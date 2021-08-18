Відносини ПЦУ з Московським патріархатом зайшли у ще більш глухий кут. УПЦ МП зайняла деструктивну позицію неприйняття реальності, - Євстратій (Зоря)

Відносини Православної церкви України (ПЦУ) з Московським патріархатом зайшли в глухий кут. УПЦ (МП) подає себе як ексклюзивну канонічну церкву і нехтує статусом інших церков.

Про це заявив архієпископ Євстратій (Зоря), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Порівняно з 2018-19 роками церковна ситуація в чомусь покращилася, в чомусь залишилася незмінною, а в чомусь – навіть погіршилася.

"Ще більше в глухий кут зайшли відносини з Московським патріархатом, який зайняв абсолютно деструктивну позицію глухого несприйняття реальності. Вони глухим запереченням зустрічають всі ініціативи, подають себе як ексклюзивну канонічну церкву, а всі інші – не те що не партнери, а навіть не православні і не християни", – сказав Євстратій.

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