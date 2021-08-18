За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 118 594 особи, загалом - 4 851 541, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 851 458 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"118 594 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 17 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 58 441 людина, повністю імунізовані - 60 153 людини.

Протягом доби працювали: 839 мобільних бригад, 2797 пунктів щеплення; 317 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 40 осіб, зафіксовано 1447 нових випадків зараження, 712 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 851 541 людину, з них отримали одну дозу – 4 581 539 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 851 458 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 702 997 щеплень", - розповіли в МОЗ.





