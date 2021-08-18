Ми готові говорити з Росією про деокупацію Криму в межах Кримської платформи, - Кулеба
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Україна не надсилала РФ офіційного запрошення на саміт Кримської платформи, але готова говорити з нею про деокупацію Криму в її межах.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Міністр пояснив, що Росія від початку відмовилася взаємодіяти з Кримською платформою, але українська сторона була б не проти обговорити деокупацію Криму з Москвою.
"Вона відразу категорично відкинула будь-яку можливість взаємодії з Кримською платформою, хоча ми не проти. Ми готові говорити з Росією про Крим у межах Кримської платформи, але тема цієї розмови може бути тільки одна - шлях і графік деокупаціъ Криму", - підкреслив Кулеба.
Топ коментарі
+8 Сергій Кулик 2955aac4
показати весь коментар18.08.2021 09:08
+5 Porol ferton
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+4 Сергій Кулик 2955aac4
показати весь коментар18.08.2021 09:11
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Ну всем давно понятно, что кроме шоу, у вас никогда ничего не получается.
На хера вы лезете в область, где гарантированно обосретесь?
и не раз, и не два.
но клоун хочет шоу!!!!
,, ми готові " - ага щас , так вони і вас слухатимуть наївних притирків 😏
З паРашею перемовини ведуться тільки через приціл зброї!
Варнякання за рахунок бюджету України, як же мона отримувати зарплату і не погану!
Тому потрібні комплексні підходи. В т.ч. з дипломатією. І тоді програє касапія, як в 1988/91рр.
Я не розумію, чому в цьому конкретному випадку хаємо Кулебу? Аьи лиш хаяти?