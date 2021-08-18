УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16063 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 123 6
карантин (16095) МОЗ (3881) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1447 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 18 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 госпіталізовано – 677 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 летальних випадків – 40;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 одужало – 712 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 методом ПЛР – 27 053 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 методом ІФА – 9171 особу,

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 експрес-тестами – 24 430 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські СOVID-сертифікати одними з перших будуть визнані в ЄС, - Ляшко

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 захворіло – 2 268 666 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 одужало – 2 198 220 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 336;

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стебанов возле камина, замотанный в плед за 2000евро, поглощая винцо за 5000евро:
- Как же хорошо что я оттуда свалил, а то начал бы ржать прямо на "брифинге", мыча эту "статистику" В Украине за сутки от COVID-19 умерли 40 человек, зафиксированы 1 447 новых случаев заражения, 712 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 551
показати весь коментар
18.08.2021 08:23 Відповісти
Капець буде в вересні. І вакцинки не поможуть, схоже...
показати весь коментар
18.08.2021 08:23 Відповісти
Ждем 1 сентября, начнут работать школы и университеты.
показати весь коментар
18.08.2021 08:25 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7030
показати весь коментар
18.08.2021 09:38 Відповісти
А че это у вас здесь такое, Монастырский?! А че это у вас коронавирусная статистика растет, а Монастырский?
Иии, батюшки, нулевая толерантность офицера , который честь,совесть и репутацию вчера вместе с цифровыми информационными технологиями "пропивал", гоняя по всему свету за скатертью-самобранкой "Дайте нам, пожалуйста, два чая с лимоном.
- Да вы что, граждане, белены, что ли, объелись?! Какие лимоны зимой?!" нонче всему Кабинету Министров Украины отставку своим забуханным от желания заморских почестей, славы и денег , готовит.
Батююшки, Монастырский, а куда это вы жопомозгом аваковским заземляется, а Монастырский? Ой, кажитцо, всей компанией, туда, куда Ахметова заземлили.
Ну, ты им хоть, че, они твари не понимают.
показати весь коментар
18.08.2021 09:56 Відповісти
 
 