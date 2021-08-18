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Ми готові говорити з Росією про деокупацію Криму в межах Кримської платформи, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми готові говорити з Росією про деокупацію Криму в межах Кримської платформи, - Кулеба

Україна не надсилала РФ офіційного запрошення на саміт Кримської платформи, але готова говорити з нею про деокупацію Криму в її межах.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Міністр пояснив, що Росія від початку відмовилася взаємодіяти з Кримською платформою, але українська сторона була б не проти обговорити деокупацію Криму з Москвою.

"Вона відразу категорично відкинула будь-яку можливість взаємодії з Кримською платформою, хоча ми не проти. Ми готові говорити з Росією про Крим у межах Кримської платформи, але тема цієї розмови може бути тільки одна - шлях і графік деокупаціъ Криму", - підкреслив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість учасників "Кримської платформи" збільшилася до 42, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Дяди из квартала!
Ну всем давно понятно, что кроме шоу, у вас никогда ничего не получается.
На хера вы лезете в область, где гарантированно обосретесь?
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18.08.2021 09:08
+5
Протесты и ноты сильно уже помогли.Вам же козлорогие плюют прямо в очки,а вам мало и мало! Что за мазохизм-то такой?!
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18.08.2021 09:11
+4
уже послал.
и не раз, и не два.
но клоун хочет шоу!!!!
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18.08.2021 09:11
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Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8202 Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 759
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18.08.2021 09:07 Відповісти
Дяди из квартала!
Ну всем давно понятно, что кроме шоу, у вас никогда ничего не получается.
На хера вы лезете в область, где гарантированно обосретесь?
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18.08.2021 09:08 Відповісти
Русоталибан к сожалению просто пошлет нах всю эту платформу с такими разговорами
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18.08.2021 09:09 Відповісти
уже послал.
и не раз, и не два.
но клоун хочет шоу!!!!
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18.08.2021 09:11 Відповісти
Протесты и ноты сильно уже помогли.Вам же козлорогие плюют прямо в очки,а вам мало и мало! Что за мазохизм-то такой?!
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18.08.2021 09:11 Відповісти
Із окупантами не ведуть розмов , а воюють !!
,, ми готові " - ага щас , так вони і вас слухатимуть наївних притирків 😏
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18.08.2021 09:13 Відповісти
Жопе боррелль не згодний з Вашою позицією)
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18.08.2021 09:17 Відповісти
Да да-пришлите їм суровое осужжденіє і покажіть їм голу жопу
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18.08.2021 09:15 Відповісти
Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 926 Мы готовы говорить с Россией о деоккупации Крыма в рамках Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1388
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18.08.2021 09:16 Відповісти
Варнякання на десятиліття і ніякого результату!
З паРашею перемовини ведуться тільки через приціл зброї!
Варнякання за рахунок бюджету України, як же мона отримувати зарплату і не погану!
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18.08.2021 09:21 Відповісти
Якщо виключно через приціл - то ми в цій війні програємо. Доведено історією.
Тому потрібні комплексні підходи. В т.ч. з дипломатією. І тоді програє касапія, як в 1988/91рр.
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18.08.2021 09:36 Відповісти
Якщо чинна влада робить правильний крок і досягає позитивного результату - то її слід за це похвалити.

Я не розумію, чому в цьому конкретному випадку хаємо Кулебу? Аьи лиш хаяти?
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18.08.2021 09:34 Відповісти
1942 год, Москва не против обсуждать с Берлином путь и график деоккупации СССР
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18.08.2021 10:38 Відповісти
 
 