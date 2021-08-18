Відносини ПЦУ з Московським патріархатом зайшли у ще більш глухий кут. УПЦ МП зайняла деструктивну позицію неприйняття реальності, - Євстратій (Зоря)
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Відносини Православної церкви України (ПЦУ) з Московським патріархатом зайшли в глухий кут. УПЦ (МП) подає себе як ексклюзивну канонічну церкву і нехтує статусом інших церков.
Про це заявив архієпископ Євстратій (Зоря), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Порівняно з 2018-19 роками церковна ситуація в чомусь покращилася, в чомусь залишилася незмінною, а в чомусь – навіть погіршилася.
"Ще більше в глухий кут зайшли відносини з Московським патріархатом, який зайняв абсолютно деструктивну позицію глухого несприйняття реальності. Вони глухим запереченням зустрічають всі ініціативи, подають себе як ексклюзивну канонічну церкву, а всі інші – не те що не партнери, а навіть не православні і не християни", – сказав Євстратій.
Будь ласка, зачекайте...
-Первая каменная церковь на Руси была построена и освящена 12 мая 996 года, в Киеве.
-Первая каменная церковь в Новгороде была выстроена в 1383-1384
У тебя есть еще сомнения ?!
Ты от макаки произошел?
если сделать им 90% подоходного налога они сами закроются.
церковь хуже казино.
Не удивлюсь, что скоро напишут "Евангелие от путина".
Натомість, перший абзац другого аркуша перекладу Томоса починається реченням:
"До того ж, цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо і проголошуємо встановлену, в межах території України, Автокефальну Церкву нашою духовною донькою і закликаємо усі світові Православні Церкви визнавати її як сестру і згадувати під іменем «Святіша Церква Украіни»..." - взято в лапки кожне слово з великої літери, тобто містить пряме і однозначне ствердження щодо власного імені церкви.
Виходить, що СЦУ.
Якщо дотримуватись правил вимови абревіатур, то вони підлягають вимові не як сполучені звуки, а як окремі літери, тобто [СЦУ] - не правильно, тоді як правильно: [еС][Це][У].
І наостанок, з точки зору вимог Томоса обидві абревіатури: ПЦУ і СЦУ - дурня, оскільки Томос не передбачає ніяких абревіатур.
На мій погляд, у щиро віруючої людини будь-якої конфесії, яка не плутає релігію з політикою, від вимови або написання повної канонічної назви церкви ні язик, ні рука не відсохнуть. А коли читаєш або чуєш: ПЦУ, СЦУ, УПЦ КП, УПЦ МП, РПЦ і т.д., і т.п. - то це вже йдеться не про релігію, а про політику.
У росії досі не розуміють, що нема церков константинопольських, болгарських, грузинських... Є едина церква Христова. І віруючий може причаститися Св'ятих Тайн будь де, в любому храмі, Великих гріх порушувати єдність церкви Божої
Всегда были дружескими, а тут вдруг ...
Московський КГБешний - бандитський патріархат РПЦ у личаковій паРаші так він що московитський - російський чи руський?
Назвати " Руською свою сатанинську православну церкву" в паРаші -московії? Ну це вже нонсенс - маячня ! А назва її повинна бути рідна для кацапів Московська розкольницька церква. Так мало хто знає про те що поцупивши у Русі - України найменування Русь ворожі нам московські бандити церковники почали злочинно використовувати його недавно тільки з 1930 рока. Саме тоді "Православна російська московська церква" підступно була замаскована кремлівськими сталінськими комуно-фашистами під нібито "Руську Православну Церкву" ( РПЦ), і відповідно тільки тоді "Патріарх Московський і всієї Росії" став вперше незаконно злочинно сам себе називати "Московський і всієї Русі". Таким чином, був здійснено такий бісівський злочин, на що навіть жахливий татарин цар москалів - личкарів Петро І - (Нариш) не наважився, адже для назви кривавої ординської кацапською церкви і титулу головного московського попа в 1930 році було вкрадено в Україні, безпосередньо, саме святе нам славянам -українцям слово "Русь". Та ще і злочинно насадили нам в Україну свою філію кацапської РПЦ московський сатанинський патріархат (МП) -