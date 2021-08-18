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Експоліцейського, який завдав колезі 11 ножових поранень, засуджено Дарницьким судом Києва до шести років в'язниці, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Експоліцейського, який завдав колезі 11 ножових поранень, засуджено Дарницьким судом Києва до шести років в'язниці, - прокуратура

Дарницький районний суд міста Києва оголосив вирок експрацівнику районного відділу Управління поліції охорони в Києві, який завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму колезі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Інцидент стався у березні 2019 року. Між обвинуваченим та співробітником патрульної поліції, які були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений завдав опоненту 11 ножових поранень у різні частини тіла.

Згідно із висновком судово-медичної експертизи, вказані тілесні ушкодження за ступенем тяжкості належать до тяжких.

Врахувавши позицію прокурора, суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив останньому покарання у вигляді 6 років поз-бавлення волі.

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Автор: Наталя Джума
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А чому не до 11 років?
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18.08.2021 09:58 Відповісти
Потому что он не воевал на Донбассе с оккупантами...
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18.08.2021 10:19 Відповісти
Будет замечательно, если следующей жертвой этого мусора станут родственники, а еще лучше дети судей Дарницкого суда г. Киева.
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18.08.2021 10:07 Відповісти
За таке правосуддя,судді повинні сидіти разом з ним. Експоліцейського, який завдав колезі 11 ножових поранень, засуджено Дарницьким судом Києва до шести років в'язниці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3673
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18.08.2021 10:13 Відповісти
6 лет за убийство-да это же просто "прекрасно!"
Правосудие дает разрешение на безнаказанность.
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18.08.2021 10:49 Відповісти
нигде не написано, что пострадавший умер
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18.08.2021 10:54 Відповісти
Вы правы.
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18.08.2021 11:25 Відповісти
А если полицаю набью фингал
то это сотрясение мозга и.т.д.т.п
Одинадцать ножевых -это '' легкие телесные''
Ну хорошо хоть так
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18.08.2021 11:49 Відповісти
 
 