"Створював загрозу безпеці польотів": винищувачі Великої Британії перехопили російський Су-24 біля берегів Румунії
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Винищувачі Великої Британії RAF Typhoon перехопили російський винищувач Су-24, який створював загрозу польотам біля берегів Румунії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляють Королівські повітряні сили Великої Британії.
Інцидент стався 17 серпня над Чорним морем, йдеться в повідомленні. Російський літак увійшов у район польотної інформації Бухареста. Як і під час багатьох вильотів військових РФ, він не надав план польоту і не відповідав румунським диспетчерам.
Повідомляється, що така поведінка створювала загрозу безпеці польотів – тому з бази у Констанці були підняті два британських винищувачі RAF Typhoon. Вони ідентифікували літак як російський Су-24 і відстежували його, поки той не покинув зону польотної інформації Бухареста.
Зазначається, що російський винищувач Су-24 перебував у міжнародному авіапросторі над Чорним морем і підлетів до берегів Румунії на відстань 20 миль (приблизно 32 км).
23 червня в Чорному морі стався інцидент між британськими та російськими військовими. Біля мису Фіолент у Криму окупанти нібито "відкрили попереджувальний вогонь і скинули бомби "по курсу британського есмінця HMS Defender. Кремль стверджує, що той "порушив кордон РФ".
Міноборони Британії назвало цю заяву вигадкою: мовляв, постріли ми чули, але списали це на навчання, про які Москва заздалегідь попереджала, а корабель не змінив курс і продовжив шлях "в рамках міжнародно-визнаних територіальних вод України".
24 червня заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков погрожував "бомбити по цілі" кораблі НАТО, які зайдуть на тимчасово окуповану РФ частину акваторії Чорного моря.
Того ж дня міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що британському флоту не завадять ходити у Криму.
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