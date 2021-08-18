УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6477 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Агресія Росії проти України Захоплення влади в Афганістані
17 289 109
Афганістан (450) США (14482) Талібан (136) Салліван Джейк (215)

Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван визнав, що "значна частина" військової техніки, наданої США афганським силам безпеки, була захоплена талібами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас немає повної картини того, куди поділася кожна одиниця оборонної техніки, - зазначив Салліван, - але, безумовно, значна частина потрапила в руки талібів. І, очевидно, у нас немає певності в тому, що вони з готовністю передадуть їх нам".

Таліби опублікували фотографії американських військових вертольотів Black Hawk, які США надали афганській армії.

"Ці "Чорні яструби" не були передані талібам. Вони були передані афганським національним силам безпеки, аби ті могли захищатися", - сказав Салліван. Він нагадав, що президент Афганістану Ашраф Гані попросив Джо Байдена надати цю техніку під час візиту до Вашингтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таліби вимагають, щоб військовослужбовці США залишили Афганістан до 11 вересня

"У президента США був вибір. Він міг не дати їм вертольоти з огляду на ризик потрапляння їх до рук талібів - або міг дати, сподіваючись, що військові зможуть використовувати їх для захисту своєї країни", - пояснив радник. Він зауважив, що обидва ці варіанти були пов'язані з ризиком.

"У якийсь момент Сполученим Штатам слід було сказати, що афганський народ має сам постояти за себе", - підсумував Салліван.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Афганистану вертолёты, Украине - рации. Спасибо, Америка!
показати весь коментар
18.08.2021 02:03
+23
ага, 20 лет не знали и не догадывались, что афганская армия наполовину состоит из талибов, а афганские чиновкики - на 150% из воров.
показати весь коментар
18.08.2021 02:14
+19
В Афганистан вбухали триллион, а нам подбрасывают по паре сотен лямов в год... Нерегулярно... Спасибо нашим главным союзникам в борьбе с их главным геополитическим врагом...
показати весь коментар
18.08.2021 02:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
вана?Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван - Цензор.НЕТ 2274 не?
показати весь коментар
18.08.2021 08:25 Відповісти
Коса намекает, шо да.
показати весь коментар
18.08.2021 19:31 Відповісти
Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван - Цензор.НЕТ 6016
показати весь коментар
18.08.2021 10:28 Відповісти
Проявляю глубокую озабоченность и суровое порицание
показати весь коментар
18.08.2021 07:38 Відповісти
Оригинальный способ снабжать бесплатно Талибан оружием!
Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван - Цензор.НЕТ 4388
показати весь коментар
18.08.2021 08:43 Відповісти
Спецназ талибов теперь выглядит вот так:

https://twitter.com/newkc14/status/1427720066200739847

Украинские солдаты могут только завидовать...
показати весь коментар
18.08.2021 09:24 Відповісти
ну разве что именно сейчас наши спецназеры могут начать завидовать... Разве что сейчас...
А с 2017 по 2019 они куда круче выглядели и снаряга по интересней была... А потом - деньги на Армию совсем закончились... с 2020 года
показати весь коментар
18.08.2021 18:51 Відповісти
Что бы вы понимали что из себя представляет Салливан , посмотрите на бывшего прессекретаря Зеленского . По опыту и умственному развитию они два сапога пара .
показати весь коментар
18.08.2021 20:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 