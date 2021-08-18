"Таліби виграли війну, і нам доведеться говорити з ними", - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Євросоюз продовжить евакуацію громадян блоку з Афганістану і почне встановлювати контакт із Талібаном.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це заявив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель під час спеціальної зустрічі глав МЗС блоку.
Як зауважив Боррель, першим пріоритетом ЄС є забезпечення евакуації своїх громадян, а також тих афганців, які співпрацювали із західними партнерами і хочуть залишити країну.
"Ми робимо усе можливе щоб вивезти їх і надати їм притулок у країнах блоку. Хочу подякувати владі Іспанії за готовність запропонувати хаб, де прийматимуть цих людей і далі розподіляти по країнах-членах, що надають їм візи. Також дякую Італії за надання інфраструктури для так званих повітряних мостів і Франції – за військову безпекову підтримку на місці", - додав дипломат.
Другим пріоритетом, за словами Борреля, є запобігання масштабній міграційній хвилі у напрямку блоку та підтримка транзитних країн і сусідів Афганістану.
Третій пріоритет – встановлення контактів з новою владою.
"Ми повинні встановити зв’язок із владою в Кабулі. Таліби виграли війну, тож нам доведеться говорити з ними, щоб попередити потенційну гуманітарну і міграційну кризу. Ми говоритимемо з новою владою, такою, якою вона є", - наголосив політик.
Водночас Боррель зауважив, що ЄС пильно стежитиме за подальшою ситуацією в країні з правами людини, зокрема правами жінок.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.
Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.
Будь ласка, зачекайте...
Бла-бла-бла.
Шаблон заявлений готов. Осталось только вместо звездочек поставить нужные страны.
Боевики приходили три раза с требованием, чтобы та приготовила еду на 15 человек. Женщина отказывалась, так как была бедна и не имела средств, чтобы накормить их. На четвертый день боевики за очередной отказ стали избивать ее. Она потеряла сознание, а боевики продолжали бить ее прикладами автоматов, говорит ее дочь. Когда Манижа крикнула талибам, чтобы те остановились, они прекратили избиение. Затем бросили гранату в соседнюю комнату, вызвав пожар в доме, и сбежали. Мать четверых детей скончалась на месте от побоев.
Боррель будет общаться с этими прекрасными парнями, они же в ЕС привыкли вылизивать за кремлевским ублюдкам, будут теперь и этим лизать.
Фиг у них шанс. Все очень сложно.
ви ж бачили з яким захопленням талібанці катались на каруселях і займались фітнесом.
таліби тоже люди і ніщо людське їм не чуже
Все в прошлом...
Як з ними вони збираються співпрацювати?
а з терористами розмовляють просто - ви нам заручників а ми вам їжу. північна корея тому приклад.
В Киеве даже флагов не вывесили , пытались событие затушевать
Это не война - это революция!
О том, как лучше убивать неверных?
Афганистан надо изолировать и дать ему тихо умереть.
https://twitter.com/newkc14/status/1427720066200739847
Украинские солдаты могут только завидовать...
Ну вы поняли етого дятла. Сначала он способствовал всеми силами чтобы *простоперестатьстрелять* в результате чего террористы талибы победили, а теперь нужно с ними договариваться еще и Европа платить им будет репарации и пускать беженцев. То же самое ждет Украину, если она будет слушать европейских пид***сов, пойдет на уступки и примет формулу штанмайера. Рашка захватит Киев, а Бордель с Меркельшей и Макараном скажут что ничего не поделаешь нужно дагаваривацца.
п.с. Хотите чтобы завтра росийские террористы захватили Киев и начали расстреливать украинцев, слушайте Европу и Х***лу и делайте то что они вам советуют типо простоперестатьстрелять и формулы Штанмайера.
Как всегда фирменная глубочайшая озабоченность, переговоры с террористами и формулы штангенциркуля.