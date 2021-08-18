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саміт (606) Кулеба Дмитро (3175) Олена Зеленська (225)

Саміт перших леді та джентльменів про те, як змінити світ на краще, - Кулеба пояснив задумку дружини Зеленського. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Саміт перших леді та джентльменів у Києві, який анонсувала дружина президента України Олена Зеленська, стане першим подібним заходом у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це означає, що іноді питання вирішують зброєю, примусом, а іноді достатньо правильного гуманітарного проєкту чи ініціативи, щоб змінити світ на краще. Саме про це і саміт перших леді та джентльменів. Це перший подібний світовий саміт. Це щось принципово нове. Він про те, як змінити світ на краще, використовуючи гуманітарні проєкти, спрямовані на охорону здоров'я, на освіту, на забезпечення рівних прав та можливостей", - розповів Кулеба.

За словами міністра, останні десятиліття показали, що в світі "м'яка сила може бути набагато сильнішою, ніж тверда сила".

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На запитання, чи підпишуть якусь декларацію за підсумками саміту, глава МЗС відповів:

"Буде ухвалена декларація саміту, вона окреслить подальший рух цієї ініціативи. Поки що зарано говорити про конкретні зобов'язання, все повинно еволюційно розвиватися. Але я думаю, що тут в Києві 23 серпня народиться світовий альянс перших леді та джентльменів, які об'єднуючи зусилля і обмінюючись досвідом один з одним, зможуть набагато більше добрих справ у світі зробити".

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, з ініціативи дружини президента Олени Зеленської у столиці вперше в історії відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Як повідомляє пресслужба президента України, подружжя світових лідерів разом з українськими та міжнародними експертами обговорять важливі виклики, які постали перед країнами світу у зв'язку з пандемією COVID-19. Зокрема, йдеться про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров'я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

"З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами", – наголосила Олена Зеленська.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+62
Орал :
Саммит первых леди и джентльменов о том, как изменить мир к лучшему, - Кулеба объяснил задумку супруги Зеленского - Цензор.НЕТ 6050
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18.08.2021 09:19
+39
Зачем мы должны за это платить? Соберитесь себе где то и поговорите если вам так хочется без этих саммитов.
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18.08.2021 09:14
+37
Господи-чим ці ідіоти не будуть тільки займатися аби тільки не займатися благополуччям народу
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18.08.2021 09:13
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Тут вже психіатри повинні працювати.
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18.08.2021 21:55 Відповісти
як цей треш можна коментувати?!
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18.08.2021 22:58 Відповісти
Напомним, накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, по инициативе супруги президента Елены Зеленской в столице впервые в истории состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.
Источник: https://censor.net/ru/v3283331ххх
Одесские джентльмены будут? Без них и саммит не саммит, и первая ледь как последняя лядь
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18.08.2021 23:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8Vel7y3lcqg
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19.08.2021 00:58 Відповісти
Цікаво послухати пояснення Ріббентропа по фантазіях Єви Браун.
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19.08.2021 08:09 Відповісти
Талибы тебе расскажут 🤦🤔🙄🤣🤣🤣🤣
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19.08.2021 08:22 Відповісти
Маму Ріму покликати треба, щоб вона розповіла про наслідки відмови від аборту за радянських часів
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19.08.2021 08:49 Відповісти
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