Данілов про захоплення влади в Афганістані: Нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Все було "намальовано"
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Захоплення "Талібаном" влади в Афганістані стало несподіванкою для цивілізованого світу, хоча в Україні експерти заздалегідь попереджали про такий варіант розвитку подій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі телеканалу "Україна 24" повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
"Відбулося захоплення влади "Талібаном". Захоплення, яке, як сьогодні кажуть представники Сполучених Штатів, Німеччини, для них було цілком несподіваним. Насправді, розуміючи поведінку і маючи інформацію про стан справ в Афганістані, ми це питання тримаємо постійно на контролі. У нас завдяки ситуації, що свого часу туди входив Радянський Союз, є фахівці, вони ще лишилися, які є дуже фаховими. Вони нас заздалегідь попереджали, що це станеться, що ця ситуація дуже небезпечна. М'яко кажучи, нам не дуже зрозуміло, чому цивілізований світ не був до цього готовий. Було, умовно кажучи, "намальовано", що так буде", - розповів секретар РНБО.
Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.
Як повідомлялося, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.
Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 осіб з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, принаймні 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.
Будь ласка, зачекайте...
Ви в своїй країні нічого не контролюєте, сприяєте злочинцям, окупантам.
Після ваших із Зєлєю санкцій рашистські мережі розширюють свою присутність в Україні, контрабандисти і далі роблять що хочуть.
И вот эти тупорылые заготовки, для которых каждый год одно и то же событие является внезапностью, рассуждают о готовности цивилизованного мира?
взадкредит в Китая, а если бы у нас было ЯО, то Меркель бы кокаин подносила Агрохимии)
зачем этот...... эээээ...... заявление такое то? Все думали что Данилов - по крайней мере один там очень добрый - и вот тебе на
1) приняли бы в пятницу решение РНБО с запретом талибам захватывать Афганистан;
2) перевели решение на фарси и арабский и отправили талибам ( там у них есть насколько человек, которые умеют читать не только Коран);
3) разрешить талибам (мы ж не звери) обжаловать решение РНБО в Окружном админ.суде Киева и до окончательного судебного решения наступление на Кабул запретить.
Да торговля котлетами не пускает...
Чому ті мусульмани, котрі живуть у цивілізованих країнах, але радіють захопленню влади Талібаном чомусь не емігрують в Афганістан (ні в "духовний" Іран), а "страждають" серед куфарів у ЄС, США, Канаді і т.і.?
А ненавидить Україну,користуючись її можливостями і правами.
Бо гидотні,гнилі,підлі ,але корисливі та "хитрі" 😡
а еще за такое - визу в Германию и Канаду - не увидишь. фошист же, наехал на бедненьких любителей средневековья, которых и кафиры неплохо кормят)
Просто удивительно, когда шариковы с завидным упорством пилящие сук, на котором сидят, рассуждают о проблемах цивилизованного мира.
поділлячко supremacy:
"1 день тому: В Афгані залишилося 74 українці
40 хвилин тому: Понад 150 українців очікують евакуацію"
Позавчора:"Через зростання насилля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців."
Але гєніальний Данілов усе знав і передбачав...
Как ето было?
Тамженашилюди- Нужно простоперестатьстрелять- Нужно отвести вайска чтобынебылаправакаций- Нужно диалог и принять формулу Штанмайера-
Как сообщалось ....... августа боевики радикального росийского движения "ДНР" вошли в столицу Укарины. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть *ДНР*, чтобы избежать штурма Киева. "ДНР выиграли войну, и нам придется говорить с ними", - Боррель
Сделает ли Ермак выводы - вряд ли.
Почему талибы так быстро захватили страну и чем это опасно для мира.
Захват Кабула и власти в Афганистане движением "Талибан" (в России и других странах признано террористическим) произошел быстрее, чем предполагали лидеры многих стран. Буквально в считаные часы в стране сменилась власть, люди бегут из страны, отмечает Настоящее время.
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Столь молниеносная победа талибов - следствие коррумпированности силовых структур и, как следствие, недовольства афганцев властью, пишут западные СМИ. Андрей Серенко, политолог, ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана, полагает, что нынешний сценарий был вполне предсказуем и даже спланирован. Впрочем, полагает эксперт, новое руководство Афганистана - это повод для беспокойства многих стран:
- Месяц назад президент США Байден говорил, что маловероятно, что талибы могут захватить весь Афганистан. Как вы считаете, насколько ситуация стала неожиданной, в том числе для США, что Афганистан все-таки захвачен?
- Ситуация для США совершенно не была неожиданной, а была тщательно спланированной. Я глубоко убежден, что эти события, которые мы наблюдали в последние недели, если хотите, назовите это спецоперацией по передаче Афганистана под контроль соседнего Пакистана при посредничестве "Талибана", хотите, назовите это "закулисной сделкой"