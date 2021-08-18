Донецький "Шахтар" у першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ на виїзді обіграв "Монако"
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв на виїзді "Монако" з рахунком 1:0.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Єдиний гол у матчі на 19 хвилині забив Педріньйо.
Матч-відповідь відбудеться 25 серпня в Харкові.
Топ коментарі
+5 Oleksandr Boiko
показати весь коментар18.08.2021 00:16
+4 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар18.08.2021 00:20
+4 Люцифер
показати весь коментар18.08.2021 00:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
або платити 200 грн на місяць.