Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном"

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех заявив, що після втечі з країни президента Ашрафа Гані саме він є законним главою держави. Він закликав чинити опір "Талібану", який захопив країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

"Відповідно до конституції Афганістану, у разі відсутності, втечі, відставки або смерті президента перший віцепрезидент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним виконувачем обов'язків президента", - написав він у твітері.

За даними BBC, Салех справді зараз перебуває в Афганістані і формує з іншими політичними лідерами коаліцію, яка протистоятиме "Талібану".

Салех також відповів на промову президента США Джо Байдена, який напередодні заявив, що однією з причин виведення американських військ з Афганістану була пасивність у боротьбі проти талібів з боку самих афганців.

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Салех вважає, що жителі Афганістану мають довести, що ситуація в їхній країні не схожа на ситуацію у В'єтнамі, де підтримка США не була успішною. "На відміну від США/НАТО, ми не втратили духу і бачимо попереду величезні можливості", - написав Салех.