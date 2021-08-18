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Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
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безпілотник (2095) обстріл (21130) поранення (2658) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 порушень "тиші", зокрема перетин лінії розмежування ворожим БПЛА "Орлан-10"

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 порушень

Минулої доби, 17 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосовували міномети 120-мм калібру.

Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

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"В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого — задовільний", - йдеться в повідомленні.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Зазначається, що про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 18 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у відомстві.

Автор: Наталя Джума
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Я не пойму, а почему пролёты БЛА только фиксируют? Раньше ведь их сбивали... Что за бред?? Мы зафиксировали как пролетел вражеский беспилотник, собрал инфу и полетел, но трогать мы его не будем.... Что это за бред??? Пресс центр как то поясняет это? Кто задавал такой вопрос? Может кто знает, почему пролёты бла только фиксируют???
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18.08.2021 07:34 Відповісти
тебе-е-е сказали - НИЗЗЯ ВОЕВАТЬ! считать, фиксировать, отводить,- можно... Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 порушень "тиші", зокрема перетин лінії розмежування ворожим БПЛА "Орлан-10" - Цензор.НЕТ 5166
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18.08.2021 07:42 Відповісти
Ну собьют "Орлан", а как потом ***** в глаза сиотреть??? зенелох и в Золотом-4 очком клялся , что тишина настанет, когда отведут! Может пора спросить,с гивнокомандувача?
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18.08.2021 08:28 Відповісти
Когда уже сообщат, что в ответ уничтожили десяток кацапов?
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18.08.2021 07:36 Відповісти
практически каждый день такие трагические сообщения, хотя "гений" нашего фюрера обещал очень быстро остановить войну на Донбассе.
Афган уже показал, что бывает с теми кто хочет с бандитами мира!
Без мощной ответки, без захвата всего Донбасса ВСУ мира там не будет никогда.
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18.08.2021 07:38 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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18.08.2021 08:04 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 порушень "тиші", зокрема перетин лінії розмежування ворожим БПЛА "Орлан-10" - Цензор.НЕТ 5609
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18.08.2021 12:32 Відповісти
Захиснику одужання! горіть у пеклі москалі!
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18.08.2021 17:43 Відповісти
 
 