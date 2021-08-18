ЦВК доручила Донецькій і Луганській ОДА оцінити можливість проведення перших місцевих виборів у жовтні 2021 року

Центральна виборча комісія знову звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій для оцінки можливості проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ЦВК у фейсбуку.

"Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів. У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів (як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року)", - йдеться в повідомленні

Підкреслюється, що якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року — Комісія повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року.

Таким чином, ЦВК очікує висновків від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 18 годин 19 серпня.