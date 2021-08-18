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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія агресивно сприймає

Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту "Кримської платформи", щоб змусити їх відмовитися від цього заходу.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Немає такої країни в світі, в МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участь у саміті "Кримської платформи". Надзвичайно болісно, надзвичайно агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно. Ми зберемо на саміті зараз ядро. Я хочу, щоб усі розуміли, що саміт - це певна дата, певний час, не всі, хто хоче, може за певних обставин взяти участь. Тому ядро збереться на саміті 23 серпня, буде ухвалена декларація "Кримської платформи", яка буде відкрита до приєднання в подальшому інших держав. Ця коаліція буде зростати, а відповідно системнішими і дієвішими будуть заходи цієї коаліції", - розповів він.

"Чи це буде президент Польщі, чи це буде міністр закордонних справ чи міністр оборони якоїсь країни – неважливо з точки зору чинності і політичної сили зобов'язань, які будуть взяті, і сигналів, які будуть озвучені… У нас на саміті буде велика група президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів, міністрів закордонних справ та оборони".

Також читайте: Іспанію на саміті Кримської платформи представить глава МЗС Буено, - МЗС

На запитання, наскільки саміти "Кримської платформи" зможуть наблизити повернення анексованого півострова, глава МЗС відповів: "Ми не повинні зараз ставити собі якийсь дедлайн. Ми повинні побудувати системну роботу для того, щоб щодня своїми зусиллями наближати цей момент. Я переконаний, що цей момент настане - момент повернення Криму в Україну".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Якщо гопнік нападає агресивно-то для того щоб відбитись потрібно проявити ще більшу агресію а не умовляння і розмовами про те що вони негодяї
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18.08.2021 09:19
+16
Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6177 Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9408
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18.08.2021 09:20
+16
Якщо кацапи невдоволені - значить ми - на правильному шляху! Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9526
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18.08.2021 09:33
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Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5996
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18.08.2021 09:19 Відповісти
Якщо педірашка категорично проти чогось, значить це нам підходить!
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18.08.2021 10:55 Відповісти
Якщо гопнік нападає агресивно-то для того щоб відбитись потрібно проявити ще більшу агресію а не умовляння і розмовами про те що вони негодяї
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18.08.2021 09:19 Відповісти
Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6177 Россия агрессивно воспринимает "Крымскую платформу" и требует от других стран отказаться от участия в саммите, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9408
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18.08.2021 09:20 Відповісти
"Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн" - Кулеба самый умный в этой куче зеленых соплей. Никаких обязательств - просто поговорим и все.
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18.08.2021 09:22 Відповісти
Кулеба самый умный в этой куче зеленых соплей.

Человек ермака. Умный только на длину поводка.
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18.08.2021 10:44 Відповісти
Дипломат. Вони ******* deep concerns розводити
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18.08.2021 09:27 Відповісти
Ініціатива Еміне Джапарової та Меджлісу ще з 2015-го року нарешті матеріалізується. Якщо чинна влада робить правильний крок і досягає позитивного результату - то її слід за це похвалити.
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18.08.2021 09:28 Відповісти
Якщо кацапи невдоволені - значить ми - на правильному шляху! Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9526
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18.08.2021 09:33 Відповісти
,, Говорили , балакали , сіли с ..... , та й заплакали 😀"
Ваші балачки , замість того щоби продовжувати будувати сильну армію , обійдуться нам , украінцям ,
в кругленьку сумму !
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18.08.2021 09:29 Відповісти
Балакати на самітах можна довго, і 50, чи 100 років, а рашка добровільно нічого не поверне. Сахалін, Шикотан і ще два острови хіба повернула Японії, досі мирної угоди не мають.
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18.08.2021 13:53 Відповісти
Але якщо мовчати та не нагадувати про окупацію Криму, то буде ще гірше. Тому такі дипломатичні заходи потрібні. Коли рашка лопне, як мильний пузир, в світовій спільноті буде готова стратегія повернення півоствову Україні, та це не буде сюрпризом.
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18.08.2021 14:42 Відповісти
А бітум вже не з Білорусі купують, а напряму від окупанта (!)
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18.08.2021 15:08 Відповісти
Нічого не стане на заваді зєКодлану пиляти бюджет.
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18.08.2021 09:32 Відповісти
Нужно и говорить на платформе и усиливать ВСУ грамотно для преобладания над паРашистами и давить санкциями Путлеровский режим... Со всех сторон щемить быдло как изгоев цивилизации
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18.08.2021 09:34 Відповісти
Ага.. будут же о воре говорить… а вор рассчитывает , что все забудут , как они Крым украли и назвали своим.
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18.08.2021 09:37 Відповісти
Чикатило пытается заставить главного прокурора отказаться от обвинения, а также оказывает давление на суд и всех участников процесса.
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18.08.2021 09:39 Відповісти
Затулин и иже с ним угрожают всем.Цепные псы скрепно-людоедского режима.Пропагандоны режима Корнилов,Третьяков меня забанили в своих страничках на Твиттер за антирекламу их пропагандистских потуг.Призываю всех подписываться и развенчивать их пропаганду.Замахаются всех банить.
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18.08.2021 09:52 Відповісти
Как может страна агрессор и оккупант Россия воспринимать "Крымскую платформу", естественно, что агрессивно, как и вся проводимая политика России. Поэтому не обращайте никакого внимания на страну агрессора и оккупанта Россию, делайте свое дело.
Сейчас Талибы припомнят России «интернациональную помощь», оккупацию, убийства афганцев, выставят счет, скоро России придется платить. Точное число жертв среди афганцев неизвестно по сей день. Называется цифры от 560 тысяч до 2 миллионов человек. Советский Союз довольно активно применял ковровые бомбардировки, одна из которых в апреле 1983 году разрушила около половины построек города Герата и унесла жизни 3 тысяч человек. Еще сложнее установить цифру убитых моджахедов, - по данным пакистанской разведки, их было около 90 тысяч человек. Около 6 миллионов афганцев бежали из страны. Официальные потери советских войск оцениваются в 15 тысяч человек, в качестве альтернативы называется цифра в 26 тысяч.
Скоро Россия будет позорно, как в Авганистане, покидать оккупированные украинские земли.
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18.08.2021 09:55 Відповісти
Как убегал ссср из Афганистана, никто не цеплялся за танки и самолеты , что б в рашку попасть… это очень показательно
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18.08.2021 12:30 Відповісти
Читала в радянській газеті після виводу військ із Афганістана, що радянських солдат за 10 р інтернаціонального "долга" було вбито 14 тисяч, і багато техніки, танків попадало в горах в ущелини, вистачить афганцям надовго металолому. Далі таке: афганців загинуло в цій війні 2, 5 млн.
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18.08.2021 15:00 Відповісти
не меньше 50тыс. потери совецки пацанов в той тупой коммуняцкой бойне Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 220 ..и все дети рабочих и крестьян.. Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8944
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18.08.2021 15:06 Відповісти



Таня Бойко

@Kharkiv_2019

·9 ч

Оце дивіться ті, хто хоче руського міра! Довіку не забути, і не простити кремлівським нелюдям!
Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1495
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18.08.2021 10:11 Відповісти
Вони нелюди, з ними не можна навіть спілкуватись.
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18.08.2021 14:46 Відповісти
откуда инфа такая убойная?..можешь ссыль скинуть?
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18.08.2021 15:09 Відповісти
Я бы Меркельшу до 24го из страны не выпускал. Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9916
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18.08.2021 11:10 Відповісти
Фотофакт
В Москве установили памятник путинизму:
Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4711
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18.08.2021 11:21 Відповісти
Справедливости ради: эту скульптуру временно ставит фонд современного искусства, ранее она стояла в Париже и во Флоренции.
Называется "глина". И символизирует глину как материал изначального творения.
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18.08.2021 11:26 Відповісти
точно кусок гона
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18.08.2021 13:24 Відповісти
"Что имеем - не храним,
потерявши - плачем"©
Не, ну россияне в данном случае могли бы поступить креативно - подать заявку на участие в Крымской платформе, привезти на открытие крымский детский коллектив с физкультурно-хореографическими постановками "Спим и видим вернуться в Украину", "Ану-ка отними", "Накося выкуси"; всю Платформу сидеть с умным видом и всем поддакивать, самим выступить с такой витиеватой речью, чтобы никому ничего не было понятно (накидать в речь побольше слов типа "экзистенциальный", "обструкция", "корпускулярно-волновой дуализм", "амикошонство", "квазар", "ёкарный бабай", "магнетар", "адронный коллайдер", "Альфа Центавра", "Бетельгейзе" и т.д., и т.п.)
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18.08.2021 14:02 Відповісти
Главное, чтобы в плодотворной работе "Крымской платформы" приняли участие представители Бурунди, а также Тринидада и Тобаго.
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18.08.2021 14:11 Відповісти
..главное чтобы москали кирпичами уже сейчас срать начали Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1993 ..а дальше посмотрим, какой вой на болотах случится и неважно уже будет, бурунди или тобаго их мордами по полу и стенам возюкать будут..)))
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18.08.2021 15:15 Відповісти
Конечно, поизголяться-то можно, только толку от этого, ну никакого: Крыма нет, платформа есть - бред какой-то.
А может для разнообразия замутим Гавайскую платформу, ведь Гавайи тоже США аннексировали 120 лет назад, статус штата предоставили 60 лет назад? И проливчик шириной 3'700 км (уясе!) не помешал.
Или замутим Пуэрториканскую платформу - Пуэрто-Рико на сегодня какая-то непонятная "неинкорпорированная организованная территория США" ©️- паспорта свои США пуэрториканцам раздают, но штатом не берут - на колонию смахивает. Поговаривают, что сейчас экономику Пуэрто-Рико в поте лица "поднимает" небезызвестная Яресько - надо ж пиндосской агентессе после прохладной Украины на Карибах косточки погреть.
Токмо потенциальным организаторам Гавайской и Пуэрториканской платформ как бы чутка "Томогавков" на гостинец не отхватить.
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18.08.2021 15:45 Відповісти
Веселій ти! Правда - без мозгов))) Как 73% виборців. Но, и без принципов тоже - такую херню несешь за бааааааааааааааааааааааааааааааававаааааааааавааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааабки
Снимешь проститутку - проси у нее скидку, как колеге))))))
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18.08.2021 22:02 Відповісти
Куда уж мне до тебя? Мозги ж сладеньким подпитывать надо. А где ж набрать столько сладенького, чтобы хватило всем 73%? Другое дело - ты. Это ж ты отсасываешь сверхбольшие леденцы "Рошен" на палочках с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести с добавлением нового сверхактивного ингридиента - Тошнотворного Порош(ен)ка (инновационное изобретение Лаборатории токсикогенной порохоботологии корпорации "Рошен"). А потом уже отсосанные леденцы старательно отрабатываешь в надежде получить новые леденцы для последующего тщательного отсасывания.
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19.08.2021 06:37 Відповісти
Привет. ) ты скоро - сгоришь на работе... тебе это - деньги, а мне просто иногда скучно.
ты заметишь , что , со временем, уже не сможешь так красиво описывать негатив оппонетов)) Лучше перейти в описание игр и книг, там проще))))))))))) Росія агресивно сприймає "Кримську платформу" і вимагає від інших країн відмовитися від участі в саміті, - Кулеба - Цензор.НЕТ 455
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23.08.2021 08:27 Відповісти
 
 