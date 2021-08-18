За добу у світі виявили 647 тис. нових випадків COVID-19, померли 9,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 209,3 млн. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 18 серпня у світі зареєстрували 647 084 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9935 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 209 396 608 випадків інфікування, з них 647 084 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 394 983 особи, з них 9935 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 187,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 59-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 16-ту, за летальними випадками - 34-ту і 6-ту позицію відповідно.
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