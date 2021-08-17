Влада Маріуполя обіцяє закрити магазини і ринки, співробітники яких не будуть вакциновані
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Якщо персонал ринків і підприємств сфери обслуговування не буде вакцинований, їх закриють, щоб уберегти покупців.
Про це заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив на зустрічі з міськими підприємцями, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міськради.
"Цього року, якщо персонал не буде вакциновано, то підприємства сфери обслуговування та ринки будуть зачинені. Оскільки насамперед це небезпечно для відвідувачів", - йдеться в повідомленні пресслужби.
"Ваша робота безпосередньо пов’язана з прямою комунікацією з людьми, тому усі працівники мають бути вакциновані. Адже на сьогодні це єдина можливість захистити себе та покупців. Ключове – гарантія подальшої роботи ваших закладів", - заявив Орлов.
Міська влада планує, що до 1 вересня буде вакциновано 25% дорослих жителів міста, до 1 листопада - 50%, до нового року - 75%.
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19 страниц с перечнем медучреждений, в которых проводится вакцинация плюс 2 пункта массовой вакцинации.
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Невакцинированным вход воспрещен? Как будут работать ТРЦ во время усиления карантина в Украине
Вообще-то тут речь идёт о том, что Минздрав Украины по всей стране такой порядок введет, а не только в Мариуполе.
Хорошо хоть не Мариуполя.
в париже без ковидного паспорта даже кофию не попьешь
До тех пор, пока жители не снесут власти Мариуполя.