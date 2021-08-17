Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех заявив, що після втечі з країни президента Ашрафа Гані саме він є законним главою держави. Він закликав чинити опір "Талібану", який захопив країну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".
"Відповідно до конституції Афганістану, у разі відсутності, втечі, відставки або смерті президента перший віцепрезидент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним виконувачем обов'язків президента", - написав він у твітері.
За даними BBC, Салех справді зараз перебуває в Афганістані і формує з іншими політичними лідерами коаліцію, яка протистоятиме "Талібану".
Салех також відповів на промову президента США Джо Байдена, який напередодні заявив, що однією з причин виведення американських військ з Афганістану була пасивність у боротьбі проти талібів з боку самих афганців.
Салех вважає, що жителі Афганістану мають довести, що ситуація в їхній країні не схожа на ситуацію у В'єтнамі, де підтримка США не була успішною. "На відміну від США/НАТО, ми не втратили духу і бачимо попереду величезні можливості", - написав Салех.
Будь ласка, зачекайте...
Или там тоже - "надо просто перестать стрелять"?
Талибан это пуштуны, их всего 42 процента!!!
Там только таджиков (а они ненавидят талибан) 27%. Есть еще узбеки 9%, хазарейцы 9%, туркмены 3%, и другие. О каких колаборантах и предателях ты тут вещаешь? Там гражданская война только начинается. Таджики, узбеки, киргизы, казахи, туркмены загонят пуштунов (талибанцев) в горы, поделят страну и все.
несчастный и проклятый Афганистан
сын Ахмед-Шаха-Масуда
После окончания средней школы в Иране Масуд провел год на военных курсах в Королевской военной академии Сандхерст . [4] В 2012-2015 годах учился на факультете военных исследований в Королевском колледже Лондона. В 2016 году получил степень магистра международной политики в Лондонском городском университете
Из шести братьев Ахмад Шах Масуда младший брат Ахмад Зия Масуд (род. 1 мая 1956 года) являлся послом Республики Афганистан в России в период 2002-2004 гг., с 2004 года - первый вице-президент Афганистана[5][6], и ещё один брат, Ахмад Вали Масуд, является послом Республики Афганистан в Великобритании.
Да и Талибы бывших правительственных солдат расстреливают не раздумывая.
Пора сбить спесь с талибов, а и заодно с русского мира, который уже в десна целуется с "непризнанными" в России!
Зараз американці працюють над блокуванням їм доступу до резервів МВФ.
гавкнутинаписати.Знайшовся чоловік зі справжніми причандалами.Уже добре.А далі подивимось.
Ахмад Шах Масуд - народный герой, известный как Панджшерский лев, полевой командир, министр обороны Афганистана, убитый террористами-смертниками из Аль-Каиды в 2001 году.
Провинция Панджшер - единственная в стране не захвачена талибами, и там Ахмад Масуд собирает сопротивление Талибану.
"Мы остались одни. Но мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", - говорится в обращении Масуда, опубликованном изданием.
Он напомнил другим странам о том, как они помогали Афганистану во время войны с Советским Союзом и Талибаном и обратился к ним с призывом о новой помощи.
"Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против Талибана двадцать лет назад: Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?", - написал в обращении Масуд.
Масуд призвал единомышленников присоединиться к нему и вместе "написать новую страницу в истории Афганистана и новую главу в вечном сопротивлении угнетенных тирании".
Это самая реальная его перспектива.
Уже огромный плюс чуваку. Ибо перспектив у него крайне мало...
как только в Кабуле берет власть очередной победитель против него начинают группироваться противники которые его и свергают через определенный промежуток времени . советские или американо-натовские войска только увеличивают время сидения на престоле для очередного правителя
Афган это клубок противоречий . во первых национальных . талибы в массе своей пуштуны хоть и являются самым многочисленным народом но не превышают половину населения . а приход их к власти очень не нравится таджикам . узбекам и хазарейцам . и вот имеем отличный повод для продолжения войны
во вторых религия . хоть они там и мусульмане но разные . шииты и сунниты . а это капец как важно . вот второй повод для недовольства
к тому же талибы не показали себя мудрыми правителями . это третий повод для недовольства
опять же сам Талибан . их было мало и вдруг стало много . как так ? а все просто . сейчас под вывеской Талибана воюет множество так сказать не талибов . временные союзники . которые завтра станут врагами . иначе и быть не может . это Афган детка он так устроен прилипают к сильнейшему на данный момент . там предать не считается чем то аморальным
так что не нужно быть пророком что бы понять что победа талибов это не точка а всего лишь запятая
кстати опыт бегства из Кабула у талибов есть . если кто забыл то их от туда уже прогоняли . и кстати сами афганцы . при поддержке США но тем не менее сами