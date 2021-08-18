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Афганістан (450) Талібан (136) Євросоюз (7042) Боррель (785)

"Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз продовжить евакуацію громадян блоку з Афганістану і почне встановлювати контакт із Талібаном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це заявив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель під час спеціальної зустрічі глав МЗС блоку.

Як зауважив Боррель, першим пріоритетом ЄС є забезпечення евакуації своїх громадян, а також тих афганців, які співпрацювали із західними партнерами і хочуть залишити країну.

"Ми робимо усе можливе щоб вивезти їх і надати їм притулок у країнах блоку. Хочу подякувати владі Іспанії за готовність запропонувати хаб, де прийматимуть цих людей і далі розподіляти по країнах-членах, що надають їм візи. Також дякую Італії за надання інфраструктури для так званих повітряних мостів і Франції – за військову безпекову підтримку на місці", - додав дипломат.

Другим пріоритетом, за словами Борреля, є запобігання масштабній міграційній хвилі у напрямку блоку та підтримка транзитних країн і сусідів Афганістану.

Третій пріоритет – встановлення контактів з новою владою.

"Ми повинні встановити зв’язок із владою в Кабулі. Таліби виграли війну, тож нам доведеться говорити з ними, щоб попередити потенційну гуманітарну і міграційну кризу. Ми говоритимемо з новою владою, такою, якою вона є", - наголосив політик.

Водночас Боррель зауважив, що ЄС пильно стежитиме за подальшою ситуацією в країні з правами людини, зокрема правами жінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.

Також читайте: Таліби захопили значну частину військової техніки, яку США передали афганським силам безпеки, - Салліван

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Да еврошлюхи с кем угодно готовы говорить. С террористами..с кацапами.. с маньяками.
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18.08.2021 07:48
+29
Вечно озабоченное стадо.вот потому вас и гитлер нагнул в считаные дни
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18.08.2021 07:46
+28
Талибы в Афганистане убили женщину, которая отказалась готовить им еду
Боевики приходили три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их. На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь. Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.

Боррель будет общаться с этими прекрасными парнями, они же в ЕС привыкли вылизивать за кремлевским ублюдкам, будут теперь и этим лизать.
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18.08.2021 08:01
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Талибы выиграли войну у кого? "Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 1171
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18.08.2021 07:44 Відповісти
У американцев))
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18.08.2021 07:50 Відповісти
С ЮГОСЛАВИЕЙ "разговаривали " ровно 17 суток с самолетов и кораблей обстреливающих и бомбящих Югославию почему мы обязаны разговариваться кучкой наркоманских ублюдков фанатиков - ушедших в своем развитии интелекта недалеко от улиток????????
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18.08.2021 10:57 Відповісти
Которые на войну не пришли
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18.08.2021 19:16 Відповісти
Скоро эти импотенты - дармоеды и путлера «победителем» обзовут
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18.08.2021 08:39 Відповісти
Немцев в афгане было 3 000 солдат,американнцев 2 400,британцев около 2 000,а армия сбежавшего президента Афгана насчитывала около 300 000....
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18.08.2021 07:46 Відповісти
Местное население в большинстве поддерживало талибов
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18.08.2021 07:50 Відповісти
Потому что они выращивают мак. А талибы- его экспортируют в ЕС и РФ. Ничего так себе экономика. А сельское хозяйство - ведущее в Афганистане, это слаборазвитая сельскохозяйственная страна.
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18.08.2021 08:09 Відповісти
не понимаю,откуда цифра в 300 тыс? там официальных данных не было с 2018 года,и талибанцев тоже непонятно сколько они там все в гражданском ходят китайский калаш взял и все.
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18.08.2021 08:11 Відповісти
Вечно озабоченное стадо.вот потому вас и гитлер нагнул в считаные дни
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18.08.2021 07:46 Відповісти
Идиот. Сложно себе представить Черчилля, который бы такое заявил о Гитлере...
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18.08.2021 07:47 Відповісти
Да легко. Гитлер выиграл войну в Европе, надо с ним договариваться. И Черчилль превращается в Нэвила Чемберлена...
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18.08.2021 07:49 Відповісти
Ну, это уже из области фантастики. Миру повезло, что Чемберлена вовремя смыли. Все надо делать вовремя, в том числе смывать в сортир вредителей. Это и сейчас важно. Может быть важнее, чем когда-бы то ни было.
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18.08.2021 08:10 Відповісти
Да еврошлюхи с кем угодно готовы говорить. С террористами..с кацапами.. с маньяками.
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18.08.2021 07:48 Відповісти
В то же время Боррель отметил, что ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в стране с правами человека, в частности прав женщин.

Бла-бла-бла. "Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 3159
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18.08.2021 07:50 Відповісти
если что санкции будут ужасны; запретят лидерам талибов посещать Европу и заморозят банковские счета.
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18.08.2021 08:13 Відповісти
Но иногда можно будет и посещать и деньги вкладывать.
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18.08.2021 08:19 Відповісти
Красную кадровую армию Гитлер озаботил за 3 месяца...а 4 с лишним миллиона пленных красных армейцев,это больше чем население Грузии сегодня...
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18.08.2021 07:50 Відповісти
Давайте! Переселить Афганистан до бабули Меркель!))))))
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18.08.2021 07:53 Відповісти
* выиграли войну, и нам придется говорить с ними, чтобы предупредить потенциальный гуманитарный и миграционный кризис. В то же время ЕС будет пристально следить за дальнейшей ситуацией в * ...

Шаблон заявлений готов. Осталось только вместо звездочек поставить нужные страны.
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18.08.2021 07:55 Відповісти
Ни одна армия мира не терпела такого позора.... 4 миллиона сдавшихся в плен...сдавались дивизиями полками армиями...,говорят Марк Солонин и Виктор Суворов...
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18.08.2021 07:58 Відповісти
Войну выиграл приказ 227,а всё бы сдались.
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18.08.2021 08:02 Відповісти
Кадровий потенціал керівництва ЄС нагадує збиговисько маразматичних старпьоров пізднєго совка, так, пані баронесса фон дер ляйєн?
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18.08.2021 07:58 Відповісти
В общем-то так оно и есть. Они неспособны ответить на вызовы современного быстро меняющегося мира, оттого, кроме озабоченности ничего больше не могут предложить.
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18.08.2021 10:00 Відповісти
А кто воевал с талибами?
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18.08.2021 07:58 Відповісти
Талибы в Афганистане убили женщину, которая отказалась готовить им еду
Боевики приходили три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их. На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь. Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.

Боррель будет общаться с этими прекрасными парнями, они же в ЕС привыкли вылизивать за кремлевским ублюдкам, будут теперь и этим лизать.
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18.08.2021 08:01 Відповісти
Боррель будет сам готовить им еду и обстирывать их.Одно слово-Жозеп. "Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 6866
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18.08.2021 08:09 Відповісти
Зежоп
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18.08.2021 10:45 Відповісти
"Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 4520
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18.08.2021 11:11 Відповісти
Вчера блогер Юрий Швец каже что за 20 лет США в Афгане потеряли 2 300 солдат...,совки за 10 лет потеряли более 15 000....хотя совкам верить себя не уважать...
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18.08.2021 08:02 Відповісти
А с кем воевали американцы?
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18.08.2021 08:26 Відповісти
Ты с детства дебил, или курсы какие оканчивал?
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18.08.2021 08:54 Відповісти
Про Ваше образование и воспитание я спрашивать даже не стану. А по сути: этот гражданин выше спрашивал "Талибы выиграли войну у кого?" а потом вот пишет о потерях американцев в войне - сюр какой-то.
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18.08.2021 11:20 Відповісти
У Афганистана появился реальный шанс стать на путь цивилизации, двигать мы в сторону таких стран как ОАЭ или Катар, пресс-конференция талибов, как бы их плохо не обзывали, была очень многообещающей.
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18.08.2021 08:03 Відповісти
Это говорили представители политического крыла талибов, которые уже насиделись в горах по горло и хотят посидеть в кабинетах и спокойной жизни, но там есть еще военное крыло, которое отбытое на всю голову. Талибан имеет куеву тучу лидеров, между ними обязательно начнется война за власть.
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18.08.2021 08:11 Відповісти
Раз они так быстро прошагали через всю страну, не встретив сопротивления, значит, что то поменялось, посмотрим.
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18.08.2021 08:18 Відповісти
Оце точно!!!
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18.08.2021 10:00 Відповісти
Если почитать Википедию, то "Афганистан - слаборазвитое аграрное государство. Крайне бедная страна, сильно зависящая от иностранной помощи (2,6 млрд долл. в 2009 году, при государственном бюджете 3,3 млрд долл.)."
Фиг у них шанс. Все очень сложно.
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18.08.2021 08:13 Відповісти
Саме "цікаве" відбудеться, якщо талібам вдасться втілити обіцяне. Це стане останнім цвяхом у домовину американської геополітики.
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18.08.2021 08:25 Відповісти
Удастся, если мешать не будут.
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18.08.2021 08:28 Відповісти
Мракобесы именно для этого и рвались к власти. Исламские фанатики вобще очень прогрессивные.
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18.08.2021 08:44 Відповісти
Конечно удастся, Иранским фанатикам тоже "удалось".
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18.08.2021 11:32 Відповісти
не будьте максималістом. просто США відкорегують методи впливу і наступного разу замість військ слати до ісламістів смартфони, кондиціонери та інші блага цивілізації. тим самим виховуючи у бородатих мінімалістів смак до життя.
ви ж бачили з яким захопленням талібанці катались на каруселях і займались фітнесом.
таліби тоже люди і ніщо людське їм не чуже
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18.08.2021 12:14 Відповісти
Теперь просто нужно выкружить так,чтоб ввести террористов в правовое поле
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18.08.2021 08:03 Відповісти
О Господи ну какой же дурень
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18.08.2021 08:08 Відповісти
Бывшая советская работница Архива вбросила в Ютьюб списки расстрелов по красной армии в период 1940-45 гг...,тихий ужас...,если учесть что НКВДисты могли расстреливать и без суда и следствия на месте...,а не только по военному Трибуналу....
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18.08.2021 08:10 Відповісти
А как же насчет " Мы не ведем переговоров с террористами"?!!!
Все в прошлом...
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18.08.2021 08:12 Відповісти
"Талибы выиграли войну, и нам придется говорить с ними" - бальзам на вуха пу. "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 9230
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18.08.2021 08:12 Відповісти
ЕС показывает, как надо разговаривать с террористами. Не удивительно, что они вылизывают )(уйду. Сборище старых, продажных, озабоченных импотентов.
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18.08.2021 08:17 Відповісти
эти еврошлюхи сядут за переговоры и с орками с ордло если не дай бог наши зеленые согласятся на совместную встречу саммита или что то подобное тем самим признавая легализации "тойстороны" права голоса, евро импотенты признают уже даже не сомневаюсь
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18.08.2021 08:17 Відповісти
85 % населения Афгана абсолютно безграмотные люди,другими словами в школах не учатся от слова совсем....
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18.08.2021 08:21 Відповісти
між іншим, "талібан" на світовому рівні, спеціальною резолюцією ООН (генасамблеї, чи радбезу?) офіційно визнаний терористичною організацією!
Як з ними вони збираються співпрацювати?
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18.08.2021 08:24 Відповісти
борель не сказав - співпрацювати. він сказав - розмовляти.
а з терористами розмовляють просто - ви нам заручників а ми вам їжу. північна корея тому приклад.
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18.08.2021 12:19 Відповісти
Посол РАБссии в Афгане Дмитьрий Жирнов вовсю расхваливает талибов "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 2476типа сбежавший президент Афгана был плохим дядькой....,Саморазоблачение Жирнова впечатляет....
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18.08.2021 08:26 Відповісти
как-то слишком быстро перед этими немытыми бармалеями Боррель либезить начал... "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 4918
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18.08.2021 08:28 Відповісти
Дважды не сидевший донецкий Чувак Вихтар Индюкович обратился к укараинскому народу в связи с 30 летием Независимости.... "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 1582типа я не сбежал а был легитимным... "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 9741
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18.08.2021 08:29 Відповісти
20 летие Независимости происходило в период правления Януковича
В Киеве даже флагов не вывесили , пытались событие затушевать
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18.08.2021 08:44 Відповісти
про легітимність після 14 р. він нічого не сказав. навіть більше - перед підписом зазначено що презедентом був саме лише до 14 року.
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18.08.2021 12:22 Відповісти
Если договариваться, значит это не война, не победа "плохих" над "хорошими".
Это не война - это революция!
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18.08.2021 08:39 Відповісти
О чем Боррель собирается говорить с отсталыми мракобесами?
О том, как лучше убивать неверных?

Афганистан надо изолировать и дать ему тихо умереть.
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18.08.2021 08:46 Відповісти
Та пустите их пару миллионов в ЕС поставьте на пособие дайте квартиры пусть режут вам головы
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18.08.2021 08:47 Відповісти
А там какой-то вице президент Афганистана заявил что он законный представитель власти в Афганистане... Не хорошо Борель, ой не хорошо молодую демократию в состоянии борьбы добивать. Объявляю обеспокойство за европейские ценности...
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18.08.2021 08:50 Відповісти
Европридурки.
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18.08.2021 09:22 Відповісти
Спецназ талибов теперь выглядит вот так:


https://twitter.com/newkc14/status/1427720066200739847

Украинские солдаты могут только завидовать...
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18.08.2021 09:24 Відповісти
Так возьми себе домой десяток талибов, п***с старый. "Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель - Цензор.НЕТ 9931
Ну вы поняли етого дятла. Сначала он способствовал всеми силами чтобы *простоперестатьстрелять* в результате чего террористы талибы победили, а теперь нужно с ними договариваться еще и Европа платить им будет репарации и пускать беженцев. То же самое ждет Украину, если она будет слушать европейских пид***сов, пойдет на уступки и примет формулу штанмайера. Рашка захватит Киев, а Бордель с Меркельшей и Макараном скажут что ничего не поделаешь нужно дагаваривацца.
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18.08.2021 09:46 Відповісти
З якого дива із терористами починають розмовляти на рівних та рахуватися ?
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18.08.2021 09:50 Відповісти
Боррель предлогает сотрудничать с террористами отрезающими головы людям. Когда в Европе талибы начнут взрывать *неверных* нужно Европе и Боррелю напомнить что ето ихние сотрудники и ихняя заслуга.
п.с. Хотите чтобы завтра росийские террористы захватили Киев и начали расстреливать украинцев, слушайте Европу и Х***лу и делайте то что они вам советуют типо простоперестатьстрелять и формулы Штанмайера.
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18.08.2021 09:56 Відповісти
Азербайджан тоже ТРИДЦАТЬ лет пытался договориться...
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18.08.2021 10:23 Відповісти
орки захопили Крим. теж гаваріть із ними? потім вони захоплять твоїх дітей-підеш їм дупи лизати?
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18.08.2021 10:40 Відповісти
Так против фактов не попрешь.. всем мировым игрокам так или иначе придется смириться с властью Талибана в Афганистане.
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18.08.2021 10:55 Відповісти
... и побольше озабоченности.....
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18.08.2021 11:33 Відповісти
Вот так вот Европа защищает свои либерально-демократические ценности.
Как всегда фирменная глубочайшая озабоченность, переговоры с террористами и формулы штангенциркуля.
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18.08.2021 12:17 Відповісти
С такими друзьями, как эти продажные европейские шлюхи, даже враги не нужны...
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18.08.2021 19:21 Відповісти
 
 