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Новини Політика України Репресії в окупованому Криму
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Чубаров про нові обшуки у кримських татар: "Російські окупанти дедалі більше впадають у лють і сказ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чубаров про нові обшуки у кримських татар:

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловився про нові обшуки російських окупантів у будинках кримських татар у Криму, що відбулися 17 серпня.

Свою заяву він опублікував на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"З наближенням 23 серпня - початку роботи Кримської платформи, російські окупанти в Криму все більше впадають у лють і сказ. 16 серпня Південним військовим окружним судом РФ четверо кримських татар були засуджені сукупно до 61 року позбавлення волі (18 років, 12 років, 13 років, 18 років). 17 серпня в Сімферопольському, Бахчисарайському районах, а також в селах поблизу Севастополя, російські окупанти рано-вранці, о 4 годині, увірвалися в будинки кримських татар з обшуками, після проведення яких п'ятеро кримських татар були затримані "за підозрою в причетності до тероризму", - заявив Чубаров.

Також читайте: Окупанти заарештували трьох затриманих учора кримських татар, - Денісова

Чубаров про нові обшуки у кримських татар: Російські окупанти дедалі більше впадають у лють і сказ 01

Нагадаємо, 17 серпня 2021 року російські силовики з 4-ї ранку проводили обшуки в 5-ти будинках кримських татар на окупованому півострові. У підсумку, російські силовики затримали п'ятьох татар. В цей же день окупанти заарештували трьох затриманих кримських татар

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Что ты сделал для освобождения Украины от орков?
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18.08.2021 10:08
+2
Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 7659
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18.08.2021 09:59
+1
До сих пор никто не может объяснить, почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, фрукты, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, у которых самим жрать нечего?
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18.08.2021 10:29
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Тому що знають потвори що Крим вкрали.
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18.08.2021 09:53 Відповісти
ТО ВСЬО ОМЕРИГА :
Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 6005
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18.08.2021 10:01 Відповісти
Мавзолейная СкреПОНОСная РАБссия краснопузая никогда не нарушала простую Истину...Не убий...,...а мочить в сортире... ихний фюрер пошуткував, типа в силе 95 квартала...
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18.08.2021 09:57 Відповісти
Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 7659
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18.08.2021 09:59 Відповісти
Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 6355 Вор должен сидет в тюрьме,правильно Шарапов?нет товарищ капитан,не должен Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 3340и ваще Глеб ,ты неправильный мент...
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18.08.2021 10:01 Відповісти
Воровать целые регионы и даже АРК или какую то там Абхазию или Приднестровье для Хмырей КГБшных типа игра в кошки мышки...
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18.08.2021 10:03 Відповісти
Трындеть возможно,а что стделал для своего народа лично Чубаров.Он просто хочет чужими руками загребать жар во имя как бы своего народа а именно украинскими руками.Вам крымским татарам Украина дала землю а вы ее даже не защищаете а только считаете что мы ее должны для вас освобождать очередной раз.
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18.08.2021 10:06 Відповісти
Что ты сделал для освобождения Украины от орков?
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18.08.2021 10:08 Відповісти
Він героїчно пропердів діван ...
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18.08.2021 10:09 Відповісти
По крайней мере не мешал и не пиарился на горе народа.И мой ,,тревожный чемодан,,из предписанием куда явится посей день стоит в полной готовности еще из второй мобилизации.
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18.08.2021 10:11 Відповісти
А Чубаров, оказывается, мешает? Ну ты и паскуда!
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18.08.2021 11:26 Відповісти
Ну да,я ,,паскуда,,Но кто Вы такой чтобы меня обвинять в паскудстве?Независимая Ураина надала хрен знает кому ,,элитные,,земли так называемым татарам.А те не берегут наданное,,по крайней мере партизанской войной,,а кажддый разползся по своих норах и гласом Чубарова хотят вернуть себе то что без капли крови им было дано,руками и жизнями теми кто им все это дал.
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18.08.2021 12:57 Відповісти
P.SТак на соколько оказывается достойны татары владеть на шару наданой им землей?
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18.08.2021 13:01 Відповісти
Пару дней назад Путлер узнал что демография на РАБссии ужасающая....приказал РАБссинцам перестать умирать.... Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 4693я так думаю что 8 миллионов умерших за 20 лет КГБиста у власти...цифра явно заниженная Росстатом.... Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" - Цензор.НЕТ 7803
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18.08.2021 10:07 Відповісти
До сих пор никто не может объяснить, почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, фрукты, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, у которых самим жрать нечего?
показати весь коментар
18.08.2021 10:29 Відповісти
 
 