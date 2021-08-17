Активіст "Автомайдану" Гриценко: Тим, хто придумав поставити декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні, має бути соромно
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Олексій Гриценко підтримує дії представників "Національного корпусу", які знесли встановлені на Алеї Героїв Небесної Сотні декорації для зйомок до 30-річчя незалежності України.
Свою позицію Гриценко-молодший озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Абсолютно правильне рішення щодо демонтажу на Алеї Героїв Небесної Сотні. Тим, хто придумав цю дурню з ОП, має бути соромно", - написав він.
Гриценко вважає, що "велика частина команди президента... вважає Майдан державним переворотом".
"Але ми не дозволимо ніколи в Києві паплюжити справжній людській протест і пам’ять загиблих героїв", - підкреслив активіст.
"Татаров, Портнов, Єрмак та інші, для кого це нічого не означає, з часом підут у забуття, а пам‘ять про героїв буде жити вічно", - вважає Гриценко.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. Пізніше декорації знесли. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу", після допиту їх відпустили. ДБР обіцяє розслідувати перевищення поліцейськими влади під час затримання.
Будь ласка, зачекайте...
а так в уяві аніматорів 95 кварталу виглядає звичайний бліндаж в АТО ...
Serhii Pylypenko @SerhiiPylypenk2
я думаю, в голові інфанта розпочалась нова, вже ядерна війна.
а фото зроблене в ситуаційній кімнаті в бункері Найвеличнішого Лідера ********** десь дуже глибоко під землею.
шкода, санітари далеко...
Після скандалу світлину він швидко видалив.
Преступникам, которые совершают преступления, бывает стыдно?
Это целенаправленная, сознательная провокация.
_Ага, щас...
Північна Корея буде нервово курити
Соромно? Та вони від самого початку демонстрували всім, що їм і Революція Гідності, і Україна якось...