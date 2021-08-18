ЦВК доручила Донецькій і Луганській ОДА оцінити можливість проведення перших місцевих виборів у жовтні 2021 року
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Центральна виборча комісія знову звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій для оцінки можливості проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ЦВК у фейсбуку.
"Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів. У такій ситуації рішення про можливість/неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків та рекомендацій обласних військово-цивільних адміністрацій та правоохоронних органів (як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року)", - йдеться в повідомленні
Підкреслюється, що якщо стане можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю жовтня 2021 року — Комісія повинна ухвалити рішення про призначення не пізніше 21 серпня 2021 року.
Таким чином, ЦВК очікує висновків від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 18 годин 19 серпня.
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Владимир Зеленский - 28,8%
Петр Порошенко - 15,9%
Юрий Бойко - 14,6%;
Юлия Тимошенко - 10,9%;
Игорь Смешко - 5,9%;
Владимир Гройсман - 2,7%;
Руслан Кошулинский - 2,6%;
Дмитрий Разумков - 2,3%.
Приведенный рейтинг - это не то КМИС, не то Разумков (зебилы самоудовлетворяются).
Но в Донбассе понятно, что всех сделают Шарий и Бойко.
Чтобы разводить сепаратизм?
Когда практически каждый лень потери кому очень припекло с выборами или думают если проведут выборы типа война закончится!?
В статті чітко говориться про оцінку можливості ЧИ неможливості проведення виборів. І тільки. Проте навіть це викликає сказ у купки передозованих.
1. А вдруг нам потом придеться выкупать комиссию ВЦИК, которая изучала на месте неизучаемое, и обменивать ее на екс-депутатов от Свободы и членов Правого Сектора.
2. Пушилин должен "зуб дать" однако шо в день выборов сильно стрелять не будут.
Я все еще верю, что это глупая шутка подвыпившего "тамбовского волка" из 95-го квартала...
теперь зрадныки будут выбирать власть в Украине?.. зебилы, вы серьёзно?.. надумали окончательно развалить Украину?