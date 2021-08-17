УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4065 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Боротьба з коронавірусом
5 640 34
вакцина (3528) магазин (81) Маріуполь (2820) ринок (226) COVID-19 (18064) локдаун (290)

Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані

Якщо персонал ринків і підприємств сфери обслуговування не буде вакцинований, їх закриють, щоб уберегти покупців.

Про це заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив на зустрічі з міськими підприємцями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.

"Цього року, якщо персонал не буде вакциновано, то підприємства сфери обслуговування та ринки будуть зачинені. Оскільки насамперед це небезпечно для відвідувачів", - йдеться в повідомленні пресслужби.

"Ваша робота безпосередньо пов’язана з прямою комунікацією з людьми, тому усі працівники мають бути вакциновані. Адже на сьогодні це єдина можливість захистити себе та покупців. Ключове – гарантія подальшої роботи ваших закладів", - заявив Орлов.

Міська влада планує, що до 1 вересня буде вакциновано 25% дорослих жителів міста, до 1 листопада - 50%, до нового року - 75%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Критична ситуація в 16 регіонах. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється, - KSE про коронавірус в Україні

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
Конституція? Не не читали. Право на працю може бути обмежене лише під час надзвичайного стану. Так, що після перших судових позовів цей поц з власної кишені буде штрафи виплачувати?
показати весь коментар
18.08.2021 00:19
+8
Це не порушення прав людини ???
показати весь коментар
18.08.2021 00:16
+7
Власти Маруполя обещают закрыть магазины и рынки, сотрудники которых не будут вакцинированы - Цензор.НЕТ 159
показати весь коментар
17.08.2021 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто в місті відкриті пункти безплатного вакцинування, і без черг ?
показати весь коментар
17.08.2021 23:49 Відповісти
безкоштовного, бот.
представь себе, да. открыты
показати весь коментар
17.08.2021 23:56 Відповісти
Чому на людей кидаєшся ? З Маріка ?
показати весь коментар
18.08.2021 00:14 Відповісти
Т.е. поедала Влада Киева и прочей шоблы на Конституцию..геть умом усохли придурки....
показати весь коментар
18.08.2021 00:26 Відповісти
Не знаю, как в Марике, а в Киеве проблем точно нет. Вакцинировался в воскресенье в выставочном центре. Организация приятно удивила. Вакцина на выбор. Ждал не больше пяти минут, пока не набралась группа из пяти человек для вакцинации.
Запись на сайте https://helsi.me/lp/vaccination
19 страниц с перечнем медучреждений, в которых проводится вакцинация плюс 2 пункта массовой вакцинации.
показати весь коментар
18.08.2021 00:40 Відповісти
Мені це відомо. В першу чергу-Київ,потім-обласні центри.Може щось перепаде невеликим містечкам. Села й селища сосуть пальчик.
Наявне порушення Конституції.
"Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними."

"Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
показати весь коментар
18.08.2021 01:44 Відповісти
Вот эта статья:
Невакцинированным вход воспрещен? Как будут работать ТРЦ во время усиления карантина в Украине

Вообще-то тут речь идёт о том, что Минздрав Украины по всей стране такой порядок введет, а не только в Мариуполе.
показати весь коментар
18.08.2021 06:57 Відповісти
Родители в районе, давным давно привиты, первую прививку получили еще в апреле.
показати весь коментар
18.08.2021 07:11 Відповісти
В квітні щепили вчителів,лікарів,соц.працівників,і т.п. Трохи пізніше-вікову категорію "за 60",з хронічними хворобами.
показати весь коментар
18.08.2021 08:43 Відповісти
не треба ля-ля, в Магдалинівській лікарні ніяких черг, три вакцини на вібір, файзер зенека та ковішилд.Але мені не зрозуміло, яку загрозу невакціновані становлять для вакцінованих?Навіщо такі жорсткі примуси? піклуюьтся про наше здлров'я?Не вірю!
показати весь коментар
18.08.2021 09:10 Відповісти
Власти Маруполя обещают закрыть магазины и рынки, сотрудники которых не будут вакцинированы - Цензор.НЕТ 159
показати весь коментар
17.08.2021 23:56 Відповісти
Це не порушення прав людини ???
показати весь коментар
18.08.2021 00:16 Відповісти
прав людини уже півтора року не існує
показати весь коментар
18.08.2021 00:21 Відповісти
То давай далі косячити !!)))
показати весь коментар
18.08.2021 00:23 Відповісти
Конституція? Не не читали. Право на працю може бути обмежене лише під час надзвичайного стану. Так, що після перших судових позовів цей поц з власної кишені буде штрафи виплачувати?
показати весь коментар
18.08.2021 00:19 Відповісти
В тому і кепсько ,що не з власної кишені !!!))))
показати весь коментар
18.08.2021 00:21 Відповісти
Якби посадовці за косяки розплачувалися з власної кишені ,то кояків булоб набагато меньше !!!!)))
показати весь коментар
18.08.2021 00:27 Відповісти
Тих статей Конституції при введенні карантину було порушено з десяток (статті 3, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 35, 42, 43, 64) - жодного позову так і не було за півтора роки. І не буде.
показати весь коментар
18.08.2021 00:27 Відповісти
Так и идёт разговор " во время локдауна", во время чрезвычайной ситуации. Все будут закрыты, а если 80% сделали прививки, то открыты
показати весь коментар
18.08.2021 06:44 Відповісти
Пандемия и есть этим надзвичайним станом!!
показати весь коментар
18.08.2021 07:13 Відповісти
хм. а власти Марка не боятся что жители города за такие новшества могут их не только закрыть а и перевести на работу в "серую зону" - возле Широкино с их дебильными идеями !!! Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 1511
показати весь коментар
18.08.2021 00:38 Відповісти
Влада Маріуполя не боїться мешканців міста, бо добре знає, що тамтешнє населення обожнює своїх і запоребрикових начальників, і готове виконати всі їх забаганки.
показати весь коментар
18.08.2021 01:02 Відповісти
Маруполя?
Хорошо хоть не Мариуполя.
показати весь коментар
18.08.2021 00:52 Відповісти
но вообще-то жесть сейчас везде
в париже без ковидного паспорта даже кофию не попьешь

Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 2923Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 2923
показати весь коментар
18.08.2021 01:20 Відповісти
А де цей МарУполь? Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 2452
показати весь коментар
18.08.2021 00:58 Відповісти
Джерело Власти города это житеели и закон. Геть узурпаторов коронобесов на перевыборы за нарушение конституции под суд с консфискацией за завдану шкоду майну и здоровью. Кроме корыта власти ничего не беспокоит особено здороввье жителей.
показати весь коментар
18.08.2021 01:36 Відповісти
Виродки!
показати весь коментар
18.08.2021 03:40 Відповісти
"Маріуполь" - це десь поруч з "Крижополем"?
показати весь коментар
18.08.2021 07:23 Відповісти
ну и што шо Марик, такой фашизм уже по всему миру! Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 2044
показати весь коментар
18.08.2021 07:37 Відповісти
Магазинам и рынкам нужно закрыться!
До тех пор, пока жители не снесут власти Мариуполя.
Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані - Цензор.НЕТ 609
показати весь коментар
18.08.2021 08:49 Відповісти
Надзвичайний стан - це не чиїсь хотєлкі. Є певна процедура введення надзвичайного стану. А також після введення нс - це форс мажор і держава зобов'язана компенсувати всі збитки бізнесу і людям.
показати весь коментар
18.08.2021 09:16 Відповісти
 
 