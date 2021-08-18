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місцеві вибори (1000) ЦВК (1132) Донбас (21733)

ЦВК доручила Донецькій і Луганській ОДА оцінити можливість проведення перших місцевих виборів у жовтні 2021 року

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК доручила Донецькій і Луганській ОДА оцінити можливість проведення перших місцевих виборів у жовтні 2021 року

Центральна виборча комісія знову звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій для оцінки можливості проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ЦВК у фейсбуку.

"Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів. У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів (як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року)", - йдеться в повідомленні

Підкреслюється, що якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року — Комісія повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року.

Таким чином, ЦВК очікує висновків від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 18 годин 19 серпня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Це жарт?
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18.08.2021 00:53
+8
Видать досрочным выборам в ВР и Местные советы - быть !!! Но я бы начал с Преза !!! ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г. - Цензор.НЕТ 6211
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18.08.2021 00:54
+8
там идет война, какие ивыборы?
Чтобы разводить сепаратизм?
Когда практически каждый лень потери кому очень припекло с выборами или думают если проведут выборы типа война закончится!?
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18.08.2021 01:21
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Це жарт?
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18.08.2021 00:53 Відповісти
Имеются в виду подконтрольные территории.
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18.08.2021 00:55 Відповісти
зрада...
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18.08.2021 01:21 Відповісти
Видать досрочным выборам в ВР и Местные советы - быть !!! Но я бы начал с Преза !!! ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г. - Цензор.НЕТ 6211
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18.08.2021 00:54 Відповісти
Зебилы еще не протрезвели - Результаты опроса в августе 10 августа 2021
Владимир Зеленский - 28,8%
Петр Порошенко - 15,9%
Юрий Бойко - 14,6%;
Юлия Тимошенко - 10,9%;
Игорь Смешко - 5,9%;
Владимир Гройсман - 2,7%;
Руслан Кошулинский - 2,6%;
Дмитрий Разумков - 2,3%.
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18.08.2021 06:20 Відповісти
больше всего убивает это бойко .. сколько еще мерзости в стране
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18.08.2021 07:23 Відповісти
Это всё туфта.
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18.08.2021 08:22 Відповісти
читаю ваш ответ... Уже хотел идти в атаку. думал, вот кто-то умничает ЦВК доручила Донецькій і Луганській ОДА оцінити можливість проведення перших місцевих виборів у жовтні 2021 року - Цензор.НЕТ 6485.Но с Вашей оценкой этого "рейтинга" полностью согласен. Просто других не обнаружено
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18.08.2021 08:49 Відповісти
Ну, Социс приводит другие цифры - там Порох много лучше.
Приведенный рейтинг - это не то КМИС, не то Разумков (зебилы самоудовлетворяются).

Но в Донбассе понятно, что всех сделают Шарий и Бойко.
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18.08.2021 09:05 Відповісти
Чувак внезапно пробудившись, от летаргического сна, промолвил - как вы ******* !!!! ЦИК поручил Донецкой и Луганской ОГА оценить возможность проведения первых местных выборов в октябре 2021 г. - Цензор.НЕТ 9013 сказал - пока, и вновь ушел в анабиоз. (с)
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18.08.2021 00:59 Відповісти
там идет война, какие ивыборы?
Чтобы разводить сепаратизм?
Когда практически каждый лень потери кому очень припекло с выборами или думают если проведут выборы типа война закончится!?
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18.08.2021 01:21 Відповісти
В "партии" СН полно любителей руцького мира и скрытых сепаров. Чему тут удивляться
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18.08.2021 06:23 Відповісти
Обдолбаный скоморох возомнил, что сможет засеять прифронтовые области своей зелёной гнилью? Пусть закатает губищу - там победят ОПЗЖ и шариёвцы.... И мы эти области потеряем уже окончательно. Они запустят сюда путинскую нечисть , и граница с прокажённым руцским миром приблизится ещё ближе к моему Харькову... Спасибо. Нам клоака не нужна....
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18.08.2021 06:04 Відповісти
Передозування шоколадом викликає незворотні пошкодження мозку.
В статті чітко говориться про оцінку можливості ЧИ неможливості проведення виборів. І тільки. Проте навіть це викликає сказ у купки передозованих.
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18.08.2021 06:43 Відповісти
так чому в минулому році не проводили ,коли обстрілів було менше ?
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18.08.2021 06:51 Відповісти
Ах-ах-ах-рененеть!!!!!
1. А вдруг нам потом придеться выкупать комиссию ВЦИК, которая изучала на месте неизучаемое, и обменивать ее на екс-депутатов от Свободы и членов Правого Сектора.
2. Пушилин должен "зуб дать" однако шо в день выборов сильно стрелять не будут.
Я все еще верю, что это глупая шутка подвыпившего "тамбовского волка" из 95-го квартала...
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18.08.2021 07:24 Відповісти
Вот и сказочки конец! Украине ублюдки с местной армией ДНР,Рашке снятие санкций .Ура товарисчи
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18.08.2021 07:28 Відповісти
Это про подконтрольные территории. Но и там надо подождать лет 20.
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18.08.2021 08:23 Відповісти
Теперь понятно почему Шахов раздавал продпайки по закаулкам в Лисичанске..
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18.08.2021 08:00 Відповісти
по пьяным словам донецкого земляка "из нашего посёлка половина пацанов-босяков в 2014м повоевала за Лугандонию" и вернулись на неоккупированную Украину, та и мой школьный друг-зек загадочно умер в 2014..
теперь зрадныки будут выбирать власть в Украине?.. зебилы, вы серьёзно?.. надумали окончательно развалить Украину?
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18.08.2021 08:16 Відповісти
Вибори за участю вантних регіонів, це шанс для плінсяви протягти відверту вату в ВР і уникнути кримінальної відповідальності.
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18.08.2021 10:13 Відповісти
Што? (с)
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18.08.2021 11:46 Відповісти
 
 