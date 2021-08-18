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Глава Північного командування ЗС США Ванхерк назвав Росію головною і першочерговою військовою загрозою для США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глава Північного командування ЗС США Ванхерк назвав Росію головною і першочерговою військовою загрозою для США

Американський генерал, голова Північного командування ЗС США Глен Ванхерк заявив, що Росія становить основну загрозу для Сполучених Штатів.

Про це він сказав під час онлайн-виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру.

"Росія становить першочергову військову загрозу нашій батьківщині, вони розвивають засоби, яких не існувало ще 20 років тому", - підкреслив генерал.

Ванхерк додав, що Росія домоглася значних успіхів у галузі ракетних озброєнь і будівництва безшумних підводних човнів. Він також звернув увагу на "дуже просунуті засоби" в кібернетичній та космічній сферах.

Також читайте: Китай і Росія дуже хотіли, щоб США нескінченно витрачали мільярдні ресурси на стабілізацію Афганістану, - Байден

Нагадаємо, розвідувальне управління Міністерства оборони США підготувало доповідь про глобальні загрози в 2021 році. У ньому увага приділяється загрозам, які становлять для Сполучених Штатів та їхніх союзників Китай і Росія.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
рашка, эта куча дерьма, появилась не сейчас, а воняет столетиями.
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18.08.2021 08:55
+9
Я думав що то Трамп маразматик і ідіот -але Байден і його команда його переплюнули
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18.08.2021 08:52
+9
Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка.
Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Поліціянт, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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18.08.2021 09:03
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А він Байдену про це доповів?
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18.08.2021 08:51 Відповісти
Добре що при владі в США не одні маразматики, а ще є тверезо мислячі люди.
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18.08.2021 09:10 Відповісти
Я думав що то Трамп маразматик і ідіот -але Байден і його команда його переплюнули
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18.08.2021 08:52 Відповісти
Дєда Джо міротворєц . І як і Обамка мріє про нобелівську премію миру.
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18.08.2021 09:07 Відповісти
рашка, эта куча дерьма, появилась не сейчас, а воняет столетиями.
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18.08.2021 08:55 Відповісти
Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США - Цензор.НЕТ 1253 Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США - Цензор.НЕТ 9662
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18.08.2021 09:02 Відповісти
Де Нор + Faustino Vll = 2. Всього два? "Сверхурочные" відробляєте?
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18.08.2021 08:59 Відповісти
Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США - Цензор.НЕТ 7047 Глава Северного командования ВС США Ванхерк назвал Россию главной и первоочередной военной угрозой для США - Цензор.НЕТ 7178
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18.08.2021 09:01 Відповісти
Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка.
Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:
- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…
Поліціянт, діставши документи постраждалого:
- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.
- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
показати весь коментар
18.08.2021 09:03 Відповісти
Знає про що каже.
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18.08.2021 09:08 Відповісти
Байден, к сожалению, так не считает. Сражается с ветряными мельницами с Китаем.....
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18.08.2021 09:10 Відповісти
Ну хоть кто-то там адекватный...
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18.08.2021 09:15 Відповісти
Военные США знают толк.Теперь новейшие американские образцы вооружений ,брошенные талибам ,кажутся в Москве для копирования.Вертолеты,самолеты,танки,авто.Но и Маск с Безосом не дремлят.
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18.08.2021 09:16 Відповісти
Как можно бояться эту бензоколонку.
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18.08.2021 09:16 Відповісти
А как можно бояться обезьяну с гранатой? Тем более злую, завистливую и ненавидющую всех, кто лучше живет!
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18.08.2021 09:34 Відповісти
неодоценка опасности мацковии... они есть угроза не только Америке, кремль угроза всему Миру.
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18.08.2021 09:27 Відповісти
Уже новости нам поставлять начала путинская лента Сру,гниды лубянские,что украинские источники вас не устраивают,бутусик совсем охренел.
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18.08.2021 09:38 Відповісти
Кацапе, твоя раша-параша мультікі рисує, а ти і віриш. Або платять, а ти недолуге і постиш хєрню.
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18.08.2021 11:27 Відповісти
Робот Федя угрожает американской военной мощи.
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19.08.2021 08:41 Відповісти
 
 