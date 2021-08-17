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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Талібан (136)

Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з

Віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех заявив, що після втечі з країни президента Ашрафа Гані саме він є законним главою держави. Він закликав чинити опір "Талібану", який захопив країну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

"Відповідно до конституції Афганістану, у разі відсутності, втечі, відставки або смерті президента перший віцепрезидент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним виконувачем обов'язків президента", - написав він у твітері.

За даними BBC, Салех справді зараз перебуває в Афганістані і формує з іншими політичними лідерами коаліцію, яка протистоятиме "Талібану".

Салех також відповів на промову президента США Джо Байдена, який напередодні заявив, що однією з причин виведення американських військ з Афганістану була пасивність у боротьбі проти талібів з боку самих афганців.

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Салех вважає, що жителі Афганістану мають довести, що ситуація в їхній країні не схожа на ситуацію у В'єтнамі, де підтримка США не була успішною. "На відміну від США/НАТО, ми не втратили духу і бачимо попереду величезні можливості", - написав Салех.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Тот самый Панджшер, из которого кацаапы так и не смогли выкурить Ахмад Шаха Масуда.... А.Салех - таджик. С 1990 воевал под руководством Масуда. А.Салех - это будет серьезно !!! Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 8666
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17.08.2021 23:46
+17
респект и уважуха, пора доказывать, что не зря амерский хлеб ели.
Да и Талибы бывших правительственных солдат расстреливают не раздумывая.
Пора сбить спесь с талибов, а и заодно с русского мира, который уже в десна целуется с "непризнанными" в России!
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17.08.2021 23:52
+17
сейчас после зверств талибана к нему потянутся все кто не согласен с талибаном.. шанс есть!
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17.08.2021 23:58
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Ага, тепер дожени та вдарь.
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17.08.2021 23:43 Відповісти
А до этого как?
Или там тоже - "надо просто перестать стрелять"?
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17.08.2021 23:45 Відповісти
Слова ,слова , слова..... Из какого подполья вещает сей борцун? Где вы раньше были? Просрали вы возможность зацепится за 21 век ,живите в 15 м !
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17.08.2021 23:46 Відповісти
У нас тоже Янукович сбежал. И власть перешла Турчинову. Но у нас только 10% территорий были потеряны .
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18.08.2021 07:04 Відповісти
Тот самый Панджшер, из которого кацаапы так и не смогли выкурить Ахмад Шаха Масуда.... А.Салех - таджик. С 1990 воевал под руководством Масуда. А.Салех - это будет серьезно !!! Вице-президент Афганистана Салех объявил себя главой государства и пообещал бороться с "Талибаном" - Цензор.НЕТ 8666
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17.08.2021 23:46 Відповісти
Шансов мало, конечно. Но после расстрела сдавшихся военных, у них нет другого выхода. Или умереть как герои, или с позором.
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17.08.2021 23:51 Відповісти
сейчас после зверств талибана к нему потянутся все кто не согласен с талибаном.. шанс есть!
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17.08.2021 23:58 Відповісти
Колаборантов и предателей повесят всех до единого по справедливости, а кому повезет дрыснет в Америку и будет сидеть у нее на шее и размножаться там до конца своих дней. Могут даже поиграть в правительство в экзыле
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18.08.2021 04:38 Відповісти
Талибы- коллаборанты. На потоках наркотиков живут.
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18.08.2021 07:06 Відповісти
пишешь пост, мараешь бумагу, а сам не понимаешь термины которые используешь...ты наверное талиб с тряпкой вокруг рог...
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18.08.2021 08:19 Відповісти
Ты это серьезно? Где Америка, а где Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан?
Талибан это пуштуны, их всего 42 процента!!!
Там только таджиков (а они ненавидят талибан) 27%. Есть еще узбеки 9%, хазарейцы 9%, туркмены 3%, и другие. О каких колаборантах и предателях ты тут вещаешь? Там гражданская война только начинается. Таджики, узбеки, киргизы, казахи, туркмены загонят пуштунов (талибанцев) в горы, поделят страну и все.
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18.08.2021 08:52 Відповісти
Понеслось, что и следовало ожидать. И снова все по кругу - Масуд-младший объявил о создании первого оперативного батальона, который отправился на фронт воевать против талибов.
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18.08.2021 00:14 Відповісти
"Вечный Афган"

несчастный и проклятый Афганистан Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 1968
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18.08.2021 01:13 Відповісти
Талибанулись все по ходу в Афгане!!! Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 8145
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18.08.2021 01:17 Відповісти
там такий клубок національно-релігійно-політичних протиріч, що хай Бог милує
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18.08.2021 01:39 Відповісти
шкода, що хімічну зброю заборонили, допомогло б розплутати
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18.08.2021 06:42 Відповісти
Если почитать Википедию, то нет такой национальности - афганец - это гражданин Афганистана. А национальности, которые там живут: пуштун, таджик, узбек и др.
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18.08.2021 07:09 Відповісти
Теперь север Афгана станет снова буфером не дающим талибам добраться до рашки. И польётся бабло новому Северному альянсу, как из США, так и из Москвы
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18.08.2021 03:55 Відповісти
Если посмотреть карту, то пока внутри Афганистана эти незанятые территории. Как там дальше будет?
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18.08.2021 07:11 Відповісти
В Мінск!
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17.08.2021 23:47 Відповісти
йо, точно ! и миссию ОБСЕ им в бухту !
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18.08.2021 01:32 Відповісти
Південний В'єтнам кілька років протримався без гамериканців, а ви здулись за лічені дні.
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17.08.2021 23:47 Відповісти
Сначала талибы макнули Байдена поставив условия покинуть Афган до 11 сентября. Теперь вот даже те кого он защищал и ради кого войска держал там завуалировано в трусости упрекнули.
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17.08.2021 23:49 Відповісти
Если кто то в Афганистане и сможет давать отпор Талибану так это только полевые командиры, исламисты из этнических.. как показала практика проамериканские марионетки в Афганистане это полный зашквар!
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17.08.2021 23:51 Відповісти
а как насчет "английских марионеток" ? Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 2793
сын Ахмед-Шаха-Масуда
После окончания средней школы в Иране Масуд провел год на военных курсах в Королевской военной академии Сандхерст . [4] В 2012-2015 годах учился на факультете военных исследований в Королевском колледже Лондона. В 2016 году получил степень магистра международной политики в Лондонском городском университете

Из шести братьев Ахмад Шах Масуда младший брат Ахмад Зия Масуд (род. 1 мая 1956 года) являлся послом Республики Афганистан в России в период 2002-2004 гг., с 2004 года - первый вице-президент Афганистана[5][6], и ещё один брат, Ахмад Вали Масуд, является послом Республики Афганистан в Великобритании.
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18.08.2021 01:20 Відповісти
респект и уважуха, пора доказывать, что не зря амерский хлеб ели.
Да и Талибы бывших правительственных солдат расстреливают не раздумывая.
Пора сбить спесь с талибов, а и заодно с русского мира, который уже в десна целуется с "непризнанными" в России!
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17.08.2021 23:52 Відповісти
Період розгубленості буває завжди і у всіх народів. Згадайте хоча б нас з вами у 14 році... Але він обов'язково закінчується - і починається боротьба . Середньовіччя навіть теоретично не може взяти верх над життям - і життя обов'язково візьме своє.
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17.08.2021 23:55 Відповісти
феерический идиот!
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17.08.2021 23:58 Відповісти
Афганци только партизанить умеют. Если талибан розсорится и настроит население против себя то все может случится.
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18.08.2021 00:01 Відповісти
как раз идиоты военные, которые сдались талибану, а их сразу к стенке поставили, еще идиоты те, кто бежит ща без оглядки, надеясь, что за них дядя придет воевать и еще идиоты, которые ща наперегонки бегут признавать талибан, а также идиоты все чиновники, которые за мзду отдали власть, теперь с них сдерут втрое больше!
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18.08.2021 00:08 Відповісти
Если у вас закончатся боеприпасы и вода то что вам остается? Военные из таджиков и узбеков не сдались, а отошли в Узбекистан и Таджикистан. Перегруппируются, перевооружатся и пойдут освобождать свои города на севере страны, где у них остались их родственники и дома. Загонят пуштунов на юг страны и в горы.
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18.08.2021 09:15 Відповісти
во первых, поздно пить Боржоми когда почки отвалились, во вторых, этот глашатай является частью коррумпированой системы, которая довела Афган "до ручки". К его заявлениям нельзя относится серьезно, в отличии от заявлений Ахмада Масуда
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18.08.2021 11:24 Відповісти
Почему? Пуштунов (талибанцев) там только 42%. Таджики 27%, узбеки 9%, хазорейцы 9%, туркмены 3%. Там есть кому бороться. Если талибанцы будут настаивать нс своем средневековье, то гражданская война со светскими таджиками и узбеками просто ********. Пуштунов вышвырнут из севера страны. Афганистан вполне возможно распадется.
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18.08.2021 09:06 Відповісти
дело не в национальном строении Афганистана, а в том что это заявление делается когда захвачено почти всё! А бороться, как показали реалии, некому, несмотря на 300к войско вооруженное и обученное амерами. На счет распада согласен
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18.08.2021 11:19 Відповісти
Ще один "легітимний".
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17.08.2021 23:58 Відповісти
Сейчас самое время Китаю вступить в игру и оснастить Салеха всем необходимым вооружением (а может и какимто лямом-других солдатов) в обмен на последующую недроэксплуатацию. Они этих талибов своими танками просто в будущий асфальт закатают всех до одного.
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18.08.2021 00:00 Відповісти
А с чего вы взяли что афганцы которые совершенно не хотят воевать под условными знаменами штатов вдруг захотят воевать под знаменами Китая?
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18.08.2021 00:03 Відповісти
Причём, Китая, в котором ислам - запрещённая религия, а мусульман держат в концлагерях...
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18.08.2021 00:11 Відповісти
Пацику домашньому - як Ви тонко проводите маніпуляції. Ніхто не воює під американськими прапорами, та і американці їх не встановлювали, це ж не кацапи. Вони мали воювати під своїми прапорами-афганськими. А виходить полізли під прапори терористів.
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18.08.2021 08:32 Відповісти
Я написал *условными знаменами*.. имел ввиду ни в прямом смысле - за США, под флагом США но под протекторатом Штатов то есть за их деньги, их оружием и с их советниками.
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18.08.2021 10:33 Відповісти
Причем здесь штаты? Америка уже ушла от туда и никогда не вернется. Речь идет о таджиках, узбеках, туркменах, хазорейцах и других меньшинствах, которые никогда не будут жить по пуштунским понятиям. Талибан это пуштуны, а их в Афганистане всего 42%. Будет война за которой последует распад страны.
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18.08.2021 09:22 Відповісти
танки в цій країні виявились не ефективною зброєю.
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18.08.2021 00:14 Відповісти
в горах до цього часу гниють совкови танки... тисячамии.
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18.08.2021 08:25 Відповісти
История доказывает, что захватить власть гораздо проще, нежели удержать её и управлять государством. Талибан не та структура, которая сможет создать государственное управление, его однозначно ждет раскол по принципу нехватки портфелей. Они сами об этом сказали - "мы не для того брали власть, чтобы ей делиться". Но для всех "горячих парней", прыгающих в парке на батутах мест не хватит. Посмотрим.
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18.08.2021 00:01 Відповісти
Боротьба проти талібів теж означає боротьбу за американські мільярди...
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18.08.2021 00:02 Відповісти
США вже заблокували талібам доступ до рахунків уряду Афганістану.
Зараз американці працюють над блокуванням їм доступу до резервів МВФ.
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18.08.2021 08:01 Відповісти
Я не про талібів,я про борцунів проти них
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18.08.2021 18:07 Відповісти
Звичайно, і я про те, що ці мільярди тепер можуть бути виділені на "борцунів".
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18.08.2021 21:32 Відповісти
А тіпа "експердам-коментаторам" аби щось гавкнути написати.Знайшовся чоловік зі справжніми причандалами.Уже добре.А далі подивимось.
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18.08.2021 00:03 Відповісти
Та Китаю просто достаточно какихто 20-30 милионов своих жителей (из 1,5 ярда) отправить в Афган на вольные хлеба и они там сами все сделают.
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18.08.2021 00:07 Відповісти
Уйгуров Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 9092
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18.08.2021 00:09 Відповісти
шо це було?
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18.08.2021 00:11 Відповісти
Громадянська війна.
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18.08.2021 09:26 Відповісти
А где-то в грязной кремлёвской конюшне пожилой, говорящей лошади свело судорогой левую заднюю ногу...
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18.08.2021 00:12 Відповісти
Вчера, 16 августа, в Афганистане Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира Ахмад Шаха Масуда, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану. Об этом сообщает Paris Match.
Ахмад Шах Масуд - народный герой, известный как Панджшерский лев, полевой командир, министр обороны Афганистана, убитый террористами-смертниками из Аль-Каиды в 2001 году.
Провинция Панджшер - единственная в стране не захвачена талибами, и там Ахмад Масуд собирает сопротивление Талибану.
"Мы остались одни. Но мы никогда не сдадимся… Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие. Присоединяйтесь к нам по духу или через прямую поддержку", - говорится в обращении Масуда, опубликованном изданием.
Он напомнил другим странам о том, как они помогали Афганистану во время войны с Советским Союзом и Талибаном и обратился к ним с призывом о новой помощи.
"Я обращаюсь ко всем вам во Франции, Европе, Америке, арабском мире и других странах, которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу, против Советов в прошлом, против Талибана двадцать лет назад: Поможете ли вы нам снова, дорогие друзья свободы?", - написал в обращении Масуд.
Масуд призвал единомышленников присоединиться к нему и вместе "написать новую страницу в истории Афганистана и новую главу в вечном сопротивлении угнетенных тирании".

Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 4785
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18.08.2021 00:17 Відповісти
Первый есть, - дальше будет больше.
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18.08.2021 00:22 Відповісти
это астанавитесь по пуштунски?
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18.08.2021 00:28 Відповісти
нет, по таджикски Віцепрезидент Афганістану Салех оголосив себе главою держави і пообіцяв боротися з "Талібаном" - Цензор.НЕТ 8446
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18.08.2021 01:24 Відповісти
интересно, кто из западных "лидеров" будет первым призывать к мирному решению вопроса
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18.08.2021 01:35 Відповісти
Меркель с Макроном, естественно...
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18.08.2021 02:24 Відповісти
Ждем репортажа с головой Салеха на палке.

Это самая реальная его перспектива.
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18.08.2021 01:46 Відповісти
Возможно. Но он хоть не убежал и не сдался.
Уже огромный плюс чуваку. Ибо перспектив у него крайне мало...
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18.08.2021 02:25 Відповісти
Горы увеличивают шансы.
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18.08.2021 07:17 Відповісти
Війна це і є їхнє життя,вони іншого не знають.Він народився щоб загинути в бою,така доля.
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18.08.2021 08:13 Відповісти
Видимо, противоборство - это их путь. По сути, для остальных стран это выгоднее, чем внешний терроризм сплоченных ненавистью к Западу. Печально, но - факт.
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18.08.2021 07:27 Відповісти
Треба було не з талібаном боротися , а корупціонерів вішати як щурів на стовпах , як це роблять таліби . Тоді б сам народ боровся з талібами . А так народ , при першій же нагоді помстився злодійській , корумпованій владі .
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18.08.2021 07:32 Відповісти
В Пандшер вони не полізуть..
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18.08.2021 08:14 Відповісти
Талібан це тіж самі большевікі у 1917му
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18.08.2021 08:20 Відповісти
Салех самостійна фігура і буде боротися до кінця.
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18.08.2021 08:23 Відповісти
Поважаю! Хоч один виявився воїном за яким можуть піти інші, а не здатись, як 22 афганські спецпризначенці підготовлені і озброєні за стандартами НАТО і яких відразу розстріляли!
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18.08.2021 08:35 Відповісти
очередной виток афганской спирали

как только в Кабуле берет власть очередной победитель против него начинают группироваться противники которые его и свергают через определенный промежуток времени . советские или американо-натовские войска только увеличивают время сидения на престоле для очередного правителя

Афган это клубок противоречий . во первых национальных . талибы в массе своей пуштуны хоть и являются самым многочисленным народом но не превышают половину населения . а приход их к власти очень не нравится таджикам . узбекам и хазарейцам . и вот имеем отличный повод для продолжения войны

во вторых религия . хоть они там и мусульмане но разные . шииты и сунниты . а это капец как важно . вот второй повод для недовольства

к тому же талибы не показали себя мудрыми правителями . это третий повод для недовольства

опять же сам Талибан . их было мало и вдруг стало много . как так ? а все просто . сейчас под вывеской Талибана воюет множество так сказать не талибов . временные союзники . которые завтра станут врагами . иначе и быть не может . это Афган детка он так устроен прилипают к сильнейшему на данный момент . там предать не считается чем то аморальным

так что не нужно быть пророком что бы понять что победа талибов это не точка а всего лишь запятая

кстати опыт бегства из Кабула у талибов есть . если кто забыл то их от туда уже прогоняли . и кстати сами афганцы . при поддержке США но тем не менее сами
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18.08.2021 09:10 Відповісти
 
 