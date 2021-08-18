Донецький "Шахтар" у першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ на виїзді обіграв "Монако"

У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв на виїзді "Монако" з рахунком 1:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі на 19 хвилині забив Педріньйо.

Матч-відповідь відбудеться 25 серпня в Харкові.

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