню ню ню...да,мудак?а вот если бы до такого додумался Порох...
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17.08.2021 23:09 Відповісти
Интересно, хоть кому-нибудь в этой стране ( стране, в которую активно пытаются превратить УКРАИНУ) еще хочется смеяться?(((
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17.08.2021 23:10 Відповісти
"Найвеличнішому", його оточенню і ЗЕ-виборцям.

Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 6277
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18.08.2021 06:31 Відповісти
Так, про це треба постійно нагадувати
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18.08.2021 12:04 Відповісти
Їм дуже стидно. Почервоніли. Очі ховають. Не знають, що з совістю робити, як людям в очі дивитись.
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17.08.2021 23:11 Відповісти
А хіба там БУЛА совість чи розум ? Якби були - то не було б членограйства....Та багато чого б не було - єрмаків , татарових , шмигалів , ОАСК і т. д...
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18.08.2021 00:03 Відповісти
Українцю з Вами важко не погодитись. Зате зебіли сперечатимуться. По коментар і побачимо.
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18.08.2021 09:01 Відповісти
це нам соромно... тим гівнюкам, що таке придумали, соромно не буває... як і несороміцька гра на роялі...
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17.08.2021 23:12 Відповісти
Хіба може бути соромно нелюдям , які постійно знаходяться під кокаіном ?😡
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17.08.2021 23:13 Відповісти
Да не смешите. Их задача проверить, что схавают. Визит Моргинштерна из этой же оперы.
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17.08.2021 23:14 Відповісти
Что за идиотская постановка вопроса?!
Преступникам, которые совершают преступления, бывает стыдно?
Это целенаправленная, сознательная провокация.
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17.08.2021 23:16 Відповісти
Это преднамеренная провокация ЗЕУБЛЮДКОВ , как «эбонитовые палочки», «термос» ! Земразина ***** УДОВЛЕТВОРЯЕТ
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17.08.2021 23:16 Відповісти
У меня нет никаких сомнений,что и осквернение Софийской площади, и осквернение Аллеи Небесной Сотни - кремлёвская диверсия, гибридная война в сознании украинцев,проводимая зелёными слугами кремлёвской крысы....
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17.08.2021 23:17 Відповісти
Хай твоя зекрыса,которая ни в чем не виновата,на могилу дедушке ларек с шаурмой теперь поставит
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17.08.2021 23:20 Відповісти
Кому должно быть стыдно? А концерт с зайчиками помните в прошлом году? А гимн в гламурном исполнении со вставкой рэпчика? Это все до сих пор все то же гребаное шоу продолжается. Даже дрифтующая на Софийской площади корова замечательно ложится на этот сценарий (хотя и не являлась частью задумки ОП). Такое впечатление, что уже 2 года живем в тупом сериале.
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17.08.2021 23:21 Відповісти
Йм треба зробити больно.
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17.08.2021 23:22 Відповісти
почуття сорому? у бидлоеліти? схаменіться, добродію...
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17.08.2021 23:24 Відповісти
"Активист "Автомайдана" Гриценко: Тем, кто придумал поставить декорации на Аллее Героев Небесной Сотни, должно быть стыдно"
_Ага, щас...
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17.08.2021 23:24 Відповісти
Який іще сором може бути зелених пройдисвітів? У них, як у повій, почуття сорому уже давно подолане. Усе "какая разніца" Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 230
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17.08.2021 23:42 Відповісти
Сором їм невідомий...
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17.08.2021 23:55 Відповісти
Ще одне яскраве підтвердження того, що поняття достоїнство, честь, національна гідність зільоний наволочі, просто, не відомі. Нічого, навчимо.
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18.08.2021 03:06 Відповісти
Предателям Украины не стыдно по определению
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18.08.2021 04:28 Відповісти
Я вже собі уявляю яку «інсталяцію, на День Незалежності нам приготовила Зе банда.
Північна Корея буде нервово курити
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18.08.2021 06:00 Відповісти
Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно. ©
Соромно? Та вони від самого початку демонстрували всім, що їм і Революція Гідності, і Україна якось...

Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно - Цензор.НЕТ 5962
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18.08.2021 06:36 Відповісти
Такая же херня. Мне тоже стыдно, хотя к этому цирку никакого отношения не имею.
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18.08.2021 06:58 Відповісти
Клоуну стыдно? Ой вэй... Голяком по супермаркету не стыдно, куем по роялю не стыдно, а инсталляция стыдно? О чем речь? Эта зеленая шобла вообще не знает слова "стыд"...точно также, как то 73% быдло, что за Клоуна голосовало....
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18.08.2021 08:59 Відповісти
Має бути соромно? Кому, членограям?! Та ж їх 73% бидлоти вибрали, а бидлу соромно не буває!
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18.08.2021 09:31 Відповісти
да они вам в глаза ссут...
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18.08.2021 10:43 Відповісти
 
 