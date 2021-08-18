В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1447 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 18 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 677 осіб;

летальних випадків – 40;

одужало – 712 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27 053 особи,

методом ІФА – 9171 особу,

експрес-тестами – 24 430 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 268 666 осіб;

одужало – 2 198 220 осіб;

летальних випадків – 53 336;

проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях", - розповіли в МОЗ.







