Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту "Кримської платформи", щоб змусити їх відмовитися від цього заходу.
Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Немає такої країни в світі, в МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участь у саміті "Кримської платформи". Надзвичайно болісно, надзвичайно агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно. Ми зберемо на саміті зараз ядро. Я хочу, щоб усі розуміли, що саміт - це певна дата, певний час, не всі, хто хоче, може за певних обставин взяти участь. Тому ядро збереться на саміті 23 серпня, буде ухвалена декларація "Кримської платформи", яка буде відкрита до приєднання в подальшому інших держав. Ця коаліція буде зростати, а відповідно системнішими і дієвішими будуть заходи цієї коаліції", - розповів він.
"Чи це буде президент Польщі, чи це буде міністр закордонних справ чи міністр оборони якоїсь країни – неважливо з точки зору чинності і політичної сили зобов'язань, які будуть взяті, і сигналів, які будуть озвучені… У нас на саміті буде велика група президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів, міністрів закордонних справ та оборони".
На запитання, наскільки саміти "Кримської платформи" зможуть наблизити повернення анексованого півострова, глава МЗС відповів: "Ми не повинні зараз ставити собі якийсь дедлайн. Ми повинні побудувати системну роботу для того, щоб щодня своїми зусиллями наближати цей момент. Я переконаний, що цей момент настане - момент повернення Криму в Україну".
Будь ласка, зачекайте...
Человек ермака. Умный только на длину поводка.
Ваші балачки , замість того щоби продовжувати будувати сильну армію , обійдуться нам , украінцям ,
в кругленьку сумму !
Сейчас Талибы припомнят России «интернациональную помощь», оккупацию, убийства афганцев, выставят счет, скоро России придется платить. Точное число жертв среди афганцев неизвестно по сей день. Называется цифры от 560 тысяч до 2 миллионов человек. Советский Союз довольно активно применял ковровые бомбардировки, одна из которых в апреле 1983 году разрушила около половины построек города Герата и унесла жизни 3 тысяч человек. Еще сложнее установить цифру убитых моджахедов, - по данным пакистанской разведки, их было около 90 тысяч человек. Около 6 миллионов афганцев бежали из страны. Официальные потери советских войск оцениваются в 15 тысяч человек, в качестве альтернативы называется цифра в 26 тысяч.
Скоро Россия будет позорно, как в Авганистане, покидать оккупированные украинские земли.
Таня Бойко
@Kharkiv_2019
·9 ч
Оце дивіться ті, хто хоче руського міра! Довіку не забути, і не простити кремлівським нелюдям!
В Москве установили памятник путинизму:
Называется "глина". И символизирует глину как материал изначального творения.
потерявши - плачем"©
Не, ну россияне в данном случае могли бы поступить креативно - подать заявку на участие в Крымской платформе, привезти на открытие крымский детский коллектив с физкультурно-хореографическими постановками "Спим и видим вернуться в Украину", "Ану-ка отними", "Накося выкуси"; всю Платформу сидеть с умным видом и всем поддакивать, самим выступить с такой витиеватой речью, чтобы никому ничего не было понятно (накидать в речь побольше слов типа "экзистенциальный", "обструкция", "корпускулярно-волновой дуализм", "амикошонство", "квазар", "ёкарный бабай", "магнетар", "адронный коллайдер", "Альфа Центавра", "Бетельгейзе" и т.д., и т.п.)
А может для разнообразия замутим Гавайскую платформу, ведь Гавайи тоже США аннексировали 120 лет назад, статус штата предоставили 60 лет назад? И проливчик шириной 3'700 км (уясе!) не помешал.
Или замутим Пуэрториканскую платформу - Пуэрто-Рико на сегодня какая-то непонятная "неинкорпорированная организованная территория США" ©️- паспорта свои США пуэрториканцам раздают, но штатом не берут - на колонию смахивает. Поговаривают, что сейчас экономику Пуэрто-Рико в поте лица "поднимает" небезызвестная Яресько - надо ж пиндосской агентессе после прохладной Украины на Карибах косточки погреть.
Токмо потенциальным организаторам Гавайской и Пуэрториканской платформ как бы чутка "Томогавков" на гостинец не отхватить.
Снимешь проститутку - проси у нее скидку, как колеге))))))
ты заметишь , что , со временем, уже не сможешь так красиво описывать негатив оппонетов)) Лучше перейти в описание игр и книг, там проще)))))))))))